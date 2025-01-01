1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ (tên Tiếng Anh là Life insurance) là một sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ tài chính của người tham gia mua bảo hiểm trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể và tính mạng con người.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 12/VBHN-VPQH thì khái niệm bảo hiểm nhân thọ được định nghĩa như sau: "Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết."

Trên các phương diện pháp lý, bảo hiểm nhân thọ lại chính là một loại hợp đồng cam kết chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm không may xảy ra rủi ro. Thời gian đủ để người được bảo hiểm được hưởng theo thời gian thỏa thuận trước đó có thể là 5 năm, 10 năm, 30 năm,...

Hiện nay trên thị trường có 17 công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó duy nhất Bảo Việt Nhân Thọ là công ty của Việt Nam, 16 công ty còn lại là các công ty có vốn đầu tư từ các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới như Manulife, AIA, Prudential, Dai-ichi Life, Hanwha life, Sun Life, Generali...

2. Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ hiện hữu với những ý nghĩa to lớn như sau:

Bảo hiểm nhân thọ đem lại tính nhân văn cho người tham gia bảo hiểm

Khi mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho người thân chính là thể hiện sự quan tâm, san sẻ khó khăn với người thân yêu của mình tránh những rủi ro không thể nào lường trước.

Đối với những bậc cha mẹ khi về già, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho bậc sinh thành của mình, thể hiện lòng hiếu thảo của con cái và cũng một phần có thể giúp con cái có thể an tâm hơn về cha mẹ khi về già, không đảm bảo được sức khỏe.

Hơn nữa, hiện nay các công ty bảo hiểm cung cấp các loại hình bảo hiểm không chỉ muốn hỗ trợ và bảo vệ người mua bảo hiểm mà còn dùng để đầu tư cho các hạng mục đầu tư sinh lời. Điều này có thể tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ.​

Phòng ngừa những rủi ro không lường trước

Bạn là người được bảo hiểm, nhưng nếu như không may bạn xảy ra chuyện như tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo, tử vong,...bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả các quyền lợi theo quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Tích lũy cho các mục tiêu tương lai

Bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi đáo hạn. Loại quyền lợi này có thể cho bạn một khoản tích lũy an toàn, lâu dài để cho bạn có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mỗi sự kiện quan trọng như tích lũy tài chính cho con cái theo đuổi học vấn, đầu tư kinh doanh hay an dưỡng tuổi già.

Mỗi loại hình bảo hiểm nhân thọ đem lại ý nghĩa nhất định cho người tham gia bảo hiểm

3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản tại Việt Nam hiện nay

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) thực chất là một khoản đầu tư rất khôn ngoan trong tương lai, đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều không chắc chắn ở phía trước. Dưới nhiều góc độ thì bảo hiểm nhân thọ được chia thành nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau.

3.1. Loại hình bảo hiểm nhân thọ theo phạm vi

Dựa theo phạm vi, có 7 loại hình bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ; bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí.

Bảo hiểm sinh kỳ

Căn cứ theo Khoản 13 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định:

"Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm."

Như vậy, nếu trong trường hợp người được bảo hiểm chết trước hạn thì sẽ không được chi trả bất kỳ khoản tiền nào từ bảo hiểm.

Đặc điểm:

Phí bảo hiểm chỉ đóng duy nhất 1 lần.

Người được bảo hiểm sẽ được trợ cấp định kỳ trong thời gian thỏa thuận hoặc đến khi chết. Đối với hình thức trợ cấp định kỳ đến khi chết thì sẽ không xác định được thời gian.

Mục đích:

Đảm bảo được thu nhập ổn định khi tuổi già.

Giảm bớt được gánh nặng cho con cái khi về già.

Duy trì mức sống trong những năm tháng còn lại khi về già.

Bạn có thể tham khảo bảo hiểm sinh kỳ để mua tặng bố mẹ mình

Bảo hiểm tử kỳ

Loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kỳ chính là một loại hình bảo hiểm nhân thọ khi mà người được bảo hiểm qua đời trong thời gian nhất định và người được thụ hưởng bảo hiểm sẽ được công ty chi trả một khoản tiền. Điều này đồng nghĩa với việc người thụ hưởng sẽ có quyền lợi cốt yếu để bảo vệ tài chính trước những rủi ro tử vong trong thời gian nhất định.

Đặc điểm:

Bảo hiểm có thời hạn nhất định, có nghĩa là nếu thời gian tử vong quá thời gian quy định trước đó thì sẽ không được hưởng tiền bảo hiểm.

Bản chất của bảo hiểm tử kỳ là thuần túy, không có giá trị hoàn lại hay yếu tố tích lũy và không có quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Mức phí đóng bảo hiểm thấp.

Thời gian để yêu cầu nộp phí bảo hiểm rất ngắn.

Mục đích:

Quyền lợi cốt lõi của bảo hiểm tử kỳ là bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Loại hình bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp chính là nghiệp vụ bảo hiểm kế hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

Đặc điểm:

Số tiền bảo hiểm được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được BH bị tử vong trong thời hạn bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm xác định (thường là 5 năm, 10 năm, 20 năm…)

Phí BH thường đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí bảo hiểm và cũng có thể được hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia.

Mục đích:

Hỗ trợ tài chính cho người được tham gia bảo hiểm và gia đình trong trường hợp không may gặp các rủi ro về sức khỏe.

Là cách hiệu quả để giúp tích lũy tài chính.

Ví dụ:

Sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Bảo Việt Nhân Thọ. Loại hình bảo hiểm này cung cấp cho người tham gia bảo hiểm những quyền lợi như:

Quyền lợi đáo hạn dành riêng cho con cái để chi trả chi phí về học phí, giúp con của bạn được học tập và phát triển toàn diện, hỗ trợ đi du học hoặc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh,...

Quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm, cụ thể mỗi năm hợp đồng bảo hiểm tự động tăng thêm 5% trên số tiền gốc kể từ năm hợp đồng thứ 2

Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo vệ con trẻ trước rủi ro tử vong với 100% số tiền tham gia đóng bảo hiểm để hỗ trợ tài chính cho cha mẹ khi hợp đồng vẫn còn đang có hiệu lực

Quyền lợi khi bên mua bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Toàn bộ phần phí còn lại của Hợp đồng sẽ được BVNT miễn cho khách hàng và duy trì đầy đủ quyền lợi đối với con trẻ giúp tương lai học vấn của con cái

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Bảo hiểm sẽ trợ cấp 25% 25% Số tiền bảo hiểm gia tăng, đều đặn mỗi năm kể từ ngày xảy ra tai nạn đến ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực .

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm gia tăng, tối đa 500 triệu đồng

Chia lãi: Hưởng thêm Lãi chia hàng năm khi Hợp đồng có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là một trong những loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản và phổ biến

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ hay còn gọi là bảo hiểm niêm kim nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong trường hợp sống đến một thời hạn nhất định. Sau thời gian quy định này thì công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo quy định đã thỏa thuận ở hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm:

Người tham gia bảo hiểm chủ động lựa chọn đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần. Đến thời điểm cụ thể, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền cho người được bảo hiểm.

Niên kim chỉ chi trả cho người được bảo hiểm còn sống.

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm phụ thuộc vào độ tuổi từ khi tham gia bảo hiểm, độ tuổi bắt đầu nhận niên kim.

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư hay còn được gọi là bảo hiểm đầu tư, là loại hình bảo hiểm bao gồm cả hai yếu tố: bảo vệ và đầu tư sinh lợi nhuận. Loại hình bảo hiểm này được xem là một giải pháp tài chính linh hoạt vừa mang lại cơ hội đầu tư sinh lời tăng cơ hội gia tăng tài sản tích lũy lại vừa bảo vệ tài chính cho người tham gia trước những rủi ro không lường trước.

Đặc điểm:

Cơ cấu đóng phí và quyền lợi bảo hiểm tách riêng rõ ràng giữa phần bảo vệ và phần đầu tư.

Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời chính là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. Theo đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền cho người thụ hưởng nếu như người được bảo hiểm không may tử vong tại bất cứ thời điểm nào kể từ khi hợp đồng bảo hiểm đã thỏa thuận có hiệu lực.

Đặc điểm

Về số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm không có giới hạn tối thiểu hoặc tối đa, phụ thuộc vào tiền phí mỗi năm mà người mua bảo hiểm đóng.

Về thời gian hợp đồng: Là khoảng thời gian từ lúc ký hợp đồng bảo hiểm đến khi người được bảo hiểm chết (chết do tai nạn, chết do bệnh tật hoặc chết do tuổi già).

Về lãi suất mỗi năm: Lãi suất thường sẽ cao và thời hạn hiệu lực của hợp đồng càng cao thì giá trị hoàn lại của hợp đồng càng lớn.

Về quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Có thể tạm ứng trước 50% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị mắc các bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Có thể đóng phí bảo hiểm linh hoạt 1 lần hoặc theo định kỳ năm, quý, tháng.

Bảo hiểm hưu trí

Dựa theo Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC thì bảo hiểm hưu trí được định nghĩa như sau:

“Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.”

Loại hình bảo hiểm này gồm 2 loại:

Bảo hiểm hưu trí cho cá nhân.

Bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động.

Bảo hiểm hưu trí dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm sẽ đóng 1 khoản phí theo định kỳ, khi đến độ tuổi nghỉ hưu được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm (nữ giới là 55 tuổi và nam giới là 60 tuổi.

Đặc điểm:

Bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng các nhân và bảo hiểm hưu trí cho người lao động.

Người được bảo hiểm bắt đầu nhận được quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng.

Quyền lợi của bảo hiểm hưu trí cơ bản bao gồm những quyền lợi về hưu trí định kỳ và quyền lợi hưu trí bảo hiểm rủi ro.

Người được bảo hiểm hưu trí có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo quy định đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ triển khai đầy đủ 7 loại hình bảo hiểm nhân thọ như trên. Hầu hết các công ty bảo hiểm chỉ tập trung triển khai và cung cấp 3 loại hình bảo hiểm cơ bản bao gồm bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị.

Bảo hiểm nhân thọ vừa là sản phẩm đầu tư, vừa bảo vệ bạn và người thân khỏi những rủi ro không mong muốn

3.2. Loại hình bảo hiểm nhân thọ theo phương thức tham gia

Bên cạnh việc phân loại các loại hình bảo hiểm nhân thọ theo phạm vi thì còn được chia theo phương thức tham gia bảo hiểm. Theo phương thức tham gia bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm, cụ thể như sau:

Loại hình bảo hiểm nhân thọ theo cá nhân Loại hình bảo hiểm nhân thọ theo nhóm, gia đình Là một loại hình bảo hiểm được thực hiện dưới hình thức người tham gia bảo hiểm là một cá nhân. Dựa theo hình thức tự nguyện tham gia một hoặc nhiều các loại hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm chính có thể mua thêm nhiều các sản phẩm bổ sung khác cho người thân và gia đình trên cùng một hợp đồng bảo hiểm đã thỏa thuận. Là một loại hình bảo hiểm dựa theo hình thức tập thể và có kèm theo danh sách các cá nhân là người được hưởng bảo hiểm. Thông thường thì sẽ là các sản phẩm hưu trí nhóm như Điểm Tựa Hưu Trí của Manulife, Bảo hiểm hưu trí của Bảo Việt Nhân thọ.

3. Có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không?

Bạn có thể lựa chọn tham gia một trong các loại hình bảo hiểm nói trên. Đặc biệt nếu bạn thuộc nhóm: người trụ cột gia đình, người có kế hoạch về hưu an nhàn hoặc cặp vợ chồng có con nhỏ thì những loại hình bảo hiểm nhân thọ này mang lại nhiều lợi ích đặc biệt.

Bảo hiểm nhân thọ không những là điểm tựa chắc chắn về tài chính, giúp bạn chi trả viện phí và chăm sóc sức khỏe, mà nó còn có khả năng giúp bạn an tâm hơn đối với rủi ro mà bản thân, gia đình gặp phải, từ đó yên tâm phục hồi kinh tế. Quyền lợi đáo hạn của bảo hiểm còn hỗ trợ bạn về nguồn tài chính dồi dào, thoải mái thực hiện mọi dự định của bản thân.

Hơn nữa, việc bạn mua một loại hình bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho bố mẹ, con nhỏ còn thể hiện sự báo hiếu cho các bậc sinh thành và là giải pháp để đảm bảo con đường học vấn của con cái.

Thủ tục tham gia sẽ tùy thuộc vào mỗi loại hình bảo hiểm nhân thọ mà bạn lựa chọn. Các giấy tờ cơ bản có thể bao gồm:

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh…

Giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án (nếu gặp vấn đề sức khỏe).

Các giấy tờ chứng minh thu nhập.

Lưu ý: Trước khi tham gia mua bảo hiểm, bạn cần trao đổi rõ ràng với nhân viên tư vấn để nắm được quyền lợi của mình.

Ngoài ra còn có một số sản phẩm bảo hiểm online có thủ tục tham gia cực kỳ đơn giản, không cần khám sức khỏe hoặc chứng minh thu nhập.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho bạn toàn bộ những thông tin hữu ích nhất về các loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến. Khi xem xét mua bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, bạn cần xem xét các yếu tố như khả năng chi trả phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, tiềm năng tăng trưởng giá trị tiền mặt và các mục tiêu tài chính. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã có thêm kiến thức về các loại hình bảo hiểm nhân thọ, có sự lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình.