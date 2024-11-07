Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

- Đo khúc xạ, thử thị lực, chỉnh kính, chụp bản đồ giác mạc cho khách hàng đến khám kính Orthok.

- Chuẩn bị hồ sơ hội chẩn bác sĩ.

- Đào tạo, tự đào tạo nâng cao chuyên môn.

- Kiểm kê kính trong bộ sét cuối ngày làm việc, phát hiện ra sai lệch cần kiểm tra xem sai ở đâu và báo ngay với Quản lý.

- Hàng ngày kiểm tra kính hãng giao sang, ghi nhận tình trạng và lập biên bản.

- Thực hiện CSKH OrthoK online và offline được phân công theo quy trình và kịch bản đã được duyệt.

- Thực hiện nhập dữ liệu đầy đủ thông tin của khách hàng lên hệ thống.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có yêu cầu)