Bellman là gì? Chuyện chưa kể về những người vận chuyển hành lý trong khách sạn

1. Bellman là gì?

Bellman là gì là từ khóa được nhiều người tìm kiếm trong thời gian gần đây khi họ muốn hiểu rõ hơn về công việc và vai trò của ngành nghề này. Bellman hay còn gọi là Bellboy là thuật ngữ để chỉ một bộ phận nhân viên trong lĩnh vực khách sạn, resort.

Mặc dù không được nhắc đến nhiều như bộ phận buồng phòng và lễ tân nhưng Bellman vẫn chiếm một vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Họ là những người chịu trách nhiệm về hành lý của khách hàng khi ra vào khách sạn.

Tại các khách sạn cao cấp, đặc biệt là các khách sạn 3 – 5 sao, thường có một đội ngũ riêng biệt của Bellman. Họ sẽ bắt đầu công việc của mình khi nghe tiếng chuông từ lễ tân hoặc quản lý, thể hiện sự chuyên nghiệp và tiện lợi của khách sạn. Do sảnh của các khách sạn lớn thường rất rộng và việc gọi tên nhau là khó khăn, việc sử dụng chuông là một cách thông minh để gọi đội ngũ Bellman.

Bellboy thường đứng trực tiếp trước cửa sảnh, sẵn sàng mang vác hành lý giúp khách lên phòng đã đặt và đưa hành lý từ phòng ra xe khi khách rời đi. Họ không chỉ đơn thuần là những người mang vác hành lý mà còn là người hướng dẫn hành khách nhận phòng và cung cấp thông tin về các dịch vụ của khách sạn.

2. Nguồn gốc của tên gọi Bellman

Tên "Bellman" xuất phát từ việc sử dụng chuông (bell) trong tiền sảnh hoặc khu vực lễ tân của các khách sạn. Khi có khách hàng cần sự trợ giúp trong việc vận chuyển hành lý hoặc cần thông tin về dịch vụ, nhân viên tiền sảnh hoặc lễ tân sẽ sử dụng chuông để gọi nhân viên chuyên trách về vận chuyển hành lý.

Do không gian rộng lớn của sảnh trong các khách sạn lớn, việc gọi trực tiếp có thể trở nên khó khăn, vì vậy việc sử dụng chuông là một cách tiện lợi nhất. Từ đó, những nhân viên này được gọi là "Bellmen" vì nhiệm vụ chính của họ là phục vụ sau khi nghe tiếng chuông. Điều này đã dần trở thành một phong tục và tên gọi phổ biến để chỉ những người có trách nhiệm vận chuyển hành lý và cung cấp thông tin cho khách hàng tại các khách sạn.

Bellman là thuật ngữ chỉ những người phục vụ vận chuyển hành lý tại khách sạn

3. Bellman và Doorman có phải là một?

Khi tìm hiểu về Bellman là gì, có nhiều người thường nhầm lẫn và nghĩ rằng Bellman và Doorman. Tuy nhiên, đây là hai bộ phận khác nhau trong ngành khách sạn. Cụ thể:

Bellman : Chịu trách nhiệm vận chuyển hành lý của khách hàng lên phòng đến việc đưa hành lý từ phòng ra xe khi khách lưu trú trả phòng. Bellboy thường làm việc tại sảnh hoặc khu vực lễ tân của khách sạn, nơi có nhiều hoạt động và sự tương tác trực tiếp với khách hàng.

Doorman: Chủ yếu tập trung vào việc túc trực tại cửa ra vào của khách sạn. Nhiệm vụ chính của họ là chào đón khách khi họ đến và ra khỏi khách sạn, mở cửa và giữ cửa cho khách, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho khách khi đi vào và ra khỏi khách sạn.

Bellman và Doorman là hai công việc hoàn toàn khác nhau

4. Công việc của Bellman là gì?

Khi nghiên cứu về các ngành nghề khách sạn, có không ít người muốn biết chi tiết về công việc của Bellman là gì để có thể có được sự lựa chọn đúng đắn nhất. Dưới đây là một số mô tả về công việc của Bellboy mà bạn có thể tham khảo.

4.1. Đưa đón và vận chuyển hành lý

Khi khách hàng đến, Bellman chịu trách nhiệm vận chuyển hành lý và đảm bảo hành lý của họ được vận chuyển an toàn và đúng đắn. Cụ thể:

Chào đón khách hàng và hỗ trợ họ mang vác hành lý từ xe đến sảnh khách sạn.

Chăm sóc hành lý và đảm bảo tính toàn vẹn của chúng trong quá trình vận chuyển.

Khi khách trả phòng, Bellman sẽ hỗ trợ khách hàng mang vác hành lý từ phòng xuống sảnh và vận chuyển lên xe.

4.2. Thực hiện một số công việc khác

Ngoài việc vận chuyển hành lý, Bellman còn thực hiện các nhiệm vụ khác để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng:

Hướng dẫn khách hàng về các thủ tục nhận phòng và giới thiệu các tiện ích của khách sạn.

Cung cấp thông tin và gợi ý về các điểm tham quan và hoạt động vui chơi giải trí trong khu vực.

Thực hiện các công việc hỗ trợ như chuyển fax, tin nhắn, bưu kiện và duy trì vệ sinh sảnh khách sạn.

