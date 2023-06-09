Apply công việc là gì? Các bước apply công việc

Apply CV là một bước quan trọng trong quy trình ứng tuyển. Thông qua quá trình này, các đơn vị tiến hành sàng lọc để tìm ra ứng viên phụ hợp để phỏng vấn và lựa chọn vào làm việc. Vậy bạn đã biết cách apply CV thành công chưa? Hãy cùng Job3s tham khảo bài viết dưới đây.

1. Apply CV là gì ?

Apply CV được hiểu là việc ứng tuyển vào vị trí công việc nào đó, cụ thể là viết đơn ứng tuyển/ đơn xin việc vào một doanh nghiệp. Hiểu một cách đơn giản hơn đây là quá trình đi xin việc làm của người lao động.

Người lao động khi tìm kiếm đến các nhà tuyển dụng để xin việc làm phải trải qua vòng lọc hồ sơ và phỏng vấn. Doanh nghiệp sẽ xem xét hồ sơ, liên lạc phỏng vấn và đánh giá xem liệu bạn có phải là người phù hợp với công ty.

Apply CV là bước quan trọng trong quy trình ứng tuyển việc làm

2. 5 Bước apply CV

Sau khi nắm được apply CV là gì thì các bạn đã có những thông tin cụ thể để hoàn thành quá trình xin việc hiệu quả nhất. Để apply CV thành công, các bạn cần thực hiện theo 5 bước dưới đây:

2.1. Xác định vị trí muốn apply CV

Đầu tiên, bạn phải xác định được vị trí mà bạn muốn ứng tuyển là gì. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Bạn yêu thích công việc nào? Trước khi ứng tuyển, bạn nên tìm hiểu kỹ công việc đó có phù hợp với bạn hay không? Bạn có yêu thích công việc đó không? Bạn không nên vội vàng, hãy dành cho mình thời gian để tìm hiểu về công việc phù hợp với mình để tỷ lệ apply CV thành công được cao hơn.

Xác định được vị trí ứng tuyển giúp tỷ lệ apply thành công cao hơn (Nguồn: Internet)

2.2. Tìm hiểu kỹ công việc apply

Sau khi đã xác định được vị trí mà bạn muốn ứng tuyển, tiếp theo bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn về công việc đó, công ty mà bạn dự định sẽ ứng tuyển. Đây là nước rất quan trọng, tạo được lợi thế rất lớn trong quá trình phỏng vấn sau này. Nếu bạn hiểu biết về công việc, hiểu biết về công ty thì sẽ giúp bạn tạo được dấu ấn với đơn vị tuyển dụng.

Tìm hiểu kỹ công việc giúp bạn xem bạn có phù hợp với công việc này hay không (Nguồn: Internet)

2.3. Chuẩn bị CV

Để apply CV vào vị trí nào đó thì mẫu CV đẹp là thứ không thể thiếu. Đây chính là chìa khóa để nhà tuyển dụng biết rõ hơn về bạn. Chính vì vậy, để chuẩn bị thật tốt các bạn cần có một bản hồ sơ có đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết. Bên cạnh việc chú trọng nội dung, bạn cần phải lưu ý trình bày các nội dung sao cho khoa học, thẩm mỹ.

CV xin việc là chìa khoá để bạn tiếp cận đến HR doanh nghiệp gần hơn (Nguồn: Internet)

Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ tập trung vào các mục như học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của ứng viên. Chính vì thế, khi chuẩn bị hồ sơ, bạn cần chú trọng vào các phần này.

2.4. Tham gia sát hạch, kiểm tra

Tuỳ vào doanh nghiệp mà sẽ có đợt tham gia sát hạch, kiểm tra hay là không. Kỳ thi này có mục đích là để kiểm tra, sát hạch vốn hiểu biết cũng như là trình độ của các ứng viên về vị trí ứng tuyển. Những đơn vị, doanh nghiệp lớn thường tổ chức các kỳ thi để kiểm tra trình độ năng lực trước khi bước vào vòng phỏng vấn chính thức.

Tham gia sát hạch để nhà tuyển dụng đánh giá được trình độ chuyên môn của bạn (Nguồn: Internet)

2.5. Tham gia phỏng vấn

Nếu ứng viên vượt qua vòng sát hạch thì tiếp theo bạn sẽ nhận được thông báo được đi vào vòng phỏng vấn. Đây là cơ hội rất lớn để bạn có thể tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp trong tương lai. Ngay sau khi nhận được thông báo, bạn cần chuẩn bị cho mình CV xin việc đơn giản và các list câu hỏi và câu trả lời mà doanh nghiệp sẽ hỏi. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một diện mạo thật chỉnh chu nhất nhé!

Hãy giữ tinh thần thoải mái nhất có thể khi tham gia phỏng vấn (Nguồn: Internet)

3. Apply CV bao lâu HR sẽ gọi phỏng vấn ?

Apply CV bao lâu thì HR sẽ gọi phỏng vấn? Đây là câu hỏi mà bất kỳ ứng viên nào cũng quan tâm khi đi tìm việc làm. Thông thường sau khi bạn nộp hồ sơ thì tầm 2-3 ngày thì phía doanh nghiệp sẽ gửi email hoặc gọi xác nhận hồ sơ của bạn có phù hợp hay không.

Nếu quá hạn 1 tháng kể từ ngày bạn gửi hồ sơ nhưng phía HR vẫn chưa phản hồi, bạn có thể mạnh dạn email cho phía bên công ty. Bạn có thể hỏi về hồ sơ bạn gửi công ty đã nhận được chưa, có gặp vấn đề gì về mạng hay không hay bạn không phải là ứng viên phù hợp.

Nếu bạn vẫn không nhận được hồi âm từ doanh nghiệp thì bạn ngầm hiểu là công ty này không phù hợp với bạn. bạn nên tìm một đơn vị khác phù hợp hơn với mình nhé!

Tầm 2-3 ngày thì HR sẽ thông báo kết quả hồ sơ của bạn có phù hợp hay không (Nguồn : Internet)

Trên đây là tổng hợp tất cả các thông tin về apply CV là gì và các bước apply CV thành công do Job3s chia sẻ. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn chinh phục được nhà tuyển dụng thành công và có tấm vé bước vào doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!