Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
- Hồ Chí Minh: Quận 6
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, điều hòa không khí, PCCC, Camera....đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đúng quy trình, quy chuẩn, an toàn và hiệu quả
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ
Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật. Khắc phục, sửa chữa các sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà
Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công
Hỗ trợ sửa chữa cho các căn hộ theo sự phân công
Hỗ trợ dự án khác theo sư điều động
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận làm việc theo ca luân phiên.
Nhanh nhẹn, siêng năng.
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương theo năng lực
- Lương tháng 13
- Lương thưởng lễ, Tết
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ
- Được cấp đồng phục, công cụ dụng cụ hàng năm
- Xét nâng lương hàng năm
- Thưởng thâm niên
- Du lịch – Team building
- Cơ hội phát triển sự nghiệp và phúc lợi
- Cơ hội tăng thu nhập từ các nguồn thu khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI