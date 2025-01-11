Bartender là gì? Tất tần tật những thông tin liên quan đến nghề Bartender

1. Nghề Bartender là gì?

"Bartender là gì" hay "Bartender là nghề gì" đang được nhiều người quan tâm tìm kiếm. Thuật ngữ này được sử dụng tương đối phổ biến trong ngành dịch vụ, đặc biệt là nhà hàng, quán bar.

Bartender là những người làm nghề pha chế chủ yếu là pha chế rượu và các loại đồ uống có cồn như rượu, bia, cocktail,... Bartender vốn dĩ là một từ tiếng anh ghép từ "bar" và "tender". Trong đó, "bar" đang ám chỉ quầy bar pha chế tại các nhà hàng, quán bar, lounge, khách sạn,... và "tender" lại được hiểu là sự ân cần trong công việc. Bởi thế, các Bartender là những người pha chế một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

Họ am hiểu về việc lựa chọn, phân loại, bảo quản, sơ chế các nguyên liệu tươi như hoa quả, thảo mộc. Ngoài ra, họ cũng sở hữu kỹ năng biểu diễn pha chế (Flair Bartending và Showmanship). Đặc biệt, tung hứng bình shaker trong quá trình pha chế là kỹ năng đặc trưng của một Bartender thực thụ.

Hơn nữa, các Bartender còn là những người kể chuyện về nguồn gốc, lịch sử, cái tên,... của mỗi loại đồ uống. Những câu chuyện bên quầy bar luôn luôn thú vị, đầy cảm hứng khiến cho người nghe không thể rời đi.

Các nhân viên Bartender còn có thể có những nhiệm vụ khác nhau phải làm như phục vụ đồ ăn, kiểm kê hàng tồn kho và cung cấp các dịch vụ khách hàng nói chung.

Có thể nói, đây là một trong những nghề đang được nhiều bạn trẻ săn đón trong nhóm ngành dịch vụ và trở thành một trong những ngành nghề hot hiện nay.

Nghề Bartender là gì mà có sức hút lớn trong thị trường lao động?

2. Các Bartender thường làm việc ở đâu?

Các nhân viên Bartender có thể làm việc tại bất kỳ các cơ sở nào được cấp giấy phép hoạt động bao gồm quán bar, quán rượu, nhà hàng, khách sạn và các địa điểm khác. Những bartender giỏi có thể tìm kiếm các cơ hội làm việc trên du thuyền hoặc tàu du lịch với mức lương cực khủng. Nhiệm vụ của họ là pha chế và phục vụ đồ uống cho du khách trong chuyến hải trình.

Ngoài ra, các bartender còn có thể làm việc tại các sự kiện, tiệc tùng hoặc các buổi hòa nhạc, triển lãm, hội nghị, lễ hội,...

3. Bản mô tả công việc của nhân viên Bartender

Để hiểu rõ hơn Bantender là gì, bạn có thể tìm hiểu thêm về công việc hàng ngày của họ. Theo đó, bản mô tả công việc của một nhân viên Bartender không chỉ dừng lại ở việc pha chế và phục vụ đồ uống mà còn bao gồm nhiều hoạt động khác, đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tốt.

Vậy bản mô tả công việc của nhân viên Bartender là gì? Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà một Bartender thường phải thực hiện:

3.1. Pha chế đồ uống

Nhìn vào định nghĩa Bartender là gì chắc chắn bạn cũng biết, các Bartender chủ yếu chuyên về việc pha chế các loại đồ uống, bao gồm cocktail, mocktail, shots và các loại đồ uống khác. Họ phải nắm vững các công thức pha chế cơ bản và có khả năng tạo ra các biến thể mới dựa trên sở thích của khách hàng và xu hướng thị trường.

3.2. Tư vấn và đề xuất đồ uống

Bartender không chỉ đơn thuần phục vụ các đồ uống mà còn có trách nhiệm tư vấn và đề xuất các loại đồ uống phù hợp với khẩu vị và yêu cầu của từng khách hàng. Họ phải có kiến thức sâu rộng về các loại rượu, bia và đồ uống không cồn để có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

3.3. Tạo không gian và trải nghiệm cho khách hàng

Bartender không chỉ là người pha chế mà còn là người tạo ra một không gian thoải mái và vui vẻ cho khách hàng. Họ phải có khả năng tương tác và kết nối, tạo ra một môi trường ấm cúng và thân thiện để khách hàng cảm thấy thoải mái và hài lòng.

3.4. Duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng cho quầy bar

Bartender cũng có trách nhiệm duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng cho quầy bar. Họ phải luôn giữ quầy bar sạch sẽ, hàng tồn kho được sắp xếp gọn gàng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.5. Xử lý thanh toán và tính tiền

Bartender cũng phải xử lý thanh toán và tính tiền cho khách hàng. Họ cần có kỹ năng tính toán nhanh nhẹn và chính xác để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.

3.6. Tham gia vào việc quản lý kho và đặt hàng

Một số Bartender cũng có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý kho và đặt hàng nguyên liệu. Họ phải đảm bảo rằng các nguyên liệu cần thiết để pha chế đồ uống luôn đầy đủ và chất lượng.

3.7. Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh

Người pha chế tuân theo các quy định của khu vực về việc phục vụ đồ uống có cồn và duy trì môi trường an toàn cho cả khách hàng và nhân viên. Họ giám sát việc tiêu thụ rượu, từ chối phục vụ những người say rượu và thực thi các giới hạn về độ tuổi.

3.8. Ghi nhớ công thức đồ uống và cập nhật các xu hướng mới

Bartender phải có kiến ​​thức sâu rộng về công thức đồ uống và có thể pha chế các loại cocktail phổ biến theo yêu cầu. Họ cũng có thể được cập nhật về các xu hướng, thành phần và kỹ thuật đồ uống mới để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sáng tạo và độc đáo.

3.9. Hợp tác với nhân viên quầy bar

Nhân viên pha chế làm việc chặt chẽ với các nhân viên khác, chẳng hạn như nhân viên quầy bar và người phục vụ để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Họ trao đổi yêu cầu đồ uống, điều phối thời gian chuẩn bị đồ uống và hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.

3.10. Bán thêm và quảng cáo các ưu đãi đặc biệt

Người pha chế có thể chịu trách nhiệm quảng bá các ưu đãi đặc biệt, ưu đãi trong giờ khuyến mãi hoặc các món trong thực đơn mới cho khách hàng. Họ phải có kỹ năng bán hàng vững vàng và có thể bán thêm đồ uống hoặc các món trong thực đơn để tăng doanh thu.

Nhìn chung, những nhiệm vụ trên chỉ là một phần công việc của một nhân viên Bartender khi thắc mắc về bản mô tả công việc của nhân viên Bartender là gì. Tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô của từng quán bar, các nhiệm vụ và trách nhiệm của Bartender có thể thay đổi. Tuy nhiên, điểm chung là họ phải luôn giữ sự chuyên nghiệp và tạo ra trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Công việc hằng ngày của các Bartender là gì?

4. Các yêu cầu cần có để trở thành nhân viên Bartender là gì?

Các yêu cầu quan trọng để trở thành nhân viên Bartender là gì? Tùy thuộc vào nơi mà nhân viên Bartender muốn làm việc thì có thể có những yêu cầu cần có để trở thành nhân viên Bartender như sau:

4.1. Về học vấn

Đối với nghề Bartender, trình độ học vấn có thể không bắt buộc. Ứng viên khi tham gia ứng tuyển Bartender chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Tuy nhiên, để hành nghề dễ dàng và thuận lợi bạn cần phải có thời gian tham gia vào các khóa đào tạo và học hỏi trước khi bắt đầu làm việc. Nhân viên Bartender mới vào nghề sẽ được hướng dẫn về cách chuẩn bị và phục vụ đồ uống, các công thức pha chế, sắp xếp, dọn dẹp và bổ sung đồ uống cho các quầy bar, hỗ trợ nhận đơn đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán. Mỗi cơ sở bạn đăng ký học sẽ có các yêu cầu riêngvề thời lượng và hình thức đào tạo.

