Ngành thiết kế là gì? Cơ hội việc làm và thách thức

1. Ngành thiết kế là gì?

Ngành thiết kế là lĩnh vực chuyên về sáng tạo và xây dựng các sản phẩm, hình ảnh, các mẫu mô hình đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Ngành thiết kế đang trở thành ngành “HOT” thu hút người lao động

Với sự phát triển của công nghệ số, thời trang, các ngành thiết kế hiện nay đang thu hút lượng lớn người lao động. Thiết kế trở thành một trong những ngành “HOT” được nhiều người quan tâm. Do đó, nhu cầu tuyển dụng ngành thiết kế là rất lớn. Ứng viên có thể tìm kiếm công việc thiết kế ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Mỗi năm, các trang tìm kiếm việc làm ghi nhận có hơn một nghìn tin tuyển dụng ngành thiết kế mỗi năm.

Ngành này có mức lương hấp dẫn và sự cạnh tranh lớn. Nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu nhất định để có thể tuyển ứng viên tiềm năng. Các kỹ năng chuyên môn về công cụ thiết kế, hay có hiểu biết về nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc và tính thẩm mỹ tốt.

2. Mức lương của ngành thiết kế

Mức lương của ngành thiết kế phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí, kinh nghiệm làm việc…. Dưới đây là mức lương của ngành thiết kế đồ họa và một số ngành thiết kế khác:

Mức lương theo cấp bậc

Mức lương ngành thiết kế Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên thiết kế (mới ra trường) 8.000.000 - 10.000.000 Nhân viên thiết kế (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên thiết kế 12.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng (Leader) 25.000.000 - 30.000.000 Giám đốc khu vực 40.000.000 - 50.000.000 Giám đốc hoặc quản lý cấp cao (CFO, CEO) 60.000.000 - 70.000.000

Mức lương theo vị trí công việc

3. Công việc ngành thiết kế phổ biến

Ngành thiết kế bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang…. Dưới đây là những ngành thiết kế phổ biến:

3.1. Ngành thiết kế đồ hoạ

Ngành thiết kế đồ hoạ là lĩnh vực chuyên về việc sáng tạo và trình bày hình ảnh, ký hiệu, màu sắc và bố cục để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả. Các sản phẩm thiết kế đồ hoạ có thể xuất hiện trên các ấn phẩm in ấn, quảng cáo, bao bì sản phẩm, giao diện website, ứng dụng di động và nhiều lĩnh vực khác.

Vai trò của thiết kế đồ họa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những hình ảnh đẹp mắt mà còn giúp xây dựng bản sắc thương hiệu, thu hút khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

3.2. Ngành thiết kế nội thất

Không gian sống và làm việc ngày càng được chú trọng, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất tập trung vào việc tạo ra môi trường sống, làm việc tiện nghi và thẩm mỹ. Liên quan đến việc bố trí, sắp xếp không gian bên trong công trình nhằm tạo ra môi trường sống và làm việc tiện nghi, thẩm mỹ.

Từ những căn hộ nhỏ xinh đến các trung tâm thương mại hoành tráng, vai trò của người làm nghề này tối ưu không gian sống và làm việc, tạo sự tiện nghi. Đáp ứng nhu cầu về thẩm mỹ và phong cách cá nhân. Cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Thiết kế bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau

3.3. Ngành thiết kế thời trang

Thời trang không chỉ là trang phục mà còn là cách thể hiện cá tính, văn hoá và xu hướng của từng thời kỳ. Thiết kế thời trang là lĩnh vực sáng tạo và sản xuất trang phục, phụ kiện nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và phong cách của con người. Nơi những ý tưởng sáng tạo được chuyển hóa thành những bộ sưu tập ấn tượng, mang đến sự đổi mới không ngừng trong phong cách ăn mặc.

Họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách thời trang, tạo nên những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân hoặc thương hiệu, góp phần định hướng gu thẩm mỹ cho công chúng. Phản ánh văn hóa, cá tính và gu thẩm mỹ của người mặc.

3.4. Ngành thiết kế trang sức

Nhỏ gọn nhưng đầy giá trị, trang sức không chỉ là phụ kiện mà còn là biểu tượng của phong cách và địa vị. Thiết kế trang sức là lĩnh vực chuyên về sáng tạo và sản xuất các sản phẩm trang sức từ kim loại quý, đá quý hoặc các chất liệu đặc biệt khác.

Vai trò của thiết kế trang sức không chỉ là làm đẹp mà còn giúp thể hiện phong cách, đẳng cấp và đôi khi mang ý nghĩa phong thủy, tâm linh. Góp phần phát triển ngành công nghiệp kim hoàn, chế tác trang sức.

3.5. Ngành thiết kế mỹ thuật số

Đây là lĩnh vực kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các tác phẩm đồ hoạ động, hình ảnh 3D, hiệu ứng phim hay trò chơi điện tử. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giải trí, mỹ thuật số còn được ứng dụng trong quảng cáo, giáo dục và thậm chí là y học.

Ngành thiết kế mỹ thuật số góp phần phát triển ngành công nghiệp giải trí, phim ảnh, trò chơi điện tử. Tạo ra những trải nghiệm hình ảnh độc đáo, hấp dẫn trong thế giới số.

3.6. Ngành thiết kế vi mạch

Nếu các ngành thiết kế khác thiên về nghệ thuật và thẩm mỹ, thì thiết kế vi mạch lại là sự kết hợp giữa sáng tạo và khoa học kỹ thuật. Thiết kế vi mạch là lĩnh vực liên quan đến việc thiết kế và phát triển các con chip điện tử, được ứng dụng trong hầu hết các thiết bị công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính, ô tô thông minh và thiết bị y tế.

Đây là ngành đóng vai trò cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ, góp phần phát triển các thiết bị điện tử hiện đại từ điện thoại thông minh, máy tính đến các hệ thống tự động hoá.

4. Cơ hội và thách thức của ngành thiết kế

Ngành thiết kế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ truyền thông, nội thất, thời trang đến công nghệ. Tuy nhiên, đi cùng với nhiều cơ hội là những thách thức không nhỏ về cạnh tranh, tốc độ đổi mới và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.

4.1. Cơ hội phát triển của ngành thiết kế

Công nghệ số đang mở ra một thời đại mới cho ngành thiết kế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thiết kế 3D đều mở ra nhiều hướng đi mới cho những người theo ngành thiết kế. Nhờ đó, các nhà thiết kế có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng trên toàn cầu, mở rộng phạm vi công việc mà không bị giới hạn bởi địa lý.

Công nghệ số đang tạo nên cơ hội mới đối với các ngành thiết kế

Nhu cầu nhận diện thương hiệu cũng tạo ra cơ hội lớn. Doanh nghiệp không còn chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn đầu tư mạnh vào hình ảnh thương hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội nghề nghiệp trong ngành thiết kế không ngừng gia tăng, từ thiết kế đồ họa, nội thất, thời trang đến UI/UX và thiết kế sản phẩm.

4.2. Thách thức đối với ngành thiết kế

Dù cơ hội rộng mở, ngành thiết kế vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Khi xu hướng và thị hiếu khách hàng thay đổi liên tục, các nhà thiết kế cần liên tục cập nhật xu hướng và trau dồi kỹ năng.

Ngoài ra, thị trường thiết kế ngày càng bão hòa, khiến những người mới vào nghề gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Với sự xuất hiện của nhiều nhà thiết kế, mức giá dịch vụ cũng trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt là đối với các freelancer. Việc duy trì mức thu nhập ổn định đòi hỏi không chỉ kỹ năng chuyên môn mà còn là khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân và kỹ năng kinh doanh.

Nhìn chung, ngành thiết kế mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách. Những ai có đam mê, kiên trì và biết cách thích nghi với sự thay đổi sẽ có thể tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực đầy cạnh tranh này.

5. Trường đào tạo ngành thiết kế uy tín hiện nay

Với nhu cầu nhân lực ngày càng cao, nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện chuyên ngành đã đầu tư mạnh vào chương trình giảng dạy thiết kế. Dưới đây là các trường đào tạo ngành thiết kế uy tín hiện nay:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024/năm) Miền Bắc Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Thiết kế đồ họa H00, H07 22,18 12.000.000 - 25.600.000 Đại học Kiến trúc Hà Nội Thiết kế thời trang H00, H02 24,2 13.500.000 - 82.500.000 Miền Nam Đại học Văn Lang Thiết kế thời trang H03, H04, H05, H06 16,00 15.500.000 - 70.000.000 Đại học Hoa Sen Thiết kế đồ họa A01, D01, D09, D14 15,000 25.600.000 - 86.000.000 Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế đồ họa H01, H06 25,54 20.000.000 - 30.000.000 Đại học Tôn Đức Thắng Thiết kế H00, H01, H02, H03 30,6 (Môn vẽ nhân hệ số 2) 27.000.000 - 31.600.000

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng ngành thiết kế ngày càng tăng, đây là cơ hội lớn cho người yêu thích thẩm mỹ. Ngành thiết kế không chỉ dành cho những ai làm việc trong công ty mà còn mở ra con đường tự do, nơi người sáng tạo có thể tự định đoạt giá trị công việc của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc liên quan đến ngành thiết kế có thể truy cập vào website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm chi tiết!