Công việc Nhân viên trắc đạc

Hiện nay, ngành nghiên cứu khoa học về Trái Đất phát triển xoay quanh các yếu tố đạc vật đạc chất thay đổi. Nhóm ngành này nghiên cứu khí tượng và khí hậu học, Địa chất học, Địa lý học và Khoa học môi trường,... rất cần những nguồn nhân lực chất lượng.

Nhận định từ những chuyên gia cho thấy, ngành nghiên cứu khoa học luôn khám phá các quy luật tự nhiên và đưa ra các kiến thức mới. Các kết quả của khoa học chính là bước đầu cho sự phát triển công nghệ và các nghiên cứu ứng dụng sau này. Đây cũng chính là nòng cốt để đất nước có sự phát triển bền vững hơn..

Trắc đạc ( hay còn gọi trắc đạc) là một ngành khoa học được ứng dụng vào thực tiễn đời sống. Hiện nay, kinh tế-xã hội phát triển kéo theo ngành trắc đạc cũng phát triển mạnh mẽ. Vai trò của nhân viên trắc đó là đo đạc, xác định tọa độ, hình dạng, kích thước, phương hướng đạc hình và đạc vật trên bề mặt trái đất. Các thông tin được trắc đạc thu thập góp phần phát triển vào các ngành kinh tế quốc dân và quốc phòng.

Mặc dù, sinh viên học trường này đều có việc làm sau khi ra trường nhưng có một thực tế cho thấy ở nhóm ngành khác thì rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào, nhưng với ngành khoa học cơ bản đầu tư rất ít, dẫn đến nhận thức xã hội mà nhiều bạn sinh viên không biết đến trong khi đó đang thiếu hụt nhân lực mà sinh viên không biết đến để theo học.

Đứng trước những vấn đề thiếu hụt những nguồn nhân lực cũng chuyên gia giỏi trong ngành khoa học, nhà nước ta nhận thấy tầm quan trọng của ngành này nên càng ngày chú trọng hơn, cơ hội phát triển dành cho các bạn sẽ tốt hơn trong tương lai.

Nhu cầu việc làm nhân viên trắc đạc càng nhiều do phát triển nhiều công trình dự án

2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên trắc đạc

Việc làm trắc đạc cũng khá đặc thù, không chỉ am hiểu kiến thức khoa học mà cần có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết được tích lũy trong quá trình học tập, rèn luyện. Chính vì thế, mức lương việc làm nhân viên trắc đạc cũng phụ thuộc nhiều tới năng lực bản thân. Dưới đây là mức thu nhập trung bình dao động mà Job3s cung cấp:

Việc làm nhân viên trắc đạc Mức lương giao động VND/tháng) Việc làm nhân viên trắc đạc 8.000.000 - 12.000.000 Việc làm chuyên viên trắc đạc 12.000.000 - 15.000.000 Việc làm kỹ sư trắc đạc 13.000.000 - 18.000.000 Việc làm trưởng nhóm trắc đạc 20.000.000 -25.00.000 Việc làm trưởng phòng trắc đạc 25.000.000 - 30.000.000 Việc làm giám đốc trắc đạc 30.000.000 - 80.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên trắc đạc

Công việc của nhân viên trắc đạc có vai trò đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng (thủy điện, cầu đường, khu công nghiệp,…). trong tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng, từ khảo sát, thiết kế và thi công đến nghiệm thu. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của nhân viên trắc đạc:

Lập kế hoạch trắc đạc: Tùy thuộc mỗi dự án mà việc làm của nhân viên trắc đạc cần đảm nhiệm thi công khác nhau dựa vào: yêu cầu dự án, vị trí thi công, địa chất khu vực. Xác định càng chi tiết càng đem lại hiệu quả tốt nhất, từ đó còn giúp nhân viên hạn chế và lường trước được những sai sót khi đo đạc.

Tiến nhân dữ liệu trắc đạc: Nhân viên tiến hành hiện khảo sát trực tiếp địa hình, đo đạc để lấy được số liệu cụ thể. Sau đó phân tích và xử lý số liệu phục vụ việc thi công.

Giám sát quá trình thi công dự án: Giai đoạn thi công nhân viên thường xuyên kiểm tra dấu mốc, giám sát và đảm bảo đúng tiến độ công trình. Đặc biệt, nhân viên còn phải chịu trách nhiệm việc đo đạc tình trạng biến đổi trắc đạc.

Hỗ trợ các hoạt động quy hoạch: Vị trí này đảm nhiệm cả việc nghiên cứu đất đai, ghi số liệu thực tế và theo dõi những vùng đất có khả năng nguy hiểm trước khi thi công.

Giải quyết các vấn đề liên quan pháp luật: Nếu trường hợp liên quan tới đất đai có liên quan quy định pháp luật, nhân viên sẽ cung cấp số liệu cụ thể trước pháp luật.

Nghiên cứu về tài nguyên đất: Các nhân viên trắc đạc có nhiệm vụ kiểm tra, nghiên cứu và phân tích các thành phần của đất. Sau khi có kết quả thu được, nhân viên sẽ lập bản đồ địa chất và bản đồ vùng có liên quan đến khu vực thi công. Cùng với đó, nhân viên trắc đạc sẽ thực hiện dự trữ nguồn nước, khoáng sản dựa vào các hình chụp trên cao xuống.

Quản lý hồ sơ và dữ liệu trắc đạc: Đây là công việc lưu giữ và bảo quản hồ sơ, các số liệu cụ thể mỗi dự án, đảm bảo an toàn.Nhìn chung, công việc của nhân viên trắc đạc khá vất vả. Vì thế, khi xác định theo ngành này bạn cần chuẩn bị niềm đam mê và tinh thần thép để vượt qua mọi rào cản.

Công việc của nhân viên trắc địa trong các dự án công trình như thủy điện, cầu đường, khu công nghiệp

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên trắc đạc

Để trở thành một nhân viên hay thậm chí kỹ sư trắc đạc không phải đơn giản. Bạn cần có những yếu tố cần thiết để dễ dàng chinh phục nhà tuyển dụng trong các công trình dự án:

Về bằng cấp, chứng chỉ: Tốt nghiệp các chuyên ngành khoa học Trái Đất trong các trường như Đại học Mỏ địa chất, đại học Thuỷ Lợi, đại học Xây Dựng,… giúp ứng viên có đủ khả năng, chuyên môn để thực hiện công việc.

Kinh nghiệm làm việc trong nghề: Tối thiểu ít nhất với vị trí nhân viên cần tối thiểu 1 năm và kỹ sư cần ít nhất 3 năm kinh nghiệm tùy thuộc yêu cầu mỗi dự án và từng nhà tuyển dụng.

Kỹ năng làm việc cần có: Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập. Ngoài ra, cần có kỹ năng phân tích, tư duy logic,…

Khả năng ngôn ngữ tốt: Có khả năng tiếng Anh tốt để có thể nghiên cứu và đọc hiểu tài liệu liên quan khi làm việc với các đối tác người nước ngoài.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao: Nghề trắc đạc yêu cầu cao không chỉ kiến thức mà khối lượng công việc lớn đòi hỏi nhân viên cần sắp xếp thời gian hợp lý.

Thành thạo tất cả các thiết bị trắc địa: Người làm trắc đạc thường xuyên đo đạc nên yêu cầu cần có hiểu biết và sử dụng thành thạo các thiết bị trắc địa tránh sai số, thực tế có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhưng không vượt quá mức chỉ số cho phép.

Hiểu rõ về công trình trắc địa: Công việc trắc địa là cả quá trình làm việc lâu dài trong dự án xây dựng công trình, nhân viên thực hiện một cách chuẩn xác để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Nhân viên trắc địa cần có kiến thức khoa học, chuyên môn về việc làm trắc địa để thực hiện tốt công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên trắc đạc nhiều

Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên trắc đạc nhiều thường tập trung ở những nơi có hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng hoặc khai thác tài nguyên mạnh mẽ. Dưới đây là các khu vực nổi bật tại Việt Nam:

Tuyển dụng việc làm nhân viên trắc đạc Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa kinh tế và văn hóa của cả nước, tập trung nhiều dự án xây dựng về đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp.

Nhu cầu tuyển việc làm nhân viên trắc đạc càng cao chủ yếu vào các dự án quy hoạch đô thị và giao thông và các khu đô thị mới. Các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và đo đạc bản đồ có nhu cầu liên tục.

Tuyển dụng việc làm nhân viên trắc đạc TP.HCM

TPHCM là trung tâm kinh tế phát triển khu vực miền Nam nước ta với nhiều dự án bất động sản, giao thông và công trình công cộng. Chính vì thế, nhu cầu việc làm nhân viên trắc đạc gia tăng và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu đô thị mới và các tuyến đường giao thông lớn như metro, cao tốc,..

Ngoài ra, Quy mô các dự án lớn và liên tục, đòi hỏi đội ngũ nhân viên trắc đạc đông đảo để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Mức lương hấp dẫn cho nhân viên trắc đạc dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Tuyển dụng việc làm nhân viên trắc đạc Đà Nẵng

Đà nẵng là thành phố đáng sống với sự phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng tập trung vào việc mở rộng quy hoạch đô thị và xây dựng khu du lịch cao cấp.

Điều này thúc đẩy các công trình dự án cần nguồn lực việc làm nhân viên trắc đạc cho các dự án liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng, cầu đường và các công trình giao thông trọng điểm. Nhu cầu đo đạc và khảo sát để lập kế hoạch xây dựng và bảo trì các công trình du lịch, giao thông ngày càng lớn.

Kết Luận

Việc làm nhân viên trắc đạc là một lựa chọn hấp dẫn cho bạn nào yêu thích việc nghiên cứu khoa học, các bạn trẻ đam mê lĩnh vực đo đạc, bản đồ và kỹ thuật. Vị trí nhân viên trắc đạc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng, giao thông và địa chất mà còn mang lại cơ hội phát triển chuyên môn cao. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại và duy trì tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra, nhân viên trắc đạc còn có cơ hội làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, từ công trường xây dựng đến các phòng thí nghiệm và văn phòng kỹ thuật. Đây là một ngành nghề đầy triển vọng với nhiều cơ hội phát triển trong tương lai, đặc biệt khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng và các dự án xây dựng tại Việt Nam ngày càng tăng.

Với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị trắc đạc hiện đại như máy GPS, máy toàn đạc điện tử hay drone đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nâng cao hiệu suất và độ chính xác. Do đó, việc cập nhật kiến thức về công nghệ là yếu tố quan trọng để bạn tiến xa trong nghề.