Danh sách, vị trí, đánh giá chất lượng các trường đại học ở Đà Nẵng
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 10/01/2025
Danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng được rất nhiều người quan tâm. Là thành phố lớn của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hiện không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch mà còn là một trung tâm giáo dục của cả nước. Dưới đây là danh sách các trường đại học cao đẳng chi tiết tại thành phố này, phụ huynh và các bạn trẻ có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp.
1. Tổng hợp danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng

Theo thống kê, 35 là con số các trường đại học cao đẳng tại Đà Nẵng. Tổng số này bao gồm các trường công lập ở Đà Nẵng, các trường tư thục, dân lập. Danh sách và vị trí các trường đại học ở Đà Nẵng cụ thể như sau:

1.1. Danh sách các trường đại học công lập ở Đà Nẵng

Các trường đại học ở Đà Nẵng có tổng 14 trường công lập. Các trường này đào tạo đa dạng ngành nghề, học phí thu theo tiêu chuẩn nhà nước. Học trường đại học công lập có ưu điểm là học phí sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần. Vì vậy sẽ giảm được gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình.

Tuy nhiên, hiện nay nhà nước cũng giao cho các trường đại học có thể tự chủ tài chính. Vì vậy mức học phí có thể tăng lên nhưng so với hệ thống dân lập thì vẫn tối ưu hơn. Tên trường và địa chỉ cụ thể như sau:

STT

Tên trường

Địa chỉ trường

1

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

2

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

3

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ

4

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

5

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Quận Hải Châu

6

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt- Hàn

Quận Ngũ Hành Sơn

7

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Quận Hải Châu

8

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

9

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Quận Hải Châu

10

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

11

Trường ĐH Mỹ thuật tại Việt Nam

Quận Ngũ Hành Sơn

12

ĐH Xây dựng Miền Trung phân hiệu Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

13

Học viện Chính trị - Hành chính KVIII

Quận Liên Chiểu

14

Đại học Kiến trúc

Quận Hải Châu

1.2. Các trường đại học hệ dân lập ở Đà Nẵng

Ngoài các trường đại học ở Đà Nẵng hệ công lập, trường dân lập cũng là một lựa chọn tốt để theo học. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng có 4 đại học dân lập:

STT

Tên trường

Địa chỉ trường

1

Trường ĐH Đông Á

Quận Hải Châu

2

Trường ĐH FPT

Quận Ngũ Hành Sơn

3

Trường ĐH Greenwich

Quận Sơn Trà

4

Đại học Mở Hà Nội phân hiệu Đà Nẵng

Quận Hải Châu

1.3. Tổng danh sách các trường cao đẳng tại Đà Nẵng

Ngoài các trường đại học ở Đà Nẵng thì các trường cao đẳng cũng rất được quan tâm. Trước đây, hệ đào tạo cao đẳng dành cho các bạn trẻ chưa đủ điều kiện học lực để vào các trường đại học vốn có điểm chuẩn cao. Tuy nhiên ngày nay, với ưu thế về chất lượng đào tạo, học phí rẻ, thời gian học ngắn và cơ hội việc làm sau khi ra trường cao, học cao đẳng đã trở thành chọn lựa của rất nhiều người.

Dưới đây là danh sách các trường cao đẳng ở Đà Nẵng cùng địa chỉ, các bạn có thể tham khảo để có định hướng bổ sung cho các nguyện vọng trúng tuyển:

STT

Tên trường

Địa chỉ trường

1

Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Quận Ngũ Hành Sơn

2

Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Quận Ngũ Hành Sơn

3

Cao đẳng Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng

Quận Liên Chiểu

4

Cao đẳng Lương thực Thực phẩm

Quận Sơn Trà

5

Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

6

Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng

Quận Thanh Khê

7

Cao đẳng Nghề số 5

Quận Liên Chiểu

8

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

Quận Hải Châu

9

Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ

10

Cao đẳng Hoa Sen

Quận Thanh Khê

11

Cao đẳng Lạc Việt

Quận Hải Châu

12

Cao đẳng Phương Đông

Quận Hải Châu

Ngoài ra, các trường đại học ở Đà Nẵng cũng không thể thiếu danh sách các trường đào tạo nghề chuyên nghiệp. Ví dụ như các trường khoa học máy tính, trung tâm đào tạo ngoại ngữ…

Nhìn chung, vị trí các trường đại học cao đẳng ở Đà Nẵng sẽ nằm rải rác ở hầu hết các quận huyện. Các quận huyện tại Đà Nẵng đều có nền kinh tế phát triển. Do đó, chọn học ở bất cứ địa chỉ nào, các bạn sinh viên cũng có thể dễ dàng tìm kiếm chỗ trọ, có đầy đủ tiện ích phục vụ cuộc sống. Thậm chí là sẽ có nhiều cơ hội làm thêm hấp dẫn ngay tại khu vực mình đang sinh sống, học hành.

2. Điểm chuẩn các trường đại học cao đẳng ở Đà Nẵng như thế nào?

Ngoài thông tin trường và vị trí, các trường đại học ở Đà Nẵng và điểm chuẩn cũng là vấn đề rất được quan tâm. Tùy vào hệ đại học hay cao đẳng mà các mức điểm cũng có sự khác biệt.

Theo thống kê từ những năm trước, điểm chuẩn các trường đại học sẽ dao động từ 18 - 25 điểm. Trong khi đó, khối cao đẳng sẽ có điểm chuẩn từ 13 - 22 điểm tùy trường, tùy ngành.

Đây là mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT. Các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn từng trường sau khi có quyết định chọn ngành để cân nhắc xem mức điểm chuẩn có phù hợp với năng lực học tập của mình hay không. Thông thường thì điểm chuẩn qua từng năm cũng không có nhiều sự khác biệt, sẽ dao động phổ biến ở mức 2 - 3 điểm.

Là một trong những trung tâm giáo dục tốt nhất ở miền Trung, có thể thấy Đà Nẵng mang đến rất nhiều cơ hội học tập cho sinh viên trong ngoài khu vực. Với 35 trường đại học cao đẳng, chưa tính khối trường nghề, mỗi năm Đà Nẵng tuyển sinh đến hàng chục nghìn sinh viên mới. Mức điểm chuẩn cũng tương đối phù hợp, dễ chịu.

Học tập ở Đà Nẵng, các bạn trẻ sẽ được hòa mình vào không khí nhộn nhịp năng động của một thành phố trẻ. Điều tuyệt vời ở đây là mọi thứ nhộn nhịp nhưng lại không quá xô bồ như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những thành phố có không khí trong lành, cảnh quan đẹp vừa có biển vừa có núi thuộc top đầu Việt Nam. Do đó, chắc chắn ngoài việc học hành, các bạn cũng sẽ có rất nhiều trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ tại đây.

Điểm chuẩn các trường đại học ở Đà Nẵng khá ổn định, nhiều cơ hội trúng tuyển

3. Top 5 được đánh giá tốt nhất tại Đà Nẵng, học phí thấp, cơ hội việc làm cao

Trong tất cả các trường đại học ở Đà Nẵng trên đây, danh sách các trường đại học ở Đà Nẵng học phí thấp được nhiều người quan tâm. Lựa chọn trường học có học phí thấp sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản không nhỏ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý nên chọn các trường có chất lượng đào tạo tốt, cơ hội việc làm cao sau khi ra trường. Thực ra, trường học nào cũng có điểm mạnh riêng và đều mang đến nhiều cơ hội. Nhưng dưới đây là những trường đại học ở Đà Nẵng học phí tối ưu nhất mà bạn có thể tham khảo:

3.1. Trường Đại học Sư phạm

Đây là thường trực thuộc Đại học Đà Nẵng, là một trong những trường trọng điểm chuyên đào tạo chuyên ngành sư phạm, khoa học. Trường không chỉ có học phí thấp mà còn là nơi cung cấp rất nhiều những điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên, bao gồm cả cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, các chính sách học bổng khuyến khích học tập…

Ngoài sư phạm, trường còn đào tạo các ngành Báo chí, Việt Nam học, Văn hóa học… Vì vậy, những bạn trẻ yêu thích sư phạm và các chuyên ngành xã hội có thể chọn trường này.

Đại học Sư phạm Đà Nẵng có học phí thấp hàng đầu khu vực

3.2. Học viện Chính trị Hành chính KVIII

Các bạn trẻ muốn làm trong lĩnh vực chính trị, hành chính nhà nước có thể tham khảo trường này. Đây là một trong các trường đại học ở Đà Nẵng học phí thấp, được hỗ trợ chỗ ăn ở cho sinh viên. Trường chuyên đào tạo chuyên ngành chính trị, điểm chuẩn đầu vào cũng không quá cao.

3.3. Đại học Công nghệ và thông tin và truyền thông Việt Hàn

Tiền thân của trường là khoa Công nghệ thông tin của Đại học Đà Nẵng. Trường chuyên đào tạo các ngành liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông. Mục tiêu là đào tạo thế hệ trẻ có thể chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội các hoạt động về công nghệ thông tin, truyền thông theo mô hình ứng dụng thực tế.

Các bạn trẻ đam mê khoa học máy tính, công nghệ thông tin nên cân nhắc ngôi trường này. Học phí thấp, cơ sở vật chất hiện đại, nhiều chuyên ngành. Trường cũng mới mở thêm chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo vào năm 2023. Đây là hai ngành rất hot, ngành xu hướng tương lai nên đảm bảo cơ hội việc làm sau này rất rộng mở.

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn có chất lượng đào tạo tốt, học phí phù hợp

3.4. Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đây cũng là một trong các trường đại học ở Đà Nẵng học phí thấp, chất lượng đào tạo tốt. Đây là một trường đại học đào tạo đa ngành, gồm 12 khoa chuyên môn với rất nhiều phân ngành kinh tế nhỏ. Với 27 chuyên ngành đào tạo đại học, 7 chuyên ngành chất lượng cao, 6 nguyên ngành thạc sĩ, 5 chuyên ngành tiến sĩ, có thể nói đây là một ngôi trường chất lượng hàng đầu rất đáng để học tập.

Những bạn trẻ yêu thích khối ngành kinh tế đừng do dự nộp đơn vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mỗi năm, trường tuyển hơn 2000 thí sinh. Học tại đây các bạn không chỉ được đào tạo chính quy với chất lượng đảm bảo, còn có thể mở rộng cơ hội học hành vì trường liên kết với rất nhiều đại học uy tín hàng đầu trên thế giới.

Đại học Kinh tế Đà Nẵng có học phí thấp nhưng chất lượng đào tạo rất tốt

Các trường đại học ở Đà Nẵng có sự phân chia rõ rệt về chuyên ngành, học phí. Không phải trường công lập thì có học phí rẻ và ngược lại, vì hiện nay các trường công cũng đã mở rộng nhiều chuyên ngành đào tạo và mức học phí cũng linh động thay đổi. Do đó, để chọn trường hiệu quả, các bạn sinh viên không chỉ cân nhắc học phí mà còn phải xét đến nhiều vấn đề khác, như ngành nghề, điểm chuẩn, chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm…

