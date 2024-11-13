Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 123 - 363 Triệu

Mức lương 123 - 363 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng M, toà nhà N03 chung cư Berriver, Ngõ 390 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Đầu cầu Chương Dương)., Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales thẻ tập Với Mức Lương 123 - 363 Triệu

- Nhận danh sách khách hàng từ nguồn công ty: Hội chợ thương mại, Điện thoại, email tới công ty, khách hàng cũ, khách hàng mới, từ quảng cáo – marketing, Từ nguồn BCI, các chuyến công tác, mối quan hệ với bộ phận kinh doanh khác, mối liên kết với các đơn vị thiết kế khác,... để phát triển nguồn khách hàng mới tiềm năng...

- Tiếp cận, tư vấn và bán gói sản phẩm đến Khách hàng.

- Liên hệ khách hàng để tư vấn gói sản phẩm cho Khách hàng.

- Công ty có đội ngũ kỹ sư thiết kế Phòng tập (Bộ phận Sale chỉ có trách nhiệm liên kết ý tưởng của khách hàng cho bộ phận thiết kế của Công ty để bộ phận thiết kế lên layout 2D, dựng hình 3D cho các dự án).

- Làm báo giá dựa trên ngân sách của các dự án.

- Gửi phương án và thuyết trình giới thiệu với khách hàng để giới thiệu các nhãn hàng của công ty.

- Thêm danh sách khách hàng mới cho công ty thông qua việc bán hàng.

- Thương lượng về giá cả và số lượng hàng hóa theo quy mô yêu cầu của các dự án và đảm bảo về việc giữ được mức lợi nhuận theo quy định công ty.

- Làm việc với khách hàng về việc nghiệm thu và cung cấp cho khách hàng việc hướng dẫn sử dụng.

- Làm việc với kế toán về việc theo dõi và thu hồi công nợ.

- Quản lý rủi ro và bảo hành trong suốt quá trình vận hành máy móc của khách hàng.

- Làm việc và báo cáo cho quản lý sale, nhận sự tham vấn từ quản lý sale.

- Làm báo cáo công việc, báo cáo khách hàng, báo cáo thị trường ( tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, thuận lợi và khó khăn, những tình huống xứ lý từ chối khách hàng....)

- Đề xuất chương trình khuyến mãi, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số, chăm sóc khách hàng....

Với Mức Lương 123 - 363 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kinh tế/ Kinh doanh/ Quản trị,...

- Làm việc chăm chỉ, tính kiên nhẫn và có thể đàm phán với khách hàng.

- Có khả năng đạt kết quả tốt trong các công việc được giao.

- Sẵn sàng đi công tác.

- Lợi thế:

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh.

- Thành công trong công việc tư vấn bán hàng công nghiệp.

- Có bằng lái xe là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương vô cùng hấp dẫn:

- Lương cơ bản bao gồm: Lương từ 12.300.000 – 36.300.000 VNĐ (tuỳ theo năng lực của ứng viên) + doanh thu hoa hồng ( % Hoa hồng rất cao ) + thưởng nhân viên xuất sắc (thưởng tháng + thưởng quý).

- Được cấp điện thoại smart phone, công cụ dụng cụ máy tính...phục vụ công việc.

- Tiền cước điện thoại do công ty chi trả.

- Lương chi trả đúng ngày theo quy định của Công ty.

Chế độ phúc lợi rất tốt cho Người lao động:

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Thưởng các ngày lễ tết, thăm hỏi đầy đủ: như ngày sinh nhật, 08/03, 02/09...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.

- Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Các khóa đào tạo này do Công ty chi trả) và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

- Môi trường văn hóa công ty trẻ trung, năng động. Và điều đặc biệt tổng thu nhập hấp dẫn.

- Công ty có phòng tập gym chuyên nghiệp (Có PT dạy, hướng dẫn). Nhân sự của Công ty có cơ hội được tập luyện miễn phí tại phòng tập của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

