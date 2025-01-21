Top 10 Các Tờ Báo Nổi Tiếng Ở Việt Nam: Điểm Mặt Các Ông Lớn Trong Ngành Báo Chí

Top 10 Các Tờ Báo Nổi Tiếng Ở Việt Nam: Điểm Mặt Các Ông Lớn Trong Ngành Báo Chí
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 21/01/2025
Các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho độc giả. Trong thời đại số hóa, việc tìm kiếm những nguồn thông tin đáng tin cậy trên các tờ báo nổi tiếng như VnExpress, Dân Trí, Vietnamnet,... trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Báo chí là gì?
  4. 2. Tại sao nên đọc báo hằng ngày?
  6. 3. Các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam
    1. 3.1. VnExpress
    2. 3.2. Báo Dân Trí
    3. 3.3. Báo Vietnamnet
    4. 3.4. Báo Tuổi trẻ Online
    5. 3.5. Báo Đời sống và Pháp luật
    6. 3.6. Báo Nhân Dân
    7. 3.7. Báo Thanh Niên
    8. 3.8. Báo Tiền Phong
    9. 3.9. Báo Lao Động
    10. 3.10. Báo điện tử VTV
  8. 4. Hiện nay Việt Nam có còn in báo giấy không?
  10. 5. Bảng giá book báo điện tử mới nhất 2024

1. Báo chí là gì?

Báo chí là một phương tiện truyền thông đại chúng, thường được in hoặc phát sóng điện tử, cung cấp thông tin, tin tức và phản ánh về các sự kiện, vấn đề trong và ngoài nước với các bài viết về nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, xã hội, giải trí,... Báo chí góp phần tạo ra ý thức cộng đồng và là một phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy sự phát triển và cải thiện của xã hội.

Báo chí là một phương tiện truyền thông đại chúng, cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề trong và ngoài nước.
Báo chí là một phương tiện truyền thông đại chúng

2. Tại sao nên đọc báo hằng ngày?

Việc đọc báo hàng ngày mang lại nhiều lợi ích không thể phủ nhận. Thông qua việc đọc báo, chúng ta có cơ hội tiếp cận với đa dạng thông tin bổ ích, từ tình hình kinh tế - xã hội đến các vấn đề quốc tế và địa phương. Chúng ta có thể cập nhật được giá cả của các mặt hàng, tình hình lao động - việc làm, cũng như các thông tin về an ninh - trật tự và thời tiết, dịch bệnh. Bên cạnh đó, báo chí cũng là một nguồn thông tin giải trí quan trọng. Trên các trang báo, bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài thơ, văn xuôi, truyện ngắn và tranh vui, giúp giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.

Không chỉ vậy, các tờ báo in ở Việt Nam còn giúp chúng ta nắm được các quan điểm, chính sách và pháp luật của Nhà nước và Đảng. Đặc biệt, báo, tạp chí của Đảng còn là một tài liệu quan trọng trong công tác sinh hoạt và tuyên truyền, giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, cũng như động viên phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đọc báo giúp chúng ta có cơ hội tiếp cận với đa dạng thông tin bổ ích
Đọc báo giúp chúng ta có cơ hội tiếp cận với đa dạng thông tin bổ ích

3. Các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam

Lựa chọn các tờ báo ở Việt Nam uy tín, chất lượng là điều cần thiết để bạn cập nhật tin tức nhanh chóng, chính xác và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực. Hãy cùng khám phá top các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn thông tin phù hợp với nhu cầu của bản thân.

3.1. VnExpress

VnExpress ra mắt lần đầu vào ngày 26 tháng 2 năm 2001 và nhận được giấy phép từ Bộ Văn hóa - Thông tin vào ngày 25 tháng 11 năm 2002. Trang báo điện tử này thuộc sở hữu của Bộ Khoa học Công nghệ và hiện được quản lý bởi FPT Online. Với hơn 15 năm phát triển, VnExpress đã thu hút một lượng lớn người đọc trung thành, trở thành một trong những trang báo điện tử uy tín và được ưa chuộng nhất hiện nay. VnExpress không chỉ cung cấp tin tức hàng giờ một cách nhanh chóng và trung thực mà còn có sự chọn lọc đặc biệt về các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước.

3.2. Báo Dân Trí

Ra đời vào năm 2005, báo Dân Trí là một trong số ít các trang báo điện tử được xếp vào danh sách các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam. Với đội ngũ biên tập chuyên nghiệp, trang tin này không chỉ cung cấp thông tin đa dạng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học và công nghệ mà còn chú trọng đến việc chọn lọc và cập nhật những tin tức chính xác nhất, đặc biệt là ở mục tin sự kiện và thế giới.

Ngoài ra, Dân Trí còn mở thêm mục blog và diễn đàn để thảo luận về những vấn đề nóng nhất của cuộc sống, đồng thời tạo sự tương tác gần gũi với độc giả. Trang báo cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng và được tối ưu hóa cho nhiều thiết bị từ máy tính đến điện thoại di động.

các tờ báo nổi tiếng ở việt nam
Dân Trí cung cấp thông tin đa dạng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa

3.3. Báo Vietnamnet

Vietnamnet cũng là một trong các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam, cung cấp một loạt thông tin đa dạng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, giáo dục và sức khỏe. Là một nhật báo trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Vietnamnet luôn tự hào về việc cung cấp thông tin thời sự nhanh chóng và đầy đủ, 24/7, trong suốt 7 ngày mỗi tuần, nhằm đảm bảo rằng người đọc luôn được cập nhật với tin tức mới nhất. Đặc biệt, Vietnamnet cung cấp cả bản tiếng Việt và tiếng Anh, mở ra cơ hội tiếp cận thông tin cho độc giả cả trong và ngoài nước.

3.4. Báo Tuổi trẻ Online

Không thể không nhắc đến trong số các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam đó là Báo Tuổi Trẻ Online - một ấn bản của Báo Tuổi Trẻ - cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là trang báo điện tử thu hút một lượng đông đảo độc giả nhờ vào sự phát triển không ngừng và khả năng thích nghi linh hoạt với nhu cầu và sở thích của người xem. Với sứ mệnh cung cấp thông tin chính xác và đa dạng, Tuổi Trẻ Online luôn là một nguồn thông tin đáng tin cậy, mang đến cho độc giả những tin tức nhanh chóng, đầy đủ từ mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến các sự kiện hàng ngày trong cuộc sống.

3.5. Báo Đời sống và Pháp luật

Báo Đời sống và Pháp luật là cơ quan trung ương của Hội Luật gia Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp thông tin đa dạng về đời sống, pháp luật, kinh doanh, thể thao và giải trí. Với nhiều dạng tin bài, tin ảnh và video, trang báo này mang đến cho độc giả một trải nghiệm đọc tin thú vị và đa chiều. Tôn chỉ của Báo Đời sống & Pháp luật là hấp dẫn như đời sống và đồng hành cùng pháp luật, giúp bạn tiếp cận những thông tin mới nhất và chính xác nhất.

các tờ báo nổi tiếng ở việt nam
Báo Đời sống và Pháp luật là cơ quan trung ương của Hội Luật gia

3.6. Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân cùng với tạp chí Cộng sản đều là hai cơ quan ngôn luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sáng lập vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân Dân đã trở thành một phương tiện quan trọng truyền tải tiếng nói quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Với tổng số 200 - 220 nghìn bản phát hành mỗi ngày, Báo Nhân Dân lan tỏa rộng khắp từng chi bộ trên toàn quốc và cũng được phát hành tại một số quốc gia ngoài. Các ấn phẩm cuối tuần và hàng tháng của Báo Nhân Dân nhận được sự quan tâm đặc biệt từ độc giả. Mỗi khi xuất bản, Báo Nhân Dân luôn được những người dân, đặc biệt là người già và những người yêu tin tức, đón nhận một cách nồng nhiệt. Nhờ vậy, tòa báo Nhân Dân luôn nằm trong top các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam.

3.7. Báo Thanh Niên

Tạp chí Thanh Niên là một trong các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam được phát hành hàng ngày có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng được biết đến là một trong những tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất tại Việt Nam, với con số lớn 300.000 - 400.000 bản mỗi ngày.

Thành lập vào ngày 3 tháng 1 năm 1986, Tạp chí Thanh Niên đã có một chặng đường dài phát triển và góp phần quan trọng trong việc thảo luận các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Đặc biệt, tạp chí còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội như chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam, Khát vọng trẻ và quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, cũng như chương trình Tư vấn mùa thi và Tiếp sức mùa thi.

3.8. Báo Tiền Phong

Báo Tiền Phong có nguồn gốc từ thời kỳ chiến tranh Đông Dương và đã có một lịch sử phát triển dài lâu. Bắt đầu từ một tờ báo hàng tuần, Báo Tiền Phong đã phát triển thành một tổ hợp truyền thông với 6 ấn phẩm đa dạng: Tiền Phong hàng ngày, Tiền Phong điện tử, Tiền Phong cuối tuần, Tiền Phong cuối tháng, Người đẹp Việt Nam và Tri thức trẻ. Các ấn phẩm này đều đóng góp đa chiều thông tin và mang đến cho độc giả những tin tức mới nhất. Nhờ vậy, Báo Tiền Phong tự hào được điểm tên trong danh sách các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam.

Ngoài ra, báo còn tham gia các chiến dịch, đưa ra giải pháp và phê bình ý kiến về những vấn đề quan trọng trong xã hội. Cả báo in và báo online đều được độc giả đón nhận với nhiều nội dung hấp dẫn.

các tờ báo nổi tiếng ở việt nam
Báo Tiền Phong có nguồn gốc từ thời kỳ chiến tranh Đông Dương

3.9. Báo Lao Động

Báo Lao Động là một tờ báo chính thống thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là nguồn tin cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cả trong nước và trên thế giới. Với lịch sử phát triển lâu dài và những ảnh hưởng lớn trong hệ thống báo chí của chính quyền Việt Nam, Báo Lao Động cũng không nằm ngoài danh sách các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam.

Hiện nay, báo Lao Động cung cấp thông tin qua các chuyên mục chính như: thời sự, công đoàn, thế giới, xã hội, pháp luật, kinh doanh và nhiều mục khác. Đặc biệt, báo còn có mục dành riêng cho ý kiến của bạn đọc, nhằm đảm bảo sự tham gia và truyền tải ý kiến của cộng đồng.

3.10. Báo điện tử VTV

Báo điện tử VTV, hay còn được biết đến với tên gọi Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, là một trong những cơ quan thông tin trực tuyến duy nhất của Đài Truyền hình Việt Nam trên Internet. Với sự tin tưởng lớn từ công chúng, báo luôn nỗ lực đưa đến nguồn tin chính xác và nhanh chóng, với các chuyên mục đa dạng như tin tức, tài chính, thể thao, thế giới, pháp luật và nhiều chuyên mục khác.

Là một kênh thông tin cùng tồn tại song song với đài truyền hình Việt Nam, VTV News thu hút một lượng lớn độc giả truy cập, thể hiện vai trò là một trong các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay.

4. Hiện nay Việt Nam có còn in báo giấy không?

Hiện nay, dù sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự phổ biến của báo điện tử, các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam vẫn tiếp tục được in ấn để phát hành hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Bởi vẫn còn một lượng độc giả giữ vững thói quen đọc báo giấy và đánh giá cao tính chính thống, tin cậy của các tờ báo cũng như quan tâm đến trải nghiệm đọc. Tuy nhiên số lượng phát hành đã giảm đi đáng kể so với trước đây. Lý do cho sự suy giảm này được cho là bởi sự bùng nổ của internet và báo điện tử mang đến cho người đọc nhiều lựa chọn tiếp cận thông tin nhanh chóng và tiện lợi hơn.

các tờ báo nổi tiếng ở việt nam
Nhiều tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam vẫn tiếp tục được in ấn

5. Bảng giá book báo điện tử mới nhất 2024

Mặc dù giá của việc đăng bài trên các báo điện tử có thể khá cao nhưng nếu bạn chọn được vị trí thích hợp, giá quảng cáo trên báo điện tử có thể dao động từ khoảng 2 – 3 triệu đồng. Điều này mang lại cho doanh nghiệp sự hiệu quả xứng đáng khi quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Dưới đây là bảng báo giá booking tham khảo của các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam:

TỜ BÁO

VỊ TRÍ

GIÁ

Vnexpress

Top Story 5,6

150,000,000

Trang chủ - Top 2 - Kinh doanh

60,000,000

Trang chủ - Top 3,4,5 - CM kinh doanh

50,000,000

Streaming _ Top 6-8 _ Kinh doanh

30,000,000

Streaming _Top 9 kinh doanh trở đi

25,000,000

Box CM Hạ viện - Tin 1 - Nhóm 1A

20,000,000

Box CM Hạ viện - Tin 2,3 - Nhóm 1A

18,000,000

Thông tin doanh nghiệp - Trang chủ

15,000,000

Dantri

Trang chủ - Link Top 1

70,000,000

Trang chủ - Link 2

40,000,000

Chuyên mục phù hợp - Link 7,8,9

18,000,000

Tiểu mục

12,000,000

Tuổi trẻ

Hiển thị Trang chủ 4

40,000,000

Chuyên mục nhóm 1

30,000,000

Chuyên mục nhóm 3

15,000,000

Mục con - Trang Cần biết

8,000,000

Thanh Niên

Trang chủ Top 1

35,000,000

Trang chủ Top 2

31,000,000

Hiển thị chuyên mục

25,000,000

Tiểu mục

15,000,000

PR cần biết (300 chữ + 1 hình)

4,000,000

Tiền phong

Bài trung tâm - Top 1

50,000,000

Tin mới - Top 1

20,000,000

Trang chủ: Kinh doanh - Top 1

10,000,000

Chuyên mục

3,000,000

VTV

Loại 1 Đặc biệt - Trang chủ

35,000,000

Loại 3- Stream 1 - Trang chủ

12,000,000

Loại 5- Chuyên mục nổi bật 1

7,000,000

Loại 6 - Chuyên mục

5,000,000

Vietnamnet.vn

Tiêu điểm Home 2-3, Top 1

85,000,000

Mới nóng 1-6, top 1

58,000,000

Mới nóng 21-31, top 9

28,000,000

List 1- Tuần Việt Nam

30,000,000

List 2-5 - Tuần Việt Nam

18,000,000

Chuyên mục - Tuần Việt nam

7,000,000

Top 1 Chuyên mục - Kinh doanh-Home

35,000,000

Top 2 Tiểu mục - Kinh doanh

7,000,000

Top 1 Chuyên mục - Home

30,000,000

Top 6 Chuyên mục

10,000,000

Tiểu mục

6,000,000

Các tờ báo nổi tiếng ở Việt Nam không chỉ là nguồn thông tin nóng hổi, đáng tin cậy mà còn là đối tác quảng cáo hiệu quả cho các doanh nghiệp và cá nhân. Hãy duy trì thói quen đọc báo hàng ngày để cập nhật thông tin mới trong cuộc sống và nhận lại nhiều lợi ích khác như giải trí, nâng cao kiến thức văn hóa, xã hội.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »