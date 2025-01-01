Công việc Quản lý dự án điện

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 4 kết quả / Từ khoá "Quản lý dự án điện"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Quản lý dự án điện

-

Có 4 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Bắc Ninh Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý dự án điện Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 14/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý dự án điện Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tìm việc quản lý dự án điện ngày càng phổ biến tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,… với thu nhập dao động trong khoảng từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kỹ năng và trình độ chuyên môn để điều phối, giám sát và đảm bảo tiến độ của các dự án điện.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý dự án điện

Nhu cầu tìm việc quản lý dự án điện ngày càng trở nên phổ biến trong thị trường lao động. Quản lý dự án điện là công việc đảm nhận vai trò điều phối, giám sát và triển khai dự án trong ngành điện, từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành. Những dự án này có thể liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng điện, lắp đặt thiết bị điện hoặc cải tạo hệ thống điện trong công trình dân dụng và công nghiệp.

Vai trò chính của người quản lý dự án điện là đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách và đáp ứng chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật. Họ phải giám sát việc thi công, đánh giá rủi ro tiềm ẩn và tìm cách giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, vị trí này cũng phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng.

Người làm quản lý dự án điện có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao như trưởng phòng quản lý dự án, giám đốc kỹ thuật hoặc giám đốc điều hành trong công ty lớn. Với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực năng lượng và xây dựng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này ngày càng rộng mở, đặc biệt đối với những lao động có kỹ năng chuyên môn vững vàng và khả năng lãnh đạo tốt.

Nhu cầu tìm việc quản lý dự án điện ngày càng tăng cao
Nhu cầu tìm việc quản lý dự án điện ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý dự án điện

Theo như tìm hiểu từ Job3s, Nhu cầu tìm việc quản lý dự án điện ngày cào cao bởi sự xuất hiện của những dự án phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng trong ngành điện. Mức lương cho vị trí này dao động tùy vào kinh nghiệm và quy mô dự án, với thu nhập trung bình có thể dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể, mức lương sẽ khác nhau tùy theo số năm kinh nghiệm của ứng viên.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm

quản lý dự án điện

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý dự án điện

(1 - 3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 – 12.000.000

Quản lý dự án điện

(3 - 5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 – 16.000.000

Quản lý dự án điện

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

16.000.000 – 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý dự án điện

Tìm việc quản lý dự án điện cũng cần tìm hiểu một số đầu việc chính mà người quản lý cần đảm nhiệm. Trên thực tế, quản lý dự án điện chịu trách nhiệm điều phối, giám sát và quản lý công trình điện từ giai đoạn lên kế hoạch đến khi hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ và chi phí. Cụ thể:

  • Quản lý tài chính dự án, theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh.

  • Kiểm tra và nghiệm thu hạng mục của dự án sau khi hoàn thành.

  • Xây dựng và lập kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm tiến độ và ngân sách.

  • Xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

  • Phối hợp với các bộ phận khác như kỹ thuật, tài chính, pháp lý,... để triển khai dự án.

  • Giám sát thi công, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động được tuân thủ.

  • Liên lạc với khách hàng, đối tác và những bên liên quan để cập nhật tình hình tiến độ.

  • Báo cáo tiến độ, chất lượng và chi phí dự án cho ban lãnh đạo và một số bên liên quan.

Quản lý dự án điện chịu trách nhiệm điều phối, giám sát và quản lý công trình điện
Quản lý dự án điện chịu trách nhiệm điều phối, giám sát và quản lý công trình điện

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý dự án điện

Tìm việc quản lý dự án điện cần đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Quản lý dự án điện yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn vững vàng về hệ thống điện, kỹ năng quản lý dự án và khả năng giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần có khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng như điều phối công việc hiệu quả.

  • Trình độ học vấn: Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên tìm việc quản lý dự án điện tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện- điện tử hoặc các ngành liên quan.

  • Kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án điện.

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về hệ thống điện, công nghệ, tiêu chuẩn an toàn và quy trình thi công điện cũng là yêu cầu cần thiết.

  • Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý dự án điện cần có khả năng lãnh đạo, phối hợp và giám sát đội nhóm làm việc hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng, đối tác và các bộ phận liên quan là yêu cầu quan trọng.

  • Khả năng giải quyết vấn đề: Linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

  • Quản lý thời gian: Ứng viên cần có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Chịu được áp lực công việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Quản lý dự án điện yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn về hệ thống điện và kỹ năng quản lý dự án
Quản lý dự án điện yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn về hệ thống điện và kỹ năng quản lý dự án

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý dự án điện

Việc làm quản lý dự án điện có nhu cầu tuyển dụng rất lớn dẫn đến tìm việc quản lý dự án điện tăng cao tại các thành phố lớn và khu vực phát triển, với sự gia tăng của dự án hạ tầng và công nghiệp. Nhiều nhà thầu, công ty phát triển năng lượng và dự án công nghiệp đang tìm kiếm ứng viên có khả năng điều hành, giám sát công trình điện, đáp ứng những yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Một số khu vực thường có nhu cầu tuyển dụng nhiều bao gồm:

  • Việc làm quản lý dự án điện tại Hà Nội: Hà Nội, với sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và công nghiệp, là một trong những thị trường tuyển dụng mạnh mẽ cho vị trí quản lý dự án điện. Các dự án xây dựng đô thị, khu công nghiệp và những công trình cơ sở hạ tầng luôn cần đến đội ngũ quản lý có chuyên môn cao trong lĩnh vực điện. Thậm chí, nhu cầu tuyển dụng tại đây hứa hẹn không ngừng tăng cao do chính quyền và nhà đầu tư thúc đẩy việc xây dựng và cải tạo hạ tầng đô thị hiện đại.

  • Việc làm quản lý dự án điện tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là trung tâm phát triển kinh tế miền Trung, với vô số những dự án lớn trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp và giao thông. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án điện tại đây ngày càng gia tăng nhờ vào dự án quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng và cải tạo cơ sở hạ tầng. Việc phát triển năng lượng tái tạo và những dự án điện mặt trời cũng mở ra cơ hội việc làm cho các ứng viên trong lĩnh vực này.

  • Việc làm quản lý dự án điện tại TP. HCM: TP. HCM đang chứng kiến sự bùng nổ của những dự án hạ tầng và công nghiệp. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án điện tại đây rất cao, đặc biệt là trong khu công nghiệp, dự án xây dựng cao tầng hay hệ thống điện công nghiệp.

  • Việc làm quản lý dự án điện tại Hải Phòng: Hải Phòng đang là điểm nóng của dự án công nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực đóng tàu, sản xuất thép và năng lượng. Các nhà thầu điện và công ty công nghiệp tại Hải Phòng đang tìm kiếm quản lý dự án điện để tham gia vào dự án cải tạo hạ tầng và xây dựng nhà máy.

  • Việc làm quản lý dự án điện tại Cần Thơ: Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Nhu cầu tuyển dụng tăng trưởng mạnh mẽ bởi các dự án năng lượng, điện và hạ tầng tại đây cần đội ngũ quản lý có khả năng điều phối công trình điện lớn.

Hà Nội, TP. HCM,... là những nơi có nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án điện lớn nhất
Hà Nội, TP. HCM,... là những nơi có nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án điện lớn nhất

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và năng lượng, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý dự án điện ngày càng gia tăng, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng và sự am hiểu về hệ thống điện, kỹ năng lãnh đạo tốt cũng như khả năng quản lý dự án hiệu quả.