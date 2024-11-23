Tuyển Kỹ thuật viên đo thị lực Đồng Hồ Hải Triều làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Hải Triều Việt Nam là chuỗi hệ thống bán lẻ, sở hữu thương hiệu Đồng Hồ Hải Triều và Kính Hải Triều, với quy mô hơn 29 chi nhánh trên toàn quốc.

Kính Hải Triều là nhánh kinh doanh mới được Hải Triều phát triển từ năm 2022. Hiện đang có 2 chi nhánh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, trưng bày và bán lẻ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hàng chính hãng và dịch vụ chất lượng.

Kỹ Thuật Viên Khúc Xạ tại Hải Triều có thu nhập hấp dẫn, linh hoạt hình thức và thời gian làm việc, tiếp cận với công nghệ và thiết bị hiện đại, là nơi tu dưỡng và nâng cao tay nghề cho các Cử Nhân Khúc Xạ Nhãn Khoa.

1. THÔNG TIN CHUNG

Chi nhánh 2 - Showroom 15 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp, TP, HCM.

Chi nhánh 3 - Showroom 93/5 Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Trung Mỹ Tây, Huyện Hóc Môn, Quận 12.

Chi nhánh 4 - Showroom 292 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình.

Full-time - nếu có bằng Cử Nhân Khúc Xạ Nhãn Khoa hoặc Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên Khúc Xạ

Part-time - nếu có bằng Cử Nhân Khúc Xạ Nhãn Khoa hoặc Chứng chỉ Kỹ Thuật Viên Khúc Xạ

Thực Tập Sinh - nếu là sinh viên năm cuối chuyên ngành Khúc Xạ Nhãn Khoa

Full-time hoặc Part-time: Ca 1: 08h00 – 15h00 / Ca 2: 15h00 – 22h00 . Được nghỉ 01 ngày/tuần. Lưu ý: phân bổ đều ca sáng, chiều, không làm cố định 1 ca. Ưu tiên làm được thứ 7, CN và lễ Tết.

Thực Tập Sinh: trong tuần ít nhất 3/5 buổi tối từ (18h đến 22h), cuối tuần có thể đi ca 7 tiếng/ngày, đảm bảo tối thiểu 100 giờ làm việc mỗi tháng.

Full-time hoặc Part-time: lương cứng 55.000 – 66.000 đồng/giờ + chia sẻ lợi nhuận cá nhân + chia sẻ lợi nhuận tập thể.

Thực Tập Sinh lương khởi điểm: 40.000 đồng/giờ.

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đo khám mắt & mài lắp tròng kính theo đúng quy trình của công ty.

Tư vấn, giải đáp, hướng dẫn khách hàng sử dụng tròng kính phù hợp với mục đích sử dụng.

Vệ sinh, sắp xếp trang thiết bị, dụng cụ đầu giờ làm việc và ngay sau khi sử dụng, đảm bảo dụng cụ khám mắt luôn sạch sẽ gọn gàng.

Thực hiện các nghiệp vụ về tầm soát sức khoẻ mắt và kiểm soát cận thị.

Không áp doanh số cá nhân, các thành viên trong showroom sẽ hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc và tăng doanh thu cho chi nhánh.

3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Quy trình Phỏng vấn gồm 01 vòng: trao đổi cùng Manager.

Hình thức: Offline tại Văn phòng Công ty.

Kết quả sẽ có ngay sau 02-03 ngày sau vòng Phỏng vấn cuối cùng.

Có bằng cấp hoặc chứng chỉ theo yêu cầu tương ứng của vị trí.

Đáp ứng được thời gian làm việc, có thể làm việc xoay ca từ Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần, làm được buổi tối.

Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn. Nam cao 1m62 trở lên. Nữ cao 1m57 trở lên.

Mài lắp và chỉnh sửa gọng kính tốt (Kinh nghiệm trong ngành kính từ 1 năm trở lên và đã từng làm các chuỗi hệ thống lớn).

Biết sử dụng đèn soi bóng đồng tử là một lợi thế.

Chịu khó và kiên nhẫn khi học kiến thức mới. Cẩn thận và tỉ mỉ để làm việc với các sản phẩm cao cấp, giá trị cao.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Có khả năng lắng nghe, giao tiếp trình bày thuyết phục, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Chủ động, vui vẻ giao tiếp và trao đổi với khách hàng. Tư vấn rõ ràng, đầy đủ các tính năng của mắt kính, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng. Nhiệt tình,vui vẻ, thân thiện.

Tại Đồng Hồ Hải Triều Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 18 triệu/tháng. Được Chia sẻ lợi nhuận theo phúc lợi của Hải Triều.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm dành cho người lao động theo quy định

Có 12 ngày phép/năm, lũy tiến theo thâm niên làm việc, có thể cộng dồn để nghỉ hoặc quy đổi thành tiền.

Chế độ lương tháng 13, tiền thưởng nhân dịp các sự kiện đặc biệt của Công ty, các ngày lễ lớn trong năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán,...

Chính sách hỗ trợ chi phí và ngày nghỉ trong các trường hợp: kết hôn, ốm đau, tang lễ,...

Tham gia các gói chăm sóc sức khỏe cá nhân, VIP, chương trình nghỉ mát, du lịch hàng năm.

Mua sản phẩm của Công ty với chiết khấu từ 10% – 30%.

Được hướng dẫn và đào tạo 1 kèm 1 trong suốt thời gian thực tập.

Sau 3 tháng sẽ được xét trở thành Nhân viên chính thức của Hải Triều.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đồng Hồ Hải Triều

