1. Kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là vị trí đảm nhiệm các công việc liên quan đến quản lý tài chính cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các khoản thu nhập, chi phí và lợi nhuận từ bán hàng.

Các nghiệp vụ kế toán bán hàng như: Theo dõi doanh thu bán hàng, lập báo cáo bán hàng... Việc này sẽ giúp họ đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Họ là cầu nối giữa bộ phận bán hàng và bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính liên quan đến việc bán hàng. Ngoài ra họ còn đóng vai trò quan trọng khác như:

Kiểm soát doanh thu bán hàng: Đảm bảo doanh thu được ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Tối ưu hóa chi phí bán hàng: Theo dõi và phân tích chi phí bán hàng, giúp doanh nghiệp xác định các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý, từ đó đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí.

Tuân thủ quy định pháp luật : Đảm bảo việc lập hóa đơn bán hàng, thuế VAT đúng quy định, giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về pháp luật.

Cung cấp thông tin cho bộ phận khác: Cung cấp số liệu bán hàng cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp như marketing, kho, giúp các bộ phận này có căn cứ để xây dựng chiến lược và hoạt động hiệu quả.

2. Các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Có thể nói kế toán bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán bán hàng cần trang bị đầy đủ các nghiệp vụ kế toán bán hàng dưới đây để đảm bảo thực hiện công việc một cách hiệu quả, tránh sai sót tối đa:

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Một trong những nghiệp vụ kế toán bán hàng là ghi nhận doanh thu bán hàng theo đúng thời điểm phát sinh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời. Từ đó phân loại doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, khách hàng, khu vực thị trường... Lập các báo cáo về doanh thu bán hàng theo yêu cầu của bộ phận quản lý.

Quản lý công nợ khách hàng

Theo dõi tình hình công nợ khách hàng, lập bảng kê chi tiết công nợ theo từng khách hàng, từng kỳ hạn thanh toán cũng là một trong các nghiệp vụ kế toán bán hàng. Ngoài ra họ cần nhắc nhở khách hàng thanh toán nợ đúng hạn, đồng thời xử lý các khoản công nợ khó thu hồi.

Hạch toán chi phí bán hàng

Kế toán bán hàng cần phân loại và ghi nhận các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, phân bổ chi phí bán hàng cho từng mặt hàng, sản phẩm, cuối cùng là lập báo cáo về chi phí bán hàng theo yêu cầu của bộ phận quản lý.

Quản lý hàng tồn kho

Cập nhật số lượng hàng tồn kho theo từng mặt hàng, sản phẩm là một trong các nghiệp vụ kế toán bán hàng cần có. Việc này sẽ giúp theo dõi tình hình xuất nhập kho, đảm bảo số lượng hàng tồn kho thực tế khớp với số liệu kế toán. Ngoài ra, họ cũng cần lập các báo cáo về hàng tồn kho theo yêu cầu của bộ phận quản lý.

Lập các báo cáo

Một trong các nghiệp vụ kế toán bán hàng là báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí và lợi nhuận bán hàng. Báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động bán hàng. Báo cáo so sánh kết quả kinh doanh bán hàng theo từng mặt hàng, sản phẩm, khu vực thị trường...

Ngoài ra, kế toán bán hàng còn có thể tham gia vào các công việc khác như:

Tham gia vào việc lập kế hoạch bán hàng.

Cung cấp thông tin cho bộ phận quản lý để ra quyết định về giá cả, sản phẩm, thị trường...

Tham gia vào công tác thanh kiểm tra nội bộ.

3. Kế toán bán hàng cần trang bị những kiến thức gì?

Để trở có nghiệp vụ kế toán bán hàng giỏi bạn cần trang bị cho mình những kiến thức như sau:

Kiến thức về kế toán

Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp kế toán cơ bản : Bao gồm kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán quản trị.

Có hiểu biết về các quy trình nghiệp vụ kế toán bán hàng : Bao gồm ghi nhận doanh thu, hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT), lập các báo cáo bán hàng, hỗ trợ các bộ phận khác.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Hiểu rõ chức năng và cách sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, SAP, HYSoft.

Bao gồm ghi nhận doanh thu, hạch toán thuế giá trị gia tăng (VAT), lập các báo cáo bán hàng, hỗ trợ các bộ phận khác. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Hiểu rõ chức năng và cách sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, SAP, HYSoft.

Kiến thức về thuế

Có hiểu biết về luật thuế Việt Nam : Nắm rõ các quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Biết cách tính thuế cho các giao dịch bán hàn g: Áp dụng đúng các quy định về thuế cho từng loại hình giao dịch bán hàng khác nhau.

Cập nhật thường xuyên các thay đổi về luật thuế : Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Kỹ năng tin học

Sử dụng thành thạo máy tính: Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel), trình duyệt web, email.

Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán: Nắm rõ chức năng và cách sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, SAP, HYSoft.

Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng: Biết cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, tra cứu thông tin liên quan đến kế toán và thuế trên các website uy tín.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản : Có khả năng trình bày thông tin một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.

Kỹ năng lắng nghe: Biết cách lắng nghe ý kiến của khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên.

Biết cách lắng nghe ý kiến của khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc một cách hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm

Có khả năng làm việc độc lập : Hoàn thành tốt công việc được giao mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp của cấp trên.

Có khả năng làm việc nhóm: Phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.

Kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp

Hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp : Có khả năng giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Nắm rõ giá cả, chính sách bán hàng của doanh nghiệp: Cập nhật thường xuyên các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết là vô cùng quan trọng để thực hiện tốt công việc được giao.

4. Cơ hội nghề nghiệp của kế toán bán hàng hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng kế toán bán hàng rất cao do sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử. Theo khảo sát, dự kiến trong năm 2024, nhu cầu tuyển dụng kế toán bán hàng tăng 15%.

Kế toán bán hàng có thể làm việc tại nhiều môi trường khác nhau như: Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ, công ty bán lẻ, sàn thương mại điện tử...

Mức lương của kế toán bán hàng khá cao so với các ngành nghề khác, dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí công việc. Kế toán bán hàng có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên có thể nhận mức lương trên 20.000.000 VNĐ/tháng.

Kế toán bán hàng có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Sau một thời gian làm việc, kế toán bán hàng có thể được thăng chức lên vị trí quản lý kế toán bán hàng, quản lý tài chính, hoặc thậm chí là giám đốc tài chính. Họ cũng có thể tự mở văn phòng kế toán hoặc làm việc tự do cho nhiều khách hàng khác nhau.

Ngành nghề kế toán bán hàng có nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức lương cao. Tuy nhiên bạn cần trang bị cho mình các nghiệp vụ kế toán bán hàng để vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vừa giúp tăng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.