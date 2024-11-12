Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 6

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, điều hòa không khí, PCCC, Camera....đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đúng quy trình, quy chuẩn, an toàn và hiệu quả

Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ

Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật. Khắc phục, sửa chữa các sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà

Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công

Hỗ trợ sửa chữa cho các căn hộ theo sự phân công

Hỗ trợ dự án khác theo sư điều động

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng trung cấp liên quan đến ngành điện trở lên.

Chấp nhận làm việc theo ca luân phiên.

Nhanh nhẹn, siêng năng.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm

- Lương theo năng lực

- Lương tháng 13

- Lương thưởng lễ, Tết

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ

- Được cấp đồng phục, công cụ dụng cụ hàng năm

- Xét nâng lương hàng năm

- Thưởng thâm niên

- Du lịch – Team building

- Cơ hội phát triển sự nghiệp và phúc lợi

- Cơ hội tăng thu nhập từ các nguồn thu khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

