Tuyển Makeup/Stylist Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MT Cosmetics
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty TNHH MT Cosmetics

Makeup/Stylist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Makeup/Stylist Tại Công ty TNHH MT Cosmetics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56 Trần Huy Liệu, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Makeup/Stylist

- Lên ý tưởng phong cách thời trang phù hợp với từng sự kiện, chương trình, và đời thường.
- Liên hệ và phối hợp với các nhãn hàng, nhà cung cấp trang phục, phụ kiện để đảm bảo nguồn lực cho các dự án.
- Tư vấn về xu hướng thời trang, bắt kịp các trend mới nhất phù hợp với từng giai đoạn
- Chuẩn bị trang phục, phụ kiện, trang sức phù hợp cho các chương trình, sự kiện, và dự án.
- Hỗ trợ ekip trong quá trình sản xuất, bao gồm chụp hình, quay video, và các hoạt động khác.
- Tham gia lên ý tưởng và phối hợp thực hiện các dự án chụp hình, quay video, sự kiện thời trang.
- Hướng dẫn tạo dáng, phối đồ để đảm bảo hình ảnh đẹp và phù hợp với concept.
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác (quay phim, nhiếp ảnh, makeup artist...) để hoàn thành tốt các dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực stylist, thiết kế thời trang, hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí, truyền thông, hoặc thời trang.
- Thành thạo Adobe Photoshop và các công cụ liên quan.
- Có khả năng học hỏi và nắm bắt được xu hướng thời trang, bắt kịp trend nhanh chóng.
- Sáng tạo, có thẩm mỹ tốt.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56 Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

