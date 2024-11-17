Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: UNITY Fitness Parc Mall Tạ Quang Bửu, Quận 8 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales thẻ tập Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tư vấn giới thiệu cho khách hàng các gói tập luyện, sản phẩm dịch vụ của Công ty.

- Hướng dẫn khách hàng tham quan Câu lạc bộ và tư vấn về các trang thiết bị, dịch vụ, chương trình hội viên thích hợp nhất cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng, ký hợp đồng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

- Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ca 1: 06:00 AM - 02:00 PM, Ca 2: 02:00 PM - 10:00 PM

- Nam/nữ từ 20 tuổi.

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương mở offer theo kinh nghiệm.

- Nhận 100% lương căn bản trong thời gian thử việc.

- Tập luyện FREE tại Trung Tâm 5 sao.

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

- Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

