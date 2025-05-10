Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

1. Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào?

Trước nhu cầu nhân lực ngành ngôn ngữ Trung ngày càng tăng cao, nhiều trường đại học trên cả nước mở thêm ngành học này nhằm thu hút sinh viên. Mỗi trường có mức học phí và điểm chuẩn khác nhau phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh. Dưới đây là danh sách top 10 trường đại học đào tạo ngôn ngữ Trung theo từng khu vực:

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Trường Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Trung D01; D04 35.8 (Thang điểm 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2) 780,000 đồng/tín chỉ Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội Ngôn ngữ Trung D01; D78; D90; D04 37 (Thang điểm 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2) 3,800,000 VNĐ/tháng Trường Đại học Mở Hà Nội Ngôn ngữ Trung D01; D04 33.19 (Thang điểm 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2) 20,900,000 VNĐ/năm Miền Trung Trường Đại học Hà Tĩnh Ngôn ngữ Trung D04; C20; D01; D66 15 11,564,000 VNĐ/năm Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế Ngôn ngữ Trung D04; D01; D45; D15 26.5 42,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Ngôn ngữ Trung D01; D04; D96; D78 26.09 15,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Trung D01; D04 25.05 15,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Ngôn ngữ Trung C00; D01; D14; D15 15 40,100,000 VNĐ/năm Trường Đại học Tôn Đức Thắng Ngôn ngữ Trung D01; D04; D11; D55 32.5 (Thang điểm 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2) 29,770,000 VNĐ/năm Trường Đại học Hoa Sen Ngôn ngữ Trung A01; D01; D04; D09 16 28,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm

Lưu ý: Thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo, bạn có thể truy cập vào website của từng trường để biết tin tức chính xác nhất.

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, công nghệ của Trung Quốc cùng với sự giao lưu, hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Trung Quốc, nhu cầu nhân lực giỏi tiếng Trung ngày càng tăng cao. Các trường đại học tích cực đầu tư và quan tâm đến ngôn ngữ Trung để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn của các trường:

2.1. Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen là một trong những cơ sở đào tạo tư thục có tiếng khu vực phía Nam, chuyên đào tạo theo mô hình ứng dụng quốc tế, chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng thực hành. Trường có chương trình liên kết, trao đổi sinh viên với Trung Quốc và được giảng dạy bởi giảng viên Việt - Hoa bản ngữ.

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Đại học Hoa Sen là cơ sở đào tạo chất lượng ngành học này phù hợp với nhiều bạn sinh viên

Năm 2024, trường Đại học Hoa Sen áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như: xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp môn A01; D01; D04; D09, xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP. HCM, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Hoa Sen ngành ngôn ngữ Trung là 16 với mức học phí là 28,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Website: https://www.hoasen.edu.vn

2.2. Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội là một trong những chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ có tiếng tại khu vực miền Bắc với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học tại Trung Quốc.

Đại học Hà Nội năm 2024 xét tuyển theo các phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12, và xét tuyển kết hợp (dựa trên chứng chỉ quốc tế như HSK, IELTS). Tổ hợp môn thi ngành ngôn ngữ Trung của trường là D01; D04 với điểm chuẩn 35.8 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, thang điểm 40). Mức học phí năm 2024 mà sinh viên cần nộp là 780.000 đồng/tín chỉ.

Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://www.hanu.edu.vn

2.3. Trường Đại học Ngoại Ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo chất lượng cao về tiếng Trung, phù hợp với những sinh viên có đam mê với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Để thí sinh có thể theo học tại trường, Đại học Ngoại ngữ năm 2024 đưa ra nhiều hình thức xét tuyển đa dạng dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (Tổ hợp môn thi D01; D78; D90; D04), xét học bạ lớp 12, và xét tuyển kết hợp (dựa trên chứng chỉ quốc tế như HSK, IELTS).

Năm 2024, điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung của trường là 37 (Thang 40 điểm, nhân hệ số môn ngoại ngữ). Sinh viên theo học tại đây phải nộp mức học phí là 3,800,000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.ulis.vnu.edu.vn

2.4. Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo phù hợp với sinh viên muốn theo đuổi các lĩnh vực như biên - phiên dịch, du lịch, truyền thông, và thương mại quốc tế. Sinh viên tại đây được học với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, đồng thời có cơ hội thực tập và giao lưu học thuật với các trường nước ngoài có tiếng tại Trung Quốc.

Đại học Mở Hà Nội là trường có tiếng về đào tạo ngành ngôn ngữ Trung

Năm 2024, trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT (tổng điểm tổ hợp môn từ 18 điểm trở lên) và xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ (HSK, IELTS...). Với điểm chuẩn tổ hợp môn D01; D04 là 33.19 (Thang điểm 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2), sinh viên có thể theo đuổi ngành học mà mình mong muốn. Được biết, học phí năm 2024 của trường là 20,900,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ tại Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

Website: https://www.hou.edu.vn.

2.5. Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Hà Tĩnh là một trong những ngành đào tạo thế mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tiếng Trung ngày càng cao trong khu vực miền Trung và trên cả nước.

Đại học Hà Tĩnh năm 2024 tuyển sinh bằng nhiều phương thức như: xét học bạ THPT, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ĐGNL và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung năm 2024 của trường với tổ hợp D04; C20; D01; D66 là 15 điểm. Mức học phí mà sinh viên phải nộp là 11,564,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 447, Đường 26/3, Phường Đại Nài, Hà Tĩnh

Website: https://www.htu.edu.vn

2.6. Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường đào tạo uy tín, chất lượng đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về tiếng Trung trong nhiều lĩnh vực như biên - phiên dịch, thương mại quốc tế, du lịch và giao tiếp quốc tế.

Năm 2024, trường xét tuyển theo các phương thức phổ biến như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giúp thí sinh có thể lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực của bản thân.

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung năm 2024 với tổ hợp D01; D04; D11; D55 là 32.5 (Thang điểm 40, ngoại ngữ hệ số 2). Theo học tại trường, sinh viên nộp mức học phí là 29,770,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Website: https://www.tdtu.edu.vn.

2.7. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trung tâm giáo dục cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, nhắm đến mục tiêu phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, văn hóa và giao tiếp quốc tế cho sinh viên.

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp C00; D01; D14; D15 là phương thức chủ yếu của trường năm 2024. Ngoài ra, Đại học Nguyễn Tất Thành còn xét tuyển học bạ lớp 12 và xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế. Năm 2024, điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung của Đại học Nguyễn Tất Thành là 15, với mức học phí 40,100,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Website: https://www.ntt.edu.vn.

2.8. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế là cơ sở đào tạo ngành ngôn ngữ Trung có tiếng khu vực miền Trung. Trường có chương trình đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, được nhiều bạn sinh viên yêu thích.

Sinh viên theo học Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xét tuyển theo 4 phương thức như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp D04; D01; D45; D15), điểm ĐGNL, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển kết hợp. Sinh viên có thể lựa chọn những phương thức phù hợp với bản thân.

26.5 là điểm chuẩn năm 2024 của trường ngành ngôn ngữ Trung. Trúng tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, sinh viên cần phải nộp mức học phí là 42,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP. Huế

Website: https://www.ufl.edu.vn.

2.9. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nổi tiếng với chương trình đào tạo chất lượng chuyên ngành ngôn ngữ. Sinh viên được đào tạo toàn diện các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và giao lưu văn hóa với các đối tác tại Trung Quốc.

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12, ĐGNL và xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế như HSK hoặc IELTS là các phương thức xét tuyển chủ yếu tại trường. Với điểm chuẩn tổ hợp D01; D04; D96; D78 năm 2024 là 26.09, sinh viên chính thức trúng tuyển vào trường, học phí cần nộp là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 131 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: https://www.ufl.udn.vn.

2.10. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM là cơ sở giáo dục với chương trình đào tạo chất lượng, tập trung vào việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ vững vàng, giúp sinh viên hiểu sâu về văn hóa, xã hội Trung Quốc.

Năm 2024, Đại học Sư phạm TP. HCM xét tuyển theo 4 phương thức như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp D01; D04), điểm ĐGNL, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế, giúp sinh viên có lựa chọn phù hợp với điểm học lực của bản thân.

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung của trường năm 2024 là 25.05, với mức học phí là 15,000,000 VNĐ/năm, phù hợp với tài chính của nhiều bạn sinh viên.

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM

Website: https://www.hcmue.edu.vn.

3. Học ngành ngôn ngữ Trung ra trường làm gì?

Những chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc hiện nay đang góp phần không nhỏ vào sự phát triển văn hóa, xã hội tại nước ta. Từ đó, nhu cầu tuyển nhân lực thông thạo tiếng Trung ngày càng tăng cao đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM… Đây là những khu vực có lượng khách du lịch tăng cao với nhiều công ty, tập đoàn Trung Quốc đầu tư kinh doanh.

Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí đa dạng ngành nghề. Chi tiết dưới đây:

Giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc: Làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục chuyên ngành tiếng Trung.

Biên dịch viên, phiên dịch viên: Dịch các tài liệu, sách báo, thư từ thương mại bằng tiếng Trung.

Chuyên viên Marketing, tổ chức các sự kiện, giao dịch thương mại cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Tiếp viên hàng không phục vụ các chuyến bay giao thương với Trung Quốc.

Chuyên viên hướng dẫn giao dịch bằng tiếng Trung.

Hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách người Trung Quốc.

Lễ tân nhà hàng, khách sạn, nơi có nhiều đoàn khách Trung Quốc tới nghỉ ngơi.

Tự kinh doanh riêng lấy nguồn hàng từ Trung Quốc.

Tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân, khu vực sinh sống mà bạn có thể lựa chọn các công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Hy vọng bài viết trên có thể giải đáp thắc mắc cho các thí sinh ngành ngôn ngữ Trung học trường nào. Biết được môn thi, điểm chuẩn năm ngoái và học phí của từng trường, bạn có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Nếu mong muốn tìm việc làm giáo dục đào tạo, bạn có thể truy cập Job3s để có thông tin mới nhất nhé.