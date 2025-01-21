Khối A01 gồm những môn nào? Đánh giá những trường tuyển sinh TOP đầu Việt Nam

1. Khối A01 gồm những môn nào?

Tổ hợp A01 gồm những môn nào là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cho đến nay, rất nhiều học sinh cũng như phụ huynh nhầm lẫn giữa khối A00 và khối A01.

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, khối A01 gồm 3 môn học chính đó là: Toán học, Vật Lý và Tiếng Anh. Theo đó, khối A01 được đánh giá là một trong những ngành học kết hợp các môn học tự nhiên và môn ngoại ngữ.

Việc bổ sung môn Tiếng Anh vào tổ hợp môn tự nhiên là điểm đặc biệt quan trọng, giúp thí sinh có thêm sự lựa chọn cho các ngành nghề phù hợp. Đặc biệt, đối với những thí sinh giỏi phần ngoại ngữ thì đây là cơ hội để có thể tăng khả năng trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh giá.

Khối A01 gồm các môn Toán học, Vật Lý và Tiếng Anh

2. Khối A01 gồm những ngành nào?

Song song với việc tra cứu khối A01 gồm những môn nào, các thí sinh cũng cần nắm được A01 gồm những ngành nào để có được sự lựa chọn đúng đắn phù hợp với năng lực của bản thân. Khối A01 là tổ hợp các ngành thiên về công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Cụ thể là những ngành nghề sau:

2.1. Nhóm ngành kỹ thuật

Khi học về khối A01 ngành kỹ thuật, bạn sẽ có thể lựa chọn một trong những ngành nghề như:

Công nghệ thông tin

Ngành kỹ thuật cơ khí

Ngành kỹ thuật điện – điện tử

Ngành kỹ thuật xây dựng

Ngành kỹ thuật môi trường

Ngành kỹ thuật nông nghiệp

Ngành kỹ thuật công nghiệp

2.2. Tổ hợp ngành công nghệ

Ngoài ra, các ngành học thuộc nhóm ngành công nghệ khi học khối A01 phải kể đến như:

Ngành công nghệ sinh học

Ngành công nghệ hóa học

Ngành công nghệ vật liệu

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành công nghệ là một trong những nhóm ngành HOT nhất của khối A01

2.3. Các ngành lĩnh vực kinh doanh

Không chỉ có những ngành kỹ thuật, biết được khối A01 gồm những môn nào, bạn cũng có thể lựa chọn học khối kinh doanh với những ngành như:

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Marketing

Ngành Kế toán

Ngành Kiểm toán

2.4. Tổ hợp ngành giáo dục

Nếu bạn yêu thích ngành giáo dục, bạn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn khi biết khối A01 gồm những môn nào. Theo đó, một số chuyên ngành thuộc phạm trù giáo dục như:

Ngành sư phạm Toán học

Ngành sư phạm Vật lý

Ngành sư phạm Tin học

2.5. Nhóm ngành truyền thông

Nhờ sự kết hợp của các môn tự nhiên và tiếng Anh khi biết A01 gồm những môn nào, bạn cũng sẽ được mở rộng cơ hội việc làm với ngành truyền thông, bao gồm:

Ngành báo chí, phóng sự

Ngành quan hệ công chúng

3. Danh sách những trường đại học có xét tuyển khối A01

Khi nghiên cứu khối A01 gồm những môn nào, bạn cũng cần biết được những trường đại học có xét tuyển khối A01 để có được sự lựa chọn thích hợp nhất.

STT Tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm chuẩn năm 2023 (Tùy ngành) 1 Đại học bách khoa Hà Nội Hà Nội 21.00 - 29.42 2 Đại học công nghiệp Hà Nội Hà Nội 19.00 - 25.52 3 Đại học giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội Hà Nội 20.50 - 27.47 4 Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội 17.00 - 28.05 5 Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 26.20 - 36.85 6 Đại học luật Hà Nội Hà Nội 24.00 - 27.36 7 Đại học ngoại thương Hà Nội 26.20 - 28.30 8 Học viện ngoại giao Đống Đa, Hà Nội 25.00 - 35.99 9 Học viện kỹ thuật Quân Sự Hà Nội 22.05 - 26.87 10 Học viện tài chính Bắc Từ Liêm, Hà Nội 25.94 - 35.51 11 Sĩ quan thông tin Nha Trang, Khánh Hòa 22.00 - 28.00 12 Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 15.00 - 23.39 13 Đại học kinh tế Đà Nẵng Đà Nẵng 23.00 - 28.00 14 Đại học Đông Á Đà Nẵng 15.00 15 Đại học bách khoa Đà Nẵng Đà Nẵng 17.00 - 26.45 16 Đại học sư phạm Đà Nẵng Đà Nẵng 21.40 - 24.90 17 Đại học sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng Đà Nẵng 15.45 - 23.79 18 Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng Đà Nẵng 15.07 - 26.79 19 Đại học Nha Trang Nha Trang 22.00 - 30.00 20 Đại học An ninh nhân dân Thủ Đức, TP.HCM 18.10 - 24.16 21 Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM 15.94 - 23.70 22 Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học quốc gia TP.HCM TP.HCM 24.4 - 26.90 23 Đại học Công nghệ TP.HCM TP.HCM 16.00 - 21.00 24 Đại học Công nghiệp TP.HCM TP.HCM 22.00 - 24.75 25 Đại học Công thương TP.HCM TP.HCM 16.00 - 22.00 26 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM TP.HCM 17.00 - 25.65 27 Đại học kiến trúc TP.HCM TP.HCM 15.00 - 25.69 28 Đại học Kinh tế - Luật - Đại học quốc gia TP.HCM TP.HCM 24.60 - 27.48 29 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM TP.HCM 16.00 - 21.00

4. Những đối tượng phù hợp thi khối A01?

Sau khi khám phá A01 gồm những môn nào, bạn sẽ nắm được những ai thích hợp thi khối A01. Khối A phù hợp với những thí sinh học tốt và yêu thích các môn học như Toán học, Vật Lý, Tin học và có khả năng ngoại ngữ tốt.

Những người có tư duy nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề chính xác và linh hoạt cũng phù hợp để theo đuổi các ngành trong khối A01. Vững kiến thức và tư duy nhạy bén là tiền đề cho sự thành công trong học tập cũng như tăng cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai.

Những người có kiến thức về Toán học và Vật Lý thích hợp học khối A01

5. Cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường nếu theo khối A01

Việc tìm hiểu kỹ về khối A01 gồm những môn nào sẽ là tiền để giúp các sĩ tử định hướng đúng ngành nghề mà mình theo học, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Các ngành học của khối A01 bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Dưới đây là một số ngành nghề

5.1. Kỹ sư IT

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Kỹ sư IT là một trong những ngành nghề HOT nhất, mở ra không ít cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn. Sinh viên có kiến thức sâu về Toán học, Vật Lý cùng với khả năng ngoại ngữ tốt sẽ có nhiều cơ hội được làm việc tại các công ty phần mềm hàng đầu.

Mức lương của Kỹ sư IT thường dao động từ 15 triệu đến 50 triệu đồng/ tháng, tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc.

5.2. Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ và là một trong những ngành có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Sinh viên khối A01 với kiến thức sâu về Toán học và kỹ năng giao tiếp tốt có thể trở thành những chuyên viên quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp lớn. Mức lương cho vị trí này thường từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/ tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc.

Quản trị kinh doanh là một trong những ngành phát triển nhất hiện nay

5.3. Ngành giáo dục

Nắm được khối A01 gồm những môn nào sẽ giúp bạn định hướng được nghề nghiệp của mình trong tương lai. Một trong những ngành nghề được nhiều sinh viên khối A01 lựa chọn sau khi tốt nghiệp đó là trở thành giáo viên tại các trường học, trung tâm giáo dục.

Sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành những giảng viên tại các trường Cao đẳng, Đại học trong nước với mức lương dao động từ 7 - 20 triệu đồng/ tháng phụ thuộc vào hợp đồng biên chế và kinh nghiệm giảng dạy.

5.4. Các ngành Logistics

Ngành Logistics đang trở thành điểm sáng với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Sinh viên khối A01 có thể tham gia vào các vị trí như quản lý kho, quản lý vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, chuyên viên xuất nhập khẩu. Mức lương cho các vị trí này thường từ 8 triệu đến 20 triệu đồng/ tháng, phụ thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc.

5.5. Luật sư

Ngành Luật với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, từ luật sư, chuyên viên pháp lý đến chuyên viên luật thương mại và luật lao động. Mức lương của các vị trí này thường từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/ tháng, tùy thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm làm việc.

Ngành luật mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên

6. Tổng hợp các kinh nghiệm ôn thi khối A01 đạt điểm cao

Bên cạnh nghiên cứu tổ hợp A01 gồm những môn nào thì việc rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm để ôn thi thành công cũng là điều hết sức cần thiết. Bạn có thể áp dụng một số bí quyết ôn thi đại học cho khối A01 như sau.

6.1. Lên kế hoạch ôn thi chi tiết

Phân chia thời gian ôn tập một cách hợp lý và chi tiết cho từng môn thi trong khối A01. Theo đó, bạn cần xác định được A01 gồm những môn nào và bản thân cảm thấy môn học nào yếu hơn thì sẽ dành nhiều thời gian hơn để luyện tập, cải thiện môn đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần dành thời gian để ôn tập và củng cố kiến thức cho môn học cảm thấy giỏi hơn.

6.2. Củng cố lộ trình học

Biết được A01 gồm những môn nào sẽ giúp bạn lựa chọn và ôn thi chính xác ngành nghề mình theo học. Khối tự nhiên có rất nhiều kiến thức trong chương trình học tập. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ tất cả kiến thức trọng điểm trong chương trình học và tìm hiểu các khái niệm một cách sâu sắc. Việc nắm vững cấu trúc và loại bài tập phổ biến của mỗi môn thi sẽ là tiền đề giúp bạn trúng tuyển vào trường đại học mà mình mong muốn.

6.3. Luyện tập giải các đề thi thử

Giải nhiều đề thi thử, bài tập và làm lại các đề thi của các năm trước là một trong những bí quyết ôn thi đại học được nhiều sĩ tử áp dụng. Quen thuộc với cấu trúc của đề thi và nắm chắc các dạng bài tập sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.

Luyện tập giải các đề thi thử giúp tăng cơ hội trúng tuyển đại học

6.4. Học nhóm cùng bạn bè

Việc học nhóm cùng với bạn bè giúp bạn giải quyết những khúc mắc trong quá trình học tập và trao đổi kiến thức. Bàn luận và thảo luận cùng nhau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và bài tập.

6.5. Làm quen với dạng bài thi trắc nghiệm

Trắc nghiệm là dạng bài thi quan trọng trong các kỳ thi THPT hàng năm. Khi ôn tập để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học, việc quen thuộc với dạng bài thi trắc nghiệm, sẽ giúp sĩ tử cân nhắc cân nhắc thời gian làm bài. Điều này cũng giúp bạn làm quen với áp lực thời gian trong kỳ thi thật.

Trắc nghiệm là dạng bài thi quan trọng trong các kỳ thi THPT hàng năm

Sau khi nắm được A01 gồm những môn nào và những ngành nghề phù hợp khi học khối này sẽ giúp các bạn thí sinh có được sự lựa chọn ngành học đúng với sở thích và khả năng của mình. Điều này giúp bạn xây dựng được một kế hoạch học tập chặt chẽ và định hướng được mục tiêu, từ đó tạo ra cơ hội thành công trong tương lai.