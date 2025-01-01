Tất cả địa điểm
Tổng 6 kết quả / Từ khoá "việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Công việc Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

-

Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H
Tuyển Chuyên viên massage CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Chuyên viên massage Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE
Tuyển Lễ Tân thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN REVIZE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển trong bối cảnh người dân có nhu cầu về y tế cao. Với mức thu nhập trung bình từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, lĩnh vực này không chỉ mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe là các phương pháp, chương trình giúp người sử dụng duy trì và nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm các hoạt động như chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, khám điều trị và theo dõi các bệnh thông thường.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được thực hiện các công việc như tiêm phòng, sàng lọc và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ còn ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản.

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Các thành phố lớn với mật độ dân số đông có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế cao. Các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám cần tuyển dụng nhiều vị trí để đáp ứng điều kiện thăm khám sức khỏe cho người dân trên các địa bàn khu vực. Điều này cũng mở ra nhiều cơ hội lớn cho người có chuyên môn cao, kỹ năng tốt mong muốn có mức thu nhập hấp dẫn.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đóng vai trò phòng ngừa bệnh tật hiệu quả
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe đóng vai trò phòng ngừa bệnh tật hiệu quả

2. Mức lương của việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Mức lương việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trung bình từ 15.000.000 - 20.0000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm, nơi làm việc. Dưới đây là mức lương tham khảo cho các nghề phổ biến trong lĩnh vực này:

Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà

9.000.000 - 12.000.000

Đội ngũ Y tá và điều dưỡng

10.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên phục hồi chức năng

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên massage trị liệu

12.000.000 - 15.000.000

Kỹ thuật viên Spa chăm sóc da

15.000.000 - 20.000.000

Chuyên viên phục hồi chức năng

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên chuyên chăm sóc sức khỏe tại nhà

9.000.000 - 12.000.000

Bác sĩ tại phòng khám, bệnh viện

20.000.000 - 25.000.000

Lưu ý: Mức lương của dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay đổi phụ thuộc vào vị trí việc làm, kinh nghiệm và nơi làm việc. Người có nhiều năm kinh nghiệm hoặc có trình độ chuyên môn cao như bác sĩ chuyên khoa, sẽ có mức lương cao hơn so với nhân viên mới ra trường.

Ứng viên khi làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt là các bệnh viện quốc tế thường có mức thu nhập cao hơn so với các bệnh viện công.

Mức lương nhân viên dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào vị trí làm việc
Mức lương nhân viên dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào vị trí làm việc

4. Yêu cầu đối với việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất, các cơ sở chăm sóc sức khỏe thường ưu tiên tuyển dụng ứng viên đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:

  • Trình độ chuyên môn: Người làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần có bằng cấp phù hợp với vị trí làm việc. Đồng thời phải có kiến thức chuyên môn vững chắc, hiểu biết về các bệnh lý, phương pháp điều trị, theo dõi tiến triển bệnh để đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng nhất.

  • Khả năng chịu áp lực cao: Lĩnh vực y tế thường xuyên đối mặt với tình huống khẩn cấp, bệnh nhân diễn biến nặng. Vậy nên, lĩnh vực này yêu cầu ứng viên phải có khả năng chịu áp lực công việc cao, xử lý nhanh các tình huống cấp cứu, kiên nhẫn và tập trung vào công việc.

  • Sức khỏe tốt: Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi làm việc trong thời gian dài hoặc trong môi trường căng thẳng, vì vậy ứng viên cần có sức khỏe tốt để duy trì hiệu suất công việc.

  • Cập nhật kiến thức mới: Ngành y tế luôn thay đổi và phát triển, vì vậy người làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần liên tục học hỏi, tham gia các hội thảo, khóa đào tạo để cập nhật kiến thức về các phương pháp điều trị, công nghệ y tế mới.

  • Phẩm chất cá nhân: Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Vậy nên, lĩnh vực này yêu cầu sự nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp trong quá trình làm việc, . Đđồng thời tỉ mỉ, cẩn thận trong từng việc làm để thể hiện được trình độ chuyên môn tốt.

  • Đam mê và nhiệt huyết với nghề: Nhân viên làm việc trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường có quá trình học tập và làm việc khá vất vả, dễ chán nản, mệt mỏi. Vậy nên niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề là động lực lớn giúp bạn vượt qua những khó khăn, thử thách, mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dùng.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Các nhân viên y tế thường làm việc trong các nhóm lớn với bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia khác, vì vậy khả năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với đồng nghiệp là điều cần thiết.

Ứng viên khi làm việc dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần có đam mê, nhiệt huyết với nghề
Ứng viên khi làm việc dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần có đam mê, nhiệt huyết với nghề

5. Một số việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe phổ biến nhất

Hiện nay, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyển dụng rộng rãi do nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế. Dịch vụ này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho những ai có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là một số việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe phổ biến hiện nay:

5.1. Y tá, điều dưỡng

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá, điều dưỡng ngày càng gia tăng do sự phát triển mạnh của hệ thống y tế. Các phòng khám, bệnh viện luôn cần đội ngũ y tá, điều dưỡng có tay nghề cao để chăm sóc, theo dõi bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ. Để làm công việc này yêu cầu ứng viên phải có trình độ chuyên môn vững, khả năng giao tiếp tốt và tận tâm với công việc.

5.2. Nhân viên massage trị liệu

Nhân viên massage trị liệu là người sử dụng các phương pháp nhằm hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau vai gáy… Kỹ thuật viên massage trị liệu cần có kiến thức chuyên môn vững, nắm chắc kiến thức về các phương pháp điều trị.

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân viên massage trị liệu ngày càng tăng cao đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm, spa liên tục tìm kiếm các kỹ thuật viên có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

5.3. Kỹ thuật viên Spa chăm sóc da

Kỹ thuật viên spa chăm sóc da được nhiều nơi tuyển dụng với mức lương hấp dẫn nhờ vào nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Các spa, thẩm mỹ viện phát triển mạnh mẽ, tìm kiếm nhân sự có tay nghề kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da và sử dụng công nghệ làm đẹp hiện đại để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh mức lương cơ bản, kỹ thuật viên spa còn có thể được nhận thêm các khoản thưởng, phụ cấp khác.

5.4. Chuyên viên phục hồi chức năng

Dân số Việt Nam đang có xu hướng già hoá, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Chuyên viên phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh phục hồi chức năng sau chấn thương, phẫu thuật hoặc các bệnh lý về xương khớp.

Tại các cơ sở y tế, bệnh viện, tổ chức chăm sóc sức khỏe đều có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phục hồi chức năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Các vị trí này yêu cầu ứng viên có chuyên môn về trị liệu vật lý, có bằng cấp chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp tốt.

5.5. Nhân viên chuyên chăm sóc sức khỏe tại nhà

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, người dân ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cá nhân tại nhà. Các công ty, bệnh viện luôn tìm kiếm nhân viên có chuyên môn cao, có khả năng làm việc linh hoạt nhằm chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân khi cần thiết. Công việc này không những giúp giảm tải bệnh nhân cho các tuyến y tế mà còn mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn cho nhân viên.

5.6. Bác sĩ tại các bệnh viện, phòng khám

Bác sĩ tại các phòng khám, bệnh viện chịu trách nhiệm chẩn đoán, điều trị chăm sóc sức khỏe,. Đđồng thời tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân cách phòng bệnh hiệu quả. Vị trí này thường yêu cầu người có chuyên môn cao, kỹ năng giao tiếp tốt đặc biệt có tinh thần trách nhiệm để mang đến ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế tốt nhất cho người bệnh.

Hiện nay phòng khám tư nhân mở ra nhiều, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho bác sĩ, đặc biệt là trong các thành phố lớn hoặc khu vực có dân số cao.

Nhìn chung các vị trí nNhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà có mức thu nhập tương đối cao Các cơ sở chăm sóc sức khỏe tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau
Các cơ sở chăm sóc sức khỏe tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau

6. Khu vực tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Tại một số thành phố lớn đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe với mức thu nhập hấp dẫn như:

6.1. Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Mật độ dân số đông, gia tăng nhanh tại các khu đô thị kéo theo nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày tăng cao.

Bên cạnh đó, với sự già hoá dân số và ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao đã góp phần thúc đẩy sự mở rộng của các dịch vụ y tế. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho người lao động tìm được công việc phù hợp.

6.2. Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hoá, chính trị của cả nước, thu hút người dân từ các tỉnh thành đến sinh sống và làm việc. Với tốc độ đô thị hóa tăng nhanh cùng các vấn đề về môi trường làm cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên rất quan trọng. Các phòng khám, dịch vụ y tế mở rộng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn tại khu vực này.

6.3. Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho du khách và người dân địa phương tăng cao. Bên cạnh đó người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe, luôn tìm kiếm các dịch vụ y tế chất lượng.

Chính quyền và các nhà đầu tư đẩy cũng đang mạnh xây dựng, mở rộng các bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế hiện đại tạo ra nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

6.4. Việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe Biên Hòa

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Biên Hoà tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây đã có nhiều bước phát triển vượt trội. Các cơ sở phòng khám mở ra nhiều với các trang thiết bị hiện đại, chất lượng dịch vụ được đánh giá cao. Bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong y tế giúp người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ chất lượng.

Nhu cầu tuyển dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng cao tại đây mở ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên thuộc lĩnh vực này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cao ở thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cao ở thành phố lớn

Với nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân rộng mở cùng mức lương đáng mơ ước, việc làm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được nhiều ứng viên quan tâm. Tuy nhiên, đây là ngành nghề liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người nên ứng viên theo đuổi ngành nghề này bắt buộc phải có trình độ chuyên môn và sự nhiệt mới mới có thể gắn bó lâu dài.