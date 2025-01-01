Công việc Kỹ thuật viên đo thị lực

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực ngày càng phổ biến tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,… với thu nhập dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có chuyên môn về đo thị lực, có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với các thiết bị y tế hiện đại để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực là công việc của người chuyên thực hiện xét nghiệm, kiểm tra và đo lường khả năng thị giác của bệnh nhân, giúp bác sĩ xác định những vấn đề về thị lực như cận, viễn, loạn thị. Công việc này đòi hỏi ứng viên có kiến thức về thiết bị đo thị lực, khả năng giao tiếp tốt để hỗ trợ bệnh nhân và cung cấp thông tin chính xác cho bác sĩ.

Kỹ thuật viên đo thị lực đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh lý về mắt. Họ không chỉ thực hiện các bài kiểm tra đo thị lực mà còn giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng của mình, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị. Ngoài ra, vị trí này là cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân, giúp tối ưu hóa chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh.

Với nhu cầu ngày càng tăng trong dịch vụ chăm sóc mắt, nghề kỹ thuật viên đo thị lực mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Sau khi có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật viên có thể thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng khám mắt, quản lý kỹ thuật hay thậm chí là mở phòng khám riêng.

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực, hay còn gọi là kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa hiện nay đang có mức lương khá hấp dẫn, tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên. Mức thu nhập cho vị trí này trung bình dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa (Mới ra trường) 8.000.000 – 10.000.000 Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa (1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 – 13.000.000 Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa (3 - 5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 – 15.000.000 Kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa (Trên 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 – 18.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực là người thực hiện công việc kiểm tra và đo lường thị lực của bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán vấn đề về mắt. Công việc này yêu cầu sử dụng thành thạo thiết bị y tế hiện đại và giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân để đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra chính xác.

Hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thiết bị đo thị lực.

Quản lý và bảo trì những thiết bị y tế trong phòng khám.

Thực hiện các bài kiểm tra đo thị lực, khám mắt cho bệnh nhân.

Lưu trữ, cập nhật thông tin bệnh án và kết quả kiểm tra của bệnh nhân.

Hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến khúc xạ mắt.

Cung cấp thông tin và tư vấn cho bệnh nhân về dịch vụ khám và điều trị mắt.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa chịu trách nhiệm kiểm tra và đo lường thị lực của bệnh nhân

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa

Để đảm nhận việc làm kỹ thuật viên đo thị lực, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng. Các yêu cầu này giúp đảm bảo quá trình làm việc diễn ra hiệu quả, chính xác và mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Một số yêu cầu cụ thể như sau:

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kiến thức vững về các thiết bị đo thị lực và quy trình kiểm tra mắt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén trong việc tiếp nhận thông tin và tư vấn cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến y tế, nhãn khoa.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa hoặc đã qua đào tạo chuyên sâu về khúc xạ mắt.

Ứng viên kỹ thuật viên đo thị lực cần đáp ứng một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực

Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực và khúc xạ nhãn khoa là một trong những nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Lĩnh vực này nhanh chóng tăng trưởng mạnh mẽ tại các thành phố lớn và tỉnh thành phát triển, với nhu cầu chủ yếu đến từ sự cấp thiết của việc mở rộng các phòng khám chuyên khoa mắt để chăm sóc sức khỏe người dân. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa:

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Hà Nội: Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của các cơ sở y tế và phòng khám chuyên khoa mắt. Hà Nội vốn là trung tâm y tế lớn, với đông dân cư và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, đặc biệt là về bệnh lý liên quan đến mắt như cận thị, loạn thị.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang trên đà mở rộng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn khoa. Các bệnh viện và phòng khám tại Đà Nẵng không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mắt, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực tăng thêm để đảm bảo phục vụ người dân và khách du lịch.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại TP. HCM: TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa rất cao. Các bệnh viện, phòng khám đa khoa và chuỗi cửa hàng kính mắt đang mở rộng dịch vụ, đòi hỏi đội ngũ nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao trong việc đo thị lực và chăm sóc mắt. Sự gia tăng số lượng dân cư và nhu cầu chăm sóc sức khỏe về mắt là lý do chính cho xu hướng này.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Hải Phòng: Thị trường việc làm Hải Phòng đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực y tế và nhãn khoa. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực tại Hải Phòng tăng lên nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng y tế và sự gia tăng nhận thức của người dân về việc bảo vệ sức khỏe mắt, đặc biệt là với thế hệ trẻ có tỷ lệ cận thị cao.

Việc làm kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa tại Biên Hòa, Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Biên Hòa về kỹ thuật viên đo thị lực đang gia tăng mạnh mẽ do sự phát triển nhanh chóng của ngành y tế cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt ngày càng cao. Với số lượng bệnh nhân mắc các vấn đề về mắt ngày càng tăng, những cơ sở y tế cần nhân lực chuyên môn để hỗ trợ trong việc thăm khám, đo thị lực và chỉ định kính phù hợp.

Hà Nội, TP HCM,... là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật viên đo thị lực lớn nhất

6. Bệnh viện, phòng khám mắt nổi tiếng nhất tại Việt Nam

Các cơ sở nhãn khoa tại Việt Nam thường xuyên chú trọng tuyển dụng những kỹ thuật viên khúc xạ nhãn khoa có chuyên môn cao để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân về dịch vụ khám và điều trị bệnh lý về mắt. Dưới đây là một số bệnh viện và phòng khám mắt uy tín tại Việt Nam:

Bệnh viện/phòng khám Năm thành lập Địa chỉ Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga 2007 Nhà C2, Làng Quốc Tế Thăng Long, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số 1 đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10, TP HCM.

Nhà A6, Khu đô thị Monbay, Phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản 2014 Số 32 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội. Khoa Mắt Bệnh viện Pháp Việt 2016 6 Nguyễn Lương Bằng Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Q7, TP.HCM Bệnh Viện Mắt Cao Thắng 2009 Cơ sở 1: Bệnh viện Mắt Cao Thắng: Số 135B Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Cơ sở 2: Phòng khám Mắt Cao Thắng: Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (tầng 5 – toà nhà Citilight)

7. Trường đại học đào tạo ngành Khúc xạ nhãn khoa uy tín

Ngành Khúc xạ nhãn khoa ngày càng trở nên quan trọng và được nhiều trường đại học uy tín tại Việt Nam đưa vào chương trình giảng dạy và đào tạo. Những trường này cung cấp các chương trình học chất lượng, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng cho sinh viên có mong muốn theo đuổi Việc làm kỹ thuật viên đo thị lực

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Y Dược Hà Nội Khúc xạ nhãn khoa A01, B00 25.38 51.000.000 VNĐ/ năm Đại học Quốc gia Hà Nội Khúc xạ nhãn khoa A01, B00 25.00 58.000.000 VNĐ/ năm Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN Khúc xạ nhãn khoa A00, A02, B00, B08 23.00 50.000.000 VNĐ/ năm Miền Nam Đại học Y Dược TP HCM Khúc xạ nhãn khoa A01, B00 24.70 60.500.000 VNĐ/ năm Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN Khúc xạ nhãn khoa A01, B00 25.40 50.500.000 VNĐ/ năm

Đại học Y Hà Nội là một trong những ngôi trường hàng đầu về khúc xạ nhãn khoa

Với sự phát triển không ngừng của ngành y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe mắt ngày càng tăng, việc làm kỹ thuật viên đo thị lực đang trở thành một nghề hấp dẫn với cơ hội phát triển rộng mở. Công việc này đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng về đo thị lực, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc với các thiết bị y tế hiện đại nhằm đảm bảo quy trình kiểm tra chính xác.