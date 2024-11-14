Tuyển Quản lý dự án điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Simco, số 28 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm - Bắc Ninh - Hải Dương ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án điện Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, điều hành công trình thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn

Kiểm soát chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận

Đại diện công ty làm việc với các đối tác tại công trình

Bố trí, điều phối công việc các nhận sự BCH, Thầu phụ/Tổ đội/công nhân tại công trình

Chủ trì, ký duyệt các công tác hồ sơ vật tư, trình duyệt, nghiệm thu, thanh toán

Chủ trì công tác thực hiện hồ sơ thanh toán và bảo vệ khối lượng với CĐT/Thầu chính

Kiểm tra, kiểm soát và xác nhận khối lượng thanh toán của Thầu phụ

Đánh giá, xếp loại nhân sự BCH công trình

Báo cáo tất cả các hoạt động của công trình cho Ban Giám Đốc

Làm việc tại dự án của công ty: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng...

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành (Điện/CTN/ACMV/PCCC...)

Tin học: Thành thạo Autocad, triển khai vẽ shopdrawing

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Biết tiếng Trung cơ bản trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận lên đến 40 triệu/tháng

Hỗ trợ nhà ở

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)

