ASM là gì? Lương cao nhưng cũng cần nhiều kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực tốt

1. ASM là gì?

Để con đường công danh sự nghiệp đạt được kết quả như mong muốn việc hiểu rõ ASM là gì cực kỳ quan trọng. Được biết, ASM chính là cách gọi ngắn gọn của Area Sales Manager. Hiểu đơn giản, cụm từ này dùng để chỉ những người đảm nhận vị trí giám đốc bán hàng khu vực.

Trên thực tế, họ là những người có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, hiểu rõ ràng về sản phẩm, thị trường phân phối và xu hướng của người tiêu dùng.

Mỗi ASM sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý doanh số bán hàng, đảm bảo đạt được doanh thu, lợi nhuận theo mục tiêu đã đề ra,. Đồng thời, đánh giá hoạt động của đội ngũ nhân viên trong khu vực mình quản lý để từ đó có giải pháp và kế hoạch cụ thể nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.

Đáp án cho câu hỏi ASM là vị trí gì đó chính là Giám đốc bán hàng khu vực

2. RSM và ASM khác nhau như thế nào?

Nếu đã biết ASM là gì, ASM là chức vụ gì, bạn cũng nên tìm hiểu để có sự phân biệt rõ ràng giữa RSM và ASM.

Đặc điểm ASM RSM Phạm vi quản lý Quản lý phạm vi hẹp, thường là một khu vực cụ thể hoặc một phần nhỏ của thị trường mục tiêu. Quản lý toàn cầu hoặc quốc gia. Họ chịu trách nhiệm đối diện với nhiều ASM hoặc các khu vực con bên trong khu vực của họ. Quyền hạn công việc Có quyền ra quyết định tại cấp độ khu vực cụ thể. Quản lý chi tiết về hoạt động bán hàng và tài nguyên cụ thể trong khu vực của họ. Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu suất của đội ngũ bán hàng tại khu vực được giao. Có quyền ra quyết định chiến lược bán hàng cho toàn bộ khu vực hoặc quốc gia. Quản lý và đưa ra quyết định về việc mở rộng thị trường. Có quyền trong việc phê duyệt các khoản chi tiêu. Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu suất của ASM tại khu vực được giao. Trách nhiệm công việc Chịu trách nhiệm trực tiếp về mặt thực thi và quản lý hoạt động bán hàng trong khu vực cụ thể. Tập trung vào đạt được mục tiêu doanh số cụ thể và quản lý nhóm bán hàng tại khu vực đó. Có trách nhiệm về việc phát triển và đào tạo các nhân viên. Đảm bảo kế hoạch và mục tiêu toàn cầu được thực hiện. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng. Có trách nhiệm phát triển và đào tạo ASM, cũng như xây dựng và triển khai các chiến lược bán hàng cho khu vực. Mức thu nhập Thu nhập tùy thuộc vào hiệu suất và phạm vi khu vực họ quản lý. Trung bình mức lương của ASM từ 20 – 40 triệu đồng/tháng. Thu nhập của RSM cao hơn so với ASM. Trung bình tham khảo từ 46 – 58 triệu đồng/tháng.

3. Vai trò của Area Sales Manager

Không chỉ quan tâm đến ASM là gì, bạn cùng cần biết về vai trò của một người Area Sales Manager. Thông thường, ASM được trang bị vốn kiến thức, chuyên môn giỏi, nắm rõ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong khu vực, do đó họ có vai trò rất lớn trong việc nâng cao doanh thu. Vai trò của Area Sales Manager phải kể đến như:

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tại khu vực.

Điều hành các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi để hỗ trợ việc bán hàng tại.

Quản lý các kênh khách hàng quan trọng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Thực hiện báo cáo doanh số và theo dõi chỉ tiêu để đánh giá độ hiệu quả của chiến lược bán hàng.

Điều phối với các bộ phận liên quan trong công ty để đảm bảo sự liên thông và tính nhất quán trong mọi hoạt động.

ASM là người quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tại khu vực mình quản lý

4. Chức năng của ASM

Song song với vấn đề hiểu được ASM là gì, chức năng của ASM cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Có thể nói, Area Sales Manager là một trong những người đi đầu của bộ phận bán hàng tại khu vực. Họ sẽ là nhân tố chủ chốt giúp các nhân viên được định hướng đúng đắn về tầm nhìn, mục tiêu và các yêu cầu để triển khai chiến lược bán hàng thành công.

Các chức năng của ASM bao gồm:

Quản lý quy trình hoạt động bán hàng tại khu vực: ASM cần phải đảm bảo quản lý được toàn bộ các hoạt động trong quá trình bán hàng.

Tương tác với khách hàng: Đây là một yếu tố cần thiết góp phần tăng trưởng doanh số, doanh thu.

Phát triển kế hoạch bán hàng: Nhiệm vụ này nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp: ASM cần trang bị cho cấp dưới những kỹ năng cần có của một đảm bảo sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

4 chức năng của ASM

5. Nhiệm vụ cụ thể của ASM

Sau khi đã hiểu rõ ASM là gì, không ít người đặt tò mò và đặt câu hỏi về những nhiệm vụ cụ thể mà người Area Sales Manager cần có. Theo đó, nhiệm vụ cốt lõi của ASM là:

Theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm, doanh số, thị trường, nhân viên: Việc này giúp ASM có thể nắm được tình hình hiện tại của khu vực mình đang quản lý.

Xây dựng và phát triển bộ phận: ASM có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng bộ phận bán hàng ngày càng phát triển hơn.

6. Những kỹ năng cần có ở một Giám đốc kinh doanh khu vực

Nếu đã tìm được câu trả lời cho ASM là gì, bạn cũng nên nắm được các yêu cầu về kỹ năng trong công việc đối với một Giám đốc kinh doanh khu vực.

6.1. Kỹ năng lãnh đạo

ASM cần có khả năng lãnh đạo để dẫn dắt đội ngũ kinh doanh, thúc đẩy nhân viên và giúp tăng hiệu suất của các cửa hàng riêng lẻ.

Kỹ năng lãnh đạo bao gồm khả năng tạo động lực cho đội ngũ, đưa ra các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược phù hợp với mục tiêu của công ty, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

6.2. Kỹ năng phân tích dữ liệu, thông tin

Một trong những yêu cầu quan trọng của Giám đốc bán hàng khu vực đó là khả năng phân tích dữ liệu và thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn. Họ phải biết sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích để đưa ra dự báo và đánh giá hiệu quả của hoạt động bán hàng.

Yêu cầu cần có đối với vị trí Giám đốc bán hàng khu vực đó là khả năng phân tích dữ liệu và thông tin

6.3. Kỹ năng chọn lọc và phân tích

Sau khi đã nắm rõ định nghĩa ASM là gì, bạn cũng cần biết được vao trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng chọn lọc phân tích. Thực tế cho thấy, công việc của Giám đốc bán hàng khu vực phải xử lý nhiều thông tin và số liệu mỗi ngày nên việc sở hữu kỹ năng này là một lợi thế tuyệt vời.

6.4. Kỹ năng thấu hiểu khách hàng

ASM cần hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng để đưa ra các chiến lược phù hợp. Họ phải thấu hiểu khách hàng từ hành vi, sở thích, nhu cầu đến những phản ứng của khách trước và sau khi trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ. Điều này giúp ASM tìm ra giải pháp và chiến lược kinh doanh phù hợp với khách hàng.

6.5. Kỹ năng tuyển dụng

Khả năng tuyển dụng nhân viên kinh doanh giỏi và phù hợp với công việc là kỹ năng cần có đối với ASM. Họ phải biết đánh giá kỹ năng và tiềm năng của ứng viên thông qua quá trình phỏng vấn để tìm được người xứng đáng và xuất sắc nhất.

6.6. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

ASM phải biết lập kế hoạch và tổ chức công việc của đội ngũ kinh doanh. Họ cần đặt ra mục tiêu rõ ràng và phân công nhiệm vụ hợp lý.

