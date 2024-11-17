Tuyển Sales thẻ tập Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales thẻ tập Tại Elite Fitness And Yoga Center
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa N03 Berriver Long Biên, số 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales thẻ tập Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm và lựa chọn sản phẩm Fitness phù hợp.
- Chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển cơ sở dữ liệu của các khách hàng tiềm năng.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân.
- Đề xuất với Trưởng phòng những ý tưởng phát triển kế hoạch và mục tiêu kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về lĩnh vực thể dục thể thao, sức khỏe và dinh dưỡng
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng
Kỹ năng đàm phán tốt
Có kinh nghiệm Sales từ 06 tháng ở các lĩnh vực: Fitness, Spa, Wellness, Bảo hiểm, Bất động sản, Nhà hàng khách sạn...
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày trong tuần, nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng
Kỹ năng đàm phán tốt
Có kinh nghiệm Sales từ 06 tháng ở các lĩnh vực: Fitness, Spa, Wellness, Bảo hiểm, Bất động sản, Nhà hàng khách sạn...
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày trong tuần, nghỉ 1 ngày bất kì trong tuần
Tại Elite Fitness And Yoga Center Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng từ 6 - 12 triệu (tùy theo năng lực) + hoa hồng không giới hạn + tiền phụ cấp ăn 45k/ngày làm việc
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH sức khỏe 24 / 24
12 ngày phép/ năm
1 ngày nghỉ hưởng lương trong tháng sinh nhật
Tập luyện miễn phí tất cả các dịch vụ tại hệ thống phòng tập Elite Fitness
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH sức khỏe 24 / 24
12 ngày phép/ năm
1 ngày nghỉ hưởng lương trong tháng sinh nhật
Tập luyện miễn phí tất cả các dịch vụ tại hệ thống phòng tập Elite Fitness
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Elite Fitness And Yoga Center
