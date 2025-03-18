Tuyển Makeup/Stylist Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lên ý tưởng phong cách thời trang phù hợp với từng sự kiện, chương trình, và đời thường.

- Liên hệ và phối hợp với các nhãn hàng, nhà cung cấp trang phục, phụ kiện để đảm bảo nguồn lực cho các dự án.

- Tư vấn về xu hướng thời trang, bắt kịp các trend mới nhất phù hợp với từng giai đoạn

- Chuẩn bị trang phục, phụ kiện, trang sức phù hợp cho các chương trình, sự kiện, và dự án.

- Hỗ trợ ekip trong quá trình sản xuất, bao gồm chụp hình, quay video, và các hoạt động khác.

- Tham gia lên ý tưởng và phối hợp thực hiện các dự án chụp hình, quay video, sự kiện thời trang.

- Hướng dẫn tạo dáng, phối đồ để đảm bảo hình ảnh đẹp và phù hợp với concept.

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác (quay phim, nhiếp ảnh, makeup artist...) để hoàn thành tốt các dự án.