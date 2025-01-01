Công việc Lập trình viên ERP

Trong ngành công nghệ thông tin, việc làm ERP hiện đang nằm trong top ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần tuyển ERP để kiểm soát, phân tích, quản lý và tổng hợp dữ liệu giữa các phòng ban. Hiện những khu vực tập trung tuyển dụng ERP phần lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và có mức lương dao động khoảng 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng ERP hiện nay

ERP là cụm từ viết tắt của Enterprise Resource Planning. Đây là hệ thống phần mềm quản lý đa chiều giúp doanh nghiệp dễ dàng tổng hợp, quản lý, kiểm soát đồng bộ thông tin tất cả phòng ban từ bán hàng, tiếp thị, kế toán, sản xuất, nhân sự, chuỗi cung ứng,… từ đó nâng cao hiệu quả và giảm thiểu việc trùng lặp khi lưu trữ dữ liệu.

Đối với thị trường lao động và tuyển dụng hiện nay, việc làm ERP đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp. Để làm được nghề này, người lao động phải có hiểu biết sâu rộng về ngành công nghệ thông tin, nhất là hệ thống ERP (Enterprise resource planning systems).

Việc tuyển dụng ERP là vô cùng cần thiết bởi họ sẽ đồng hành và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong suốt các giai đoạn triển khai như tư vấn, giải đáp thắc mắc, phát triển phần mềm, hướng dẫn sử dụng,... Bên cạnh đó, một ERP giỏi còn phải có đầy đủ kiến thức nghiệp vụ của từng phòng ban và quản trị sâu rộng cùng kinh nghiệm thực tế để mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Do đó, cơ hội phát triển đối với việc làm ERP hiện nay được đánh giá cao. Đây cũng là ngành nghề hot và có nhu cầu tuyển dụng cao.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm ERP

Hiện nay, có nhiều bài đăng tuyển dụng nhân viên ERP và đều đính kèm theo thông tin về mức lương tương đối cao dao động khoảng 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là thông tin về mức thu nhập bình quân của việc làm ERP mà người lao động có thể tham khảo:

Mức lương theo chuyên ngành

Việc làm ERP Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm phân tích nghiệp vụ ERP 12.000.000 – 17.000.000 Việc làm kỹ sư IT phần mềm ERP 10.000.000 – 20.000.000 Việc làm ERP Consultant 14.000.000 – 40.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm ERP Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm ERP (không có kinh nghiệm) 3.000.000 – 6.000.000 Việc làm ERP Intern 3.000.000 – 6.000.000 Việc làm ERP Fresher 5.000.000 – 8.000.000 Việc làm ERP Junior 8.000.000 – 15.000.000 Việc làm ERP Senior 25.00.000 – 30.000.000 Việc làm ERP Leader 30.000.000 – 40.000.000 Việc làm ERP Manager 40.000.000 – 50.000.000 Việc làm ERP Director 45.000.000 – 60.000.000

3. Những việc làm ERP phổ biến hiện nay

ERP là hệ thống lưu trữ tập trung dữ liệu, thông tin doanh nghiệp tích hợp nhằm giúp tổ chức quản lý hiệu quả các quy trình kinh doanh, từ quản lý tài chính, nguồn nhân lực, quản lý sản xuất đến quản lý tồn kho và cung ứng. Hiện nay, ERP consultant là đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, triển khai cũng như lựa chọn hệ thống ERP phù hợp nhất với yêu cầu. Chính vì đóng vai trò quan trọng, nhu cầu tuyển dụng việc làm ERP được chia nhỏ theo từng nhiệm vụ khác nhau.

3.1. Việc làm kỹ sư IT ERP

Kỹ sư IT ERP là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống phần mềm ERP cho các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức. Công việc của một kỹ sư ERP bao gồm theo dõi xu hướng công nghệ và phân tích yêu cầu người dùng, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm.

Vị trí việc làm này còn phụ trách quản trị server, internet, Lan,... và lắp ráp máy tính, cài đặt phần mềm ứng dụng khi doanh nghiệp yêu cầu. Đồng thời, việc làm ERP ở vị trí kỹ sư IT sẽ còn phải kiểm tra, hỗ trợ và bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu khác như phục hồi CSDL, sao lưu, cấu hình đồng bộ.

