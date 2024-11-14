Tuyển Nhân viên trắc đạc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Nhân viên trắc đạc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên trắc đạc Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: VPBH Hà Tiên

- Dự Án New Vegas

- Lô A5, KĐT mới Hà Tiên, Đường 6, KP2, Phường Pháo Đài, Thành Phố Hà Tiên, Kiên Giang, Hà Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên trắc đạc Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Quản lý, thiết kế, chỉ đạo và giám sát dự án xây dựng một cách an toàn, kịp thời và bền vững.
Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...).
Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ và tính khả thi, vẽ bản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí.
Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh.
Giám sát và hướng dẫn nhân viên, liên hệ với các bên liên quan.
Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án.
Quản lý ngân sách và mua trang thiết bị/nguyên vật liệu.
Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm ở vị trí kỹ sư xây dựng tối thiểu từ 3 năm trở lên.
Bằng cấp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Có chứng chỉ giám sát đúng chuyên ngành từ hạng 2 trở lên.
Ưu tiên các nhân sự đang làm công việc của nhà thầu thi công. Có kinh nghiệm cả hiện trường và hồ sơ.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD, Civil 3D hoặc tương tự.
Kỹ năng quản lý và giám sát dự án.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thưởng hiệu quả công việc sau mỗi công trình
Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Sarimi A1,74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

