Công việc Sales thẻ tập

Nhu cầu tuyển dụng việc làm sales thẻ tập phòng gym tăng cao nhiều năm nay vì mong muốn làm đẹp, thể dục thể thao của người dân ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp, phòng tập mong muốn tuyển được những ứng viên có kinh nghiệm và có khả năng bán hàng đạt doanh số cao. Mức lương của vị trí này thường dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm sales thẻ tập

Sale thẻ tập phòng gym là những người có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và bán các gói dịch vụ, thẻ tập tại các phòng gym, yoga. Công việc của những người này có thể giúp tăng doanh thu của công ty đồng thời thu hút và giữ chân khách hàng thân thiết, phát triển số lượng khách hàng mới, tiềm năng

Vai trò của nhân viên sale thẻ tập rất quan trọng trong các công ty kinh doanh về lĩnh vực này vì nó quyết định đến doanh thu, kết quả hoạt động của một trung tâm hay phòng tập. Sự thành bại của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh phòng gym, phòng tập yoga liên quan khá nhiều đến bộ phận sales.

Hiện nay, thị trường gym, yoga cạnh tranh hơn vì khối lượng lớn phòng tập đua nhau ra đời. Để giành thị phần, nhiều phòng tập thi nhau đưa ra các chương khuyến mãi, khiến các cuộc rượt đuổi tăng doanh thu ngày càng gay cấn. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm sales thẻ tập ngày càng tăng. Nhiều phòng tập nỗ lực tìm kiếm những ứng viên có trình độ và kinh nghiệm để tăng hiệu quả doanh thu.

Theo như tìm hiểu của Job3s, có tới hàng trăm tin tuyển dụng vị trí sales thẻ tập trên các trang web việc làm hiện nay, cho thấy nhiều cơ hội việc làm cho những nhân viên sales có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu sở hữu tệp khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận được mức thu nhập hấp dẫn khi trở thành nhân viên sales thẻ tập.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm sales thẻ tập đang rất cao tại các thành phố lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm sales thẻ tập

Theo thống kê, mức thu nhập của nhân viên sales thẻ tập phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, quy mô công ty cũng như doanh số bán hàng mỗi tháng. Dưới đây là mức lương chi tiết của vị trí công việc này:

Việc làm phòng gym Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên sales thẻ tập 8.000.000 - 15.000.000 Nhân viên PT gym 10.000.000 - 15.000.000 Quản lý phòng gym 15.000.000 - 18.000.000

Lưu ý: Ngoài lương cơ bản, nhân viên sales thẻ tập còn có % doanh thu từ bán hàng. Đối với các PT phòng gym, thu nhập từ việc dạy các buổi tập cá nhân của họ khá cao. Mức giá cho mỗi buổi tập cá nhân thông thường cao hơn so với các buổi tập nhóm.

3. Mô tả công việc cho việc làm sales thẻ tập

Việc làm sales thẻ tập yêu cầu nhân viên phải tư vấn và bán các gói dịch vụ tập luyện, bán thẻ tập, thẻ hội viên cho khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho phòng tập. Dưới đây là công việc chi tiết của một nhân viên sales tại các phòng tập gym và yoga hiện nay:

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới

Tìm kiếm nguồn khách hàng riêng và phát triển tệp khách hàng của riêng mình để đạt kpi doanh thu cho phòng tập.

Duy trì quan hệ thân thiết với khách hàng thân thiết bằng các dịch vụ khuyến mãi, chăm sóc, hỏi han.

Đặt lịch hẹn, gặp gỡ khách hàng tiềm năng, tư vấn trực tiếp hoặc online nếu có.

Tham gia hoạt động marketing, quảng cáo thu hút khách hàng mới.

Làm việc với bộ phận kinh doanh, các phòng ban khác trong trung tâm nhằm đạt được sự hài lòng của khách hàng và đạt doanh thu.

Phát triển cơ sở dữ liệu của các khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm thẻ tập của công ty

Nắm bắt kiến thức chuyên môn về quá trình tập luyện, các chính sách của thẻ tập, hội viên tập luyện

Giới thiệu các sản phẩm tốt, chương trình khuyến mại cùng các dịch vụ sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Kết hợp với các quản lý phòng tập để lập kế hoạch chi tiết, nhằm mục tiêu đạt doanh thu hoặc vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Hướng dẫn các hội viên tham quan phòng tập, giới thiệu về cơ sở vật chất nhằm thu hút khách hàng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Thực hiện đăng ký các dịch vụ của phòng tập cho khách hàng.

Định giá, áp dụng chương trình chiết khấu, thương thảo hợp đồng.

Tham gia quá trình ký kết hợp đồng với khách hàng.

Lưu trữ hợp đồng của khách hàng đã tham gia để làm cơ sở dữ liệu.

Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các chiến lược hiệu quả bán hàng cho phòng tập, cho công ty.

Hoàn thành đúng chỉ tiêu doanh số cá nhân, doanh số của phòng tập mỗi tháng.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Thực hiện các chính sách chăm sóc trước và sau khi ký kết hợp đồng với khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của phòng tập.

Giới thiệu với khách hàng khi có dịch vụ mới, thú vị và hấp dẫn.

Tư vấn cho khách hàng những quyền lợi được hưởng trong quá trình tập luyện.

Tránh xảy ra những rủi ro, sai xót trong quá trình tư vấn cho khách.

Nhân viên sales thẻ tập cần đảm bảo doanh số bán hàng mỗi tháng

4. Khu vực tuyển dụng việc làm sales thẻ tập

Việc làm sales thẻ tập hiện đang là ngành nghề khá hot tại nước ta với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, công việc này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nơi có nhiều phòng tập luyện và nhu cầu làm đẹp của người dân cũng cao hơn những địa phương khác

4.1. Tuyển dụng việc làm sales thẻ tập tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực tập trung nhiều phòng tập gym và thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân, kéo theo đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales thẻ tập tại đây tăng cao so với các tình thành địa phương khác. Các phòng tập nổi tiếng như California Fitness & Yoga, Elite Fitness, M-Fitness… luôn có chế độ đãi ngộ rất tốt với các ứng viên có kinh nghiệm và có khả năng lôi kéo nhiều khách hàng tham gia.

Mức lương mà nhà tuyển dụng đưa ra cho vị trí công việc này thường dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, cộng thêm % doanh số và thưởng quý, năm.

4.2. Tuyển dụng việc làm sales thẻ tập tại TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển việc làm sales thẻ tập khá lớn vì sự gia tăng của các trung tâm thể hình, phòng gym. Các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm được những ứng viên có kinh nghiệm và năng lực về lĩnh vực bán hàng.

Mức lương mà các phòng tập như California Fitness & Yoga, Fit24 - Fitness & Yoga Center, Getfit Gym & Yoga… đưa ra cho ứng viên ứng tuyển vào vị trí sales thẻ tập thường dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, vì là khu vực có nguồn lao động dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại TP. HCM khá lớn.

4.3. Tuyển dụng việc làm sales thẻ tập tại Đà Nẵng

Đà Nẵng vài năm nay đầu tư xây dựng khá nhiều phòng tập thể hình, gym, yoga tại trung tâm thành phố nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm sales thẻ tập tại đây luôn duy trì ở mức cao từ nhiều năm nay. Các doanh nghiệp luôn cần những ứng viên có thể mang lại hiệu quả doanh thu bán hàng và sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt cho những nhân viên xuất sắc.

Mức lương cho vị trí sales thẻ tập tại các phòng tập gym có tiếng trong khu vực ví dụ như California Fitness & Yoga Đà Nẵng, Elite Fitness And Yoga, The City gym Đà Nẵng… thường dao động từ 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm sales thẻ tập

Các công ty luôn có những yêu cầu đặc biệt dành cho các ứng viên muốn ứng tuyển vào vị trí mình tìm kiếm nhằm đạt được mục tiêu công ty đề ra. Đối với việc làm nhân viên sales thẻ tập, nhà tuyển dụng luôn yêu cầu những kỹ năng cơ bản dưới đây:

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục : Một nhân viên sales thẻ tập cần có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Như vậy, bạn có thể tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, giúp duy trì mối quan hệ sau này.

: Một nhân viên sales thẻ tập cần có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Như vậy, bạn có thể tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, giúp duy trì mối quan hệ sau này. Kỹ năng bán hàng và đàm phán : Là một nhân viên sales, kỹ năng bán hàng và đàm phán là điều kiện tiên quyết vì bạn có thể chốt được nhiều đơn hàng hơn, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

: Là một nhân viên sales, kỹ năng bán hàng và đàm phán là điều kiện tiên quyết vì bạn có thể chốt được nhiều đơn hàng hơn, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc : Làm việc có tổ chức và quản lý thời gian giúp nhân viên sales thẻ tập có thể lên được lịch trình tập, sắp xếp thời gian hợp lý cho khách hàng mà không bị ảnh hưởng tới công việc trong giờ hành chính.

: Làm việc có tổ chức và quản lý thời gian giúp nhân viên sales thẻ tập có thể lên được lịch trình tập, sắp xếp thời gian hợp lý cho khách hàng mà không bị ảnh hưởng tới công việc trong giờ hành chính. Kiến thức về sản phẩm và thị trường thể dục thể thao : Các nhân viên sales thẻ tập cần có kiến thức về sản phẩm dịch vụ mà mình đang bán, từ đó giúp bạn có thể tư vấn chính xác và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của khách.

: Các nhân viên sales thẻ tập cần có kiến thức về sản phẩm dịch vụ mà mình đang bán, từ đó giúp bạn có thể tư vấn chính xác và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của khách. Kỹ năng sử dụng công nghệ như phần mềm CRM và công cụ marketing. Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp nhân viên sales có thể theo dõi và quản lý thông tin của khách hiệu quả hơn. Công cụ marketing hỗ trợ công việc sale, từ việc tạo chiến dịch email marketing đến phân tích dữ liệu khách hàng.

Ngoài những yêu cầu trên, các nhà tuyển dụng luôn mong muốn ứng viên việc làm sales thẻ tập có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về sales tại phòng tập thể hình, gym, yoga hoặc đam mê về lĩnh vực thể dục thể hình, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và luôn cập nhật xu hướng mới sẽ là một lợi thế.

Nếu muốn trúng tuyển vào vị trí này, bạn cũng cần có ngoại hình ưa nhìn, bắt mắt cộng thêm sự nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. Một nhân viên phòng gym nếu có vẻ ngoài khỏe khoắn cùng tinh thần trách nhiệm cao sẽ giúp khách hàng dễ chốt đơn hơn.

Trở thành một nhân viên sales, bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều thách thức trong nghề

6. Những khó khăn trong việc làm sales thẻ tập

Hiện nay, việc làm sales thẻ tập phát triển vượt trội đặc biệt là tại các trung tâm thành phố lớn. Đây là ngành nghề có nhiều tiềm năng và mang lại thu nhập cao cho các ứng viên nếu doanh số bán hàng tốt. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một nhân viên sales thẻ tập xuất sắc, bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều thách thức trong ngành.

Áp lực doanh số và chỉ tiêu bán hàng

Nhân viên sales thẻ tập luôn có chỉ tiêu KPI hàng tháng theo yêu cầu của các quản lý phòng tập. Để đảm bảo nhận được mức thu nhập, bạn phải nỗ lực bán hàng theo tháng, quý và năm sao cho doanh số luôn đạt thậm chí vượt. Đây là thách thức đối với các nhân viên sales vì khó có thể đảm bảo nguồn khách hàng duy trì mỗi tháng.

Cạnh tranh trong ngành sales thẻ tập

Thị trường phòng tập gym đang khá cạnh tranh vì sự xuất hiện của nhiều phòng tập từ lớn đến nhỏ. Kéo theo đó, các trung tâm thể hình thi nhau đưa ra các chính sách khuyến mãi, khiến các cuộc rượt đuổi, cạnh tranh về doanh thu của các phòng gym thêm gay cấn. Vì vậy, việc bán được các gói tập thời điểm này thực sự rất khó. Để đảm bảo doanh số, các sales thẻ tập phải xông xáo tìm khách dựa theo quan hệ hoặc tìm kiếm khách hàng bên ngoài từ các chiến dịch marketing.

Đối mặt với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng

Sự phát triển bùng nổ của xu hướng tập luyện kéo theo các mô hình mới ra đời, khiến các khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn trước. Nhiều người trẻ không còn đam mê với gym truyền thống mà chuyển qua các nền tảng về việc làm huấn luyện thể hình có sẵn mà không cần tới phòng tập. Do đó, công việc của nhân viên sales phòng tập cũng gặp nhiều thách thức hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu khách hàng trước xu hướng hiện đại.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm sales thẻ tập đang tăng cao tại các thành phố lớn. Có khá nhiều phòng tập, trung tâm thể hình, yoga xuất hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng muốn làm đẹp và rèn luyện sức của của giới trẻ. Đây là cơ hội tốt cho những bạn có đam mê với lĩnh vực bán hàng đặc biệt là sales thẻ tập. Nếu đang có sẵn tệp khách hàng tiềm năng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trở thành nhân viên sales thẻ tập là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.