Công việc Stylist

Tuyển dụng stylist, việc làm makeup đang tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành thời trang, làm đẹp. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng và được tuyển dụng tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM. Đây là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, lương cao mang lại tiềm năng phát triển lớn cho những ai đam mê lĩnh vực này.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm stylist

Việc làm stylist, việc làm makeup ở Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu lớn từ nhiều lĩnh vực như thời trang, truyền thông và thương mại. Các công ty thời trang, các thương hiệu lớn và sự kiện giải trí đều tìm kiếm những chuyên gia stylist để nâng cao hình ảnh và tạo dấu ấn riêng. Đặc biệt, sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đã tạo ra những cơ hội mới cho stylist.

Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp sáng tạo, xu hướng tuyển dụng stylist đang dần chuyển sang các vai trò mang tính cá nhân hóa cao. Stylist cá nhân, chuyên làm việc với nghệ sĩ, doanh nhân, hay các cá nhân có nhu cầu định hình phong cách riêng, đang trở thành một nghề hấp dẫn. Đồng thời, stylist sự kiện lại đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và tạo dựng hình ảnh cho các buổi biểu diễn thời trang, chiến dịch quảng cáo hay các sự kiện lớn. Hơn nữa, stylist cho các thương hiệu cũng ngày càng quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, truyền tải thông điệp và thu hút khách hàng​. Chính vì thế mà có hơn 100 tin tuyển dụng stylist được đăng tải, cho thấy một thị trường việc làm đang phát triển mạnh mẽ và rộng mở..

Việc làm stylist không chỉ tạo ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng mà còn mang lại tiềm năng phát triển lâu dài cho những ai đam mê sáng tạo. Những người mới bắt đầu có thể dễ dàng gia nhập ngành nhờ vào các khóa đào tạo ngắn hạn và những cơ hội học nghề từ các chuyên gia. Tuy nhiên, để thành công và phát triển bền vững trong ngành này, stylist cần luôn cập nhật các xu hướng mới và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tuyển dụng stylist ở Việt Nam ngày càng tăng do sự phát triển mạnh mẽ của ngành thời trang

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng stylist

Mức lương của tuyển dụng stylist, tuyển nhân viên make up tại Việt Nam hiện nay dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc. Theo khảo sát, mức lương của việc làm stylist có thể được chia thành các mức sau:

Vị trí theo kinh nghiệm Mức lương (VND/tháng) Mới bắt đầu 8.000.000 - 12.000.000 1-2 năm 12.000.000 - 18.000.000 3-5 năm 18.000.000 - 25.000.000 Trên 5 năm 25.000.000 trở lên

Mức lương có thể thay đổi tùy theo đặc thù công việc và môi trường làm việc. Các stylist cá nhân, làm việc cho các sự kiện lớn hoặc với các thương hiệu nổi tiếng có thể nhận mức lương cao hơn so với những người làm việc tại các cửa hàng hoặc công ty nhỏ hơn​.

3. Mô tả công việc cần làm của một stylist

Stylist là người góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong cách và hình ảnh cho khách hàng, từ cá nhân đến các thương hiệu. Đây là một công việc sáng tạo, đòi hỏi sự nhạy bén với thời trang và khả năng giao tiếp tốt. Nếu bạn muốn theo đuổi nghề này, các nhiệm vụ chính sẽ bao gồm:

Theo dõi và nghiên cứu xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới.

Khảo sát nhu cầu, sở thích, và phong cách cá nhân của từng khách hàng.

Tạo dựng phong cách riêng biệt, phù hợp với từng khách hàng hoặc từng dự án.

Lựa chọn và phối hợp các item thời trang để tạo nên một tổng thể hài hòa và nổi bật.

Nghiên cứu về các yếu tố như nghề nghiệp, tính cách, và yêu cầu của từng sự kiện để đưa ra các gợi ý phù hợp.

Hướng dẫn khách hàng chọn trang phục, phụ kiện, kiểu tóc và phong cách trang điểm phù hợp.

Đưa ra lời khuyên về màu sắc, kiểu dáng và chất liệu phù hợp với vóc dáng và cá tính của khách hàng.

Tham gia chụp ảnh hoặc quay video để quảng bá hình ảnh của khách hàng hoặc thương hiệu.

Đảm bảo sản phẩm thời trang, hình ảnh được thể hiện một cách chuyên nghiệp và thu hút.

4. Lĩnh vực tuyển dụng stylist phổ biến

Trong thị trường việc làm hiện nay, nhu cầu tuyển dụng stylist ngày càng đa dạng, mở rộng từ thời trang đến làm đẹp. Tùy thuộc vào chuyên môn và sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn một trong những lĩnh vực sau:

4.1. Stylist thời trang

Stylist thời trang là những người chịu trách nhiệm xây dựng và định hình phong cách cho khách hàng hoặc thương hiệu. Công việc chính bao gồm lựa chọn và phối hợp trang phục, phụ kiện nhằm tạo nên những bộ trang phục ấn tượng, phù hợp với xu hướng thời trang hiện tại. Các stylist thời trang thường làm việc với:

Người nổi tiếng, người mẫu trong các buổi chụp hình, quay quảng cáo hoặc sự kiện.

Thương hiệu thời trang, hỗ trợ xây dựng hình ảnh và bộ sưu tập thời trang.

Cá nhân muốn nâng cao phong cách hàng ngày hoặc cho các dịp đặc biệt.

4.2. Makeup Stylist (Stylist trang điểm)

Makeup stylist là người chịu trách nhiệm trang điểm, tạo nên vẻ ngoài hoàn chỉnh cho khách hàng, phù hợp với từng bối cảnh và yêu cầu cụ thể. Makeup stylist thường làm việc trong:

Các buổi chụp hình thời trang, quảng cáo, hoặc quay phim.

Sự kiện quan trọng như lễ cưới, hội nghị, hoặc lễ trao giải.

Studio trang điểm hoặc hợp tác với các nhiếp ảnh gia để tạo phong cách cho các buổi chụp cá nhân.

Makeup stylist không chỉ cần nắm vững kỹ thuật trang điểm mà còn phải biết cách kết hợp màu sắc và phong cách để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của khách hàng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm stylist

Để thành công trong nghề stylist, ứng viên không chỉ cần đam mê thời trang mà còn phải trang bị những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết. Các nhà tuyển dụng stylist luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp và có kỹ năng giao tiếp tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thị trường tuyển dụng stylist hiện nay.

5.1. Kiến thức về các loại trang phục và phụ kiện

Việc làm Stylist cần có hiểu biết sâu rộng về các loại trang phục, từ các kiểu dáng, chất liệu đến cách chúng được tạo ra và kết hợp. Stylist phải có kiến thức lý thuyết, có khả năng thực hành và đánh giá tính phù hợp của mỗi trang phục đối với từng khách hàng hoặc sự kiện.

Stylist phải có khả năng nhận diện xu hướng, tư vấn cho khách hàng lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với vóc dáng, màu sắc và sở thích cá nhân của họ. Đây là một yêu cầu quan trọng trong các thông báo tuyển stylist hiện nay.

Việc làm Stylist cần có hiểu biết sâu rộng về xu hướng thời trang hiện đại

5.2. Kỹ năng nghiên cứu và phân tích xu hướng thời trang

Ngành thời trang luôn thay đổi và có nhiều xu hướng mới ra đời hàng năm. Stylist phải là người theo dõi sát sao những thay đổi trong ngành, từ các tuần lễ thời trang quốc tế, các bộ sưu tập của các nhà thiết kế lớn.

Kỹ năng nghiên cứu và phân tích xu hướng giúp stylist duy trì sự phù hợp với thị hiếu, có thể tiên đoán được những xu hướng thời trang mới, từ đó sáng tạo áp dụng chúng vào công việc của mình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng stylist đánh giá khi tìm kiếm ứng viên cho các dự án thời trang.

5.3. Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp stylist có thể lắng nghe và phân tích chính xác yêu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những lời khuyên hợp lý và đáp ứng được mong muốn của họ. Stylist cũng cần xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đặc biệt là khi làm việc cá nhân hoặc trong các dự án lớn.

5.4. Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

Mặc dù stylist thường làm việc độc lập nhưng trong nhiều tình huống, cần hợp tác với các chuyên gia khác như nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, người mẫu và các bộ phận khác trong một dự án lớn.

Ngoài ra, quản lý thời gian là một kỹ năng không thể thiếu. Stylist phải có khả năng làm việc dưới áp lực thời gian khi tham gia các sự kiện lớn hay dự án quảng cáo, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công việc vẫn đạt yêu cầu.

5.5. Tính sáng tạo và khả năng thích ứng với thay đổi

Stylist cần sáng tạo không ngừng để tạo ra những bộ trang phục độc đáo. Stylist cũng phải linh hoạt, nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của ngành thời trang, giúp duy trì phong cách tươi mới và khẳng định bản thân. Các nhà tuyển dụng stylist luôn chú trọng đến khả năng này khi tìm kiếm nhân sự phù hợp.

Việc làm stylist phải linh hoạt và nhanh nhạy trong việc thích ứng với sự thay đổi của ngành thời trang

6. Những khó khăn trong việc làm stylist

Ngoài tuyển dụng makeup artist thì tuyển dụng stylist với sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng lớn trong ngành thời trang, không thiếu những cơ hội nhưng cũng đầy thử thách. Những thách thức này đòi hỏi những người làm stylist phải có khả năng kiên trì, sáng tạo và thích ứng linh hoạt. Dưới đây là ba khó khăn lớn mà một stylist cần phải đối mặt:

6.1. Cạnh tranh trong thị trường lao động

Ngành stylist ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ đam mê thời trang, dẫn đến sự gia tăng cạnh tranh trong thị trường lao động. Với sự xuất hiện của nhiều stylist mới và những người tự học, các nhà tuyển dụng ngày càng yêu cầu không chỉ có kỹ năng mà còn có kinh nghiệm thực tế, khả năng sáng tạo đặc biệt và một phong cách cá nhân rõ ràng.

Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng khiến các stylist phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các freelancer, stylist cá nhân hoặc các tổ chức lớn. Để thành công, Stylist cần không ngừng học hỏi và sáng tạo, đồng thời xây dựng thương hiệu cá nhân để nổi bật trong đám đông.

6.2. Khó khăn trong việc duy trì cập nhật xu hướng thời trang

Thế giới thời trang luôn thay đổi nhanh chóng và liên tục. Một stylist phải không ngừng theo dõi và nghiên cứu các xu hướng mới, từ các tuần lễ thời trang quốc tế đến những thay đổi trong thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, việc duy trì việc cập nhật liên tục này có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi thời gian làm việc bận rộn hoặc phải làm việc với nhiều dự án đồng thời.

Stylist không chỉ cần theo kịp xu hướng mà còn phải có khả năng dự đoán được những thay đổi trong ngành, tạo ra những bộ trang phục hợp xu hướng nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân và tính sáng tạo. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Stylist có thể gặp khó khăn trước sự thay đổi liên tục của ngành thời trang

6.3. Áp lực trong việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Một trong những thách thức lớn nhất đối với stylist chính là đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Mỗi khách hàng đều có yêu cầu riêng biệt và stylist phải hiểu rõ về nhu cầu, sở thích và vóc dáng của từng người để đưa ra những lời khuyên chính xác và phù hợp. Sự không hài lòng của khách hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng và sự nghiệp của stylist.

Ngoài ra, stylist còn phải làm việc dưới áp lực thời gian khi tham gia các dự án lớn hoặc sự kiện quan trọng, đồng thời đảm bảo rằng công việc hoàn thành đúng tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng cao. Để vượt qua thử thách này, stylist cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thấu hiểu khách hàng và quản lý công việc hiệu quả.

Ngành stylist đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn, đặc biệt đối với những người có kinh nghiệm và kỹ năng sáng tạo. Mặc dù cạnh tranh trong thị trường lao động ngày càng gay gắt, nhưng cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp vẫn rất lớn, nhất là trong bối cảnh thời trang liên tục thay đổi. Vì vậy, nếu bạn đam mê thời trang và có những kỹ năng cần thiết, nghề stylist sẽ là một lựa chọn đầy triển vọng trong năm 2024.