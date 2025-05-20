Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

1. Ngành sư phạm mầm non học những môn gì?

Ngành sư phạm mầm non là ngành đào tạo các giáo viên chuyên phụ trách việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em ở độ tuổi từ 0 - 6 tuổi - giai đoạn đầu đời rất quan trọng trong quá trình phát triển thể chất, trí tuệ, cảm xúc và nhân cách của trẻ.

Theo học ngành sư phạm mầm non, bạn sẽ được đào tạo các môn học nhằm mục đích chăm sóc, bảo vệ trẻ. Cụ thể:

Giáo dục thể chất: Đảm bảo trẻ được vận động, ăn uống, sinh hoạt hợp lý.

Giáo dục trí tuệ: Dạy các bé cách nhận biết màu sắc, hình khối, chữ cái, con số, hát, múa, kể chuyện…

Phát triển ngôn ngữ: Giúp trẻ nói rõ ràng, lắng nghe, giao tiếp các bước cơ bản.

Phát triển cảm xúc xã hội: Giúp trẻ học cách giao tiếp, yêu thương, chia sẻ và lễ phép với người lớn.

Phát triển thẩm mỹ: Dạy trẻ cách vẽ, nặn, hát, múa để phát triển khả năng thẩm mỹ và các môn năng khiếu.

2. Các tổ hợp môn học trước khi vào ngành sư phạm mầm non

Nếu muốn theo học ngành sư phạm mầm non, bạn cần thi tổ hợp khối M. Đây là tổ hợp thi có môn năng khiếu có thể là hát, nhảy, vẽ, thiết kế, đọc diễn cảm… kết hợp với các môn khác như Ngữ văn, Toán, Sử, Tiếng Anh và Khoa học xã hội. Cụ thể về tổ hợp môn dưới đây:

Sư phạm mầm non học những môn gì? Sư phạm mầm non cần có năng khiếu gì?

Khối Tổ hợp môn M00 Ngữ văn – Toán – Đọc diễn cảm – Hát M01 Ngữ văn – Lịch sử – Năng khiếu M02 Toán – Năng khiếu 1 – Năng khiếu 2 M05 Ngữ văn – Khoa học xã hội – Vẽ năng khiếu M11 Ngữ văn – Năng khiếu báo chí – Tiếng Anh C00 Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý D01 Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh

3. Học ngành sư phạm mầm non ra trường làm gì?

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng sư phạm mầm non luôn ổn định và liên tục, đặc biệt là tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Do đó, học ngành này, bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ. Chi tiết dưới đây:

3.1. Giáo viên mầm non

Theo học ngành sư phạm mầm non, bạn có thể làm việc tại các trường mầm non công lập hoặc các trường mầm non tư thục, quốc tế, song ngữ khi tốt nghiệp ra trường. Công việc chủ yếu của các giáo viên là đảm bảo trẻ được ăn uống đầy đủ, vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ đúng giờ, học hát, múa, quan sát sức khỏe và phát triển thể chất của trẻ hằng ngày.

Mức lương của các giáo viên mầm non công lập tính theo hệ số và thường dao động từ 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ/tháng. Đối với các trường quốc tế, mức thu nhập của giáo viên có thể cao hơn dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng.

3.2. Quản lý trường mầm non

Quản lý trường mầm non là những người có nhiệm vụ điều hành, tổ chức, giám sát, phát triển toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục mầm non gồm cả công lập và tư thục, có thể là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc quản lý điều hành. Công việc này đòi hỏi trách nhiệm cao, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và khả năng quản trị tốt.

Mức thu nhập của các quản lý các trường mầm non công lập thường dao động từ 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ/tháng. Nhưng, khi làm quản lý tại các trường tư thục, mức lương của bạn có thể từ 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

3.3. Chuyên viên tư vấn giáo dục mầm non

Chuyên viên tư vấn giáo dục mầm non là những người có chuyên môn sâu về lĩnh vực giáo dục trẻ em, chuyên đảm nhận vai trò tư vấn, định hướng, hỗ trợ phụ huynh, giáo viên hoặc các tổ chức về những vấn đề liên quan đến chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Mức thu nhập của chuyên viên tư vấn giáo dục mầm non phụ thuộc vào nơi làm việc, chuyên môn, kỹ năng. Nếu làm việc ở các trung tâm tư vấn, bạn có thể nhận mức lương từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng, khi làm tại các trường quốc tế, mức thu nhập có thể tăng lên từ 12,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng.

3.4. Nghiên cứu viên giáo dục mầm non

Nghiên cứu viên giáo dục mầm non là các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu một cách khoa học và hệ thống các khía cạnh khác nhau của sự phát triển, học tập và chăm sóc trẻ em.

Mức thu nhập của các nghiên cứu viên giáo dục mầm non khá đa dạng phụ thuộc vào loại hình trường và viện nghiên cứu. Nếu bạn làm việc trong cơ quan nhà nước, mức thu nhập có thể dao động từ 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ/tháng, theo ngạch nghiên cứu viên. Đối với các dự án hợp tác quốc tế, mức lương của các nghiên cứu viên có thể là từ 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ/tháng.

3.5. Nhân viên các trung tâm phát triển kỹ năng cho trẻ

Nhân viên tại trung tâm phát triển kỹ năng cho trẻ là những người trực tiếp tham gia vào việc giảng dạy, tổ chức hoạt động và hỗ trợ trẻ em trong quá trình rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng sống, tư duy và cảm xúc.

Tùy vào năng lực và vị trí mà mức thu nhập của nhân viên các trung tâm này khác nhau, dao động từ 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Nếu trở thành quản lý trung tâm, bạn có thể nhận về thu nhập từ 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng.

Yếu tố quan trọng khi học sư phạm mầm non chính là yêu trẻ nhỏ

4. Những yếu tố cần thiết để học ngành sư phạm mầm non

Để học tốt và theo đuổi ngành sư phạm mầm non, bạn cần có một số yếu tố cá nhân, kỹ năng và phẩm chất đặc thù. Đây là ngành học không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu về tình cảm, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử với trẻ em.

Yêu trẻ nhỏ là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với các ứng viên học sư phạm mầm non. Nếu không yêu trẻ, bạn sẽ rất khó gắn bó lâu dài với nghề. Trẻ mầm non rất nhạy cảm nên hiểu được ai yêu chúng và ai không thích chúng.

Kiên nhẫn: Các bé mầm non thường khó kiểm soát cảm xúc, dễ khóc và hay mè nheo. Giáo viên mầm non cần bình tĩnh, xử lý các tình huống nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp là yêu cầu tối thiểu đối với các giáo viên mầm non vì bạn thường xuyên phải giao tiếp với các bé, nói chuyện với phụ huynh. Giáo viên mầm non cần truyền đạt nhẹ nhàng, dễ hiểu khi dạy trẻ và ăn nói rõ ràng khi trao đổi với phụ huynh.

Năng khiếu nghệ thuật: Các giáo viên mầm non cần có khả năng nghệ thuật có thể là hát, múa, vẽ tranh hoặc kể chuyện. Bạn cần biết các kiến thức cơ bản để truyền cảm hứng cho trẻ nhỏ.

Sự nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp: Theo đuổi ngành sư phạm mầm non, bạn cần có sự nhiệt huyết và đam mê với nghề. Chính tình yêu và sự đam mê có thể giúp bạn vượt qua khó khăn và thử thách trong công việc vì chăm sóc trẻ nhỏ không phải là điều dễ dàng.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi sư phạm mầm non cần học những môn gì giỏi những môn gì. Đây là ngành học phù hợp với những người yêu trẻ nhỏ và có chút năng khiếu nghệ thuật. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non đang tăng cao với nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Nếu bạn mong muốn tìm việc làm giáo dục đào tạo, có thể truy cập Job3s để cập nhật thông tin mới nhất.