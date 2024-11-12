Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Quản lý dự án điện

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 6

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của tòa nhà: Điện, nước, điều hòa không khí, PCCC, Camera....đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đúng quy trình, quy chuẩn, an toàn và hiệu quả
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ
Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật. Khắc phục, sửa chữa các sự cố về thiết bị của các hệ thống được lắp đặt trong tòa nhà
Kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công
Hỗ trợ sửa chữa cho các căn hộ theo sự phân công
Hỗ trợ dự án khác theo sư điều động

Có bằng trung cấp liên quan đến ngành điện trở lên.
Chấp nhận làm việc theo ca luân phiên.
Nhanh nhẹn, siêng năng.
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm.

- Được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm
- Lương theo năng lực
- Lương tháng 13
- Lương thưởng lễ, Tết
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ
- Được cấp đồng phục, công cụ dụng cụ hàng năm
- Xét nâng lương hàng năm
- Thưởng thâm niên
- Du lịch – Team building
- Cơ hội phát triển sự nghiệp và phúc lợi
- Cơ hội tăng thu nhập từ các nguồn thu khác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TM-02 - Block C - Toà nhà Florita - số 83 Đường D4 - KDC Him Lam - Quận 7 - TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

