Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

1. Mức lương kỹ sư phần mềm theo kinh nghiệm

Theo thống kê, mức thu nhập của kỹ sư phần mềm khá đa dạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tùy thuộc vào kinh nghiệm chuyên môn mà bạn có thể được các nhà tuyển dụng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt.

Ngành kỹ sư phần mềm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư phần mềm (mới ra trường) 8.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư phần mềm (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư phần mềm (3-5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 35.000.000 Kỹ sư phần mềm ( trên 5 năm kinh nghiệm) 35.000.000 - 50.000.000

2. Mức lương của kỹ sư phần mềm theo vị trí công việc

Không chỉ được trả lương dựa theo kinh nghiệm chuyên môn, kỹ sư phần mềm còn có mức thu nhập khác biệt tùy thuộc vào từng vị trí công việc hiện tại. Chi tiết dưới đây.

2.1. Kỹ sư phần mềm Front-end

Kỹ sư phần mềm Front-end (Front-end Software Engineer) là người chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển giao diện người dùng (UI) của các ứng dụng web hoặc phần mềm. Công việc của họ nhằm đảm bảo rằng giao diện không chỉ đẹp mắt, thân thiện mà còn hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.

Mức lương của kỹ sư phần mềm Front-end dao động từ 8,000,000 - 60,000,000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Nếu làm việc cho các công ty nước ngoài, thu nhập của bạn có thể cao hơn.

2.2. Kỹ sư phần mềm Back-end

Kỹ sư phần mềm Back-end (Back-end Software Engineer) là người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, bảo mật, và kết nối với các dịch vụ khác. Công việc chính của kỹ sư này là thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển API, đảm bảo hiệu suất cũng như bảo mật cho hệ thống.

Đối với sinh viên mới ra trường, mức lương của kỹ sư phần mềm Back-end dao động từ 9,000,000 - 14,000,000 VNĐ/tháng. Nhưng, khi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bạn có thể có được mức thu nhập cao hơn có thể lên tới 70,000,000 VNĐ/tháng.

2.3. Chuyên gia an ninh mạng

Chuyên gia an ninh mạng (Cyber Security Specialist) là những người chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin tránh khỏi các mối đe dọa như hacker, virus, mã độc, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu và các hình thức vi phạm bảo mật khác.

Mức lương của các chuyên gia an ninh mạng dao động từ 10,000,000 - 35,000,000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và quy mô công ty. Khi làm ở các vị trí cao hơn như chuyên gia, leader team, bạn có thể nhận được mức thu nhập lên tới 70,000,000 VNĐ/tháng.

2.4. Quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm (Software Project Manager) là những người lập kế hoạch, điều phối, giám sát và đảm bảo dự án phần mềm được hoàn thành đúng tiến độ, đúng phạm vi và đúng ngân sách. Quản lý dự án phần mềm thường có mức lương dao động từ 18,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm chuyên môn và quy mô công ty.

2.5. Kỹ sư phần mềm phát triển full-stack

Kỹ sư phần mềm Full-stack (Full-stack Software Engineer) là người có khả năng phát triển cả phần giao diện người dùng (front-end) và phần xử lý phía máy chủ (back-end) của một phần mềm hoặc website. Công việc của các kỹ sư này là xây dựng giao diện người dùng bằng HTML, CSS, JavaScript, React, Vue, Angular…, phát triển hệ thống phía server bằng Node.js, Python, Java, PHP, .NET…, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu. Mức lương của vị trí này dao động từ 10,000,000 - 80,000,000 VNĐ/tháng.

2.6. Kỹ sư phần mềm mobile (Mobile Developer)

Kỹ sư phần mềm Mobile (Mobile Developer) là những người chuyên phát triển ứng dụng cho điện thoại di động và máy tính bảng, thường hoạt động trên các nền tảng như Android (Google) và iOS (Apple). Công việc của những kỹ sư này là thiết kế và lập trình ứng dụng di động dựa trên yêu cầu của dự án, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng cho nhiều loại thiết bị và hệ điều hành khác nhau và kết nối với API và cơ sở dữ liệu, xử lý logic bên trong ứng dụng.

Mức lương của các kỹ sư phần mềm mobile khi mới ra trường dao động từ 9,000,000 -14,000,000 VNĐ/tháng. Sau một thời gian, bạn có cơ hội thăng tiến làm Leader team với mức thu nhập cao hơn từ 40,000,000 - 70,000,000 VNĐ/tháng.

3. Bí quyết tăng lương của ngành kỹ sư phần mềm

Để có được mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, bạn cần có kiến thức chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng phần mềm tốt. Dưới đây là bí quyết tăng lương của ngành kỹ sư phần mềm:

Khả năng tự học và trau dồi kỹ năng

Một kỹ sư phần mềm cần tìm hiểu và học ngôn ngữ lập trình, framework, công nghệ và công cụ mới. Trau dồi nhiều kỹ năng bằng cách nghiên cứu và thực hành dựa theo các tài liệu trực tuyến, sách, tài nguyên miễn phí, bạn có thể phát triển bản thân.

Đăng ký các khóa học đào tạo chuyên sâu

Muốn nâng cao kỹ năng, công nghệ mới, bạn cần đăng ký các khóa học và đào tạo chuyên sâu để nhận được chứng chỉ chính thức. Các khóa học này có thể là về an ninh mạng, quản lý dự án.

Tham gia vào nhiều dự án thực tế

Tích cực tham gia vào các dự án phần mềm thực tế, áp dụng và phát triển các kỹ năng trong môi trường thực tế. Điều này có thể giúp bạn cải thiện được khả năng chuyên môn thông qua việc học hỏi từ các dự án này.

Xây dựng nối quan hệ cá nhân

Xây dựng mối quan hệ và kết nối với những người có kinh nghiệm, đã thành công trong ngành, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ và học hỏi từ họ. Các kỹ sư phần mềm mới cũng có thể tạo ra các dự án cá nhân, dự án mã nguồn mở để thể hiện kỹ năng, xây dựng danh tiếng cá nhân.

Thảo luận và học hỏi từ chuyên gia, đồng nghiệp

Thường xuyên tham gia vào các diễn đàn trực tuyến, nhóm thảo luận, cộng đồng kỹ thuật phần mềm, bạn có thể hỏi các chuyên gia, đồng nghiệp trong nhóm để trau dồi thêm kiến thức mới.

4. Yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành kỹ sư phần mềm

Mức lương công nghệ thông tin không chỉ được xác định bởi vị trí công việc mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính có tác động lớn đến mức lương của nhân viên công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc là yếu tố quan trọng quyết định mức lương của bạn. Những nhân viên có chuyên môn giỏi, nhiều năm kinh nghiệm sẽ có mức lương cao hơn những người mới ra trường. Nếu có kinh nghiệm từ 3-5 năm trở lên, ứng viên có thể tích lũy được các kiến thức và kỹ năng thực tế, từ đó cho phép bạn có thể đảm nhận nhiều vai trò phức tạp hơn trong công việc.

Chứng chỉ ngành nghề và bằng cấp

Trình độ học vấn của ứng viên được thể hiện qua chứng chỉ hành nghề, bằng cấp. Những ứng viên có bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng, chứng chỉ quốc tế thường có mức thu nhập cao hơn những người học trường bình thường. Cụ thể, những ai sở hữu chứng chỉ như CCNA, AWS Certified Solutions Architect hay chứng chỉ về bảo mật thông tin sẽ được đánh giá cao hơn trong mắt các nhà tuyển dụng, sẽ đàm phán được mức lương tốt.

Vị trí công việc và quy mô công ty

Vị trí công việc quyết định rất lớn đến mức lương của một kỹ sư phần mềm. Với những vị trí đòi hỏi trình độ cao, công việc vất vả và khó, bạn có thể nhận được mức thu nhập tốt. Ngoài ra, khi ứng tuyển vào vị trí cấp Leader, thu nhập của bạn cũng khác so với các cấp nhân viên.

Bên cạnh đó, địa điểm làm việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mức lương của ứng viên. Tại các thành phố lớn, nơi có nhiều công ty công nghệ, đa quốc gia, kỹ sư phần mềm có thể được trả thu nhập cao hơn so với các tỉnh thành khác. Sự khác biệt về chi phí sinh hoạt, mức sống tại các khu vực cũng khiến cho mức lương của bạn được điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sự cạnh tranh trong ngành

Trên thị trường hiện tại có khá nhiều doanh nghiệp công nghệ, kéo theo đó sự cạnh tranh giữa các bên ngày càng tăng cao. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao giữa các công ty ngày càng tăng cao, tạo ra một cuộc đua nhằm thu hút, giữ chân nhân tài. Các công ty sẵn sàng đưa ra mức lương, chế độ đãi ngộ tốt nhằm thu hút các ứng viên. Nhiều công ty khởi nghiệp cũng nỗ lực cung cấp chế độ phúc lợi hấp dẫn để cạnh tranh với nhiều tập đoàn lớn.

Loại hình công nghệ

Loại hình công nghệ ảnh hưởng khá lớn đến mức thu nhập của các kỹ sư phần mềm hiện tại. Những lĩnh vực đang phát triển mạnh như trí tuệ nhân tạo, bảo mật thông tin, phân tích dữ liệu thường có mức thu nhập cao hơn so với những lĩnh vực khác. Nhu cầu tuyển các kỹ sư ngành này khá cao với các yêu cầu kỹ năng chuyên môn sâu, khiến họ trở thành những ứng viên được nhiều nhà tuyển dụng săn đón.

Hy vọng bài viết trên có thể giúp bạn trả lời câu hỏi kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu. Hiện nay, ngành kỹ sư phần mềm đang rất được ưu ái với nhu cầu tuyển dụng cao cùng chế độ đãi ngộ tốt.