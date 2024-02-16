Biên dịch viên là gì? Phân biệt ngay biên dịch viên và phiên dịch viên

Biên dịch viên là gì? Phân biệt ngay biên dịch viên và phiên dịch viên
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 16/02/2024
Biên dịch viên là gì? Biên dịch viên là người làm nhiệm vụ chuyển thể văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà giữ nguyên được ý nghĩa của nó. Đây là một công việc thú vị mang lại cho bạn mức thu nhập khá tốt và có cơ hội phát triển bản thân cao.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Biên dịch viên là gì?
  4. 2. Thu nhập của của biên dịch viên có cao không?
  6. 3. Biên dịch viên và phiên dịch có gì khác nhau?
  8. 4. Học ngành gì để trở thành biên dịch viên?
  10. 5. Biên dịch viên thường làm việc ở đâu?

1. Biên dịch viên là gì?

Trong tiếng Anh, biên dịch viên được hiểu là Translator, họ là những người làm các công việc liên quan đến hoạt động chuyển dổi các nội dung từ ngôn ngữ này sang một dạng ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi nội dung cũng như ý nghĩa ban đầu của nó.

Trong tiếng Anh, biên dịch viên được hiểu là Translator,
Trong tiếng Anh, biên dịch viên được hiểu là Translator,

Với sự phát triển của kinh tế xã hội, các hoạt động hợp tác cuốc tế, có rất nhiều các nội dung, văn bản đa lĩnh vực khác cần được các biên dịch viên chuyển đổi sang ngôn ngữ khác. Việc biên dịch có thể bắt đầu từ những văn bản, các loại giấy tờ phổ biến nhất như căn cước công dân, bảng điểm, bằng cấp cho đến những văn bản khác như hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu,...

Trên thực tế, các biên dịch viên cũng tham gia vào một số dự án dịch thuật khác như dịch thuật website, phần mềm, sách vở, truyện tranh và rất nhiều các lĩnh vực khác.

Biên dịch viên là gì? Như vậy, có thể hiểu biên dịch viên đang đóng vai trò to lớn trong việc tham gia kết nối và xây dựng, phát triển các hoạt động hợp tác Quốc tế. Nếu bạn đang muốn trở thành biên dịch viên thì hãy cân nhắc vì đây là một công việc đang có nhiều tiềm năng phát triển.

2. Thu nhập của của biên dịch viên có cao không?

Theo thống kê, mức lương của biên dịch viên khá cao so với các ngành nghề khác trên thị trường bởi sự yêu cầu cao về chất xam và sự tỉ mỉ. Hiện mức lương của biên dịch viên rơi vào khoảng 9 triệu đến 15 triệu đống/tháng. Ngoài ra, mức Thu nhập của biên dịch viên sẽ chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố nổi bật như:

  • Mức độ cạnh tranh trên thị trường: Càng xuất hiện nhiều biên dịch viên, khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn.
  • Chuyên ngành dịch thuật: Khi dịch các tài liệu có tính chuyên nghiệp càng phức tạp thì mức phí dịch thuật bạn nhận được sẽ càng cao. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo có vốn kiến thức và “kho” từ vựng đủ rộng để phục vụ yêu cầu của khách hàng,
  • Mức độ công việc: Đây là yếu tố chính xác nhân để bạn có thể tính toán được mức lương mà bạn sẽ được nhận. Phần lớn công việc biên dịch viên sẽ được thanh toán theo từng trang hoặc từng từ mà bạn dịch được. Càng làm nhiều thu nhập của bạn sẽ càng cao.

3. Biên dịch viên và phiên dịch có gì khác nhau?

Có rất nhiều người thường xuyên nhầm lẫn 2 vị trí công việc này với nhau, họ đều làm công việc chính là chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, khi đã tìm hiểu kỹ biên dịch viên là gì, phiên dịch là gì , bạn sẽ phân biệt được sự khác nhau của 2 công việc này.

Tiêu chí so sánh

Biên dịch viên

Phiên dịch

Hình thức dịch

Thường dịch từ các văn bản, tài liệu gốc

Dịch trực tiếp từ các cuộc trò chuyện, đối thoại

Mô tả công việc

Người dịch có thời gian đối chiếu lại và chỉnh sửa bản dịch

Trực tiếp dịch thuật, không có cơ hội được điều chỉnh, chỉnh sửa.

Mức độ chính xác

Độ chính xác cao, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ, có thời gian để kiểm tra và chỉnh sửa lại.

Được điều chỉnh theo ngữ cảnh cuộc trò chuyện

Qua bảng đối chiếu trên, bạn có thể rõ hơn sự khác nhau giữa 2 công việc biên dịch viên và phiên dịch để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho con đường sự nghiệp của bản thân.

4. Học ngành gì để trở thành biên dịch viên?

Biên dịch viên là gì, học gì để có thể trở thành một biên dịch viên là câu hỏi của rất nhiều người.

Theo khảo sát, tại Việt Nam, để trở thành biên dịch viên, bạn có thể theo học các ngành chuyên về ngôn ngữ - khoa học xã hội liên quan. Sau đó, học thêm các phần Biên dịch ở năm cuối.

Thực tế, những người tốt nghiệp từ các trường Cao Đẳng, Đại học liên quan đến chuyên ngành ngoại ngữ hoặc dịch thuật thường nhận được nhiều sự ưu tiên hơn.

Tất nhiên, đây không phải là yếu tố bắt buộc vì điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm dịch thuật của bạn. Vì vậy, để cạnh tranh trên thị trường bạn hãy liên tục học tập, trau dồi để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Biên dịch viên là gì? Học gì để trở thành biên dịch viên
Biên dịch viên là gì? Học gì để trở thành biên dịch viên

5. Biên dịch viên thường làm việc ở đâu?

Sau khi tìm hiểu “biên dịch viên là gì” nhiều người thắc mắc, với tính chất công việc như trên, các biên dịch viên sẽ làm việc ở đâu? Hiện nay, có 3 đơn vị chính đang hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật và có nhu cầu tuyển nhân viên biên dịch cao chính là:

  • Các công ty làm về dịch thuật

  • Văn phòng công chứng tư nhân

  • Văn phòng công chứng thuộc sở tư pháp nhà nước.

Theo khảo sát tuyển dụng, các công ty dịch thuật thường có nhu cầu tuyển dụng biên dịch viên cao nhất. Các công ty này cũng có mức lương và đãi ngộ tốt cho nhân viên của họ.

Xem thêm:

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

Thông qua bài viết, bạn đã biết biên dịch viên là gì cũng như những công việc xoay quanh vị trí này, mức lương và điều kiện làm việc. Đây là một công việc khá tiềm năng cho những bạn yêu thích các công việc liên quan đến ngoại ngữ. Để tìm kiếm các công việc liên quan đến vị trí này, bạn có thể truy cập vào job3s.ai - Nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí tích hợp hơn 20 loại AI để cập nhật các vị trí tuyển dụng biên dịch viên mới với mức lương hấp dẫn nhất.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »