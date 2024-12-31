Tuyển Kỹ sư thiết kế ô tô CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế ô tô CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

Kỹ sư thiết kế ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế ô tô Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phan Trọng Tuệ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế ô tô Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lên kế hoạch marketing online/offline
Kiểm soát quảng cáo, chính sách của nhân sự
Hỗ trợ tổ chức sự kiện
Tiếp nhận thông tin và chia sẻ thông tin
Quản lý kênh digital, FanPage, Zalo OA, Website
Thiết kế chỉnh sửa đơn giản Video, Ảnh

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2năm kinh nghiệm làm việc
Thành thạo sử dụng máy tính văn phòng
Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, AI, CapCut
Linh hoạt, nhanh nhẹn
Tốt nghiệm CĐ/ĐH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại
Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 2+ 500 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

