Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
- Hồ Chí Minh: Lô I
- 10
- 6, Đường D7, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.
Báo cáo cho ban quản lý dự án, các lãnh đạo cấp cao trong công ty về tình trạng, hiệu quả hoặc thiếu sót của dự án.
Đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phảm với với khách hàng;
Tổ chức hoàn thành hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...).
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm về quản lí dự án.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước, 12 ngày nghỉ phép có lương
- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, thâm niên
- Xem xét tăng lương mỗi 6 tháng
- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
- Teambuilding hằng năm, hội thao truyền thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
