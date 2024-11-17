Tuyển Media Placement Specialist CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Media Placement Specialist Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11QL32 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Media Placement Specialist Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia sản xuất nội dung liên quan tới công nghệ ô tô.
Tham gia sản xuất video nền tảng tiktok
Tham gia design ảnh đăng fanpage facebook, website
Quản lý kênh tiktok của công ty
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video
Thành thạo các công cụ như: Premiere Pro, Capcut pc, Photoshop, Illustrator,..
Biết cách edit hình ảnh/video phù hợp trên các nền tảng: Facebook, Tiktok
Có tư duy thiết kế.
Có khả năng tự học, ham học hỏi
Có sở thích về ô tô là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương: 7 - 9 Triệu / Tháng + thưởng + phụ cấp
Thời gian làm việc: 8:30 - 18:00 ( T2 - T7 )
Du lịch, đào tạo, teambuilding cùng công ty
Được bổ trợ thêm các kiến thức về quay - dựng video, marketing, thương mại điện tử.
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.
Được tham gia sinh hoạt thể thao : Đá bóng 1-2 trận/ tuần, bóng bàn, PS4,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
