Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 10/46 Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên trắc đạc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phiếu yêu cầu công việc và liên hệ khách hàng thực hiện quan trắc tại doanh nghiệp

• Bàn giao biên bản,mẫu theo đúng thời gian quy định

• Tham gia vào việc lưu trữ hồ sơ

• Và các nhiệm vụ khác được giao.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

- Thực hiện các công việc đột xuất theo sự điều động của Giám đốc

- Thực hiện các công việc đột xuất theo sự điều động của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam tuổi từ 20 trở lên.

Ngành học: Các ngành học môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất

LƯƠNG: lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa ngoài lương + phụ cấp xăng xe + Phụ cấp đi sớm,về trễ + Điện thoại + Chuyên cần + Sản phẩm ...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi khác

- Có cơ hội thăng tiến cho những ứng viên đủ khả năng trong đảm nhiệm các vị trí Phó Phòng, Trưởng nhóm.

- Môi trường làm việc năng động.

- Được đào tạo chuyên nghiệp.

- Hoạt động Team Bulding, du lịch năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

