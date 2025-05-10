Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

1. Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào?

Trước tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp của ngành ngôn ngữ Hàn, rất nhiều trường đại học đặc biệt quan tâm tới ngành học này với đội ngũ giảng viên chất lượng cùng cơ sở vật chất hiện đại. Dưới đây là danh sách những trường đào tạo ngôn ngữ Hàn với chi tiết điểm chuẩn, học phí:

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Hàn D01; DD2 34.59 780,000 đồng/tín chỉ Đại học Thăng Long Ngôn ngữ Hàn D01; DD2; D78; D90 24.75 (Ngoại ngữ hệ số 2) 37,500,000 VNĐ/năm Học viện Ngoại giao Ngôn ngữ Hàn A01; D01; D07; 26.83 34,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm C00 28.83 Đại học Đại Nam Ngôn ngữ Hàn C00; D01; D09; D66 18 11,000,000 VNĐ/kỳ Đại học Công Nghiệp Ngôn ngữ Hàn DD2; D01 24.86 27,700,000 VNĐ/năm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Hàn Quốc học A01 26.2 15,000,000 VNĐ/năm D78 27.13 DD2 26.25 C00 29.05 D01 26.3 Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội 3,800,000 VNĐ/tháng Miền Trung Đại học Đông Á Ngôn ngữ Hàn A01; D01; D78; DD2 15 25,440,000 VNĐ/năm Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Hàn D01; D2; D96; D78 25.07 15,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM Hàn Quốc học DH5 25 29,040,000 VNĐ/năm D01 25.3 D14 25.9 D02 25

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Trước sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa Hàn tại Việt Nam nhiều năm nay, các trường đại học đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn. Dưới đây là chi tiết về học phí, điểm chuẩn năm ngoái của từng trường mà bạn có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân:

2.1. Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập đầu tiên tại Việt Nam, giảng dạy tất cả chuyên ngành bằng ngoại ngữ. Hiện nay, trường cung cấp chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành ngôn ngữ Hàn với đội ngũ giảng viên chất lượng. Sinh viên có cơ hội được trao đổi học tập tại Hàn Quốc và thực tập tại các công ty tập đoàn lớn.

Phương thức xét tuyển phổ biến nhất của trường năm 2024 là dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với các tổ hợp môn D01; DD2, điểm chuẩn: 34.59 (Môn ngoại ngữ hệ số 2, thang 40 điểm). Ngoài ra, trường còn xét tuyển kết hợp dựa trên học bạ THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đại học Hà Nội cũng có chính sách xét tuyển thẳng và xét dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Học phí của Đại học Hà Nội năm 2024 là 780,000 đồng/tín chỉ, phù hợp với năng lực tài chính của nhiều sinh viên.

Địa chỉ: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: hanu.vn

2.2. Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long cũng là một trong những trường đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Đây là nơi có môi trường năng động, cơ sở vật chất hiện đại và chương trình đào tạo kết hợp thực hành.

Ngành ngôn ngữ hàn học trường nào? Đại học Thăng Long là sự lựa chọn tốt cho nhiều thí sinh

Trường áp dụng phương thức xét tuyển năm 2024 chủ yếu dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tổ hợp môn xét tuyển là D01; DD2; D78; D90. Ngoài ra, trường còn xét tuyển theo học bạ THPT, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc TOPIK (nếu có), xét theo điểm đánh giá năng lực.

Năm 2024, điểm chuẩn của Đại học Thăng Long ngành ngôn ngữ Hàn là 24.75, DD2 ngoại ngữ hệ số 2, với mức học phí đầu vào là 37,500,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Website: https://thanglong.edu.vn

2.3. Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao là trường đào tạo danh tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại ngữ. Ngành ngôn ngữ Hàn của trường rất được sinh viên yêu thích vì đội ngũ giảng viên giảng dạy uy tín, cơ sở vật chất tốt.

Năm 2024, Học viện Ngoại giao có các phương thức xét tuyển linh hoạt nhưng xét điểm thi tốt nghiệp THPT là phổ biến nhất với tổ hợp A01; D01; D07; C00 và điểm chuẩn từ 26-28 điểm. Ngoài ra, trường còn có các phương thức khác như xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, tuyển thẳng và ĐGNL.

Theo học tại học viện, sinh viên cần đóng mức học phí năm 2024 là 34,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 69 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://www.dav.edu.vn

2.4. Đại học Đông Á

Đại học Đông Á là cơ sở giáo dục tư thục có tiếng khu vực miền Trung. Trường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và tại Hàn, hỗ trợ cho các sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Năm 2024, Đại học Đông Á có 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển học bạ THPT: Dựa theo điểm trung bình lớp 12 hoặc tổ hợp 3 môn; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổ hợp A01; D01; D78; DD2 với điểm chuẩn 15 và xét tuyển thẳng. Sinh viên có thể lựa chọn phương thức phù hợp với điểm số của bản thân.

Mức học phí năm 2024 của Đại học Đông Á ngành ngôn ngữ Hàn là 25,440,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Website: https://donga.edu.vn

2.5. Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam là trường đại học tư thục uy tín, chất lượng cao tại khu vực miền Bắc với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm. Ngành ngôn ngữ Hàn tại trường đang được đầu tư về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất.

Năm 2024, điểm chuẩn của Đại học Đại Nam ngành ngôn ngữ Hàn xét tuyển theo kết quả thi THPT với tổ hợp C00; D01; D09; D66 là 18. Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn thêm các phương thức xét tuyển học bạ, ĐGNL, xét tuyển thẳng. Mức học phí mà sinh viên cần nộp là 11,000,000 VNĐ/kỳ.

Đại học Đại Nam có chuyên ngành đào tạo ngôn ngữ Hàn chất lượng, uy tín

Địa chỉ: Số 1, Phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Website: https://dainam.edu.vn

2.6. Đại học Công Nghiệp

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập uy tín, đặc biệt nổi bật trong đào tạo khối kỹ thuật - công nghệ, nhưng ngành ngôn ngữ Hàn Quốc cũng rất có tiếng. Trường đào tạo sinh viên theo hướng ứng dụng, chú trọng kỹ năng thực hành và giao tiếp để sinh viên có thể làm việc ngay sau khi ra trường.

Năm 2024, ngoài các phương thức xét tuyển phổ biến như dựa trên điểm thi, điểm ĐGNL, điểm học bạ, xét tuyển thẳng, Đại học Công nghiệp còn có phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ. Tổ hợp xét tuyển ngành ngôn ngữ Hàn của trường là DD2; D01, với điểm chuẩn là 24.86. Học phí của trường phù hợp với tài chính của nhiều sinh viên: 27,700,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Website: https://www.haui.edu.vn

2.7. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là một trong những chương trình đào tạo chất lượng cao tại miền Bắc. Sinh viên được theo học giảng viên Việt - Hàn giàu kinh nghiệm với nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu với sinh viên Hàn.

Năm 2024, trường có 6 phương thức xét tuyển ngành Hàn Quốc học. Ngoài các phương thức xét tuyển sớm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội còn xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với điểm thi THPT; xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học của trường năm 2024 dao động từ 26-29 điểm với tổ hợp môn C00, D01, A01, D78, DD2. Sinh viên trúng tuyển, cần đóng mức học phí là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: https://ussh.vnu.edu.vn

2.8. Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là trường chuyên ngành ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hoá, đáp ứng công tác đào tạo, đối ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Đại học Ngoại ngữ năm 2024 có 5 phương thức xét tuyển phổ biến. Ngoài 4 phương thức giống các trường khác như xét điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL, tuyển thẳng, trường còn có xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng. Khối tuyển sinh của Đại học Ngoại ngữ là các tổ hợp D01; D2; D96; D78 với điểm chuẩn 25.07. Học phí năm 2024 của trường là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Website: https://ufl.udn.vn

2.9. Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là nơi đầu tiên tại Việt Nam đào tạo bài bản ngành Hàn Quốc học và ngôn ngữ Hàn. Trường có chương trình học chuyên sâu, hiện đại, có liên kết với nhiều trường đại học tại Hàn Quốc. Đại học Ngoại ngữ có nhiều sinh viên Hàn Quốc và đa dạng các hoạt động ngoại khóa.

Năm 2024, trường giữ ổn định bốn phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tổ hợp môn xét tuyển của trường thường là D01; D78; D90; DD2.

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng, có nhiều năm giảng dạy ngành Hàn Quốc học

Điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Ngoại ngữ là 36.38 (Thang 40 điểm, ngoại ngữ hệ số 2). Sinh viên theo học tại trường cần nộp mức học phí là 3,800,000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: Số 2, Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: https://ulis.vnu.edu.vn

2.10. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. HCM là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu khu vực phía Nam. Ngành Hàn Quốc học của trường có liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên với các trường ĐH lớn tại Hàn Quốc.

Tổ hợp xét tuyển ngành Hàn Quốc học của trường năm 2024 là DH5; D01; D14; D02 với điểm chuẩn dao động từ 25 - 25.9 điểm. Ngoài phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh còn có thể lựa chọn xét theo học bạ, xét tuyển kết hợp và theo ĐGNL của ĐHQG TP. HCM. Mức học phí mà sinh viên phải nộp khi theo học tại trường là 29,040,000 VNĐ/năm.

Cơ sở chính: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở Linh Trung: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://hcmussh.vn

3. Học ngành ngôn ngữ Hàn ra trường làm gì?

Ngôn ngữ Hàn ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và trở thành một trong những ngoại ngữ được giới trẻ rất ưa chuộng. Nguyên nhân đến từ làn sóng Hallyu, sự bùng nổ của phim ảnh, âm nhạc Kpop. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng sâu rộng được thể hiện qua sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Lotte… Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự giỏi tiếng Hàn tăng cao, khiến nhiều người học ngôn ngữ này để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Dưới đây là một số vị trí công việc bạn có thể tham khảo sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn:

Biên dịch, phiên dịch viên tiếng Hàn: Các công ty Hàn có nhu cầu tuyển dụng các biên phiên dịch viên tiếng Hàn rất cao. Bạn cũng có cơ hội làm việc tại đại sứ quán, phiên dịch tại các hội nghị chuyên nghiệp.

Giảng viên: Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn, bạn có thể trở thành giảng viên, truyền tải kiến thức cho sinh viên. Tuy nhiên, muốn làm giảng viên, bạn cần có bằng Thạc sĩ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nhân viên văn phòng: Các công ty tiếng Hàn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên văn phòng giỏi ngoại ngữ ngày càng cao. Bạn có thể sử dụng tiếng Hàn khi làm thư ký, nhân sự, thiết kế thậm chí kinh doanh, marketing.

Hướng dẫn viên: Ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển và du khách Hàn Quốc đến nước ta ngày càng tăng cao. Nếu yêu thích sự dịch chuyển, trở thành hướng dẫn viên tiếng Hàn là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.

Xuất nhập khẩu: Học ngôn ngữ Hàn, bạn có thể làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu khi ra trường. Tuy nhiên, ngoài vốn ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn về xuất nhập khẩu cũng cần được bổ sung để công việc suôn sẻ hơn.

Nhìn chung, đối với câu hỏi ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào, hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc để có sự lựa chọn đúng đắn nhất. Hiện tại, ngành ngôn ngữ Hàn đang rất phát triển và có nhiều tiềm năng nghề nghiệp đa dạng. Nếu muốn tìm việc làm giáo dục đào tạo, bạn có thể truy cập Job3s để cập nhật chi tiết nhé.