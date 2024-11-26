Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

Nhân viên trắc đạc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên trắc đạc Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 10/46 Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên trắc đạc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận phiếu yêu cầu công việc và liên hệ khách hàng thực hiện quan trắc tại doanh nghiệp
• Bàn giao biên bản,mẫu theo đúng thời gian quy định
• Tham gia vào việc lưu trữ hồ sơ
• Và các nhiệm vụ khác được giao.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
- Thực hiện các công việc đột xuất theo sự điều động của Giám đốc
- Thực hiện các công việc đột xuất theo sự điều động của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam tuổi từ 20 trở lên.
Ngành học: Các ngành học môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất
LƯƠNG: lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa ngoài lương + phụ cấp xăng xe + Phụ cấp đi sớm,về trễ + Điện thoại + Chuyên cần + Sản phẩm ...

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi khác
- Có cơ hội thăng tiến cho những ứng viên đủ khả năng trong đảm nhiệm các vị trí Phó Phòng, Trưởng nhóm.
- Môi trường làm việc năng động.
- Được đào tạo chuyên nghiệp.
- Hoạt động Team Bulding, du lịch năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B24, cư xá thuỷ lợi 301, đường D1, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trac-dac-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job262355
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo
Hạn nộp: 05/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tây An
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công ty cổ phần Tây An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tây An
Hạn nộp: 22/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong làm việc tại Hà Nam thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Tuyển Nhân viên trắc đạc CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Hạn nộp: 15/12/2024
Kiên Giang Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 15/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Kankyo
Hạn nộp: 05/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tây An
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công ty cổ phần Tây An làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tây An
Hạn nộp: 22/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD INVEST
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong
Tuyển Nhân viên trắc đạc Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong làm việc tại Hà Nam thu nhập 16 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phong
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Tuyển Nhân viên trắc đạc CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ
Hạn nộp: 15/12/2024
Kiên Giang Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 15/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất