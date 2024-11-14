Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án điện Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Tòa nhà Simco, số 28 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
- Bắc Ninh
- Hải Dương ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Quản lý, điều hành công trình thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn
Kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận
Đại diện công ty làm việc với các đối tác tại công trình
Bố trí, điều phối công việc các nhận sự BCH, Thầu phụ/Tổ đội/công nhân tại công trình
Chủ trì, ký duyệt các công tác hồ sơ vật tư, trình duyệt, nghiệm thu, thanh toán
Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng với CĐT/Thầu chính
Kiểm tra, kiểm soát và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ
Đánh giá, xếp loại nhân sự BCH công trình
Báo cáo tất cả các hoạt động của công trình cho Ban Giám Đốc
Làm việc tại dự án của công ty: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng...
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học: Thành thạo Autocad, triển khai vẽ shopdrawing
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Biết tiếng Trung cơ bản trở lên
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ nhà ở
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày lễ tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
