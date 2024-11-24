Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên trắc đạc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên trắc đạc Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
- Lập phương án và kế hoạch trắc địa các công trình của công ty.
- Thực hiện công tác đo đạc và trắc địa
- Định vị và đảm bảo tính chính xác các điểm tim, mốc công trình ngoài thực tế.
- Viết, nộp báo cáo theo yêu cầu của Công ty.
- Thực hiện các công việc thi công khác tại công trường.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến xây dựng,Trắc đạc;
- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
- Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ (16tr - 18tr)/ tháng tùy theo năng lực thực tế và Lương trả đúng hạn, không nợ lương.
- Công ty hỗ trợ toàn bô ăn ở tại các dự án.
- Tham gia bảo hiểm BHXH theo quy định của Luật lao động;
- Đầy đủ chế độ thưởng các ngày lễ, tết và tháng lương thứ 13.
- Công ty hỗ trợ toàn bô ăn ở tại các dự án.
- Tham gia bảo hiểm BHXH theo quy định của Luật lao động;
- Đầy đủ chế độ thưởng các ngày lễ, tết và tháng lương thứ 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI