Cách chuẩn bị dán ảnh hồ sơ xin việc đẹp & chuyên nghiệp

Ảnh hồ sơ xin việc dán như thế nào là đúng chuẩn? Hồ sơ xin việc không chỉ được đánh giá cao về nội dung mà còn về cách bạn lựa chọn ảnh đại diện như thế nào. Ảnh đại diện giúp nhà tuyển dụng nhận biết ứng viên của mình như thế nào. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn ảnh đại điện sao cho chuyên nghiệp.

1. Hồ sơ xin việc có cần ảnh không?

Hồ sơ xin việc có cần dán ảnh hay không? Các hồ sơ xin việc như CV xin việc, đơn xin việc hay sơ yếu lý lịch đều yêu cầu ứng viên dán ảnh đại diện. Vậy nên lựa chọn ảnh đại diện như thế nào? Có phải tất cả các giấy tờ đều yêu cầu ảnh đại diện hay không?

1.1. Dán ảnh đơn xin việc

Đơn xin việc là loại hồ sơ không bắt buộc phải dán ảnh thẻ hồ sơ xin việc. Đơn xin việc thường khá ngắn với độ dài khoảng một trang, là một thông điệp ngắn gọn trình bày lý do ứng tuyển và các kỹ năng và kinh nghiệm bạn có.

Đối với những ngành nghề yêu cầu ngoại hình như ngành giải trí, nhà hàng, khách sạn thì một lá đơn xin việc có dán ảnh sẽ nhanh chóng lấy được thiện cảm của nhà tuyển dụng.

Mẫu đơn xin việc có dán ảnh (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, đơn xin việc nên được trình bày theo bố cục của một lá thư nên việc dán ảnh cũng dễ làm văn bản trở nên mất cân đối.

Nếu bạn muốn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng hình ảnh, hãy dán ảnh vào bìa hồ sơ (đối với hồ sơ viết tay), hoặc thay ảnh đại diện tài khoản email chuyên nghiệp (đối với hồ sơ trực tuyến).

1.2. Dán ảnh CV xin việc

CV xin việc là loại tài liệu quan trọng của một bộ hồ sơ xin việc. CV có chức năng cung cấp cái nhìn tổng quan về ứng viên về học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp.

Trong các ảnh hồ sơ xin việc cần có ảnh của CV online, thể hiện bạn là người như thế nào. Ảnh đại diện CV không nên lựa chọn ảnh quá cứng nhắc. Hãy lựa chọn bức ảnh bạn cảm thấy tự tin nhất, thể hiện tính cách của bạn nhưng vẫn đảm bảo được tính lịch sự, chuyên nghiệp.

Lựa chọn ảnh CV xin việc không nên quá cứng nhắc (Nguồn: Internet)

1.3. Dán ảnh sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin cá nhân và nghề nghiệp chi tiết. Do đó, một bức ảnh sơ yếu lý lịch của bạn gần như là bắt buộc khi điền vào biểu mẫu này.

Loại hồ sơ này chứng minh rằng bạn là một công dân hợp pháp và có các tiêu chuẩn và chuẩn mực cao. Do đó, loại ảnh bạn sử dụng phải là ảnh bản đồ.

Nếu bạn sử dụng ảnh để tạo sơ yếu lý lịch của mình, hãy đảm bảo rằng màu nền và kích thước của ảnh phù hợp với khung của tờ giấy và không tương xứng với văn bản.

Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản (Nguồn: Internet)

2. Tiêu chí cần có khi dán ảnh hồ sơ xin việc

Dưới đây là các tiêu chí cần có khi dán ảnh trên hồ sơ xin việc. Cùng tiếp tục theo dõi đoạn bài viết dưới đây.

2.1 Sắc nét

Ảnh thẻ xin việc sắc nét là tiêu chí quan trọng khi dán ảnh hồ sơ xin việc. Bạn nên lựa chọn những tấm ảnh sắc nét, rõ ràng, không bị mờ để hồ sơ của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Hơn nữa, một tấm ảnh sắc nét sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ nhận biết bạn hơn khi phỏng vấn trực tiếp.

Lựa chọn ảnh sắc nét để dán vào hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

2.2 Rõ mặt

Một tấm ảnh hồ sơ xin việc chuẩn chỉnh phải được chụp từ phía chính diện với đầu thẳng, lưng thẳng và nhìn rõ mặt. Chụp ảnh xin việc gần giống với chụp ảnh CCCD nhưng bạn không cần quá căng thẳng hay nghiêm túc. Hãy thả lỏng, giữ trạng thái tự nhiên để dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Khi chụp ảnh làm hồ sơ, bạn nên makeup nhẹ nhàng để gương mặt tươi tắn và có sức sống hơn.

2.3 Nghiêm túc

Ngoài hai tiêu chí trên, bạn cũng cần giữ cho bản thân phong thái tự tin, diện mạo chỉnh chu để có những bức ảnh nghiêm túc. Việc này có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tuyển chọn và đánh giá của các công ty. Vì thế,bạn hãy tập biểu cảm trước gương tại nhà, đồng thời chuẩn bị chỉn chu về ngoại hình, trang phục, tóc tai để có được bức hình hoàn hảo nhất.

2.4 Các giấy tờ trong hồ sơ cùng 1 kiểu ảnh

Một tiêu chí cuối cùng khi dán ảnh vào CV là các giấy tờ trong hồ sơ phải cùng 1 kiểu ảnh. Các ảnh được dán vào CV xin việc, đơn xin việc và sơ yếu lý lịch phải có sự đồng nhất với nhau để NTD dễ hình dung ra bạn.

3. Cách chuẩn bị hình ảnh hồ sơ xin việc đẹp

Làm thế nào để có được một ảnh đại diện hồ sơ xin việc đẹp? Hãy cùng tham khảo một số bí quyết dưới dây.

Trang phục gọn gàng

Ảnh chèn vào hồ sơ xin việc của bạn phải thể hiện sự nghiêm túc và lịch sự. Tìm hiểu về văn hóa của vị trí bạn đang ứng tuyển để ăn mặc phù hợp. Áo sơ mi trắng và quần hoặc váy đen là sự lựa chọn an toàn nhất. Ngồi thẳng và đối mặt với máy ảnh sao cho toàn bộ khuôn mặt và thân hình của bạn nằm trong khung hình. Khuôn mặt sáng sủa, miệng cười tươi.

Trang điểm nhẹ

Để có vẻ lịch sự, nghiêm túc và chuyên nghiệp, khuôn mặt của bạn nên được trang điểm nhẹ và có sắc thái khi chụp ảnh. Ngoài ra, nó còn giúp bạn chụp ảnh hồ sơ xin việc đẹp và ưng ý nhất.

Nên trang điểm nhẹ khi đi chụp ảnh xin việc ( Nguồn: Internet)

Chọn nơi chụp ảnh đẹp

Ngoài ra, mái tóc cần được chăm sóc cẩn thận và đúng cách. Đối với nữ, không để tóc mái buông xõa trước mặt. Tóc nên để qua tai hoặc buộc lên. Còn đối với nam, cần cạo râu sạch sẽ để gương mặt trông sáng hơn. Tóc không quá dài và không che phủ lông mày. Không trang điểm quá đậm hay trang sức lòe loẹt.

Giữ file ảnh hồ sơ xin việc

Sau khi chụp ảnh ở tiệm chụp ảnh thẻ, bạn nên xin lại file ảnh. Bạn cũng có thể sử dụng ảnh này để dán vào CV online. Hoặc tương lai, bạn cũng có thể dùng lại ảnh này, không tốn thời gian phải đi chụp lại.

4. Các câu hỏi về ảnh làm hồ sơ xin việc

Dưới đây là một số thắc mắc và câu trả lời khi lựa chọn ảnh hồ sơ xin việc.

4.1. Hồ sơ xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6?

Lựa chọn giữa ảnh 3x4 và 4x6 cũng là câu hỏi đánh đố thí sinh. Một số công ty có thể chỉ ra điều này cho ứng viên trước khi nộp đơn xin việc hoặc, tùy thuộc vào vị trí, cho ứng viên. Đối với bài nộp bằng giấy có bìa, kích thước ảnh yêu cầu cho nhãn dán là 4x6.

Tuỳ theo mẫu đơn sẽ yêu cầu bạn dán ảnh 3x4 hay 4x6 ( Nguồn: internet)

Đối với CV thì tùy vào mẫu CV mà bạn chọn, bạn chọn ảnh 3×4 hoặc 4×6 sẽ tiện lợi hơn. Bạn có toàn quyền tự do chỉnh sửa những gì bạn muốn đưa vào hồ sơ của mình. Như vậy, việc lựa chọn 3x4 hay 4x6 là tuỳ thuộc vào mẫu đơn mà bạn chọn.

4.2. Hồ sơ xin việc cần bao nhiêu ảnh?

Tùy thuộc vào vị trí và công ty, các công ty thường yêu cầu 2-3 ảnh khuôn mặt của bạn trong hồ sơ xin việc. Khi chuẩn bị ảnh, hãy đọc kỹ yêu cầu của nhà tuyển dụng và chuẩn bị số lượng ảnh phù hợp.

4.3. Hồ sơ xin việc dán hình ở đâu?

Tiêu chuẩn về kích thước cũng được ghi rõ ràng tại đây để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

4.4. Chụp ảnh hồ sơ xin việc nền màu gì?

Màu xanh và trắng là hai màu phổ biến cho hình nền hồ sơ xin việc. Có thể lựa chọn theo sở thích của ứng viên và hài hòa với trang phục. Tuy nhiên, với xu hướng chụp ảnh đồ, màu trắng trung tính đang dần lên ngôi bởi sự đơn giản và khả năng tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho người nhìn.

Ảnh nền trắng là kiểu ảnh đang được ưa chuộng hiện nay (Nguồn: Internet)

Trên đây là tổng hợp tất cả các thông tin về ảnh hồ sơ xin việc do Job3s chia sẻ. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn chuẩn bị được hồ sơ xin việc hoàn chỉnh và có thêm kinh nghiệm để có thể ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.