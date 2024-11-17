Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11QL32 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Media Placement Specialist Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia sản xuất nội dung liên quan tới công nghệ ô tô.

Tham gia sản xuất video nền tảng tiktok

Tham gia design ảnh đăng fanpage facebook, website

Quản lý kênh tiktok của công ty

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video

Thành thạo các công cụ như: Premiere Pro, Capcut pc, Photoshop, Illustrator,..

Biết cách edit hình ảnh/video phù hợp trên các nền tảng: Facebook, Tiktok

Có tư duy thiết kế.

Có khả năng tự học, ham học hỏi

Có sở thích về ô tô là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 7 - 9 Triệu / Tháng + thưởng + phụ cấp

Thời gian làm việc: 8:30 - 18:00 ( T2 - T7 )

Du lịch, đào tạo, teambuilding cùng công ty

Được bổ trợ thêm các kiến thức về quay - dựng video, marketing, thương mại điện tử.

Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Được tham gia sinh hoạt thể thao : Đá bóng 1-2 trận/ tuần, bóng bàn, PS4,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin