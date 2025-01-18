Bác sĩ nội trú là gì? Vị trí mơ ước của các nhân sự ngành y

1. Bác sĩ nội trú là gì?

Khi tìm hiểu bác sĩ nội trú là gì bạn sẽ biết bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho các sinh viên Y khoa chính quy. Khái niệm này nghe thì khá xa lạ đối với người ngoài ngành nhưng với các sinh viên Y khoa thì ngược lại. Sinh viên Y dược không những hiểu rõ bác sĩ nội trú là gì mà còn mơ ước thi đỗ chương trình đào tạo này.

Theo đó, sau khi các sinh viên Y Khoa hoàn thành chương trình Đào tạo đại học và ra trường thì họ có nhiều lựa chọn bằng cách thi Cao học hoặc Bác sĩ nội trú với điều kiện họ dưới 27 tuổi, chưa từng bị kỷ luật hoặc đình chỉ trong quá trình học tập và phải là sinh viên Y khoa chính quy.

Ngoài việc khó hơn rất nhiều so với kỳ thi Đại học thì mỗi sinh viên Y Khoa chỉ được dự kỳ thi bác sĩ nội trú 1 lần trong đời, nếu bạn thi trượt chắc chắn sẽ không có lần thứ 2.

Bác sĩ nội trú là gì? Đây là vị trí được các sinh viên ngành Y mong muốn

2. Mô tả công việc của bác sĩ nội trú là gì?

Để hiểu về bác sĩ nội trú là gì, bạn cần biết những đầu công việc họ cần giải quyết.

Thăm khám và chữa bệnh cho bệnh nhân. Dựa vào kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo, bác sĩ sẽ thực hiện việc thăm khám, đánh giá tình trạng sức của người bệnh, từ đó đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề sức khỏe của người bệnh. Bên cạnh đó, Bác sĩ nội trú cũng tham gia vào việc tìm hiểu và điều chế vaccine phòng chữa bệnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác như: giải đáp thắc mắc của người bệnh, chẩn đoán tình trạng bệnh, thực hiện các thủ tục chuyển viện/chuyển tuyến cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết,...

Bác sĩ nội trú sẽ thực hiện công việc như 1 bác sĩ chuyên khoa

3. Những lợi ích khi trở thành bác sĩ nội trú

Để trở thành bác sĩ nội trú, bạn cần trải qua một hành trình gian nan, khổ cực và phải cực kỳ chăm chỉ, tâm huyết mới có thể đạt được. Vậy những lợi ích khi trở thành bác sĩ nội trú là gì?

Nâng cao trình độ bác sĩ, đây là yếu tố cốt lõi để bạn hành nghề lâu dài. Bác sĩ nội trú sẽ giúp bạn hoàn thiện cả về tri thức lẫn kỹ năng chuyên ngành mà bản thân lựa chọn.

Bác sĩ nội trú được xem là khóa đào tạo nhân tài ngành y cho cả nước. Vì thế, các trường đào tạo bác sĩ nội trú sẽ dành điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên theo học khóa đào tạo này.

Những người có bằng bác sĩ nội trú đều được ưu ái hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm cho dù là bệnh viện công hay tư.

Mức lương hay chế độ đãi ngộ của bác sĩ nội trú cũng cao hơn so với bác sĩ thông thường.

Được tạo điều kiện tiếp cận với các công nghệ mới nhất, phương pháp chữa bệnh trong ngành Y.

Bác sĩ nội trú được tạo điều kiện tiếp cận với những công nghệ Y khoa mới nhất

4. Những tiêu chí cần có của bác sĩ nội trú là gì?

Để trở thành một bác sĩ nội trú thì bạn cần đáp ứng được những tiêu chí sau:

Phẩm chất đạo đức

Với một bác sĩ nội trú, yêu cầu rất quan trọng là đạo đức nghề nghiệp. Bác sĩ nội trú cần có đạo đức nghề nghiệp tốt, chuyên tâm với ngành. Điều này được thể hiện thông qua việc tham gia học tập tại Đại học trong suốt 6 năm không bị kỷ luật. Phẩm chất đạo đức tốt không chỉ là điều kiện để bạn trở thành bác sĩ mà còn là tiền đề cho người học phát triển sâu hơn trong nghề.

Bác sĩ nội trú phải là người có phẩm chất đạo đức tốt

Kiến thức chuyên môn

Tiếp theo, yêu cầu quan trọng nhất của bác sĩ nội trú là gì? Đó là kiến thức chuyên môn. Để tham dự kỳ thi và trở thành bác sĩ nội trú, bạn cần thỏa mãn những điều kiện sau về chuyên môn:

Sinh viên ngành Y đã tốt nghiệp chính quy;

Độ tuổi dưới 27;

Hoàn thành xong chương trình đào tạo 6 năm bậc Đại học, xếp loại khá trở lên;

Không phải thi lại bất kì môn nào;

Tổng điểm trung bình các môn thi Bác sĩ nội trú cần đạt từ 7.0 trở lên;

Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương với năm sinh viên thi kỳ thi bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú sở hữu kiến thức chuyên môn cao

Kỹ năng chuyên môn

Cuối cùng, bên cạnh kiến thức thì để thi bác sĩ nội trú, bạn cũng đáp ứng được kỹ năng. Với một bác sĩ nội trú thì kỹ năng phải đạt ở mức cơ bản hoặc khá tốt trở lên. Điều này là bắt buộc bởi trong quá trình đào tạo, học viên phải phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thậm chí là tham gia khám chữa bệnh cho họ. Vậy nên việc sở hữu kỹ năng tốt là điều cực kỳ quan trọng.

Qua 3 yêu cầu trên khi tìm hiểu bác sĩ nội trú là gì, có thể thấy rằng để tham dự được kỳ thi bác sĩ nội trú thì bạn phải đạt được các yêu cầu khá cao và khắt khe. Điều này đòi hỏi ngay từ những năm đầu tiên, bạn cần xác định cho mình mục tiêu thi bác sĩ nội trú để có động lực phấn đấu và thái độ học tập nghiêm túc nhất. Đây chính là cơ sở để bạn có thể đặt tay vào ước mơ trở thành bác sĩ nội trú của mình.

Bác sĩ nội trú có kỹ năng chuyên môn giỏi

5. Con đường để có thể trở thành bác sĩ nội trú là gì?

Bác sĩ nội trú đem lại rất nhiều lợi ích cho các sinh viên ngành Y, tuy nhiên chặng đường để trở thành bác sĩ nội trú vô cùng khó khăn, đòi hỏi khả năng chịu áp lực cũng như chăm chỉ tối đa mới có thể đạt được. Những điều bạn cần biết để có thể đạt được bằng cấp này.

5.1. Học bác sĩ nội trú nên thi khối nào?

Để thi bác sĩ nội trú, bạn cần phải trải qua 4 bài dưới đây:

Môn 1 - Môn chuyên ngành

Môn 2 - Môn chuyên ngành

Môn 3 - Môn cơ sở

Môn 4 - Ngoại ngữ tự chọn: tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Pháp

5.2. Hình thức thi bác sĩ nội trú là gì?

4 môn chính là tổng số môn thi mà các bạn sẽ phải trải qua khi tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú. Bao gồm:

2 môn thi chuyên ngành (môn 1 và 2),

1 môn thi cơ sở (môn 3)

1 môn thi ngoại ngữ (có thể chọn tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Pháp).

Cụ thể, môn thi chuyên ngành sẽ phụ thuộc vào chuyên ngành mà bạn đăng ký khi học nội trú. Môn thi cơ sở sẽ là đề tổng hợp về các lĩnh vực như Giải phẫu, Sinh lý học, y học di truyền và Hóa sinh y học. Còn môn thi ngoại ngữ thì các bạn sẽ đăng ký khi nộp hồ sơ thi, kết quả sẽ được tính tương đương là bậc 3/6 dựa trên khung năng lực chuẩn ngoại ngữ được áp dụng tại Việt Nam. Hình thức thi của các môn trên sẽ là thi trắc nghiệm và thời gian làm bài cho mỗi môn là 90 phút.

Bác sĩ nội trú có hình thức thi khó, yêu cầu khắt khe

5.3. Bác sĩ nội trú đào tạo bao nhiêu năm?

Khi được hỏi về cách để trở thành bác sĩ nội trú là gì, nhiều người thắc mắc về số năm đào tạo của chương trình này. Chương trình bác sĩ nội trú đào tạo tại Việt Nam kéo dài trong vòng 3 năm đối với bác sĩ nội trú nếu bạn là sinh viên.

Thời gian này rút ngắn lại còn 2 năm đối với hệ cao học. Trước đây, bác sĩ nội trú buộc phải lưu trú tại bệnh viện trong suốt quá trình học. Nhưng ngày nay, các trường đã linh động hơn trong vấn đề này bằng việc cho phép bác sĩ được ở ngoài bệnh viện.

Bác sĩ nội trú có thời gian đào tạo 2 năm

5.4. Nên đăng ký bác sĩ nội trú ở trường nào?

Để có thể theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, các bạn có thể lựa chọn học ở một số đơn vị dưới đây:

Đại học Y Hà Nội

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Đại học Y Dược Cần Thơ

Đại học Y Dược Huế.

Đại học Y Dược - ĐHQGHN

Khoa Y - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Đại học Dược Hà Nội

Đại học Phan Châu Trinh

5.5. Các chuyên ngành bác sĩ nội trú hiện nay

Khi theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bạn có thể lựa chọn chuyên ngành đa dạng. Những chuyên ngành của khoá đào tạo bác sĩ nội trú gồm:

Chuyên ngành hệ nội gồm có: Huyết học - Truyền máu, Hồi sức cấp cứu, Nhi khoa, Tim mạch, Lao phổi, Thần kinh, Truyền nhiễm, Da liễu, Tâm thần, Y học cổ truyền, Y học hạt nhân, Phục hồi chức năng, Nội khoa.

Chuyên ngành hệ ngoại gồm có: Ngoại khoa, Răng hàm mặt, Phụ sản, Tai mũi họng, Gây mê hồi sức, Nhãn khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Phẫu thuật tạo hình, ung thư.

Chuyên ngành thuộc y học cơ sở và dự phòng: Vi sinh, Ký sinh trùng, Mô phôi, Giải phẫu bệnh, Y học dự phòng, Sinh lý học.

Học bác sĩ nội trú có chuyên ngành khác nhau

5.6. Học phí bác sĩ nội trú có cao không?

Bên cạnh yêu cầu khắt khe, hình thức thi khó khăn thì mức học phí khi theo chương trình bác sĩ nội trú là vấn đề với nhiều sinh viên. Khi theo học bác sĩ nội trú, mức học phí sẽ tùy thuộc vào chuyên ngành lựa chọn và không hề nhỏ.

Chương trình bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội là 37.000.000 đồng/ năm.

Chương trình bác sĩ nội trú tại Đại học Y TP Hồ Chí Minh là 21.450.000 đồng/ năm.

Chương trình bác sĩ nội trú tại Đại học Y dược Cần Thơ là 23.800.000 đồng/ năm.

5.7. Học bác sĩ nội trú có được trả lương không?

Câu trả lời là có. Tuy nhiên, ở giai đoạn này thì nhiệm vụ chính của bạn là học vì thế mà mức lương nhận được chỉ là sự hỗ trợ của bệnh viện với các bác sĩ theo học nội trú mà thôi, vì thế mà bạn không nên quá kỳ vọng vào khoản lương nhận được này. Thay vào đó, bạn có thể hy vọng mức lương của mình sau khi hoàn thành chương trình học bác sĩ nội trú.

6. Phân biệt bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa

Sau khi đã tìm hiểu rõ về bác sĩ nội trú là gì, nhiều bạn cũng thắc mắc về những khác biệt của họ so với bác sĩ chuyên khoa. Dưới đây là một vài thông tin so sánh hai vị trí này.

So sánh Bác sĩ nội trú Bác sĩ chuyên khoa Giống nhau Đều là người làm việc trực tiếp ở bệnh viện hay các cơ sở y tế. Người đảm nhận hai vị trí đều sẽ tham gia vào quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân. Khác nhau Là sinh viên ngành y đang trong quá trình đào tạo, học tập và rèn luyện kinh nghiệm thực tế. Thêm nữa, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là điều kiện bắt buộc nếu bạn muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa. Là người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành Y. Họ đã có bằng cấp, chứng chỉ y khoa và đủ điều kiện hành nghề bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa là người trực tiếp giảng dạy cho bác sĩ nội trú.

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn sinh viên ngành Y có thể vạch rõ được định hướng cho công việc bản thân, đưa ra những lựa chọn phù hợp có nên thi bác sĩ nội trú hay cao học. Hình thức thi của chương trình bác sĩ nội trú tuy rất khó, yêu cầu cao nhưng kết quả đánh đổi rất tuyệt vời, chắc chắn bạn khó bỏ lỡ.