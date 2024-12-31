Tuyển Kỹ sư thiết kế ô tô CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế ô tô Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phan Trọng Tuệ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế ô tô Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Lên kế hoạch marketing online/offline
Kiểm soát quảng cáo, chính sách của nhân sự
Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Tiếp nhận thông tin và chia sẻ thông tin
Quản lý kênh digital, FanPage, Zalo OA, Website
Thiết kế chỉnh sửa đơn giản Video, Ảnh
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2năm kinh nghiệm làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
