Tuyển Sales thẻ tập Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa N03 Berriver Long Biên, số 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales thẻ tập Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm và lựa chọn sản phẩm Fitness phù hợp.

- Chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển cơ sở dữ liệu của các khách hàng tiềm năng.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân.

- Đề xuất với Trưởng phòng những ý tưởng phát triển kế hoạch và mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về lĩnh vực thể dục thể thao, sức khỏe và dinh dưỡng

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng

Kỹ năng đàm phán tốt

Có kinh nghiệm Sales từ 06 tháng ở các lĩnh vực: Fitness, Spa, Wellness, Bảo hiểm, Bất động sản, Nhà hàng khách sạn...

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày trong tuần, nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần

Tại Elite Fitness And Yoga Center Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 6 - 12 triệu (tùy theo năng lực) + hoa hồng không giới hạn + tiền phụ cấp ăn 45k/ngày làm việc

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH sức khỏe 24 / 24

12 ngày phép/ năm

1 ngày nghỉ hưởng lương trong tháng sinh nhật

Tập luyện miễn phí tất cả các dịch vụ tại hệ thống phòng tập Elite Fitness

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Elite Fitness And Yoga Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin