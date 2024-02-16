Biên dịch viên là gì? Phân biệt ngay biên dịch viên và phiên dịch viên

1. Biên dịch viên là gì?

Trong tiếng Anh, biên dịch viên được hiểu là Translator, họ là những người làm các công việc liên quan đến hoạt động chuyển dổi các nội dung từ ngôn ngữ này sang một dạng ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi nội dung cũng như ý nghĩa ban đầu của nó.

Với sự phát triển của kinh tế xã hội, các hoạt động hợp tác cuốc tế, có rất nhiều các nội dung, văn bản đa lĩnh vực khác cần được các biên dịch viên chuyển đổi sang ngôn ngữ khác. Việc biên dịch có thể bắt đầu từ những văn bản, các loại giấy tờ phổ biến nhất như căn cước công dân, bảng điểm, bằng cấp cho đến những văn bản khác như hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu,...

Trên thực tế, các biên dịch viên cũng tham gia vào một số dự án dịch thuật khác như dịch thuật website, phần mềm, sách vở, truyện tranh và rất nhiều các lĩnh vực khác.

Biên dịch viên là gì? Như vậy, có thể hiểu biên dịch viên đang đóng vai trò to lớn trong việc tham gia kết nối và xây dựng, phát triển các hoạt động hợp tác Quốc tế. Nếu bạn đang muốn trở thành biên dịch viên thì hãy cân nhắc vì đây là một công việc đang có nhiều tiềm năng phát triển.

2. Thu nhập của của biên dịch viên có cao không?

Theo thống kê, mức lương của biên dịch viên khá cao so với các ngành nghề khác trên thị trường bởi sự yêu cầu cao về chất xam và sự tỉ mỉ. Hiện mức lương của biên dịch viên rơi vào khoảng 9 triệu đến 15 triệu đống/tháng. Ngoài ra, mức Thu nhập của biên dịch viên sẽ chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố nổi bật như:

Mức độ cạnh tranh trên thị trường : Càng xuất hiện nhiều biên dịch viên, khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn.

Chuyên ngành dịch thuật: Khi dịch các tài liệu có tính chuyên nghiệp càng phức tạp thì mức phí dịch thuật bạn nhận được sẽ càng cao. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo có vốn kiến thức và “kho” từ vựng đủ rộng để phục vụ yêu cầu của khách hàng,

Mức độ công việc: Đây là yếu tố chính xác nhân để bạn có thể tính toán được mức lương mà bạn sẽ được nhận. Phần lớn công việc biên dịch viên sẽ được thanh toán theo từng trang hoặc từng từ mà bạn dịch được. Càng làm nhiều thu nhập của bạn sẽ càng cao.

3. Biên dịch viên và phiên dịch có gì khác nhau?

Có rất nhiều người thường xuyên nhầm lẫn 2 vị trí công việc này với nhau, họ đều làm công việc chính là chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, khi đã tìm hiểu kỹ biên dịch viên là gì, phiên dịch là gì , bạn sẽ phân biệt được sự khác nhau của 2 công việc này.

Tiêu chí so sánh Biên dịch viên Phiên dịch Hình thức dịch Thường dịch từ các văn bản, tài liệu gốc Dịch trực tiếp từ các cuộc trò chuyện, đối thoại Mô tả công việc Người dịch có thời gian đối chiếu lại và chỉnh sửa bản dịch Trực tiếp dịch thuật, không có cơ hội được điều chỉnh, chỉnh sửa. Mức độ chính xác Độ chính xác cao, có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ, có thời gian để kiểm tra và chỉnh sửa lại. Được điều chỉnh theo ngữ cảnh cuộc trò chuyện

Qua bảng đối chiếu trên, bạn có thể rõ hơn sự khác nhau giữa 2 công việc biên dịch viên và phiên dịch để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho con đường sự nghiệp của bản thân.

4. Học ngành gì để trở thành biên dịch viên?

Biên dịch viên là gì, học gì để có thể trở thành một biên dịch viên là câu hỏi của rất nhiều người.

Theo khảo sát, tại Việt Nam, để trở thành biên dịch viên, bạn có thể theo học các ngành chuyên về ngôn ngữ - khoa học xã hội liên quan. Sau đó, học thêm các phần Biên dịch ở năm cuối.

Thực tế, những người tốt nghiệp từ các trường Cao Đẳng, Đại học liên quan đến chuyên ngành ngoại ngữ hoặc dịch thuật thường nhận được nhiều sự ưu tiên hơn.

Tất nhiên, đây không phải là yếu tố bắt buộc vì điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm dịch thuật của bạn. Vì vậy, để cạnh tranh trên thị trường bạn hãy liên tục học tập, trau dồi để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

5. Biên dịch viên thường làm việc ở đâu?

Sau khi tìm hiểu “biên dịch viên là gì” nhiều người thắc mắc, với tính chất công việc như trên, các biên dịch viên sẽ làm việc ở đâu? Hiện nay, có 3 đơn vị chính đang hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật và có nhu cầu tuyển nhân viên biên dịch cao chính là:

Các công ty làm về dịch thuật

Văn phòng công chứng tư nhân

Văn phòng công chứng thuộc sở tư pháp nhà nước.

Theo khảo sát tuyển dụng, các công ty dịch thuật thường có nhu cầu tuyển dụng biên dịch viên cao nhất. Các công ty này cũng có mức lương và đãi ngộ tốt cho nhân viên của họ.

Thông qua bài viết, bạn đã biết biên dịch viên là gì cũng như những công việc xoay quanh vị trí này, mức lương và điều kiện làm việc. Đây là một công việc khá tiềm năng cho những bạn yêu thích các công việc liên quan đến ngoại ngữ.