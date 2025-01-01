Tất cả địa điểm
Tổng 5 kết quả / Từ khoá "Media Placement Specialist"
Công việc Media Placement Specialist

-

Có 5 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TikPlus Vietnam
Tuyển Media Placement Specialist TikPlus Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
TikPlus Vietnam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNVIET
Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNVIET
Hạn nộp: 12/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Media Placement Specialist Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Media Placement Specialist tăng cao nhờ sự phát triển của ngành truyền thông và quảng cáo. Với mức lương từ 15.000.000 - 70.000.000 VNĐ/đồng, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm phân tích thị trường, lên kế hoạch chiến lược truyền thông và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm media placement specialist

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media placement specialist ngày càng tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng kỹ thuật số và yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả truyền thông. Theo báo cáo của Statista, chi tiêu toàn cầu cho quảng cáo kỹ thuật số đã vượt mốc 455 tỷ USD vào năm 2023, với mức tăng trưởng ổn định qua các năm. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm kiếm những chuyên viên có khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược và đảm bảo các chiến dịch truyền thông đạt được tối đa hiệu quả.

Triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất rộng mở, khi nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên đầu tư vào các chiến dịch ngành truyền thông đa kênh. Media placement specialist không chỉ có cơ hội làm việc trong công ty quảng cáo lớn mà còn ở những tổ chức đa quốc gia hoặc các startup năng động. Với kỹ năng chuyên môn về lập kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông, các chuyên viên có thể thăng tiến lên các vị trí như Trưởng phòng Truyền thông, Giám đốc Chiến lược Truyền thông, hay thậm chí Giám đốc Marketing trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media placement specialist gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng kỹ thuật số và truyền thông đa kênh
Nhu cầu tuyển dụng việc làm media placement specialist gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng kỹ thuật số và truyền thông đa kênh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm media placement specialist

Theo như Job3s tổng hợp, Mức lương tuyển dụng việc làm media placement specialist hiện dao động từ 15.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết mức lương cụ thể cho từng vai trò trong lĩnh vực này:

Vị trí công việc

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Chuyên viên truyền thông

12.000.000 - 20.000.000

Media Placement Specialist

15.000.000 - 30.000.000

Chuyên viên phân tích dữ liệu truyền thông

20.000.000 - 35.000.000

Giám đốc truyền thông

40.000.000 - 70.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm media placement specialist

Media placement specialist không chỉ là người xây dựng các chiến dịch truyền thông mà còn đảm nhận vai trò cầu nối quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo. Dưới đây là mô tả chi tiết các nhiệm vụ chính mà vị trí này đảm nhận:

  • Nghiên cứu và phân tích các kênh truyền thông: Tìm hiểu xu hướng, đối tượng mục tiêu và hiệu quả của các kênh truyền thông để đề xuất chiến lược phù hợp.

  • Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông: Xây dựng kế hoạch cụ thể, từ việc lựa chọn kênh truyền thông đến triển khai quảng cáo, đảm bảo đúng ngân sách và mục tiêu.

  • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông: Sử dụng công cụ đo lường để phân tích kết quả, báo cáo hiệu suất và tối ưu hóa các chiến dịch nhằm đạt hiệu quả tối đa.

  • Hợp tác với các bộ phận khác như marketing, bán hàng và sản phẩm: Phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thông điệp truyền thông đồng nhất, hỗ trợ mục tiêu kinh doanh và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ.

Việc làm media placement specialist đảm nhận vai trò cầu nối quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo
Việc làm media placement specialist đảm nhận vai trò cầu nối quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo

4. Tổng hợp vị trí công việc trong việc làm media placement specialist

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành truyền thông và quảng cáo, lĩnh vực Media Placement Specialist mang đến nhiều vị trí công việc đa dạng, phù hợp với từng cấp độ kinh nghiệm và chuyên môn. Dưới đây là tổng hợp các vị trí nổi bật trong ngành, cùng mô tả và yêu cầu công việc chi tiết.

4.1. Media Placement Specialist

Media placement specialist chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược phân phối truyền thông nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo. Họ nghiên cứu thị trường, lựa chọn kênh phù hợp, thương lượng hợp đồng với nhà cung cấp và giám sát hiệu quả chiến dịch. Vị trí này đòi hỏi kiến thức sâu về các nền tảng truyền thông, kỹ năng phân tích dữ liệu và khả năng giao tiếp để hợp tác hiệu quả với các phòng ban khác.

4.2. Chuyên viên truyền thông

Chuyên viên truyền thông tập trung xây dựng và phát triển các chiến lược truyền thông tổng thể, từ việc tạo nội dung quảng bá đến quản lý mối quan hệ với báo chí và đối tác truyền thông. Công việc đòi hỏi khả năng viết lách, tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp vượt trội. Kiến thức về thương hiệu và kinh nghiệm quản lý chiến dịch là yếu tố ưu tiên.

Chuyên viên truyền thông có nhiệm vụ xây dựng và phát triển các chiến lược truyền thông tổng thể
Chuyên viên truyền thông có nhiệm vụ xây dựng và phát triển các chiến lược truyền thông tổng thể

4.3. Chuyên viên phân tích truyền thông

Vị trí này tập trung vào việc theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch truyền thông. Họ sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá KPI, đo lường ROI và đưa ra các khuyến nghị nhằm tối ưu hóa hiệu suất. Yêu cầu công việc bao gồm khả năng xử lý dữ liệu, thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics và kỹ năng tư duy logic mạnh mẽ.

4.4. Chuyên viên quảng cáo trực tuyến

Chuyên viên quảng cáo trực tuyến quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads và các mạng quảng cáo khác. Công việc bao gồm tối ưu hóa từ khóa, điều chỉnh ngân sách và tạo báo cáo hiệu quả. Họ cần có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo trực tuyến, khả năng tối ưu hóa chiến dịch và hiểu biết về hành vi người tiêu dùng trực tuyến.

Chuyên viên chạy quảng cáo cần có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo trực tuyến và hiểu biết về hành vi người tiêu dùng trực tuyến
Chuyên viên chạy quảng cáo cần có kiến thức chuyên sâu về quảng cáo trực tuyến và hiểu biết về hành vi người tiêu dùng trực tuyến

4.5. Chuyên viên truyền thông xã hội

Đây là vị trí chịu trách nhiệm quản lý và phát triển các kênh truyền thông xã hội của doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của vị trí công việc này là sáng tạo nội dung, tương tác với khách hàng và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp cận trên mạng xã hội. Công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng xã hội nhanh nhạy và khả năng phân tích dữ liệu từ các nền tảng như Facebook Insights, Instagram Analytics.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm media placement specialist

Ngành Media Placement Specialist đang phát triển mạnh ở nhiều thành phố lớn tại Việt Nam nhờ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chiến lược truyền thông và quảng cáo. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng media placement specialist nhiều nhất:

5.1. Tuyển dụng việc làm media placement specialist tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và chính trị lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn và cơ quan báo chí truyền thông. Nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu đến từ các tập đoàn đa ngành và công ty truyền thông lớn, với yêu cầu cao về khả năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

5.2. Tuyển dụng việc làm media placement specialist tại Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi có sự cạnh tranh cao trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Các doanh nghiệp tại đây không ngừng tìm kiếm nhân sự Media Placement Specialist để tăng cường hiệu quả chiến dịch quảng bá trên đa nền tảng. Yêu cầu thường tập trung vào khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm triển khai các chiến dịch trực tuyến.

TP. HCM là nơi có nhu cầu lớn về tuyển media placement specialist trong bối cảnh cạnh tranh cao trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo
TP. HCM là nơi có nhu cầu lớn về tuyển media placement specialist trong bối cảnh cạnh tranh cao trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo

5.3. Tuyển dụng việc làm media placement specialist tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đang phát triển mạnh về du lịch và dịch vụ, tạo cơ hội lớn cho ngành truyền thông. Tại đây, các công ty nhỏ và vừa, cũng như các tổ chức du lịch, thường tìm kiếm Media Placement Specialist để xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh và thương hiệu. Các ứng viên cần có khả năng lập kế hoạch chiến dịch phù hợp với thị trường địa phương.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm media placement specialist

Để thành công trong lĩnh vực media placement specialist, bên cạnh việc hiểu rõ các vị trí công việc, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu đặc thù về kỹ năng và kiến thức. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu nhà tuyển dụng thường tìm kiếm:

  • Kiến thức về truyền thông và quảng cáo: Am hiểu về các nền tảng truyền thông, loại hình quảng cáo và cách chúng ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng.

  • Kỹ năng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường: Khả năng thu thập, phân tích dữ liệu truyền thông để xác định xu hướng và hiệu quả chiến dịch.

  • Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết: Xây dựng mối quan hệ với đối tác truyền thông, đàm phán về chi phí và điều khoản hợp tác.

  • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án: Tổ chức, điều phối các chiến dịch truyền thông hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và mục tiêu.

  • Kiến thức về công nghệ và các công cụ truyền thông số: Thành thạo các phần mềm quản lý chiến dịch, nền tảng phân tích dữ liệu và công cụ tối ưu quảng cáo trực tuyến.

Việc làm media placement specialist yêu cầu ứng viên có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý tốt
Việc làm media placement specialist yêu cầu ứng viên có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý tốt

7. Những khó khăn trong việc làm media placement specialist

Ngành media placement specialist mang lại nhiều cơ hội phát triển với tiềm năng lớn trong thời đại truyền thông kỹ thuật số bùng nổ. Tuy nhiên, bên cạnh sự hấp dẫn, ngành này cũng đặt ra không ít thách thức mà các nhân viên cần vượt qua để đạt được thành công. Những khó khăn phổ biến bao gồm:

  • Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành dự án: Công việc của một media placement specialist thường đòi hỏi xử lý nhiều chiến dịch cùng lúc, với yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn. Điều này dễ dẫn đến căng thẳng, đặc biệt khi gặp sự cố hoặc thay đổi đột xuất trong quá trình triển khai.

  • Cạnh tranh trong ngành truyền thông: Với sự phát triển không ngừng của thị trường, sự cạnh tranh giữa các chuyên gia truyền thông ngày càng gay gắt. Việc giữ vững lợi thế và nâng cao năng lực cá nhân là điều không thể thiếu.

  • Đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường truyền thông: Sự phát triển của công nghệ và xu hướng mới liên tục xuất hiện, đòi hỏi nhân viên phải cập nhật và thích nghi kịp thời để không bị tụt hậu.

  • Yêu cầu khắt khe từ cấp trên và khách hàng: Để đạt được kết quả tối ưu, các chuyên viên thường phải làm việc dưới áp lực cao, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và xử lý các yêu cầu thay đổi từ khách hàng hay quản lý cấp cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm media placement specialist ngày càng gia tăng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành truyền thông và quảng cáo trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này mang lại tiềm năng lớn, nếu bạn yêu thích truyền thông, có khả năng sáng tạo và sẵn sàng đối mặt với những thử thách, ngành media placement specialist chính là cơ hội lý tưởng để phát triển sự nghiệp.