6.7. Tư duy nhạy bén

Tư duy nhạy bén giúp Area Sales Manager nhận biết xu hướng thị trường và phản ứng kịp thời trước những biến đổi. Họ cần linh hoạt và nhạy bén trong kinh doanh, nhanh chóng phát hiện các vấn đề có thể xảy ra và từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

6.8. Khả năng sử dụng công nghệ

ASM cần theo kịp xu hướng công nghệ và biết áp dụng các công nghệ mới trong quản lý và bán hàng. Họ cần sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhân viên, hệ thống CRM và các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động bán hàng.

ASM cần có khả năng sử dụng công nghệ

7. Tiết lộ thu nhập của Area Sales Manager

Không phải ngẫu nhiên mà câu hỏi ASM là gì được nhiều người quan tâm đến vậy. Sở dĩ, mức thu nhập hấp dẫn mà vị trí công việc này mang lại đã gây sức hút với mọi người.

Thực tế chứng minh, thu nhập của Area Sales Manager thường cao hơn các công việc khác do vai trò và trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, mức lương của ASM cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực bản thân, kinh nghiệm làm việc, quy mô công ty, vùng miền... Cụ thể:

Từ 1 – 3 năm kinh nghiệm: Mức lương dao động từ 20 – 30 triệu đồng/tháng.

Từ 3 – 5 năm kinh nghiệm: Mức lương dao động từ 30 – 60 triệu đồng/tháng.

Trên 5 năm kinh nghiệm: Mức lương dao động từ 50 - 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, ASM còn được hưởng các khoản phụ cấp, thưởng kỳ lục và lợi ích khác như xe hơi, điện thoại di động, du lịch công ty, và chế độ bảo hiểm.

Mức lương của ASM phụ thuộc vào năng lực bản thân, kinh nghiệm làm việc, quy mô công ty…

8. Cơ hội thăng tiến khi làm Area Sales Manager

Bên cạnh việc nắm rõ ASM là gì, bạn cũng nên biết về cơ hội thăng tiến khi làm Area Sales Manager để có sự lựa chọn công việc phù hợp.

Lộ trình thăng tiến cơ bản cho các chuyên viên Sale ở vị trí Area Sales Manager như sau:

ASM → RSM → NSM (National Sales Manager – Giám đốc kinh doanh toàn quốc).

9. Muốn theo nghề ASM cần học trường nào?

Nếu bạn còn băn khoăn và chưa thể hiểu tường tận ASM là gì, học trường nào để có thể theo nghề Area Sales Manager có thể tham khảo Top các trường đại học đào tạo ngành nghề này.

Miền Bắc: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Thương mại, trường Đại học FPT.

Miền Trung: Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á.

Miền Nam: Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Tài chính – Marketing, trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Muốn theo nghề ASM bạn có thể học tại trường Đại học Thương mại

Nếu bạn muốn nắm rõ tất tần tật thông tin về ASM và có khát khao trở thành Area Sales Manager hãy không ngừng cố gắng trong công việc để ước mơ trở thành hiện thực. Hiện này, có rất nhiều kênh tìm kiếm việc làm liên quan đến vị trí Giám đốc kinh doanh khu vực như:

Mạng xã hội: Trên các trang mạng xã hội xuất hiện khá nhiều tin tuyển dụng dành cho ASM.

Công ty tuyển dụng: Bạn có thể liên hệ với các công ty tuyển dụng để được hỗ trợ tìm việc.

Website tuyển dụng: Đây là kênh tìm việc phổ biến nhất, với nhiều doanh nghiệp đăng tuyển vị trí Area Sales Manager. Để tránh mất thời gian vào các tin tuyển dụng không chất lượng, bạn nên tìm kiếm công việc ASM tại website uy tín như Job3s.ai để tìm được chốn "dừng chân" và vị trí công việc phù hợp với bản thân.

Job3s - Kênh tuyển dụng chất lượng với nhiều vị trí công việc hấp dẫn

Có thể nói ASM đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý bán hàng và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ ASM là gì cũng như nhiệm vụ, vai trò và kỹ năng cần có của một ASM trong doanh nghiệp sẽ giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao khi đảm nhận chức vụ này.