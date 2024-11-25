Tuyển Makeup/Stylist Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Makeup/Stylist Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Makeup/Stylist

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Makeup/Stylist Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157/13/5 Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Makeup/Stylist Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Duy trì chất lượng dịch vụ makeup chuyên môn cao
Kiểm soát quy trình làm việc để nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng như bổ nhân sự hiệu quả
Quản lý và đánh giá hiệu quả công việc
Lên kế hoạch và tuyển dụng nhân sự
Phối hợp liên phòng ban để xử lý hỗ trợ khách hàng kịp thời

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực makeup, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý
Nắm bắt xu hướng makeup và kỹ thuật makeup chuyên nghiệp
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Ham học hỏi, cầu tiến, không ngại khó, ngại thử thách, sẵn sàng thử nghiệm cái mới liên tục để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản than.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp, phân tích tốt.
Ưu tiên đã từng làm các chuỗi cửa hàng về thời trang, brand nổi tiếng.
Sử dụng thành thạo vi tính.

Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 20.000.000 VND - 30.000.000 VND/Tháng
Trong đó bao gồm:
Lương cơ bản (15.000.000VND – 20.000.000 VND/Tháng)
Phụ cấp cơm trưa: 780.000 VNĐ/ tháng
Thưởng, KPI,....
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Tham gia các hoạt động Lễ, Tết, YEP,...
Được đào tạo chương trình nhân tài của công ty
Đánh giá tăng lương theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - năng động - thân thiện
Công ty về dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam..
Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00, Off 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 157/13/5 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

