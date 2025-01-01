Công việc Kỹ thuật viên đo thị lực

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 4 kết quả / Từ khoá "Kỹ thuật viên đo thị lực"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ thuật viên đo thị lực

-

Có 4 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Đồng Hồ Hải Triều
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
Đồng Hồ Hải Triều
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Thừa Thiên Huế Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Bình Dương Long An Đồng Nai Đã hết hạn 13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Đồng Hồ Hải Triều
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực ngày càng phổ biến tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,… với thu nhập dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có chuyên môn về đo thị lực, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với các thiết bị y tế hiện đại để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực là công việc của người chuyên thực hiện xét nghiệm, kiểm tra và đo lường khả năng thị giác của bệnh nhân, giúp bác sĩ xác định những vấn đề về thị lực như cận, viễn, loạn thị. Công việc này đòi hỏi ứng viên có kiến thức về thiết bị đo thị lực, khả năng giao tiếp tốt để hỗ trợ bệnh nhân và cung cấp thông tin chính xác cho bác sĩ.

Kỹ thuật viên đo thị lực đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý về mắt. Họ không chỉ thực hiện các bài kiểm tra đo thị lực mà còn giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng của mình, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị. Ngoài ra, vị trí này là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp tối ưu hóa chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh.

Với nhu cầu ngày càng tăng trong dịch vụ chăm sóc mắt, nghề kỹ thuật viên đo thị lực mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Sau khi có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật viên có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng khám mắt, quản lý kỹ thuật hay thậm chí là mở phòng khám riêng.

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ
Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực, hay còn gọi là kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa hiện nay đang có mức lương khá hấp dẫn, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Mức thu nhập cho vị trí này trung bình dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm

Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

(Mới ra trường)

8.000.000 – 10.000.000

Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

(1 - 3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 – 13.000.000

Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

(3 - 5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 – 15.000.000

Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 – 18.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực là người thực hiện công việc kiểm tra và đo lường thị lực của bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán vấn đề về mắt. Công việc này yêu cầu sử dụng thành thạo thiết bị y tế hiện đại và giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân để đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra chính xác.

  • Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thiết bị đo thị lực.

  • Quản lý và bảo trì những thiết bị y tế trong phòng khám.

  • Thực hiện các bài kiểm tra đo thị lực, khám mắt cho bệnh nhân.

  • Lưu trữ, cập nhật thông tin bệnh án và kết quả kiểm tra của bệnh nhân.

  • Hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến khúc xạ mắt.

  • Cung cấp thông tin và tư vấn cho bệnh nhân về dịch vụ khám và điều trị mắt.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa chịu trách nhiệm kiểm tra và đo lường thị lực của bệnh nhân
Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa chịu trách nhiệm kiểm tra và đo lường thị lực của bệnh nhân

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Để đảm nhận việc làm kỹ thuật viên đo thị lực, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng. Các yêu cầu này giúp đảm bảo quá trình làm việc diễn ra hiệu quả, chính xác và mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Một số yêu cầu cụ thể như sau:

  • Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

  • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

  • Có kiến thức vững về các thiết bị đo thị lực và quy trình kiểm tra mắt.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén trong việc tiếp nhận thông tin và tư vấn cho bệnh nhân.

  • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến y tế, nhãn khoa.

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa hoặc đã qua đào tạo chuyên sâu về khúc xạ mắt.

Ứng viên kỹ thuật viên đo thị lực cần đáp ứng một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng
Ứng viên kỹ thuật viên đo thị lực cần đáp ứng một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực và khúc xạ nhãn khoa là một trong những nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Lĩnh vực này nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ tại các thành phố lớn và tỉnh thành phát triển, với nhu cầu chủ yếu đến từ sự cấp thiết của việc mở rộng các phòng khám chuyên khoa mắt để chăm sóc sức khỏe người dân. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa:

  • Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Hà Nội: Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của các cơ sở y tế và phòng khám chuyên khoa mắt. Hà Nội vốn là trung tâm y tế lớn, với đông dân cư và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đặc biệt là về bệnh lý liên quan đến mắt như cận thị, loạn thị.

  • Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang trên đà mở rộng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn khoa. Các bệnh viện và phòng khám tại Đà Nẵng không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mắt, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực tăng thêm để đảm bảo phục vụ người dân và khách du lịch.

  • Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại TP. HCM: TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa rất cao. Các bệnh viện, phòng khám đa khoa và chuỗi cửa hàng kính mắt đang mở rộng dịch vụ, đòi hỏi đội ngũ nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao trong việc đo thị lực và chăm sóc mắt. Sự gia tăng số lượng dân cư và nhu cầu chăm sóc sức khỏe về mắt là lý do chính cho xu hướng này.

  • Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Hải Phòng: Thị trường việc làm Hải Phòng đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực y tế và nhãn khoa. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực tại Hải Phòng tăng lên nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng y tế và sự gia tăng nhận thức của người dân về việc bảo vệ sức khỏe mắt, đặc biệt là với thế hệ trẻ có tỷ lệ cận thị cao.

  • Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Biên Hòa, Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Biên Hòa về kỹ thuật viên đo thị lực đang gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển nhanh chóng của ngành y tế cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt ngày càng cao. Với số lượng bệnh nhân mắc các vấn đề về mắt ngày càng tăng, những cơ sở y tế cần nhân lực chuyên môn để hỗ trợ trong việc thăm khám, đo thị lực và chỉ định kính phù hợp.

Hà Nội, TP HCM,... là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực lớn nhất
Hà Nội, TP HCM,... là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực lớn nhất

6. Bệnh viện, phòng khám mắt nổi tiếng nhất tại Việt Nam

Các cơ sở nhãn khoa tại Việt Nam thường xuyên chú trọng tuyển dụng những kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa có chuyên môn cao để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân về dịch vụ khám và điều trị bệnh lý về mắt. Dưới đây là một số bệnh viện và phòng khám mắt uy tín tại Việt Nam:

Bệnh viện/phòng khám

Năm thành lập

Địa chỉ

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga

2007

  • Nhà C2, Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Số 1 đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10, TP HCM.

  • Nhà A6, Khu đô thị Monbay, Phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản

2014

Số 32 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội.

Khoa Mắt Bệnh viện Pháp Việt

2016

6 Nguyễn Lương Bằng Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Q7, TP.HCM

Bệnh Viện Mắt Cao Thắng

2009

  • Cơ sở 1: Bệnh viện Mắt Cao Thắng: Số 135B Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

  • Cơ sở 2: Phòng khám Mắt Cao Thắng: Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (tầng 5 – toà nhà Citilight)

7. Trường đại học đào tạo ngành Khúc xạ nhãn khoa uy tín

Ngành Khúc xạ nhãn khoa ngày càng trở nên quan trọng và được nhiều trường đại học uy tín tại Việt Nam đưa vào chương trình giảng dạy và đào tạo. Những trường này cung cấp các chương trình học chất lượng, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng cho sinh viên có mong muốn theo đuổi Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Miền Bắc

Đại học Y Dược Hà Nội

Khúc xạ nhãn khoa

A01, B00

25.38

51.000.000 VNĐ/ năm

Đại học Quốc gia Hà Nội

Khúc xạ nhãn khoa

A01, B00

25.00

58.000.000 VNĐ/ năm

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN

Khúc xạ nhãn khoa

A00, A02, B00, B08

23.00

50.000.000 VNĐ/ năm

Miền Nam

Đại học Y Dược TP HCM

Khúc xạ nhãn khoa

A01, B00

24.70

60.500.000 VNĐ/ năm

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN

Khúc xạ nhãn khoa

A01, B00

25.40

50.500.000 VNĐ/ năm
Đại học Y Hà Nội là một trong những ngôi trường hàng đầu về khúc xạ nhãn khoa
Đại học Y Hà Nội là một trong những ngôi trường hàng đầu về khúc xạ nhãn khoa

Với sự phát triển không ngừng của ngành y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt ngày càng tăng, việc làm kỹ thuật viên đo thị lực đang trở thành một nghề hấp dẫn với cơ hội phát triển rộng mở. Công việc này đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng về đo thị lực, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với các thiết bị y tế hiện đại nhằm đảm bảo quy trình kiểm tra chính xác.