Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

1. Trợ giảng tiếng Anh là gì?

Trợ giảng tiếng Anh chính là những người hỗ trợ cho các giảng viên/giáo viên (thường là người nước ngoài) trong lớp học tiếng Anh. Trợ giảng chính là sợi dây liên kết giữa giáo viên với học viên trong các buổi học.

Vai trò của trợ giảng tiếng Anh rất quan trọng vì những người này làm việc như một trợ lý cho giảng viên, giáo viên đứng lớp chính. Các trợ giảng sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc lên kế hoạch giảng dạy, quản lý lớp, theo dõi, hỗ trợ các học viên, phụ huynh trong suốt thời gian học.

Hiện nay, công việc trợ giảng tiếng Anh ngày càng phát triển nhất là khi nhu cầu học tiếng Anh từ trẻ nhỏ đến người lớn ngày càng tăng. Việt Nam có khá nhiều trung tâm tiếng Anh lớn như VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) và ILA Việt Nam, AMES English, Language Link, Ocean Edu… có hệ thống cơ sở rộng khắp cả nước hay các nền tảng đào tạo trực tuyến như Edupia, Topica Native, Alokiddy, Monkey Junior… Kéo theo đó, nhu cầu tuyển trợ giảng ngày càng tăng theo các năm.

Nhiều bạn trẻ khi mới tốt nghiệp ra trường hoặc có vốn tiếng Anh khá lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này. Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương ổn định với chế độ đãi ngộ tốt dành cho các ứng viên có khả năng tiếng Anh, kỹ năng sư phạm cùng tinh thần ham học hỏi.

Trợ giảng tiếng Anh là người hỗ trợ giáo viên chính trong công việc giảng dạy, quản lý lớp

2. Mức lương của việc làm trợ giảng tiếng Anh

Hiện nay, mức lương của trợ giảng tiếng Anh tại Việt Nam khá đa dạng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ tiếng Anh và nơi làm việc. Dưới đây là thu nhập phổ biến hiện nay:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm trợ giảng tiếng Anh Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Trợ giảng tiếng Anh (mới ra trường) 4,000,000 - 6,000,000 Trợ giảng tiếng Anh (1-3 năm kinh nghiệm) 6,000,000 - 8,000,000 Trợ giảng tiếng Anh (3-5 năm kinh nghiệm) 7,000,000 - 9,000,000 Trợ giảng tiếng Anh ( trên 5 năm kinh nghiệm) 9,000,000 - 10,000,000

Mức lương theo hình thức làm việc:

Việc làm trợ giảng tiếng Anh Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Trợ giảng tiếng Anh part time 5,000,000 - 6,000,000 Trợ giảng tiếng Anh full time 7,000,000 - 12,000,000

Mức lương theo loại hình:

Việc làm trợ giảng tiếng Anh Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Trợ giảng tiếng Anh trường công lập 3,000,000 - 5,000,000 Trợ giảng tiếng Anh ở trung tâm 7,000,000 - 12,000,000 Trợ giảng tiếng Anh trường quốc tế 15,000,000 - 20,000,000

3. Hình thức làm việc của trợ giảng tiếng Anh

Công việc của một trợ giảng tiếng Anh rất đa dạng về hình thức và phù hợp với các sinh viên muốn làm thêm hay những người đi làm muốn đi theo ngành giáo dục. Dưới đây là các hình thức việc làm của trợ giảng tiếng Anh.

3.1. Trợ giảng tiếng Anh part time

Trợ giảng tiếng Anh part time là hình thức phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt dành cho sinh viên hoặc người mới ra trường. Bạn có thể làm việc theo ca thường vào buổi tối hoặc cuối tuần cho các trung tâm tiếng Anh hoặc các cơ nền tảng trực tiếp hiện nay. Công việc chính của các trợ giảng này là hỗ trợ giáo viên chính quản lý lớp, hướng dẫn học sinh, chấm bài thi và tổ chức trò chơi. Đây là công việc có thời gian linh hoạt, thu nhập thường tính theo giờ.

3.2. Trợ giảng tiếng Anh full time

Trợ giảng tiếng Anh full time là một nhân sự cố định làm việc cho trung tâm hoặc trường học hay nền tảng giáo dục trực tuyến. Những trợ giảng này phải làm việc 5 - 6 tuần/ngày. Công việc của họ là chuẩn bị lớp, hỗ trợ giảng dạy, chăm sóc các học viên và hỗ trợ thêm công việc hành chính. Các trợ giảng full time có thể được đào tạo nội bộ và cơ hội thăng tiến làm giáo viên chính.

4. Các loại hình làm việc của trợ giảng tiếng Anh

Nghề trợ giảng tiếng Anh đang ngày càng phát triển với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao. Dưới đây là các loại hình việc làm trợ giảng tiếng Anh theo môi trường làm việc:

4.1. Trợ giảng tiếng Anh trường công lập

Trợ giảng tiếng Anh trường công lập là những người hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy tiếng Anh tại các trường công lập có thể là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Công việc của các trợ giảng là giúp tăng cường hiệu quả dạy và học.

Các trợ giảng tiếng Anh trường công lập có thể làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, theo tiết, hoặc theo các dự án giáo dục. Nếu làm tốt, bạn có thể thăng tiến lên vị trí giáo viên chính thức với điều kiện có đầy đủ chứng chỉ sư phạm, thi tuyển vào biên chế giáo viên.

Có nhiều loại hình làm việc của trợ giảng tiếng Anh tại trường công lập, trường quốc tế hoặc các trung tâm giáo dục

4.2. Trợ giảng tiếng Anh trường quốc tế

Trợ giảng tiếng Anh trường quốc tế là vị trí hỗ trợ giảng dạy trong các trường học quốc tế, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính. Công việc của các trợ giảng ngoài hỗ trợ giáo viên chính trong các lớp học còn yêu cầu phải có trình độ tiếng Anh cao, tư duy sư phạm và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Các trường quốc tế có môi trường giảng dạy chất lượng cao với đội ngũ giáo viên bản ngữ hay các giáo viên có chứng chỉ quốc tế, tạo nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp. So với các trường công lập, mức thu nhập tại các trường quốc tế thường cao hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn như bảo hiểm y tế, thưởng cuối năm và các kỳ nghỉ lễ.

4.3. Trợ giảng tiếng Anh ở trung tâm

Trợ giảng tiếng Anh ở trung tâm là những người hỗ trợ giáo viên trong các lớp học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ. Công việc của các trợ giảng giúp tăng cường hiệu quả học tập cho các học viên, đồng thời tạo ra một môi trường học tập thú vị và tích cực.

Tham gia giảng dạy tại các trung tâm, ứng viên sẽ tiếp xúc với nhiều học viên khác nhau từ trẻ đến lớn. Bạn có thể được hỗ trợ đào tạo thêm, thưởng theo hiệu quả công việc cùng cơ hội thăng tiến trở thành giáo viên chính thức nếu đầy đủ điều kiện về chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

5. Mô tả công việc của việc làm trợ giảng tiếng Anh

Trợ giảng tiếng Anh dù không trực tiếp đứng lớp nhưng đóng vai trò rất quan trọng trong một buổi học. Dưới đây là các công việc mà một trợ giảng cần phải đảm nhiệm khi tham gia lớp học:

Thông dịch cho các giáo viên người nước ngoài và học sinh, sinh viên trong buổi học.

Chuẩn bị giáo án, sắp xếp tài liệu, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy.

Hỗ trợ giáo viên giám sát, tạo động lực cho học viên.

Chuẩn bị những bài test đầu vào cho họ viên.

Ôn tập bài học, bài giảng cho học viên theo từng cá nhân, nhóm nhỏ.

Điểm danh, chấm điểm bài tập, tính điểm, vào điểm.

Giám sát học viên trong lớp, trong các chuyến đi thực tế.

Hỗ trợ học viên có yêu cầu học tập đặc biệt có thể là học viên khuyết tật hoặc học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Tham gia các cuộc họp khoa, họp phụ huynh.

Phối hợp với giáo viên chính, xác định các vấn đề của học sinh, đưa ra các giải pháp.

Theo dõi các học viên trong lớp, tuân thủ đúng nội quy và quy định của nhà nước, trường học và trong lớp học.

6. Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng của trợ giảng tiếng Anh

Công việc của một trợ giảng tiếng Anh có vai trò quan trọng trong các lớp học. Do đó, các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu khắt khe về mặt kinh nghiệm và kỹ năng đối với các ứng viên. Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể khi tuyển trợ giảng tiếng Anh:

Yêu cầu về chuyên môn tiếng Anh

Thành thạo tiếng Anh cả ngữ pháp lẫn giao tiếp. Các trung tâm tiếng Anh thường yêu cầu trợ giảng có IELTS 6.5 trở lên (hoặc chứng chỉ TOEIC, TOEFL với thang điểm tương tự).

Kinh nghiệm làm trợ giảng tiếng Anh ít nhất 3 tháng trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng chủ yếu là Word, Excel.

Yêu cầu kỹ năng

Kỹ năng sư phạm: Nắm bắt được tâm lý học sinh, có đạo đức nhà giáo.

Có khả năng quan sát và nhận xét: Các trợ giảng cần có cái nhìn bao quát lớp học, để ý đến về tính cách cũng như thái độ học tập của từng học viên để đưa ra các tư vấn khi cần thiết.

Phát hiện, hỗ trợ các học viên nhút nhát, rụt rè, ít tham gia các hoạt động trong lớp.

Khả năng giao tiếp tốt: Với vai trò là cầu nối giữa giáo viên và học viên, giữa nhà trường và phụ huynh, trợ giảng cân giao tiếp tự tin, mạch lạc và truyền cảm.

Khả năng lắng nghe tốt để nắm bắt rõ ràng thông tin từ đó giải đáp các thắc mắc chính xác, dễ hiểu.

Điều phối và quản lý: Một trợ giảng cần có khả năng tầm soát, giữ lớp học ổn định, trật tự không chỉ trong lớp mà còn trong các chuyến dã ngoại.

Trở thành trợ giảng tiếng Anh bạn có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức

7. Cơ hội và thách thức với nghề trợ giảng tiếng Anh

Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh hiện nay tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học và các tổ chức giáo dục đang tăng khá cao. Đây là cơ hội cũng là thách thức cho các ứng viên có trình độ tiếng Anh và niềm đam mê với giảng dạy.

Cơ hội của nghề trợ giảng tiếng Anh

Nhiều năm nay, nhu cầu học tiếng Anh ở trẻ nhỏ và học sinh ngày càng tăng cao, kéo theo đó, số lượng các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tổ chức giáo dục cho lĩnh vực này cũng mở rộng với quy mô lớn. Các doanh nghiệp tích cực đầu tư và tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Số lượng học sinh lớn khiến giáo viên tiếng Anh cần nhiều sự hỗ trợ từ các trợ giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả. Đặc biệt, mức thu nhập của các trợ giảng tiếng Anh khá hấp dẫn đặc biệt nếu bạn làm việc tại các trung tâm quy mô lớn, các trường học quốc tế.

Ngoài ra, nếu tích cực bổ sung thêm kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, các trợ giảng có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với nhiều chế độ đãi ngộ tốt hơn. Đây là công việc khá phù hợp với các sinh viên mới ra trường đặc biệt là những người yêu thích tiếng Anh và đam mê giảng dạy.

Thách thức đối với nghề trợ giảng tiếng Anh

Nghề trợ giảng tiếng Anh có nhu cầu tuyển dụng cao, kéo theo đó tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề lớn. Khối lượng lớn sinh viên hoặc những người mới tốt nghiệp thường theo đuổi lĩnh vực này công việc khá nhẹ nhàng và có nhiều cơ hội tương lai. Không chỉ cạnh tranh giữa các ứng viên, tỉ lệ cạnh tranh giữa các trung tâm giáo dục tiếng Anh cũng lớn.

Ngoài ra, các trợ giảng tiếng Anh thường gặp khó khăn khi quản lý lớp học vì khối lượng học sinh lớn. Việc duy trì trật tự và sự tập trung không hề dễ dàng. Một trợ giảng giỏi là người có khả năng chuẩn bị bài giảng tốt, có sự sáng tạo và đầu tư. Bạn cũng cần cập nhật kiến thức liên tục để đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng thay đổi nhằm hỗ trợ học viên một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các học sinh có yêu cầu học tập đặc biệt, những học sinh gặp khó khăn trong học tập cũng là một thách thức đối với các trợ giảng. Bạn phải là người kiên nhẫn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao để đối phó với các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Tóm lại, việc làm trợ giảng tiếng Anh là công việc có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Bạn có thể có thu nhập hấp dẫn nếu có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Tuy nhiên, đây cũng là nghề có nhiều thách thức và khó khăn đòi hỏi ứng viên phải nỗ lực phát triển bản thân. Nếu bạn mong muốn tìm việc làm trợ giảng, truy cập vào Job3s để biết thêm thông tin mới nhất nhé.