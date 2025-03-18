Tuyển Makeup/Stylist Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Makeup/Stylist Tại Công ty TNHH MT Cosmetics
- Hồ Chí Minh: 56 Trần Huy Liệu, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Makeup/Stylist Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng phong cách thời trang phù hợp với từng sự kiện, chương trình, và đời thường.
- Liên hệ và phối hợp với các nhãn hàng, nhà cung cấp trang phục, phụ kiện để đảm bảo nguồn lực cho các dự án.
- Tư vấn về xu hướng thời trang, bắt kịp các trend mới nhất phù hợp với từng giai đoạn
- Chuẩn bị trang phục, phụ kiện, trang sức phù hợp cho các chương trình, sự kiện, và dự án.
- Hỗ trợ ekip trong quá trình sản xuất, bao gồm chụp hình, quay video, và các hoạt động khác.
- Tham gia lên ý tưởng và phối hợp thực hiện các dự án chụp hình, quay video, sự kiện thời trang.
- Hướng dẫn tạo dáng, phối đồ để đảm bảo hình ảnh đẹp và phù hợp với concept.
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác (quay phim, nhiếp ảnh, makeup artist...) để hoàn thành tốt các dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí, truyền thông, hoặc thời trang.
- Thành thạo Adobe Photoshop và các công cụ liên quan.
- Có khả năng học hỏi và nắm bắt được xu hướng thời trang, bắt kịp trend nhanh chóng.
- Sáng tạo, có thẩm mỹ tốt.
Tại Công ty TNHH MT Cosmetics Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MT Cosmetics
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI