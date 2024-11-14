Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Quản lý dự án điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô I

- 10

- 6, Đường D7, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: kiểm tra, đánh giá tiến trình dự án, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.
Báo cáo cho ban quản lý dự án, các lãnh đạo cấp cao trong công ty về tình trạng, hiệu quả hoặc thiếu sót của dự án.
Đàm phán, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phảm với với khách hàng;
Tổ chức hoàn thành hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công...).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành điện, cơ điện tử, điện công nghiệp. (Điều kiện tiên quyết)
Có 2 năm kinh nghiệm về quản lí dự án.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn sáng, ăn trưa miễn phí tại văn phòng
- BHXH, nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước, 12 ngày nghỉ phép có lương
- Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, lương tháng 13, thâm niên
- Xem xét tăng lương mỗi 6 tháng
- Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
- Teambuilding hằng năm, hội thao truyền thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô I-10-6, Đường D7, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất