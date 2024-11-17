Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Sales thẻ tập

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales thẻ tập Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UNITY Fitness Parc Mall Tạ Quang Bửu, Quận 8 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales thẻ tập Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tư vấn giới thiệu cho khách hàng các gói tập luyện, sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Hướng dẫn khách hàng tham quan Câu lạc bộ và tư vấn về các trang thiết bị, dịch vụ, chương trình hội viên thích hợp nhất cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng, ký hợp đồng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Các công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ca 1: 06:00 AM - 02:00 PM, Ca 2: 02:00 PM - 10:00 PM
- Nam/nữ từ 20 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương mở offer theo kinh nghiệm.
- Nhận 100% lương căn bản trong thời gian thử việc.
- Tập luyện FREE tại Trung Tâm 5 sao.
- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
- Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lumiere Riverside, Tầng 5, 268 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-tren-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251844
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Elite Fitness And Yoga Center
Tuyển Sales thẻ tập Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Elite Fitness And Yoga Center
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 123 - 363 Triệu
CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 123 - 363 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FIGHT100
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH FIGHT100 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH FIGHT100
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIỆT TỐC
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Elite Fitness And Yoga Center
Tuyển Sales thẻ tập Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Elite Fitness And Yoga Center
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 123 - 363 Triệu
CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 123 - 363 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO VADA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FIGHT100
Tuyển Sales thẻ tập CÔNG TY TNHH FIGHT100 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH FIGHT100
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất