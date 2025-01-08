1. Khối B00 gồm những môn nào?

Khối B00 gồm những môn nào là thắc mắc của nhiều bạn học sinh khi muốn theo học khối tự nhiên. B00 bao gồm tổ hợp 3 môn chính đó là: Toán học, Hóa học và Sinh học. Đây là các môn liên quan đến ngành khoa học tự nhiên được nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tuyển sinh.

​Khối B00 gồm 3 môn Toán học, Sinh học và Hóa học

2. Khối B00 gồm những ngành nào?

Khi đã nắm rõ được thông tin B00 gồm những môn nào, bạn cũng cần tìm hiểu khối B00 có những ngành nào để có được sự lựa chọn tốt nhất. Hiện nay, nhiều trường đại học tuyển sinh khối thi này với đa dạng ngành nghề khác nhau, cụ thể như sau.

2.1. Nhóm chuyên ngành Khoa học Công nghệ - Kỹ thuật

Các chuyên ngành đáng chú ý của Khoa học công nghệ - Kỹ thuật như:

Ngành công nghệ Sinh học.

Ngành công nghệ Hóa học.

Ngành công nghệ thực phẩm.

Ngành kỹ thuật Sinh học.

Ngành kỹ thuật Hóa học.

Ngành kỹ thuật Y sinh.

2.2. Nhóm chuyên ngành Y - Dược

Khi tham gia kỳ tuyển sinh đại học, nếu bạn có ý định học lĩnh vực Y - Dược có thể tham khảo một số chuyên ngành như:

Chuyên ngành Y khoa.

Chuyên ngành Y học cổ truyền.

Chuyên ngành Y học dự phòng.

Chuyên ngành điều dưỡng.

Chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Chuyên ngành Dược học.

Chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm.

2.3. Lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản

Ngành Nông - Lâm - Thủy sản có đa dạng các chuyên ngành học khác nhau, bạn có thể chọn học ngành mà mình đam mê. Cụ thể:

Chuyên ngành Nông nghiệp.

Chuyên ngành Khoa học thủy sản.

Chuyên ngành Chăn nuôi.

Chuyên ngành Lâm học.

Nông - Lâm - Thủy sản là một trong những chuyên ngành của khối B00 được nhiều học sinh quan tâm

3. Danh sách những trường đại học có xét tuyển khối B00

Bạn cần nắm được danh sách những trường tuyển sinh song song với việc tra cứu khối B00 gồm những môn nào để có được sự lựa chọn phù hợp. Theo đó, những trường Đại học có tuyển sinh theo khối B00 bao gồm:

STT Tên trường Tỉnh/thành phố Điểm chuẩn 2023 (tùy từng ngành) 1 Đại học Dược Hà Nội Hà Nội 23.81 - 25.00 2 Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội Hà Nội 15.00 - 24.75 3 Đại học Y dược Hà Nội 23.55 - 26.80 4 Đại học Y Hà Nội Hà Nội 19.00 -27.50 5 Đại học Y tế Công cộng Hà Nội 16.00 - 21.80 6 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hà Nội 16.50 - 24.50 7 Học viện Quân Y Hà Nội 24.60 - 27.17 8 Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam Hà Nội 21.85 - 25.05 9 Đại học Điều dưỡng Nam Định Nam Định 15.30 - 19.00 10 Đại học Y dược Thái Nguyên Thái Nguyên 19.00 - 26.25 11 Đại học Y dược Thái Bình Thái Bình 15.00 - 25.80 12 Đại học Y dược Hải Phòng Hải Phòng 19.00 - 25.35 13 Đại học Y khoa Tokyo Hưng Yên 19.00 14 Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng Đà Nẵng 15.00 - 25.32 15 Đại học Nông Lâm Huế Huế 15.00 - 21.00 16 Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai Gia Lai 15.00 - 18.00 17 Đại học Phan Châu Trinh Quảng Nam 15.00 - 25.00 18 Đại học Y dược Huế Huế 16.00 - 26.00 19 Đại học Y khoa Vinh Vinh 19.00 - 24.00 20 Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa Thanh Hóa 20.7 - 26.39 21 Đại học Phú Yên Phú Yên 20.50 - 24.00 22 Đại học Y dược Buôn Ma Thuột Daklak 16.00 - 22.75 23 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Đà Nẵng 17.00 - 24.55 24 Đại học Công thương TP.HCM TP.HCM 16.00 - 22.50 25 Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM TP.HCM 17.00 - 28.05 26 Đại học Sư phạm TP.HCM TP.HCM 24.56 - 26.55 27 Đại học Y dược TP.HCM TP.HCM 19.00 - 26.75 28 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Quận 10, TP,HCM 22.25 - 26.31 29 Đại học Y dược Cần Thơ Cần Thơ 20.00 - 25.52 30 Đại học Cần Thơ Cần Thơ 15.00 - 26.86 31 Đại học An Giang An Giang 23.40 - 25.10

4. Những ai phù hợp thi khối B00?

Khối B00 là một trong những khối thi phổ biến được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Biết được khối B00 gồm những môn nào sẽ là tiền đề giúp bạn xác định được khối học này có phù hợp với mình không. Khối B00 thường phù hợp những học sinh có các yếu tố sau:

4.1. Khả năng tư duy nhạy bén, suy luận logic

Các môn học trong B00 yêu cầu học sinh phải có khả năng tư duy nhạy bén và có kiến thức về khoa học để hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tư duy logic giúp họ phân tích và suy luận logic, trong khi khả năng khoa học giúp họ áp dụng phương pháp khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế. Sự kết hợp giữa tư duy logic và khoa học là chìa khóa để thành công trong việc học các môn học tự nhiên.

Học khối tự nhiên đòi hỏi học sinh phải có suy luận logic và khoa học

4.2. Học tốt và yêu thích các môn học khoa học tự nhiên

Khi nghiên cứu về B00 gồm những môn nào, chắc hẳn các bạn học sinh đều nắm được những môn mình cần thi và sẽ học trong tương lai. Do đó, các bạn cần có niềm đam mê cũng như học lực tốt ở các môn học này để có thể có được kết quả tốt trong quá trình học tập.

4.3. Có khả năng học tập tự chủ

Cũng như những khối thi khác, khối B00 cũng đòi hỏi các bạn học sinh phải có tính tự chủ và tích cực học tập và rèn luyện. Sự tự chủ trong học tập đồng nghĩa với việc học sinh cần tự quản lý thời gian, xác định ưu tiên trong việc học và rèn luyện, cũng như tự định ra kế hoạch học tập hiệu quả. Bạn cần phải tự khám phá kiến thức, tìm hiểu sâu rộng về các vấn đề mà mình quan tâm, và tự rèn luyện kỹ năng cần thiết để giải quyết các bài toán và vấn đề.

4.4. Xác định được mục nghề nghiệp rõ ràng

Khi lựa chọn thi khối tự nhiên, cần phải đi kèm với một định hướng nghề nghiệp cụ thể và chi tiết. Việc này giúp học sinh có một mục tiêu rõ ràng và tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch học tập và phát triển sự nghiệp. Ví dụ, nếu họ quan tâm đến y học, kỹ thuật, công nghệ hay các lĩnh vực khoa học khác, việc lựa chọn thi khối B00 sẽ là bước đầu tiên quan trọng trong hành trình học tập và phát triển sự nghiệp của họ.

5. Kinh nghiệm ôn thi thành công cho khối B00

Với việc lý giải B00 gồm những môn nào bạn đã nắm được những môn học cần phải thi và chủ động lên kế hoạch ôn thi hiệu quả. Dưới đây là những kinh nghiệm để ôn thi thành công cho khối tự nhiên:

5.1. Lập kế hoạch ôn tập

Cần xác định được B00 gồm những môn nào và phân chia thời gian cho mỗi môn một cách hợp lý. Tạo ra một lịch trình ôn tập cụ thể và tuân thủ nó để đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để ôn luyện các môn.

Lên kế hoạch ôn thi hợp lý để có kết quả tốt trong kỳ thi

5.2. Tập trung vào các môn yếu thế

Hãy xem xét những môn bạn cảm thấy yếu thế nhất và tập trung ôn tập chúng một cách kỹ lưỡng. Dành nhiều thời gian hơn cho các môn này để cải thiện kiến thức và kỹ năng. Đồng thời, cũng cần phân bổ thời gian thích hợp để có thể củng cố lại kiến thức những môn mà mình cảm thấy tự tin học tốt.

5.3. Ôn tập và làm tài liệu ôn thi đa dạng

Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu ôn thi như sách giáo khoa, bài tập, đề thi thử và tài liệu ôn thi trực tuyến là bí kíp để ôn thi hiệu quả nếu sau khi biết B00 gồm những môn nào và bạn muốn theo đuổi khối này. Sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau để có cái nhìn tổng quan và rộng hơn về kiến thức cần thiết.

5.4. Thực hành là chìa khóa

Làm nhiều bài tập và đề thi thử có sẵn để làm quen với định dạng của các câu hỏi và nâng cao tốc độ làm bài. Thực hành đều đặn sẽ giúp củng cố kiến thức và cải thiện kỹ năng làm bài.

5.5. Tham gia các nhóm ôn tập

Tham gia các nhóm ôn thi hoặc nhóm học tập để trao đổi kiến thức, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ôn tập. Sự hỗ trợ từ các bạn cùng học sẽ giúp bạn cảm thấy động viên và tự tin hơn.

6. Cơ hội việc làm sau khi ra trường nếu theo khối B00

Tìm hiểu và nắm chắc B00 gồm những môn nào sẽ giúp bạn định hướng được nghề nghiệp mà mình theo học. Với nền tảng kiến thức và những kỹ năng học được từ khối học tự nhiên, bạn sẽ có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau khi ra trường. Dưới đây là một số ngành nghề mà bạn có thể khám phá.

6.1. Khoa học và nghiên cứu

Bạn có thể tiếp tục sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức nghiên cứu khác. Các vị trí như nhà nghiên cứu, phân tích dữ liệu, hay chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều có thể là lựa chọn phù hợp.

Khoa học và nghiên cứu là ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển

6.2. Y học và y tế

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực y học và y tế, bạn có thể theo đuổi sự nghiệp trong ngành Y khoa, điều dưỡng, công nghệ sinh học y tế, hoặc quản lý y tế. Các vị trí như bác sĩ, y tá, chuyên gia về dược phẩm, hoặc quản lý chăm sóc sức khỏe đều có thể là lựa chọn.

6.3. Công nghệ thông tin và lập trình

Nếu bạn có sở thích trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngành nghề như phát triển phần mềm, thiết kế web, quản trị hệ thống, hay khoa học dữ liệu có thể là lựa chọn phù hợp. Với kiến thức về Toán và Tin học từ khối B00, bạn có thể tự tin lựa chọn các công việc trong lĩnh vực này.

6.4. Kỹ thuật và công nghệ

Các ngành nghề như kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tử, kỹ sư hóa học, kỹ sư môi trường, và kỹ sư xây dựng cũng cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho những người có học vấn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Sau khi tìm hiểu khối B00 gồm những môn nào, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin cần thiết và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Đồng thời, đây cũng là một trong những khối học mở ra nhiều cơ hội cho học sinh có thể lựa chọn được những vị trí công việc mà mình mơ ước trong tương lai.