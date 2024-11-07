Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên đo thị lực Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
- Hà Nội: 104 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên đo thị lực Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
- Đo khúc xạ, thử thị lực, chỉnh kính, chụp bản đồ giác mạc cho khách hàng đến khám kính Orthok.
- Chuẩn bị hồ sơ hội chẩn bác sĩ.
- Đào tạo, tự đào tạo nâng cao chuyên môn.
- Kiểm kê kính trong bộ sét cuối ngày làm việc, phát hiện ra sai lệch cần kiểm tra xem sai ở đâu và báo ngay với Quản lý.
- Hàng ngày kiểm tra kính hãng giao sang, ghi nhận tình trạng và lập biên bản.
- Thực hiện CSKH OrthoK online và offline được phân công theo quy trình và kịch bản đã được duyệt.
- Thực hiện nhập dữ liệu đầy đủ thông tin của khách hàng lên hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có yêu cầu)
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
• Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, hoà nhã thân thiện với khách hàng
• Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh (11tr - 15tr)
- Các chế độ BHXH, BHYT, sinh nhật, nghỉ Lễ, Tết và ngày phép theo quy định
- Chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
- Thưởng lương tháng thứ 13; Thưởng doanh số, thưởng Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI