Tuyển Makeup/Stylist Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Makeup/Stylist Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 157/13/5 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Makeup/Stylist Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Duy trì chất lượng dịch vụ makeup chuyên môn cao
Kiểm soát quy trình làm việc để nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng như bổ nhân sự hiệu quả
Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc
Lên kế hoạch và tuyển dụng nhân sự
Phối hợp liên phòng ban để xử lý hỗ trợ khách hàng kịp thời
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực makeup, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý
Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: 20.000.000 VND - 30.000.000 VND/Tháng
Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản (15.000.000VND – 20.000.000 VND/Tháng)
Phụ cấp cơm trưa: 780.000 VNĐ/ tháng
Thưởng, KPI,....
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..
Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00, Off 1 ngày/tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
