Khối A00 gồm những môn nào? Cơ hội việc làm rộng mở nếu lựa chọn thi ngành này

1. Khối A00 gồm những môn nào?

A00 từ lâu đã trở thành khối học quen thuộc với các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh. Đa số các bạn học sinh đều chọn học khối này để tăng thêm cơ hội chọn ngành cho mình. Thực tế, khối này sẽ bao gồm các môn học như: Toán - Vật lý - Hóa học. Đây cũng là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi khối A00 gồm những môn nào.

Khối A00 cực kỳ quan trọng với các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường bởi lượng kiến thức trong tổ hợp môn này sẽ là nền tảng vững chắc giúp các bạn phát triển công việc trong tương lai. Không những thế, khối này còn là một trong những khối học được chọn nhiều nhất trong các đợt tuyển sinh, xét điểm đại học.

Tuy nhiên, để tăng thêm cơ hội cho mình trong việc đạt được thành tích ấn tượng và vào được ngôi trường mong muốn, ngoài việc biết được A00 gồm những môn nào bạn cũng cần tham khảo thêm các khối học khác. Sau đó, dựa trên thực lực cá nhân của mình để chọn được khối phù hợp.

Vật lý là bộ môn có trong khối thi A00

2. Khối A00 gồm những ngành nào?

Bên cạnh thắc mắc A00 gồm những môn nào, học khối A00 có thể thi ngành nào cũng là vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm của các sĩ tử khi kì thi THPT sắp đến gần. Lựa chọn thi khối A00, bạn sẽ có cơ hội chọn những ngành học như:

Nhóm ngành Máy tính, Công nghệ thông tin: Đây là ngành cực kỳ hot và có cơ hội việc làm cao trong thời đại số hóa hiện nay. Chọn ngành này bạn sẽ có cơ hội làm việc trong những lĩnh vực như: Mạng máy tính,Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Phần mềm và những lĩnh vực khác.

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật: Nhóm ngành này mở ra cơ hội với nhiều chuyên ngành khác nhau như: Blockchain, IoT, Công nghệ kỹ thuật ô tô, điện lạnh,... Ngoài ra, chọn ngành này bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với lượng lớn các kiến thức hữu ích và tăng khả năng phát triển trong tương lai.

Nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý: Với nhóm ngành này yêu cầu bạn phải có kỹ năng quản lý, lãnh đạo khá tốt cùng nhiều kỹ năng khác. Bên cạnh đó, các kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành cũng giúp ích khá nhiều cho người học.

Nhóm ngành Kiến trúc, Xây dựng: Không chỉ cung cấp các kiến thức liên quan đến thiết kế, xây dựng ngành này còn giúp các bạn sinh viên tăng khả năng sáng tạo, logic.

Chọn khối A00 bạn có thể học ngành kiến trúc

3. Những trường có điểm thi đầu vào A00 cao nhất

Sau khi biết được A00 gồm những môn nào, bạn cần điểm qua các trường có điểm thi đầu vào cao nhất để nắm bắt và phân tích cơ hội cho mình.

Dưới đây là thông tin cụ thể về top các trường có điểm thi đầu vào cao, bao gồm:

Trường Điểm chuẩn Ngành 2019 2020 2021 2022 2023 Đại học Bách khoa Hà Nội 29,25 29,3 29,25 29,35 29,35 Kỹ thuật điện – điện tử 29,2 29,25 29,2 29,25 29,42 Kỹ thuật máy tính 29,05 29,15 29,05 29,15 29,15 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 Kỹ thuật cơ khí 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 Kỹ thuật hóa học 28,85 28,85 28,85 28,85 28,85 Kỹ thuật vật liệu Đại học Quốc gia Hà Nội 29,1 29,2 29,1 29,2 29,42 Khoa học máy tính 29 29,1 29 29,1 29,1 Công nghệ thông tin Đại học Xây dựng 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 Kỹ thuật xây dựng

4. Những ai phù hợp thi khối A00?

Việc nắm chắc A00 gồm những môn nào, những ai phù hợp với khối này giúp ích khá nhiều trong quá trình lựa chọn khối thi của các bạn học sinh. Việc lựa chọn khối học cực kỳ quan trọng và quyết định phần lớn điểm số và kết quả xét tuyển của các cá nhân. Do vậy, quá trình lựa chọn khối học cần được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

Các bạn học sinh cần phải xem xét dựa trên năng lực cá nhân của mình ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn là người có nền tảng các môn học tự nhiên tốt và tự tin với môn Toán - Vật lý - Hóa học thì hãy ưu tiên chọn khối A00. Tuy nhiên, bộ môn tự nhiên khá khó học và kiến thức khá nhiều nên nếu bạn không có nền tảng kiến thức về những môn này thì không nên chọn.

Hãy cân nhắc xem các trường đại học mà bạn muốn lựa chọn có đang xét tuyển khối này cho ngành mà bạn muốn hay không. Qua đó, đưa ra phương án điều chỉnh để có thể thi vào trường mình muốn và có cơ hội phát triển hơn trong tương lai.

Những người nắm vững kiến thức về các bộ môn tự nhiên rất thích hợp để thi khối A00

5. Kinh nghiệm ôn thi thành công cho khối A00

Ngoài việc tham khảo A00 gồm những môn nào, hãy bỏ túi những kinh nghiệm ôn thi khối này để đạt được kết quả tốt nhất sau đây:

5.1. Môn Toán

Toán học là bộ môn được đánh giá là khá khó bởi lượng kiến thức rộng, đặc biệt kỳ thi năm nay có cả kiến thức 12, 11 và 10. Do đó, lượng kiến thức sẽ càng nhiều hơn nên nếu muốn đạt kết quả tốt bạn cần lưu ý những cách sau:

Nên nắm chắc các kiến thức nhất là kiến thức 12 bởi vì phần lớn đề thi sẽ tập trung vào khối này.

Không nên học tủ mà hãy thường xuyên luyện đề để nâng cao kỹ năng giải đề.

Note lại những dạng đề mới, khó để biến được cách giải nếu gặp.

Hãy luyện đề ngay sau khi học để củng cố kiến thức tránh bị quên.

Tận dụng máy tính để giải các bài toán trắc nghiệm nhanh hơn.

5.2. Môn Vật lý

Nếu đã có đáp án cho câu hỏi A00 gồm những môn nào cùng cách học môn Toán để đạt được điểm cao, tiếp theo bạn hãy tham khảo một số lưu ý để đạt được thành tích tốt môn Vật lý, bao gồm:

Nên chia chương trình học ra thành từng chuyên đề để việc ôn luyện trở nên dễ dàng hơn.

Đảm bảo nắm vững các kiến thức lý thuyết bởi đây sẽ là những câu “cho điểm”.

Rèn luyện kỹ năng giải đề với những câu trắc nghiệm từ mức dễ đến khó.

Tham khảo một số mẹo giải lý bằng máy tính cầm tay.

Biết cách đọc biểu đồ và chọn kết quả đúng.

Nên giữ cho mình tinh thần thoải mái và chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp.

Xác định mục tiêu về số điểm mà bạn muốn và lập kế hoạch ôn thi thích hợp.

Thường xuyên giải để để nâng cao kỹ năng và tìm được những hướng giải nhanh

5.3. Môn Hóa học

Với môn hóa học, kiến thức không những nhiều mà còn khá khó để học cũng như vận dụng. Vì thế, bạn hãy lưu ý một số kinh nghiệm học hiệu quả sau đây:

Nên ghi chép những mẹo nhỏ, công thức hóa học để dễ nhận biết khi gặp.

Hãy học kỹ lý thuyết bởi nó chiếm đếm 30 câu.

Học kỹ các phương trình hóa học, phản ứng hóa học để làm bài tập với kết quả chính xác.

Học bằng sơ đồ tư duy sẽ giúp bạn tăng khả năng ghi nhớ và nhớ lâu hơn.

Các dạng bài điển hình trong vận dụng cao nên làm nhiều để tăng điểm số.

Đừng quên ôn lại những kiến thức hóa học lớp 10 và 11.

Phân tích và làm thử đề thi từ những năm trước để tích lũy kinh nghiệm giải đề.

Tìm kiếm sự trợ giúp từ các bạn bè hoặc giáo viên nếu gặp phải những câu hỏi khó.

6. Mẹo giúp sĩ tử lựa chọn trường phù hợp

Khi đã biết được được tổ hợp A00 gồm những môn nào, bạn cũng đừng quên bỏ túi những lưu ý sau để chọn trường phù hợp, cụ thể như sau:

Trường đại học sẽ là môi trường quan trọng quyết định sự phát triển cũng như tương lai sau này của các bạn học sinh, sinh viên. Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ và chọn cho mình ngôi trường với chất lượng đảm bảo.

Bạn có thể tham khảo đánh giá từ các bạn sinh viên đã từng theo học tại trường để biết được chi tiết về chất lượng các khóa học.

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc xem phần lớn các sinh viên sau khi hoàn thành khóa học tại trường có tìm được việc làm phù hợp hay không.

Hãy cân nhắc về vấn đề học phí về chuyên ngành mà bạn muốn học tại ngôi trường này. Qua đó, chọn cho mình ngôi trường với mức học phí phù hợp tương ứng tránh trường hợp học phí quá cao không theo nổi.

Đại học Quốc gia Hà Nội là môi trường thích hợp để bạn phát triển

7. Cơ hội việc làm sau khi ra trường nếu theo khối A00

Cuối cùng, biết được A00 gồm những môn nào bạn cũng không thể bỏ qua cơ hội việc làm nếu như thi khối này. Thực tế, khối A00 chủ yếu là những ngành được đánh giá có tiềm năng việc làm khá lớn và rất nhiều ngành giúp các bạn học sinh tăng thêm lựa chọn.

Tuy nhiên, hãy đảm bảo chọn ngành đúng với sở thích, đam mê và năng lực cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, hãy đảm bảo sau khi kết thúc khóa học bạn có được kiến thức chuyên môn vững và kỹ năng tốt. Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể tham khảo:

Công nghệ thông tin là chuyên ngành khá hot trong những năm gần đây, ngành này đòi hỏi bạn phải có khả năng tư duy logic cao và chịu được áp lực công việc. Chọn ngành này, bạn sẽ có cơ hội phát triển lớn với mức lương dao động khoảng 6.000.000 - 30.000.000 đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và khả năng.

Công nghệ kỹ thuật là ngành không chỉ đòi hỏi về khả năng Tiếng Anh mà còn phải biết điều khiển các thiết bị máy móc. Ngành này được yêu thích với mức lương khá cao khoảng từ 14.000.000 - 50.000.000 đồng/tháng.

Kiến trúc đòi hỏi bạn phải có khả năng sáng tạo và nắm vững kiến thức chuyên ngành. Đây là ngành khá hot và có tiềm năng phát triển lớn với những nghề đa dạng như: Kiến trúc sư, thiết kế nội thất,... với mức lương tương ứng tùy thuộc vào ngành. Tuy nhiên, mức lương sẽ được dao động trong khoảng 15.000.000 - 35.000.000 đồng/tháng.

Cơ hội việc làm của các ngành xét theo khối A00 khá cao

A00 gồm những môn nào là vấn đề mà các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh không nên bỏ qua. Ngoài tham khảo những bộ môn trong khối này, bạn không nên bỏ qua cơ hội việc làm của các ngành liên quan để chọn được công việc phù hợp trong tương lai.