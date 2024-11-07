Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare

Kỹ thuật viên đo thị lực

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên đo thị lực Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 104 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên đo thị lực Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Đo khúc xạ, thử thị lực, chỉnh kính, chụp bản đồ giác mạc cho khách hàng đến khám kính Orthok.
- Chuẩn bị hồ sơ hội chẩn bác sĩ.
- Đào tạo, tự đào tạo nâng cao chuyên môn.
- Kiểm kê kính trong bộ sét cuối ngày làm việc, phát hiện ra sai lệch cần kiểm tra xem sai ở đâu và báo ngay với Quản lý.
- Hàng ngày kiểm tra kính hãng giao sang, ghi nhận tình trạng và lập biên bản.
- Thực hiện CSKH OrthoK online và offline được phân công theo quy trình và kịch bản đã được duyệt.
- Thực hiện nhập dữ liệu đầy đủ thông tin của khách hàng lên hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có yêu cầu)

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân khúc xạ nhãn khoa
• Cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
• Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, hoà nhã thân thiện với khách hàng
• Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ xăng xe, cơm trưa.
- Thu nhập cạnh tranh (11tr - 15tr)
- Các chế độ BHXH, BHYT, sinh nhật, nghỉ Lễ, Tết và ngày phép theo quy định
- Chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
- Thưởng lương tháng thứ 13; Thưởng doanh số, thưởng Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare

Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Anh Healthcare

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi

