Ngành Logistics là gì? Học Logistics ra trường làm việc gì?

1. Ngành Logistics là gì? Vai trò của ngành Logistics

Logistic là quá trình lập kế hoạch, thực hiện, triển khai và quản lý các hoạt động liên quan đến vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch vụ. Ngành này bao gồm các công việc chính như đóng gói, lưu kho, quản lý và vận chuyển đơn hàng từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Ngành Logistics đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của toàn cầu, đảm bảo hàng hóa được cung cấp đúng thời gian, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh.

Logistics còn đảm nhận vai trò quản lý và lưu trữ hàng hóa, giúp tối ưu hóa quá trình xuất nhập hàng, giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngành này còn thúc đẩy thương mại quốc tế, kết nối các thị trường trên toàn cầu, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

2. Mức lương của ngành Logistics theo các vị trí

Theo khảo sát, mức lương của ngành Logistics khá cạnh tranh, trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ theo từng vị trí, cụ thể:

Lưu ý: Mức thu nhập trong ngành Logistics thay đổi tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc và quy mô của doanh nghiệp. Nếu bạn làm việc tại các doanh nghiệp lớn với thị trường quốc tế sẽ có mức lương cao hơn.

Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của nhân viên Logistics cũng tăng dần qua các năm, khi có nhiều kinh nghiệm hoặc ở vị trí cao, bạn sẽ có thể nhận mức lương lên tới 20.000.000 VNĐ/tháng.

3. Học Logistics ra làm gì?

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Logistics, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần, các vị trí trong ngành Logistics, cụ thể:

3.1. Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua trong ngành Logistics là người chịu trách nhiệm tìm kiếm, đàm phán và quản lý nguồn hàng, duy trì cung cấp nguyên vật liệu với chất lượng cao, đảm bảo chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.

Họ là người kết nối trực tiếp với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và tiết kiệm thời gian giao hàng. Vị trí nhân viên thu mua cần nhiều kinh nghiệm thực tế nên đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng cần thiết như giải quyết vấn đề, thuyết phục và tư duy chiến lược.

3.2. Nhân viên chứng từ

Nhân viên chứng từ Logistics đảm nhiệm công việc chính là xử lý, quản lý và kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa trong các hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là vị trí quan trọng trong ngành Logistics, giúp đảm bảo hàng hóa được vận chuyển theo đúng quy định.

3.3. Nhân viên hải quan

Nhân viên hải quan Logistics là người chuyên phụ trách các thủ tục, giấy tờ liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Ở vị trí này phải làm việc với các cơ quan hải quan để giúp doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Nhân viên kho vận

Vị trí nhân viên kho vận trong ngành Logistics chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành các hoạt động tại kho hàng. Việc làm nhân viên kho vận bao gồm giám sát, tiếp nhận, xếp dỡ và đóng gói hàng hóa, đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

3.5. Nhân viên giao nhận

Học Logistics ra, sinh viên có thể làm việc tại vị trí nhân viên giao nhận. Họ là người chuyên đảm nhận công việc liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm bán hàng.

Nhân viên giao nhận đóng vai trò quan trọng là cầu nối giữa người bán, người mua và các đơn vị vận chuyển. Đảm bảo chất lượng hàng hóa và giao đúng thời gian.

3.6. Nhân viên điều phối

Nhân viên điều phối Logistics là cầu nối giữa các bộ phận trong quá trình vận hành, tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Công việc chính của họ là quản lý và điều phối các hoạt động vận chuyển, lưu kho, giao nhận hàng hóa trong chuỗi cung ứng. Việc làm điều phối yêu cầu có kỹ năng chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực cao và xử lý tình huống nhanh.

3.7. Nhân viên hiện trường

Nhân viên hiện trường trong ngành Logistics có nhiệm vụ giám sát và điều hành các hoạt động tại các điểm vận hành, đảm bảo quá trình vận chuyển và lưu kho diễn ra thuận lợi. Ngoài ra họ còn chịu trách nhiệm xử lý các tình huống bất ngờ, nên việc làm nhân viên hiện trường Logistics đòi hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh, khả năng giao tiếp tốt để kết nối với khách hàng và báo cáo các hoạt động Logistics.

3.8. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng Logistics có vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy với khách hàng. Họ chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại, và cung cấp thông tin về quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Bên cạnh đó, nhân viên chăm sóc khách hàng cũng là người giám sát tiến trình giao hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, đồng thời hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc tìm kiếm và duy trì khách hàng mới.

3.9. Chuyên viên thanh toán quốc tế

Chuyên viên thanh toán quốc tế là người quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia, từ đó đảm bảo quá trình thanh toán, chuyển tiền giữa các doanh nghiệp quốc tế diễn ra thuận lợi theo đúng quy định.

3.10. Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Logistics

Công việc của nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu chính là giới thiệu dịch vụ logistics của doanh nghiệp đến những khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. Đây là vị trí có nhu cầu tuyển dụng khá cao với mức lương hấp dẫn cùng cơ hội phát triển mạnh mẽ trong ngành Logistics.

4. Phân biệt Logistic, xuất nhập khẩu và Supply Chain

Logistics, xuất nhập khẩu, Supply Chain là khái niệm cốt lõi, quan trọng trong quản lý, vận hành doanh nghiệp. Cả ba đều có chung mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Tuy có sự gắn kết chặt chẽ với nhau nhưng Logistics và Supply Chain và xuất nhập khẩu vẫn có những điểm khác biệt trong phạm vi, mục đích và trách nhiệm, cụ thể như sau:

Tiêu chí Logistics Xuất nhập khẩu Supply Chain Mô tả Quá trình lên kế hoạch, điều phối và kiểm soát quy trình vận chuyển hàng hóa, thông tin liên quan đến nguyên vật liệu từ nơi sản xuất đến điểm đích. Quá trình thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Hệ thống bao gồm nhiều hoạt động phức tạp từ lập kế hoạch, tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đến người tiêu dùng. Phạm vi Quản lý vận tải, kho bãi, đơn hàng, đóng gói, phân phối và dịch vụ hậu cần. Tìm kiếm thị trường, xử lý thủ tục hải quan, quản lý tài liệu liên quan đến xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại. Bao gồm cả Logistics và xuất nhập khẩu, mở rộng sang sản xuất, tìm kiếm nhà cung cấp, quản lý nhà máy, quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, phân phối hàng hóa. Mục tiêu Đảm bảo uy trình vận chuyển, lưu trữ hàng hóa an toàn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm thị trường mới, gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu. Tăng lợi nhuận và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng, giảm chi phí, nâng cao hiệu suất và đảm bảo tính bền vững. Trách nhiệm Logistics phải đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa hiệu quả, chính xác và đúng thời hạn. Xuất nhập khẩu đảm bảo tuân thủ các quy định của hải quan và pháp lý. Đồng thời xử lý các thủ tục xuất nhập khẩu để các giao dịch trên thị trường quốc tế diễn ra thuận lợi. Quản lý toàn bộ quy trình từ nguyên liệu, sản xuất, Logistics đến phân phối, đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả.

5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp của ngành Logistics

Theo kết quả cuộc khảo sát của trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, giai đoạn 2020 - 2025 mỗi năm thành phố này có khoảng 310.000 - 330.000 nơi làm việc, trong đó ngành logistics chiếm khoảng 5% (theo báo Lao Động). Nhu cầu nhân lực cao mở ra nhiều cơ hội việc làm Logistics cho các ứng viên, đặc biệt sinh viên mới ra trường.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, ứng viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp như DHL, FPT, Vinafreight, Grap hay Shoppe….

Với cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia, ngành Logistics hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập ổn định cùng khả năng thăng tiến cao.

6. Trường đào tạo ngành Logistics uy tín nhất hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng cao, nhiều trường đại học trên cả nước đã mở chuyên ngành đào tạo ngành Logistics. Các trường đào tạo ngành Logistics đều có chương trình đào tạo chất lượng, theo chuẩn quốc tế, giúp sinh viên có lợi thế khi gia nhập thị trường lao động toàn cầu. Dưới đây là một số trường đào tạo ngành Logistics uy tín nhất hiện nay, Job3s đã tổng hợp bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Hà Nội Đại học kinh tế Quốc dân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.89 22.000.000 VNĐ/ Năm Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01 26.06 64.000.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Đại học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01 23.5 28.000.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.1 29.250.000 VNĐ/năm

Logistics là cầu nối vận chuyển hàng hoá, sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, bao gồm chuỗi nhiều hoạt động bao gồm đóng gói bao bì, lưu trữ, kho bãi, bảo quản và vận chuyển hàng hoá... Hiểu rõ Logistics là gì, mức lương cùng cơ hội việc làm Logistics giúp sinh viên có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và chuẩn bị kỹ lưỡng khi lựa chọn theo đuổi ngành này.