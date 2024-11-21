Tuyển Media Placement Specialist TikPlus Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 16 Đường số 27 Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Media Placement Specialist

Dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ của các ấn phẩm quảng cáo trên nền tảng chính là TikTok

Đề xuất các ý tưởng, sáng tạo liên quan đến kịch bản và công tác quay dựng nhằm mang lại hiệu quả.

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh Youtube, Facebook, TikTok,..

Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng các phần mềm Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects, Capcut

Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.

Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief nhanh.

Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Quyền Lợi

Lương từ 10.000.0000VNĐ - 15.000.000VNĐ thỏa thuận theo năng lực + thưởng.

Du lịch cùng công ty.

Môi trường làm việc mở, năng động, rất nhiều kèo ăn chơi.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng lương tháng 13, 14

Thưởng lễ, tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.