Sau thời gian đào tạo và để chuẩn bị cho việc ứng tuyển công việc sắp tới, bạn cần đạt được 1 số giấy phép cơ bản như giấy phép pha chế rượu và chứng chỉ pha chế rượu.

4.2. Về kỹ năng

Yếu tố mà các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu ở một Bartender là gì? Đó chính là các kỹ năng trong công việc. Trở thành một nhân viên Bartender giỏi đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ năng và tố chất. Một số kỹ năng cần thiết mà một nhân viên Bartender cần có như sau:

Kỹ năng giao tiếp: Biết cách thu hút khách hàng vào cuộc trò chuyện là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng cần có của một Bartender. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn có thể hiểu rõ khách hàng muốn gì và trả lời cho các câu hỏi mà họ đặt ra. Điều này giúp bạn tìm hiểu về khách hàng và đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt và muốn quay lại nhiều lần nữa.

Trí nhớ tốt: Một trí nhớ tốt giúp các nhân viên Bartender có thể ghi nhớ được các thành phần cụ thể trong đơn đặt hàng đồ uống của từng khách hàng hay danh sách các loại đồ uống có sẵn. Việc nhớ tên và gọi đồ uống theo thói quen của khách hàng thân thiết giúp các Bartender xây dựng các mối quan hệ tốt.

Đa nhiệm: Ngoài việc pha chế đồ uống, nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ uống, các Bartender còn dọn dẹp quầy bar trong suốt ca làm việc và đảm bảo khách hàng uống rượu có trách nhiệm. Khả năng thực hiện đa nhiệm giúp người pha chế có thể hoàn thành nhiều việc cùng một lúc hiệu quả và năng suất.

Xử lý giao dịch: Các nhân viên pha chế này còn cần phải hoàn thành một số giao dịch trong ca làm việc một cách nhanh chóng và chính xác. Kỹ năng này gồm đếm tiền, đổi tiền lẻ, xử lý thẻ tín dụng và đếm tiền trong ngăn kéo khi kết thúc ca làm việc.

Kỹ năng sáng tạo, làm mới thức uống: Định nghĩa Bartender là gì và bản mô tả công việc cho thấy Bartender thường xuyên phải pha chế rượu. Khi các Bartender am hiểu chuyên sâu về các loại rượu, thành phần cấu tạo cũng như là hương vị đặc trưng, họ có thể sáng tạo để kết hợp từng loại hòa quyện với nhau. Nhờ vào sự tài ba, khéo léo đó mà các Bartender có thể tạo ra những ly Cocktail lôi cuốn đến mức không tưởng và nhiều câu chuyện thú vị phía sau. Việc am hiểu các kiến thức trong nghề giúp bạn sẽ có nhiều ý tưởng để hiện thực hóa các loại đồ uống trong mơ, thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của quán bar, nhà hàng và cơ hội thăng tiến cao.

Kỹ năng biểu diễn vô cùng cần thiết và quan trọng đối với các Bartender

5. Mức lương của nhân viên Bartender có cao không?

Khi mong muốn lựa chọn và bước vào nghề Bartender, đa số mọi người đều băn khoăn về mức lương của nhân viên Bartender là bao nhiêu, có cao hay không? Nhìn chung, mức thu nhập của nhân viên Bartender tương đối ổn định, phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và quy mô của quán bar. Hiện nay, trung bình mức thu nhập của nhân viên Bartender tại Việt Nam đang dao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng đối với nhân viên có ít kinh nghiệm. Ngoài ra, mức lương của nhân viên Bartender có nhiều năm kinh nghiệm có thể dao động từ 12 - 20 triệu đồng/tháng. Mức lương này còn có thể tăng cao bởi mức tiền boa (tip) từ khách hàng.

6. Có nên trở thành một nhân viên Bartender hay không?

Việc trở thành một Bartender có thể là sự nghiệp hấp dẫn cho những cá nhân muốn làm việc trong môi trường xã hội và có nhịp độ nhanh chóng. Tuy nhiên, để quyết định trở thành nhân viên Bartender phù hợp với bạn hay không cần xem xét những ưu - nhược điểm của nghề này. Vậy ưu - nhược điểm của nghề Bartender là gì? Hãy cùng khám phá những lợi thế và thách thức khi trở thành một nhân viên Bartender:

6.1. Ưu điểm

Cơ hội giao tiếp xã hội và mở rộng mối quan hệ: Một trong những ưu điểm đầu tiên khi trở thành nhân viên Bartender chính là có cơ hội giao tiếp xã hội. Họ có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều người khác nhau, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và đồng nghiệp. Điều này đem lại nhiều điều bổ ích và thú vị và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và có thể tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Đem lại nhiều tiềm năng về tài chính: Mức lương của các nhân viên Bartender tương đối ổn định. Ngoài ra, họ còn có thể kiếm được thu nhập đáng kể thông qua tiền boa/tip, đặc biệt là ở những cơ sở đông khách và trong những giờ cao điểm. Số tiền boa thường tương quan với khả năng phục vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, kỹ năng pha chế và khả năng bán thêm các đồ uống hoặc quảng cáo các sản phẩm đặc biệt.

Có nhiều cơ hội sáng tạo và thể hiện bản thân: Các nhân viên pha chế có nhiều cơ hội thể hiện các kỹ năng pha chế của mình, thử nghiệm các nguyên liệu và khả năng tạo ra các đồ uống độc đáo và hấp dẫn về thị giác. Yếu tố nghệ thuật này có thể đáp ứng được nhu cầu của những cá nhân có niềm đam mê pha chế cocktail và khám phá thế giới hương vị.

6.2. Nhược điểm

Thời gian làm việc khắt khe: Các Bartender thường làm việc vào đêm khuya, cuối tuần và các ngày lễ khi các quán bar, nhà hàng trở nên đông đúc.

Công việc ảnh hưởng đến sức khỏe: Các Bartender phải đứng nhiều giờ trên đôi chân của mình, liên tục di chuyển và thực hiện các công việc lặp đi lặp lại thường xuyên như nâng chai rượu nặng, lắc cocktail và dọn dẹp khu vực quầy bar. Điều này có thể dẫn đến cơ thể mệt mỏi và tăng nguy cơ chấn thương nếu không ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Ngoài ra, việc thường xuyên phải tăng ca muộn cũng ảnh hưởng nhiều đến đồng hồ sinh học của cơ thể.

Gặp nhiều áp lực về mặt cảm xúc: Đối với nhiều Bartender gặp khách hàng say xỉn hoặc ngỗ ngược thường phải giải tỏa xung đột và giải quyết các tình huống căng thẳng. Các Bartender cần phải giữ bình tĩnh và sự chuyên nghiệp trong những hoàn cảnh đầy sự thách thức, điều này sẽ khiến tình thần sa sút và trở nên kiệt sức.

Tóm lại, việc trở thành một nhân viên Bartender phụ thuộc nhiều vào sở thích, mong muốn của mỗi người. Việc nắm được các ưu- nhược điểm của nghề Bartender là gì giúp bạn chủ động hơn trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp. Bạn có thể tham khảo những ưu - nhược điểm ở trên và dễ dàng đưa ra các quyết định cho bản thân.

Trước khi quyết định trở thành một Bartender cần nắm được những ưu - nhược điểm của nghề Bartender là gì

7. Sự khác nhau giữa Barista và Bartender

Nghề Bartender và Barista đều là những người pha chế làm việc trong các quán bar. Nhiều người thường bị nhầm lẫn 2 nghề này đều là một. Tuy nhiên, hai khái niệm này có sự khác biệt nhất định. Vậy Barista là gì và Bartender là gì? Cùng tham khảo sự khác biệt trong bảng dưới đây:

Tiêu chí Bartender Barista Nguồn gốc Xuất thân tiếng Anh Xuất thân tiếng Ý Loại đồ uống Đồ uống có cồn Đồ uống từ cà phê, đồ uống không cồn Các sản phẩm đặc trưng Gin & Tonic, Cocktail Bloody Marry, Old Fashioned, Cocktail Mojito, Cocktail Pina Colada, Negroni, Cocktail Daiquiri,… Latte, Cappuccino Americano, Espresso Macchiato, Caramel Macchiato, Cold brew coffee,… Yếu tố nghệ thuật Đòi hỏi sự sáng tạo, mới lạ để pha chế những ly cocktail vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Khả năng kết hợp nguyên liệu phải chuẩn xác, đúng liều lượng và màu sắc. Đồng thời họ cần thể hiện được phong cách pha chế với những màn biểu diễn tung hứng khéo léo. Sử dụng hình vẽ đa dạng để trang trí thức uống. Hàm lượng cafe, sữa cùng những nguyên liệu khác phải chuẩn xác tạo ra hương vị riêng cho từng thức uống. Yêu cầu của nghề Barista luôn là sự luyện tập và sáng tạo không ngừng. Giao tiếp với khách hàng Kể chuyện về nguồn gốc, lịch sử câu chuyện thức uống, người lắng nghe, thấu hiểu tâm sự của khách hàng. Sẵn sàng nói chuyện với khách về thức uống cà phê họ đang thưởng thức.

8. Nhu cầu tuyển dụng nghề Bartender hiện nay

Khi đã nắm chắc được định nghĩa nghề Bartender là gì chắc hẳn bạn cũng có thể hiểu được tại sao nghề này lại được ưa chuộng. Nghề Bartender ngắn liền với ngành nhà hàng và giải trí. Bởi thế, triển vọng cho những công việc này vô cùng lớn. Hiện nay, việc tuyển dụng nhân viên Bartender được nhận định là tăng 10% từ năm 2014 đến năm 2024 và tăng nhanh hơn trong những năm tới. Mức tăng trưởng này được nhận định nhanh hơn mức trung bình của nhiều ngành nghề. Doanh thu cao dự kiến sẽ đem đến nhiều cơ hội việc làm vô cùng tốt. Dự kiến sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ ở những nhà hàng và cơ sở ăn uống nổi tiếng, nơi tiền tip vô cùng cao.

Ngoài ra, việc tổ chức các sự kiện lớn như hội chợ, triển lãm, tiệc cưới, và các sự kiện doanh nghiệp cũng đòi hỏi sự hiện diện của nhân viên Bartender chuyên nghiệp để phục vụ đồ uống cho khách hàng. Việc này tạo ra cơ hội cho các nhân viên Bartender - những người có khả năng linh hoạt và sẵn sàng làm việc trong môi trường đa dạng và thay đổi liên tục.

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Bartender hiện nay đang ở mức cao và có xu hướng tăng lên do sự phát triển của ngành dịch vụ ẩm thực và giải trí, sự tăng cường trải nghiệm của khách hàng,và nhu cầu linh hoạt trong việc phục vụ đồ uống tại các sự kiện đặc biệt. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho những người có kỹ năng và đam mê trong lĩnh vực này.

Nếu bạn có nhu cầu mong muốn tìm việc làm Bartender uy tín và đem lại nguồn thu nhập hấp dẫn, điều đầu tiên bạn cần nắm bắt rõ nhu cầu của nhà tuyển dụng khi tìm kiếm nhân viên Bartender là gì. Tiếp đến, bạn có thể tìm kiếm việc làm ở những trang tuyển dụng và tìm việc làm hot nhất hiện nay như job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng tích hợp hơn 20 loại AI thông minh nhất hiện nay. Tại đây, bạn có thể đăng tải CV của mình và tìm kiếm việc làm Bartender phù hợp.

Bài viết đã đem đến nhiều thông tin quan trọng về nghề Bartender là gì và những thông tin liên quan bổ ích. Việc trở thành một nhân viên Bartender không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao. Đây là một nghề mang lại cơ hội thú vị và đa dạng cho những người yêu thích ngành ẩm thực và dịch vụ khách hàng.