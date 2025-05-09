Ngôn ngữ Anh nên học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

1. Ngành ngôn ngữ Anh học trường nào?

Ngành ngôn ngữ Anh được xem là một trong những ngành học khá hot hiện nay, được nhiều trường đại học uy tín đầu tư đào tạo. Việc chọn lựa một môi trường học phù hợp với năng lực và tài chính của học sinh là một thách thức không nhỏ. Dưới đây là bảng chi tiết các trường để các bạn có thể tham khảo:

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Học viện Ngoại giao Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 35.38 (Tiếng Anh hệ số 2) 4,500,000 VNĐ/tháng Trường Đại Học Ngoại Thương Ngôn ngữ Anh D01 27 22,000,000 - 25,000,000 VNĐ/năm Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc gia Hà Nội Ngôn ngữ Anh D01, D78, D96 38.45 (Thang điểm 40, tiếng Anh nhân hệ số 2) 38,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG TP.HCM Ngôn ngữ Anh D01 26.27 29,040,000 VNĐ/năm Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 17 80,000,000 VNĐ/năm Đại học Ngoại ngữ - Tin học HCM Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 20 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) 80,000,000 VNĐ/năm Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 34.5 (Thang 40, tiếng Anh nhân hệ số 2) 50,000,000 VNĐ/năm Đại học Tôn Đức Thắng Ngôn ngữ Anh D01; D11 33.8 (Thang điểm 40, tiếng Anh nhân hệ số 2) 27,000,000 - 31,600,000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm TP. HCM Ngôn ngữ Anh D01 25.86 15,000,000 VNĐ/năm Trường Đại học Hoa Sen Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 18 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) 28,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm

2. Phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn mới nhất

Ngành ngôn ngữ Anh là ngành học tiềm năng với nhiều cơ hội việc làm. Nếu quyết định chọn theo học chuyên ngành này, bạn cần tìm hiểu các thông tin về phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn của các trường. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngôn ngữ Anh chất lượng tại Việt Nam:

2.1. Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao là một trong những trường top đầu cả nước về đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, với định hướng ngoại giao, quan hệ quốc tế và truyền thông. Trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao được đào tạo bài bản tại nước ngoài.

Ngôn ngữ Anh nên học trường nào? Học viện Ngoại giao là trường đào tạo chất lượng và uy tín ngành học này

Năm 2024, học viện tuyển sinh ngành này theo 4 phương thức chính: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp môn A01; D01; D07, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc TP.HCM.

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh năm 2024 của học viện là 35.38 (Tiếng Anh hệ số 2). Mức học phí mà sinh viên phải nộp khi theo học tại trường là 4,500,000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: 69 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.dav.edu.vn/

2.2. Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) là một trong những cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng ngành ngôn ngữ Anh. Trường có nhiều chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao, nhiều hoạt động ngoại khóa, thực tập và môi trường năng động.

Năm 2024, Đại học Hoa Sen tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh theo các phương thức linh hoạt như: xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, và xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển D01; D09; D14; D15 của ngành ngôn ngữ Anh năm 2024 là 18 điểm với môn tiếng Anh nhân 2; điểm chưa nhân hệ số đạt từ 5.0 điểm trở lên. Học phí theo học ngành này tại trường dao động từ 28,000,000 - 45,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Website: https://www.hoasen.edu.vn

2.3. Đại học Sư phạm TP. HCM

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM là một trong những trường đại học trọng điểm chuyên đào tạo giáo viên và các ngành khoa học xã hội – ngôn ngữ tại phía Nam. Ngành Ngôn ngữ Anh của trường luôn nằm trong top các ngành có điểm chuẩn cao và chất lượng đào tạo tốt.

Đại học Sư phạm TP. HCM có 4 phương thức xét tuyển phổ biến: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn năm 2024 của ngành ngôn ngữ Anh tổ hợp D01 là 25.86. Theo học tại trường, sinh viên phải nộp mức học phí là 15,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://hcmue.edu.vn

2.4. Trường Đại Học Ngoại Thương

Trường Đại học Ngoại thương là một trong những trường đại học top đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với các ngành đào tạo về kinh tế, thương mại quốc tế và ngôn ngữ. Ngành ngôn ngữ Anh tại trường được đánh giá cao vì kết hợp giữa học ngôn ngữ và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, kinh doanh, có tính ứng dụng cao.

Năm 2024, phương thức xét tuyển của trường khá đa dạng: xét tuyển kết hợp, xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp D01), xét tuyển kết hợp điểm thi THPT + chứng chỉ quốc tế, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Điểm chuẩn năm 2024 ngành ngôn ngữ Anh của trường Ngoại thương là 27 điểm, với mức học phí là 22,000,000 - 25,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

2.5. Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập tự chủ hàng đầu tại Việt Nam, với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Ngành ngôn ngữ Anh của trường có đội ngũ giảng viên chất lượng, uy tín, đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ưu tú.

Đại học Tôn Đức Thắng có chất lượng giáo viên đào tạo ngôn ngữ Anh uy tín

Năm 2024, Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh theo nhiều phương thức như: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức và ưu tiên xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh của trường năm 2024 với tổ hợp D01; D11 là 33.8, với thang điểm 40. Học phí của sinh viên khi theo học tại trường là: 27,000,000 - 31,600,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://tdtu.edu.vn

2.6. Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM là một trong những trường đại học công lập sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính trong hầu hết các chương trình đào tạo. Ngành ngôn ngữ Anh tại trường được thiết kế theo hướng hiện đại, giúp sinh viên không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn hiểu rõ văn hóa, truyền thông, công nghệ và kinh doanh quốc tế.

Năm 2024, Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. HCM tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh theo nhiều phương thức như: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM; và xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh năm 2024 là 34.5 (Thang điểm 40, TA nhân hệ số 2) với tổ hợp D01; D09; D14; D15, với mức học phí 50,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmiu.edu.vn

2.7. Đại học Ngoại ngữ - Tin học HCM

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM là cơ sở đào tạo nổi bật với thế mạnh đào tạo các ngành về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kinh tế và truyền thông. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh là một trong những ngành truyền thống, có chất lượng đào tạo cao với đội ngũ giảng viên uy tín.

Năm 2024, điểm thi tốt nghiệp THPT là phương thức xét tuyển chính của ngành ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, còn có xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, và xét tuyển thẳng theo quy định.

Điểm chuẩn của ngành năm 2024 với tổ hợp môn A01; D01; D14; D15 là 20 (Tiếng Anh hệ số 2). Sinh viên theo học phải nộp học phí là 47,351,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://huflit.edu.vn

2.8. Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) là trường tư thục đào tạo với mô hình đào tạo song ngữ, chú trọng thực hành và hội nhập quốc tế. Chương trình học của trường được thiết kế theo hướng ứng dụng, giúp sinh viên sử dụng tiếng Anh thành thạo trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, thương mại, du lịch và giáo dục.

Năm 2024, Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh ngành ngôn ngữ Anh theo 4 phương thức chính: xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, xét tuyển thẳng.

Điểm chuẩn năm 2024 ngành ngôn ngữ Anh của trường là 17 điểm với tổ hợp môn A01, D01, D14, D15. Mức học phí của trường là 80,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ trường: 141 – 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Website chính thức: https://www.uef.edu.vn

2.9. Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM là cơ sở đào tạo hàng đầu về khoa học xã hội, ngôn ngữ và văn hóa khu vực phía Nam. Ngành ngôn ngữ Anh tại trường được đánh giá cao nhờ bề dày truyền thống giảng dạy, đội ngũ giảng viên uy tín và chương trình đào tạo chuyên sâu, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQG TP. HCM là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành ngôn ngữ Anh

Trong năm 2024, xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là phương thức phổ phiến của trường. Ngoài ra, các phương thức như xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT cũng được áp dụng.

Ngành ngôn ngữ Anh của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM có mức điểm chuẩn khá cao do lượng thí sinh đăng ký đông, yêu cầu đầu vào chất lượng. Năm 2024, điểm chuẩn của ngành với tổ hợp D01 là 26.27 điểm với mức học phí là 29,040,000 VNĐ/năm.

Cơ sở chính: Số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở Thủ Đức: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://hcmussh.edu.vn

2.10. Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ uy tín, lâu đời nhất cả nước, nổi bật với môi trường học tập đa văn hóa, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và mối quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi.

Phương thức xét tuyển ngành ngôn ngữ Anh năm 2024 của trường rất linh hoạt với 4 phương thức bao gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng và ĐGNL. Ngành ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất với tổ hợp môn D01, D78, D96 là 38.45 (Thang điểm 40, Tiếng Anh nhân hệ số 2). Học phí theo học tại trường năm 2024 là 38,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Số 2, Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://ulis.vnu.edu.vn

3. Học ngành ngôn ngữ Anh ra trường làm gì?

Theo học ngành ngôn ngữ Anh, bạn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng vì tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số vị trí công việc phổ biến cho các sinh viên ngành ngôn ngữ Anh khi tốt nghiệp:

Biên dịch, phiên dịch viên: Bạn có thể làm việc trong các cơ quan, công ty dịch thuật, các tổ chức quốc tế và đảm nhiệm việc chuyển đổi ngôn ngữ cho những văn bản, hội nghị, sự kiện.

Biên tập viên: Sinh viên tốt nghiệp ngôn ngữ Anh có thể tham gia biên tập nội dung tại nhà xuất bản, tòa soạn báo, các công ty truyền thông nhằm xây dựng các sản phẩm nội dung chất lượng, chuẩn xác.

Hướng dẫn viên du lịch: Giỏi ngôn ngữ Anh, bạn có thể dẫn dắt các đoàn khách quốc tế, giới thiệu văn hóa, cảnh quan Việt Nam hay hỗ trợ các đoàn du lịch ra nước ngoài.

Làm việc tại trung tâm nghiên cứu, phòng ban chuyên về ngôn ngữ: Bạn có thể nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội học, đóng góp cho các dự án khoa học.

Giảng viên, giáo viên môn tiếng Anh: Giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, trường học từ cấp cơ sở đến trung học và đại học. Bạn cũng có thể là nhân viên đào tạo tiếng Anh tại các doanh nghiệp.

Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, truyền thông, đối ngoại: Bạn có thể làm việc tại những công ty quốc tế, các phòng ban liên quan đến quan hệ khách hàng, đối ngoại, truyền thông.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc cho câu hỏi ngôn ngữ Anh nên học trường nào. Hiện tại, Việt Nam có rất nhiều trường đào tạo lĩnh vực này uy tín và chất lượng. Với điểm chuẩn và mức học phí hợp lý, thí sinh có thể lựa chọn các trường phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Nếu có mong muốn tìm việc làm giáo dục đào tạo, bạn có thể truy cập vào Job3s để cập nhật thông tin mới nhất.