Nhân viên tín dụng ngân hàng là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 09/05/2025
Nhân viên tín dụng ngân hàng là những người có nhiệm vụ tư vấn, thẩm định và quản lý các khoản vay cho các khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp. Công việc của nhân viên tín dụng là cầu nối giữa khách hàng và ngân hàng để giải quyết nhu cầu vay vốn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về mức lương, công việc và kỹ năng cần thiết khi làm ngành nghề này.
1. Nhân viên tín dụng ngân hàng là gì?

Nhân viên tư vấn tín dụng ngân hàng là những người tư vấn, thẩm định, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các khoản vay, đánh giá thông tin tài chính và tính toán tỷ lệ rủi ro, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn, chăm sóc khách hàng có hợp đồng vay.

Vai trò của nhân viên tín dụng ngân hàng rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Những người này sẽ trực tiếp tạo ra doanh thu thông qua các hoạt động cho vay, đồng thời đảm bảo được chất lượng tín dụng, hạn chế các rủi ro nợ xấu. Trước sự phát triển của ngân hàng số, các ngân hàng hiện nay đều cần nhân viên tín dụng để quản lý, xử lý các khoản vay online, đảm bảo mọi quy trình diễn chính xác và nhanh chóng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tín dụng tăng cao tạo nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này. Trên các nền tảng tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tức tìm kiếm việc làm tín dụng. Nhiều ngân hàng sẵn sàng chi ra mức lương hấp dẫn nhằm thu hút các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn với nhiều kỹ năng.

Nhân viên tín dụng ngân hàng là những người tư vấn, giải đáp thắc mắc về khoản vay cho khách
Nhân viên tín dụng ngân hàng là những người tư vấn, giải đáp thắc mắc về khoản vay cho khách

2. Mức lương của nhân viên tín dụng ngân hàng

Theo thống kê, mức lương của nhân viên tín dụng ngân hàng có thể dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nếu bạn vượt KPI, chốt được nhiều hợp đồng lớn, mức thu nhập có thể cao hơn vì được hưởng chiết khấu trên số tiền hợp đồng. Chi tiết dưới đây:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Nghề Nhân viên tín dụng ngân hàng

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên tín dụng ngân hàng

(mới ra trường)

7,000,000 - 12,000,000

Nhân viên tín dụng ngân hàng

(1-3 năm kinh nghiệm)

12,000,000 - 15,000,000

Nhân viên tín dụng ngân hàng

(3-5 năm kinh nghiệm)

15,000,000 - 18,000,000

Nhân viên tín dụng ngân hàng

( trên 5 năm kinh nghiệm)

18,000,000 - 25,000,000

3. Mô tả công việc của nhân viên tín dụng ngân hàng

Nhân viên tín dụng ngân hàng có thể hiểu là nhân viên tín dụng hay chuyên viên quan hệ khách hàng. Dù có tên gọi khác nhau nhưng những người làm vị trí này đều làm những công việc chi tiết cụ thể dưới đây:

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu vay vốn

Một nhân viên tín dụng ngân hàng chắc chắn cần biết cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Trước mục tiêu duy nhất là tăng doanh số, nhân viên tín dụng cần khoanh vùng khách hàng tiềm năng và có nhu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng. Họ cần sử dụng các phương thức khác nhau từ trực tiếp đến online, có thể dụng zalo, facebook, email… miễn ra tìm được khách hàng tiềm năng.

  • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Sau khi có dữ liệu của khách hàng, nhân viên tư vấn sẽ trực tiếp trao đổi với khách, đưa ra những tư vấn về dịch vụ vay, các giải pháp phù hợp để khách hàng có thể hiểu dễ dàng nhất. Thông qua sự tư vấn, bạn cần có sự khéo léo, tạo được thiện cảm với khách hàng để họ đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ.

  • Thẩm định thông tin khách hàng

Để có thể thực hiện hoạt động vay vốn, khách hàng cần trải qua quá trình thẩm định. Vì đây là bước đóng vai trò quan trọng nên nhân viên tư vấn cần có kỹ năng khá tốt trong khâu thẩm định.

Quá trình thẩm định sẽ dựa theo một số tiêu chí ví dụ như: quy mô hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, độ uy tín, năng lực kinh doanh và tình hình kinh doanh… Nhân viên tư vấn cũng cần kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân của bên vay vốn để phòng các trường hợp giả mạo.

Kết thúc thẩm định, bạn có thể lập tờ trình, thẩm định báo cáo trình lên cấp trên phê duyệt vay được hay không vay được.

Công việc của nhân viên tín dụng ngân hàng phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
Công việc của nhân viên tín dụng ngân hàng phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục vay tín dụng

Sau khi hoàn tất thẩm định, nhân viên tư vấn có thể tiến hành hướng dẫn khách hoàn thiện các thủ tục từ soạn hợp đồng đến lập hồ sơ theo quy định. Bạn cũng cần nhắc nhở khách đọc kỹ và ký cam kết các điều khoản cần thiết.

  • Kiểm tra tình hình vốn của khách hàng

Nhân viên tín dụng ngân hàng cũng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tình hình sử dụng vốn có đúng mục đích quy định hay không. Họ cũng cần theo dõi việc trả nợ gồm gốc và lãi vay. Sau khi kiểm tra, nhân viên tín dụng có nhiệm vụ báo cáo định kỳ và báo cáo khẩn khi có sự cố để tìm hướng giải quyết.

  • Tất toán hợp đồng vay

Khi khách hàng đã thực hiện chi trả đầy đủ các khoản vay, nhân viên tín dụng ngân hàng cần thực hiện việc chấm dứt hợp đồng cho khách. Bạn cần giải chấp các tài sản thế chấp, xóa bỏ đăng ký giao dịch và đảm bảo rằng quá trình tất toán cho khách nhanh chóng, hiệu quả.

4. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của nhân viên tín dụng ngân hàng

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu rất khắt khe dành cho các nhân viên tín dụng ngân hàng. Để ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần đáp ứng một số tiêu chí về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn. Chi tiết dưới đây:

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Một số ngân hàng chấp nhận trái ngành nếu ứng viên có kinh nghiệm tư vấn tài chính, sales, ít nhất 1 năm trở lên.
  • Có hiểu biết về sản phẩm tín dụng như gói cho vay, thời hạn vay, tài sản đảm bảo.
  • Nắm vững quy trình tín dụng như từ vấn - tập nhận hồ sơ - thẩm định - trình duyệt - giải ngân - quản lý vay vốn.
  • Biết phân tích tài chính khách hàng.
  • Am hiểu luật pháp liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính.

Yêu cầu kỹ năng mềm:

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng này giúp ứng viên tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dễ hiểu và hiệu quả.
  • Kỹ năng quản lý thời gian: Hoàn thành công việc trong thời gian giới hạn là yêu cầu quan trọng với nhân viên tín dụng ngân hàng, giúp đảm bảo tiến độ.
  • Giải quyết vấn đề: Làm việc trong ngành tín dụng, bạn phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức. Nếu có kỹ năng giải quyết vấn đề, ứng viên có thể tìm ra giải pháp hiệu quả, bảo vệ lợi ích khách hàng.
  • Làm việc nhóm: Nhân viên tín dụng ngân hàng cần làm việc với các đội ngũ khác nhau ví dụ như chuyên viên phân tích tín dụng, kế toán, hành chính, do đó bạn cần có khả năng hợp tác, làm việc nhóm mới đảm bảo hiệu quả công việc.
  • Khả năng đàm phán: Nhân viên tín dụng ngân hàng cần có kỹ năng đàm phán để thương lượng về lãi suất, thời hạn trả nợ của khách.
  • Phân tích và đánh giá rủi ro: Một nhân viên tín dụng chắc chắn cần có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro để đưa ra các quyết định chính xác và cần thiết khi khách hàng vay tiền.
Là một nhân viên tín dụng ngân hàng, bạn cần có đầy đủ kỹ năng cần thiết để khách đưa ra quyết định chốt khoản vay
Là một nhân viên tín dụng ngân hàng, bạn cần có đầy đủ kỹ năng cần thiết để khách đưa ra quyết định chốt khoản vay

5. Cơ hội nghề nghiệp dành cho nhân viên tín dụng ngân hàng

Hiện nay, ngành tín dụng ngân hàng ngày càng mở ra rất nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với nhu cầu vay vốn cá nhân lẫn doanh nghiệp cao. Tín dụng trở thành hoạt động cốt lõi của các ngân hàng, kéo theo đó nhu cầu lớn về nguồn nhân lực lĩnh vực này.

Cơ hội nghề nghiệp của nhân viên tín dụng ngân hàng rất rộng mở với lộ trình thăng tiến rõ ràng từ vị trí nhân viên lên trưởng nhóm, trưởng phòng hoặc giám đốc chi nhánh. Ngoài ra, ngành tín dụng cũng có mức thu nhập hấp dẫn với cơ chế lương cứng kết hợp với hoa hồng, thưởng doanh số.

Ngoài ra, nghề tín dụng giúp ích khá nhiều cho các ứng viên tốt nghiệp ngành tài chính, ngân hàng… vì bạn có thể tích lũy các kỹ năng quan trọng như thẩm định tài chính, xử lý hồ sơ, phân tích rủi ro… tạo tiền đề vững chắc để phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể là tài chính doanh nghiệp hay khởi nghiệp tài chính.

Tóm lại, ngành tín dụng ngân hàng hiện đang có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Với tính ổn định cùng thu nhập hấp dẫn, việc làm nhân viên tín dụng ngân hàng là một trong những lĩnh vực nghề nghiệp đáng cân nhắc. Nếu có mong muốn tìm việc làm tài chính ngân hàng, bạn có thể truy cập Job3s để cập nhật thông tin mới nhất nhé.