3.2. Việc làm tư vấn phần mềm ERP

ERP tuyển dụng ở vị trí tư vấn phần mềm là công việc cố vấn quan trọng trong mọi giai đoạn khi triển khai ERP. Công việc này có vai trò là người tiếp xúc đầu tiên với khách hàng và quyết định quá trình triển khai giải pháp cho doanh nghiệp.

Một tư vấn phần mềm ERP sẽ dựa trên yêu cầu và nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp để cho ra mô hình cũng như phương án tổng quan phù hợp nhất. Dựa vào mô hình này, việc làm ERP ở vị trí kỹ sư IT sẽ triển khai phần mềm và tích hợp chúng để cho ra hệ thống ERP hoạt động hiệu quả.

3.3. Việc làm phân tích nghiệp vụ ERP

Tuyển dụng việc làm ERP ở vị trí phân tích nghiệp vụ sẽ giúp doanh nghiệp không bị choáng ngợp khi phải đối mặt với quy mô của các chức năng thực hiện trong dự án. Vị trí việc làm này sẽ phụ trách tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống ERP. Họ cũng là người làm việc trực tiếp với đội lập trình thực hiện phát triển các tính năng trên hệ thống và tiến hành kiểm thử.

Ngoài ra, tuyển dụng ERP ở vị trí phân tích nghiệp vụ sẽ viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống ERP cùng các phân hệ liên quan. Bên cạnh đó, việc làm ERP này còn phải phối hợp với bộ phận phát triển GAP và viết tài liệu mô tả yêu cầu người dùng. Đồng thời, vị trí việc làm ERP này còn hỗ trợ và hướng dẫn người dùng vận hành lẫn các nhân viên supporter sử dụng hệ thống ERP.

Hiểu đơn giản, việc làm phân tích nghiệp vụ ERP sẽ trực tiếp tham gia vào các dự án phần mềm ứng dụng trên nền tảng Microsoft Power Platform gồm xây dựng tài liệu quy trình nghiệp vụ, khảo sát, GAP, thiết kế ứng và phân tích nghiệp vụ khách hàng.

4. Hình thức tuyển dụng ERP được tìm kiếm nhiều

ERP là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp có tốc độ phát triển mạnh mẽ giúp mở ra những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực này. Việc làm ERP hiện nay còn có sự đa dạng hình thức làm việc, điển hình như sau:

4.1. Tuyển dụng việc làm ERP Full-time

ERP Full-time là hình thức tuyển dụng phổ biến hiện nay. Hình thức Full-time, người làm sẽ tiến hành khảo sát, phân tích các nghiệp vụ trong doanh nghiệp và xây dựng tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu của người dùng. Việc làm ERP Full-time còn phụ trách thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống. Đồng thời, ứng viên phải phối hợp chặt chẽ với Dev để hoàn thiện các yêu cầu. Với vị trí làm việc này, người lao động được hưởng lương định kỳ và đầy đủ các quyền lợi gồm BHXH, BHYT, BHTN, chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Ngoài ra, vị trí việc làm ERP Full-time còn giúp người lao động có môi trường làm việc năng động, học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng để phát triển bản thân.

4.2. Tuyển dụng việc làm ERP Part-time

Part time là thuật ngữ dùng để chỉ những công việc làm thêm bán thời gian. Đối với hình thức tuyển dụng này, người lao động có thể chủ động thời gian và địa điểm làm việc. Cũng nhờ đặc điểm đó mà người lao động có thể làm nhiều việc cùng lúc giúp nâng cao mức thu nhập.

Tuy nhiên, ERP Part-time nhận mức lương theo thỏa thuận nhưng sẽ có ít hoặc không có chính sách hay phúc lợi xã hội như hình thức Full-time. Bên cạnh đó, người lao động khi ứng tuyển vị trí việc làm ERP Part-time sẽ không được tham gia các hoạt động của công ty như khám sức khỏe định kỳ, team building,…

4.3. Tuyển dụng việc làm ERP Remote/Online

Với xu thế việc làm phát triển như hiện này thì hình thức tuyển dụng ERP Remote/Online trở nên phổ biến hơn. So với Full-time hay Part-time thì ERP Remote/Online lại có lợi thế lớn về địa điểm và thời gian làm việc. Họ không bắt buộc phải lên công ty, không cần làm đủ 8 tiếng/ngày nhưng vẫn nhận được mức lương tốt dựa theo dự án mà họ đảm nhận.

Đối với hình thức tuyển dụng việc làm ERP Remote/Online, người lao động sẽ làm nhiều dự án cùng lúc và nhờ thế mà gia tăng mức thu nhập. Song để làm việc ERP Remote/Online thì đòi hỏi người lao động có tính kỷ luật, biết quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm cao.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm ERP nhiều nhất

Hệ thống ERP đối với doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo môi trường kinh doanh đa dạng. Vì thế, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng ERP. Đặc biệt là những doanh nghiệp tập trung ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng:

5.1. Việc làm ERP tại TPHCM

Trong số những khu vực tuyển dụng việc làm ERP nhiều nhất hiện nay phải kể đến Thành phố Hồ Chí Minh. Do Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng cầu cả nước, nhiều doanh nghiệp lớn tập trung và nhu cầu sử dụng các ứng dụng phần mềm cao. Bởi vì vậy mà tiềm năng việc làm ERP tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn.

Những quận có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM cho vị trí ERP nhiều là Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân,...Tại các quận này tập trung nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ phần Công nghệ Citek, Phần mềm Rosy, Think Next, SABECO - Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation,...Mức lương của nhân sự ERP tại khu vực này dao động khoảng từ 18.000.000 – 28.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Việc làm ERP tại Hà Nội

Là thủ đô của cả nước, Hà Nội được định hướng phát triển toàn diện về cả chính trị - kinh tế - văn hoá - khoa học – công nghệ và giáo dục. Do là khu vực có nhiều doanh nghiệp đầu tư nằm tại các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa,...Bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng là khu vực có nhu cầu tuyển dụng ERP.

Tại các quận này có nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần CANIFA, HVCG Software, Công Ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT, Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam, NIC Global, Viec Oi Client ...cho nên nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí ERP cũng nằm ở top cao. Mức lương trung bình của nhân sự ERP tại Hà Nội dao động khoảng từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Việc làm ERP tại Hải Phòng

Hải Phòng cũng là thành phố tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm ERP tương đối cao. Các quận huyện tại Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm ERP phổ biến nhất Thủy Nguyên, Hồng Bàng và Ngô Quyền. Tại các quận này tập trung các công ty công nghệ như T.V.T Marine Automation Company, Công ty CP công nghệ Viindoo, Công ty TNHH LITEON Việt Nam,...

Thu nhập bình quân của nhân sự ERP tại Hải Phòng so với Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh có phần thấp hơn khi dao động khoảng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hải Phòng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

5.4. Việc làm ERP tại Đà Nẵng

Đà Nẵng được coi là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội của miền Trung. Khu vực này cũng tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước đầu tư phát triển như Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam, IPTP Networks, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam, FPT Software,... Những doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng ERP chủ yếu nằm tại khu vực quận huyện như Hòa Vang, Sơn Trà và Liên Chiểu.

Hiện tại, mức lương trung bình của nhân sự việc làm ERP tại Đà Nẵng trong khoảng từ 10.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng. Để tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng phù hợp với bản thân, bạn có thể cập nhật các bản tin trên trang tuyển dụng của Job3s.ai.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm ERP

Đối với việc làm ERP, các nhà tuyển dụng sẽ nêu ra mô tả để các ứng viên đáp ứng đầy đủ những yêu cầu như sau:

Kinh nghiệm chuyên môn, chứng chỉ:

Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu.

Có kỹ năng lập trình tốt, khả năng viết mã code logic và rõ ràng.

Có chứng chỉ về lập trình hoặc những chứng chỉ liên quan là một lợi thế.

Có kiến thức về những ngôn ngữ lập trình cao cấp như C++, Python, Java, .NET

Có chứng chỉ về hệ thống ERP như Oracle, SAP hay Microsoft Dynamics AX/365

Có sự hiểu biết về quy trình kinh doanh của doanh nghiệp cùng cách ứng dụng hệ thống ERP nhằm tối ưu hoá hoạt động.

Ứng viên có kiến thức chuyên môn về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) và các module chức năng chính của hệ thống.

Kỹ năng mềm:

Ứng viên có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Có khả năng học hỏi, thích nghi môi trường làm việc mới nhanh chóng.

Việc làm ERP hiện nay được đánh giá là một trong những ngành nghề có mức thu nhập tốt và cơ hội phát triển. Lý do bởi hầu hết doanh nghiệp lớn nhỏ hiện này đều cần phải sử dụng tới hệ thống ERP. Để thiết kế, phát triển, vận hành và duy trì hệ thống phần mềm ERP thì rất cần tuyển dụng nhân viên ERP.