1. Kỹ sư phần mềm và khoa học máy tính

Các ngành nghề phát triển trong tương lai không thể bỏ qua vị trí kỹ sư phần mềm và khoa học máy tính. Đây là hai ngành gắn liền với sự phát triển khoa học công nghệ, nhân tố đặc biệt để thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển.

Kỹ sư phần mềm là ai? Đó chính là những người tạo nên các phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm game… Trên hệ thống máy tính. Còn khoa học máy tính chính là ngành học chuyên sâu về hệ thống máy tính. Cả hai ngành đều thuộc khối ngành công nghệ thông tin, đã và đang là 2 ngành quan trọng đáp ứng nhu cầu trong nhiều ngành công nghiệp.

Các ngành nghề tương lai trọng điểm sẽ giúp bạn tăng cơ hội công việc và có thu nhập tốt. Do đó, nếu yêu thích lĩnh vực CNTT, các bạn trẻ nên xem xét về lựa chọn kỹ sư phần mềm hoặc khoa học máy tính để bắt đầu.

2. Ngành nghề tương lai hấp dẫn với quản trị du lịch & khách sạn

Đây là một trong các ngành nghề tương lai đóng vai trò kinh tế mũi nhọn và tuyệt đối không bao giờ “lỗi mốt”. Đặc biệt sau Covid 19, nhu cầu “chữa lành” của con người đang ngày càng gia tăng.

Ngành này sẽ phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn hóa xuyên lục địa. Làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, bạn sẽ tiếp cận với mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn góp phần quảng bá du lịch bản địa và sẽ có nguồn thu nhập vô cùng hấp dẫn. Do đó, nếu đang tìm kiếm các ngành nghề tương lai mà môi trường làm việc linh động, nhiều cơ hội giao tiếp thì đây chính là một lựa chọn tốt.

Quản trị du lịch và khách sạn là một trong các ngành nghề tương lai hấp dẫn bạn trẻ

3. Ngành kiến trúc

Các ngành nghề có triển vọng trong tương lai không thể thiếu tên ngành kiến trúc. Đây là một trong những ngành có thu nhập cao và người học cũng có nhiều cơ hội chọn việc hấp dẫn. Chỉ cần bạn có ý tưởng, có bản lĩnh, có phong cách thiết kế riêng biệt thì chắc chắn bạn sẽ nhận được nguồn thu nhập không giới hạn.

Kiến trúc là một công việc đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Bạn đừng nghĩ kiến trúc chỉ giới hạn trong thiết kế nhà ở. Bạn còn có thể thiết kế đường sá, cầu cống, các tòa nhà chọc trời. Bạn cũng có đa dạng cơ hội nghề nghiệp ngoài thiết kế, ví dụ như chuyên gia tư vấn, giám sát, chủ đầu tư, hay làm việc nghiên cứu đào tạo…

Xem thêm: Nghề Kiến Trúc Sư Là Gì? Làm Thế Nào Để Trở Thành Kiến Trúc Sư?

4. Tư vấn tâm lý

Nói đến các ngành nghề tương lai thì không thể bỏ qua ngành tư vấn tâm lý. Xã hội phát triển kéo theo đó áp lực cũng tăng cao đến khủng khiếp. Ngày nay, chuyên viên tâm lý luôn nhận được sự tôn trọng của xã hội và ngày càng chứng minh được vị thế của ngành trong nền kinh tế.

Chuyên viên tư vấn tâm lý, nhà trị liệu tâm lý là những vị trí rất hot của ngành. Đây đích thị là một trong những các ngành nghề trong tương lai mà bạn trẻ có thể cân nhắc. Đặc biệt là những bạn trẻ tinh tế, có sự đam mê tìm hiểu các khía cạnh tâm lý và hành vi con người.

Tư vấn tâm lý là ngành tương lai mang tính xu hướng, rất triển vọng trong tương lai

5. Ngành y tế: Ngành đặc biệt quan trọng

Điều dưỡng y tế, bác sĩ đa khoa và nhiều vị trí khác đều rất cần trong nhiều năm tới. Thực ra, song song với quá trình phát triển của xã hội, ngành y tế càng chứng minh được tầm quan trọng của mình.

Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm xu hướng các ngành nghề trong tương lai có nhiều cơ hội việc làm thì đây là một lựa chọn tốt nhất. Không chỉ làm việc ở các bệnh viện, phòng khám, ngành y tế ngày nay còn rất nhiều cơ hội rộng mở: Làm việc chăm sóc sức khỏe tại nhà, làm việc trong viện dưỡng lão, xuất khẩu lao động thu nhập cao…

6. Ngành thẩm mỹ, sức khỏe: Ngành dẫn đầu về thu nhập

Bên cạnh du lịch để giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, khám phá, thì làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cũng là nhu cầu chính đáng của con người. Khi thu nhập tốt lên, con người ngày càng chú trọng đến việc làm đẹp và thẩm mỹ. Điển hình có thể kể đến như nhu cầu giải phẫu thẩm mỹ, giảm cân, xăm mày - môi - mắt, trẻ hóa, massage thư giãn….

Ngành nghề này đòi hỏi bạn có chút tố chất để làm việc cũng như phát triển được sự nghiệp. Và nó được xem là một trong các ngành nghề tương lai mang tính xu hướng, cơ hội việc làm và thu nhập đều hấp dẫn.

Ngành thẩm mỹ và sức khỏe có các cơ hội công việc nào? Bạn có thể làm việc ở các viện thẩm mỹ, spa, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Bạn cũng có thể làm việc nghiên cứu các giải pháp chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và phát triển thực phẩm chức năng…

Hiện nay, Việt Nam chưa có trường nào chính thức đào tạo chính quy ngành thẩm mỹ, sức khỏe. Tuy nhiên muốn làm việc trong ngành này bạn có thể tìm đến các trung tâm dạy nghề có chất lượng đào tạo tốt để học một khóa học ngắn hạn. Riêng với bác sĩ thẩm mỹ thì sẽ được đào tạo chính quy trong các trường đại học y dược toàn quốc.

7. Ngành trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một trong các ngành nghề hot trong tương lai. AI không chỉ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ. Nó ngày càng phổ biến trong các ngành an ninh, sản xuất… Vì vậy nhu cầu nhân lực của ngành cũng ngày càng tăng.

Trí tuệ nhân tạo có rất nhiều ứng dụng và được sử dụng ngày càng rộng rãi. Điển hình có thể kể đến như trợ lý ảo, ứng dụng internet, sáng tạo nội dung, tìm kiếm trực tuyến, tiếp thị số, chatbot, an ninh mạng, thăm dò nghiên cứu, nghệ thuật, thiết kế, ô tô, trò chơi điện tử, chăm sóc sức khỏe… Khi công nghệ ngày càng phát triển, AI cũng có bệ phóng để ngày càng hoàn thiện và mang lại tính ứng dụng cao hơn.

Dự kiến trong tương lai, nhờ có trí tuệ nhân tạo mà con người sẽ được “giải phóng” khỏi những công việc nặng nhọc. Thậm chí con người còn được giải phóng cả đầu óc nhờ AI có thể thay thế bộ não của con người và xử lý được nhiều việc. Do đó, nếu đang tìm kiếm một ngành nghề tương lai hot tiềm năng thì đây là một lựa chọn rất đáng để bạn trẻ cân nhắc.

Trí tuệ nhân tạo là lựa chọn ngành nghề tương lai tiềm năng, nhiều cơ hội phát triển

8. Ngành kinh tế và tài chính

Kinh tế tài chính là một trong các ngành nghề tương lai mà bất cứ quốc gia nào cũng cần. Quá khứ, hiện tại và trong tương lai, đảm bảo ngành nghề này vẫn còn sức hấp dẫn và có nhu cầu nhân lực cao.

Ngành này sẽ phù hợp với các bạn trẻ năng động vì xu thế hội nhập ngày càng tăng, nhu cầu thị trường cũng ngày càng thay đổi. Làm việc trong ngành kinh tế tài chính đòi hỏi bạn phải có sự linh hoạt, khả năng ứng biến và chịu được áp lực cao. Bù lại, thu nhập của ngành cũng rất tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, cơ hội làm việc cũng đa dạng và nhiều lựa chọn.

9. Ngành F&B: Ngành nghề trong tương lai hấp dẫn bạn trẻ

Làm việc trong ngành F&B (công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống) là một cơ hội thú vị mà các bạn trẻ rất thích. Ngành này có môi trường làm việc vô cùng năng động, như nhà hàng, quán ăn, quán cafe, bar, các cửa hàng thực phẩm, kinh doanh ăn uống…

Công việc trong ngành này không chỉ gói gọn trong việc phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng. Nó còn là tất cả các công việc liên quan đến chuỗi cung ứng F&B và nhiều vấn đề khác.

F&B là ngành thiết yếu và có mặt ở bất cứ quốc gia nào, nó không chỉ giải quyết nhu cầu ăn uống cơ bản của con người mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế. Đây là một phân ngành nhỏ trong ngành dịch vụ và nhu cầu hầu như không bao giờ giảm. Vì vậy, xét về các ngành nghề tương lai hot nhất thì đây chính là một trong những lựa chọn rất an toàn, hiệu quả.

F&B là lựa chọn ngành triển vọng trong tương lai

10. Ngành marketing

Công nghệ ngày càng phát triển và chiếm lĩnh đời sống. Con người ngày nay gần như sử dụng internet là chủ yếu để tìm kiếm thông tin, mua sắm hàng hóa, lựa chọn dịch vụ. Do đó, ngành marketing chính là một trong các ngành nghề tương lai quan trọng.

Không chỉ giai đoạn hiện tại, trong tương lai các chuyên gia marketing cũng được các doanh nghiệp săn đón nồng nhiệt. Nếu yêu thích làm việc trong lĩnh vực này, bạn trẻ nên tìm cho mình một trường đào tạo chất lượng. Đảm bảo tương lai bạn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình.

11. Ngành công nghệ nano

Công nghệ nano là một trong những công nghệ có tính ứng dụng lớn nhất hiện nay. Ngành này đặc biệt có tính ứng dụng cao trong y tế: chữa ung thư, diệt khuẩn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. Nó còn được ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ cao: Chip sinh học, pin mặt trời, linh kiện điện tử.

Do đó, bên cạnh công nghệ thông tin, có thể nói công nghệ nano sẽ là một trong những các ngành nghề hot trong tương lai mà các bạn trẻ không nên bỏ lỡ.

Ngành công nghệ nano có tính ứng dụng cao trong xã hội tương lai

Các ngành nghề tương lai ngoài top 10+ trên đây còn rất nhiều cơ hội hấp dẫn khác mà bạn có thể tìm hiểu và lựa chọn. Mỗi người có tính cách riêng, sở trường riêng, vì vậy cũng sẽ có những lựa chọn nghề nghiệp riêng cho mình. Tuy nhiên, chọn ngành nghề có xu hướng phát triển bền vững sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, dễ dàng đạt được thu nhập mà mình mong muốn.

Xem thêm: Khái Niệm Nghề Nghiệp Là Gì? Vai Trò Định Hướng Nghề Nghiệp Trong Tương Lai