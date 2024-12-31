Tuyển Kỹ sư thiết kế ô tô CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phan Trọng Tuệ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế ô tô Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lên kế hoạch marketing online/offline

Kiểm soát quảng cáo, chính sách của nhân sự

Hỗ trợ tổ chức sự kiện

Tiếp nhận thông tin và chia sẻ thông tin

Quản lý kênh digital, FanPage, Zalo OA, Website

Thiết kế chỉnh sửa đơn giản Video, Ảnh

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2năm kinh nghiệm làm việc

Thành thạo sử dụng máy tính văn phòng

Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop, AI, CapCut

Linh hoạt, nhanh nhẹn

Tốt nghiệm CĐ/ĐH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại

Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