Duy trì thái độ chuyên nghiệp, vui vẻ và hòa nhã trong giao tiếp với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong khách sạn để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Nhân viên phục vụ chuông cần phối hợp với các bộ phận khác để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

5. Những tố chất cần có của một bellman là gì?

Nắm được những yêu cầu đối với Bellman là gì sẽ giúp bạn có được sự chọn lựa phù hợp nhất khi có ý định theo ngành nghề này. Một phục vụ chuông chuyên nghiệp, cần có những tố chất sau.

5.1. Có sức khỏe tốt

Với nhiệm vụ mang vác hành lý và di chuyển linh hoạt trong sảnh khách sạn, sức khỏe tốt là yếu tố quan trọng nhất. Mặc dù có các công cụ hỗ trợ như xe đẩy hành lý, nhưng có sức khỏe sẽ giúp quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi.

5.2. Kỹ năng giao tiếp linh hoạt

Là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, Bellboy cần phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Điều này giúp tạo ra sự thoải mái và hài lòng cho khách hàng cũng như thúc đẩy hình ảnh của khách sạn. Việc giới thiệu dịch vụ và truyền đạt các thông tin hữu ích cũng là một phần quan trọng của công việc này.

Bellboy cần có kỹ năng giao tiếp tốt

5.3. Có khả năng nói tiếng Anh

Với tính chất đa dạng của khách hàng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế quan trọng. Điều này giúp phục vụ chuông dễ dàng tương tác với khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau và đảm bảo việc chăm sóc khách hàng được hiệu quả.

5.4. Chịu đựng được những áp lực từ công việc

Công việc của Bellman đòi hỏi tính kiên nhẫn, bền bỉ và khả năng làm việc dưới áp lực. Họ thường phải đối mặt với nhiều yêu cầu từ khách hàng và phải hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đầy sức ép.

5.5. Nhiệt tình, chu đáo và tỉ mỉ

Một nhân viên phục vụ cần phải tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết công việc. Việc vận chuyển hành lý một cách an toàn và bảo đảm tính toàn vẹn của chúng là rất quan trọng. Sự cẩn trọng cũng được thể hiện trong việc giới thiệu dịch vụ và cung cấp thông tin cho khách hàng.

6. Lương của Bellman bao nhiêu?

Song song với việc đi tìm câu trả lời cho Bellman là gì thì nhiều người cũng quan tâm đến mức thu nhập của ngành nghề này. Mức lương của một nhân viên phục vụ chuông thường phụ thuộc vào quy mô khách sạn và khối lượng công việc cụ thể.

Thông thường, mức lương cơ bản của một Bellboy thường dao động từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra họ còn có nhiều chế độ đãi ngộ khác như tiền thưởng các ngày lễ tết, tiền phụ cấp. Bên cạnh đó, họ cũng có thể nhận được tiền tip từ khách lưu trú khi có thái độ phục vụ nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Lương của nhân viên vận chuyển hành lý dao động từ 5 triệu đến 8 triệu đồng

7. Mặt trái của nghề Bellman là gì?

Cũng giống như những ngành nghề khác, mọi vị trí công việc đều có những góc khuất nhất mà ít ai biết đến. Hiểu được những mặt trái của nghề Bellman là gì thì bạn sẽ có được sự chuẩn bị và những định hướng phù hợp nhất cho nghề nghiệp của mình. Cụ thể:

Thiếu sự tôn trọng : Công việc của một nhân viên phục vụ chuông thường bị coi thường và không được đánh giá cao.

Công việc vất vả : Họ thường phải tuân thủ mọi quy định của khách sạn là đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới được kết thúc ca. Trong công việc thường phải khiêng vác những túi hành lý nặng nề và phải đảm bảo an toàn cho hành lý của khách lưu trú.

Thiếu sự công nhận: Mặc dù góp phần vào cải thiện dịch vụ của khách sạn nhưng công việc của Bellboy thường không nhận được sự công nhận xứng đáng so với các bộ phận khác.

Job3s là một trong trang web tìm việc uy tín hàng đầu tại Việt Nam

9. Một số vị trí khác trong ngành khách sạn

Ngoài vị trí Bellman, trong khách sạn còn có nhiều vị trí khác mà bạn có thể quan tâm:

Lễ Tân (Front Desk Receptionist) : Lễ tân đảm nhận việc check-in, check-out, và cung cấp thông tin về khách sạn cũng như khu vực xung quanh.

Nhân viên buồng phòng (Housekeeping Staff) : Chịu trách nhiệm vệ sinh và sắp xếp lại các phòng nghỉ để đảm bảo sự thoải mái và sạch sẽ cho khách hàng.

Quản lý buồng phòng ( Housekeeper Manager) : Điều phối việc cung cấp dịch vụ phòng cho khách hàng, bao gồm phục vụ đồ ăn và đồ uống tại phòng nghỉ.

Đầu bếp (Chef) : Chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị các món ăn cho nhà hàng hoặc dịch vụ ẩm thực của khách sạn.

Nhân viên Bảo vệ (Security Guard) : Giữ an ninh và an toàn cho cả khách hàng và nhân viên trong khu vực của khách sạn.

Quản lý sự kiện (Events Manager) : Điều phối và tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo diễn ra tại khách sạn.

Quản lý nhà hàng (Restaurant Manager): Chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà hàng trong khách sạn, bao gồm cung cấp dịch vụ ăn uống và quản lý nhân viên.

Việc hiểu rõ thông tin Bellman là gì giúp bạn có được những thông tin chi tiết về nghiệp này. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn và có được những định hướng cho nghề nghiệp của mình trong tương lai.