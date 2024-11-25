Tuyển Makeup/Stylist Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157/13/5 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Makeup/Stylist Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Duy trì chất lượng dịch vụ makeup chuyên môn cao

Kiểm soát quy trình làm việc để nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng như bổ nhân sự hiệu quả

Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc

Lên kế hoạch và tuyển dụng nhân sự

Phối hợp liên phòng ban để xử lý hỗ trợ khách hàng kịp thời

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực makeup, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý

Nắm bắt xu hướng makeup và kỹ thuật makeup chuyên nghiệp

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Ham học hỏi, cầu tiến, không ngại khó, ngại thử thách, sẵn sàng thử nghiệm cái mới liên tục để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản than.

Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp, phân tích tốt.

Ưu tiên đã từng làm các chuỗi cửa hàng về thời trang, brand nổi tiếng.

Sử dụng thành thạo vi tính.

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 20.000.000 VND - 30.000.000 VND/Tháng

Trong đó bao gồm:

Lương cơ bản (15.000.000VND – 20.000.000 VND/Tháng)

Phụ cấp cơm trưa: 780.000 VNĐ/ tháng

Thưởng, KPI,....

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...

Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty

Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện

Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..

Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00, Off 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

