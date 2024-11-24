Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên trắc đạc

- Lập phương án và kế hoạch trắc địa các công trình của công ty.

- Thực hiện công tác đo đạc và trắc địa

- Định vị và đảm bảo tính chính xác các điểm tim, mốc công trình ngoài thực tế.

- Viết, nộp báo cáo theo yêu cầu của Công ty.

- Thực hiện các công việc thi công khác tại công trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến xây dựng,Trắc đạc;

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ (16tr - 18tr)/ tháng tùy theo năng lực thực tế và Lương trả đúng hạn, không nợ lương.

- Công ty hỗ trợ toàn bô ăn ở tại các dự án.

- Tham gia bảo hiểm BHXH theo quy định của Luật lao động;

- Đầy đủ chế độ thưởng các ngày lễ, tết và tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG

