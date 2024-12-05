Ảnh CV nên để ảnh gì? Cách chọn ảnh CV ấn tượng

Ảnh CV nên để ảnh gì? Cách chọn ảnh CV ấn tượng
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 05/12/2024
  2. 1. Ảnh CV có thực sự cần thiết
  4. 2. Vị trí chèn ảnh CV xin việc
  6. 3. Cách chèn ảnh vào CV xin việc
    1. 3.1. Yêu cầu trang phục khi chụp ảnh CV
    2. 3.2. Tư thế chụp hình CV đẹp
    3. 3.3. Tỷ lệ khuôn mặt ảnh CV xin việc
    4. 3.4. Yêu cầu nền ảnh CV xin việc
    5. 3.5. Ảnh phải rõ nét
  8. 4. Lỗi cần tránh khi để ảnh CV

Ảnh CV là phần khá quan trọng giúp gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay trong 3 giây đầu tiên. Thế nhưng, hầu như mọi ứng viên đều không mấy quan tâm đến mục này. Job3s sẽ mách bạn một số mẹo để mục ảnh trong CV trở nên hấp dẫn hơn.

1. Ảnh CV có thực sự cần thiết

Tạo ấn tượng ban đầu

Nhà tuyển dụng thường có thói quen tưởng tượng ra ứng viên khi đọc CV. Do vậy, để tăng tính kết nối và gần gũi với họ, bạn hãy đưa hình ảnh của bản thân vào để tạo CV một cách chân thực nhất giúp bạn cá nhân hóa hình ảnh của mình trong bộ não của nhà tuyển dụng cũng như gây ấn tượng ban đầu tốt hơn.

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Hãy sử dụng một phong cách ảnh để CV mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn trên tất cả các nền tảng mạng xã hội cũng như trong CV. Điều này giúp người khác nhớ đến bạn vì họ đã thấy bạn ở đâu đó, đọng lại trong lòng họ một ấn tượng khó quên, hơn nữa bạn còn cho thấy sự tự tin và chuyên nghiệp của mình trước nhà tuyển dụng.

Tăng độ tin cậy trong CV

Ảnh CV xin việc nghiêm túc cho thấy một sự tin cậy mang tính xác thực cao khi nhà tuyển dụng đọc CV của bạn chứ không phải tiếp xúc với một văn bản vô tri. Họ biết chính xác bạn là ai, đến từ đâu và trông bạn thế nào mà không cần tưởng tượng quá nhiều trước khi có cơ hội phỏng vấn bạn trực tiếp.

ảnh cv xin việc
Tạo ấn tượng ban đầu cực tốt với nhà tuyển dụng khi có ảnh đẹp rõ nét chèn vào CV (Nguồn: Internet)

2. Vị trí chèn ảnh CV xin việc

Nên để ảnh CV như thế nào? Bạn nên để ảnh chụp CV ở vị trí ngay tầm mắt nhà tuyển dụng, tốt nhất là góc trên bên trái ở đầu trang. Đây là một vị trí “vàng” phù hợp với tư duy não bộ của con người khi nhìn vào một văn bản từ trái sang phải, đặc biệt cách chèn ảnh CV này cũng giúp bạn sắp xếp đầu mục khác như thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng,... hợp lý hơn.

chèn ảnh cv xin việc
Chèn ảnh vào CV cần để vừa tấm mắt nhà tuyển dụng từ trái qua phải

Không cần cân đo vị trí khi dùng mẫu CV của Job3s:

Khi bạn viết CV online bằng các mẫu gợi ý, Job3s.ai đã có phần chọn ảnh ở các vị trí thích hợp, có thể là bên trái, phải hoặc ở giữa tại phần đầu của CV. Bạn chỉ cần tải ảnh của mình lên là đã có vị trí và kích thước cho phần ảnh phù hợp với CV rồi.

chèn ảnh cv
Chỉ cần chọn một tấm ảnh bạn ưng ý để chèn vào mẫu CV có sẵn

3. Cách chèn ảnh vào CV xin việc

Ảnh CV chất lượng là một bức ảnh thể hiện đúng cá tính, gương mặt thật của ứng viên giúp nhà tuyển dụng dễ dàng nhận diện bạn ở ngoài đời. Để giúp bạn có thể lựa một bức ảnh CV đẹp, Job3s sẽ chỉ bạn cách nên để ảnh CV như thế nào cho hợp lý theo 5 tiêu chí sau đây:

3.1. Yêu cầu trang phục khi chụp ảnh CV

Chọn trang phục trang trọng và chuyên nghiệp như áo sơ mi có cổ, vest,... sẽ thể hiện sự tự tin và năng lực của bạn. Tùy vào ngành bạn ứng tuyển để chọn trang phục phù hợp, ví dụ như ngành thời trang cần bạn toát ra được phong cách có gout và đậm lạ hơn các ngành khác. Bạn hãy nghiên cứu kỹ để có một trang phục ảnh CV chất lượng đánh gục nhà tuyển dụng ngay từ bước này nhé.

nên để ảnh cv như thế nào
Chọn trang phục để chụp ảnh CV phù hợp với ngành nghề ứng tuyển (Nguồn: Internet)

3.2. Tư thế chụp hình CV đẹp

Không hài hước như những bức ảnh tự sướng mỗi ngày, để có một tấm ảnh CV chuyên nghiệp yêu cầu bạn phải có phong thái và biểu cảm nghiêm túc, chỉn chu thể hiện bạn là một con người luôn hết mình và có trách nhiệm trong công việc. Nên chụp từ vai trở lên, thẳng lưng, hơi cúi cằm và mỉm cười nhẹ và không gồng cơ thể.

ảnh cv nên để ảnh gì
Cách chụp ảnh CV đẹp là tạo phong thái và biểu cảm thân thiện và dễ gần (Nguồn: Internet)

3.3. Tỷ lệ khuôn mặt ảnh CV xin việc

Bạn nên đưa phần khuôn mặt chiếm tối đa từ 40 đến 50% diện tích bức ảnh CV vì sẽ giúp nhà tuyển dụng quan sát và ghi nhớ gương mặt bạn dễ dàng hơn. Chú ý bạn không nên để khuôn mặt của mình bị che đi bởi bất kỳ phụ kiện nào như kính, xược tóc,…

ảnh chụp cv
Hình ảnh CV đẹp cần để lộ rõ 50% khuôn mặt để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3.4. Yêu cầu nền ảnh CV xin việc

Nền ảnh chụp CV nên để phông đơn sắc như phông trắng, phông xanh,... Tuyệt đối không để xuất hiện hình ảnh động vật, con người có trong bức ảnh hay các vật dụng khác phía sau phông nền. Sự nghiêm túc toát ra từ nền ảnh sẽ giúp nhà tuyển dụng cảm thấy mình được tôn trọng hơn.

ảnh cv đẹp
Nền ảnh khi đưa vào chiếc CV nên là nền đơn sắc trắng hoặc xanh (Nguồn: Internet)

3.5. Ảnh phải rõ nét

Không có bất cứ nhà tuyển dụng nào lại thích một ứng viên thiếu tôn trọng bản thân mình khi để hình ảnh CV của bản thân mờ nhạt, thiếu chuyên nghiệp. Do đó, bạn nên chọn lọc bức ảnh cá nhân của mình gần nhất 6 tháng, tránh chọn ảnh cũ hoặc ảnh cắt ra từ một bức ảnh tập thể nào đó.

ảnh cv
Ảnh CV mẫu rõ nét, thể hiện sự chuyên nghiệp với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

4. Lỗi cần tránh khi để ảnh CV

Sử dụng ảnh thẻ

Trừ khi bạn ứng tuyển vào các tổ chức mang tính học thuật như giảng viên đại học, luật sư, công an, bộ đội, chuyên viên nghiên cứu khoa học,... thì bạn nên sử dụng ảnh thẻ trong mẫu đơn xin việc. Vì các ngành khác khi sử dụng ảnh thẻ sẽ khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn khá cứng nhắc, nhàm chán, không có tính linh hoạt trong công việc.

ảnh cv xin việc
Ảnh thẻ chỉ phù hợp để trong những CV xin việc mang tính học thuật (Nguồn: Internet)

Ảnh selfie

Những bức ảnh mang tính thỏa mãn niềm vui cá nhân sẽ không phù hợp với mục đích xin việc. Điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng bản thân bạn và nhà tuyển dụng. Trang phục và cách tạo dáng sẽ chỉ cho thấy bạn là người ham chơi, lười biếng và không có chí phấn đấu trong công việc.

ảnh cv
Tự tạo ảnh CV bằng cách selfie thể hiện sự thiếu nghiêm túc khi đi xin việc (Nguồn: Internet)

Ảnh photoshop quá đà

Photoshop một số khuyết điểm trên khuôn mặt như mụn nhỏ, da đen, vài vết tàn nhang,... để bạn trở nên đẹp hơn trong mắt nhà tuyển dụng là điều đáng hoan nghênh. Thế nhưng, chỉnh sửa quá đà khiến bạn trông khác xa ngoài đời thực làm mất đi tính nghiêm túc trong bức ảnh sẽ làm mất đi sự thiện cảm của nhà tuyển dụng dành cho bạn.

Mong rằng thông qua những chia sẻ về cách làm ấn tượng mục ảnh CV mà Job3s đã gửi đến bạn ở trên, bạn sẽ tăng thêm gấp đôi sự tự tin của mình ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào mình mong muốn và sẽ dành được sự chú ý của nhà tuyển dụng đầu tiên trước hàng trăm ứng viên khác.

