Hướng dẫn cách lặp lại tiêu đề trong excel đơn giản, tiết kiệm thời gian nhập liệu và in ấn

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 21/03/2024
Cách lặp lại tiêu đề trong Excel rất hữu ích trong công việc đối với nhiều người hiện nay. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và in ấn, hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cách lặp lại tiêu đề trong Excel để bạn tham khảo.
1. Lặp lại tiêu đề trong excel là như thế nào? Có lợi ích gì?

Lặp lại tiêu đề trong Excel là tính năng giữ nguyên tiêu đề của các cột hoặc hàng. Điều này giúp khi cuộn trang, in ấn hoặc chuyển đổi sang các trang tính khác, tiêu đề sẽ không bị mất đi và người dùng không cần phải lặp lại việc thêm tiêu đề ở mỗi trang.

Lặp lại tiêu đề trong Excel là tính năng giữ nguyên tiêu đề của các cột hoặc hàng
Lặp lại tiêu đề trong Excel là tính năng giữ nguyên tiêu đề của các cột hoặc hàng

Các lợi ích của cách lặp lại tiêu đề trong Excel bao gồm:

  • Tiêu đề luôn xuất hiện rõ ràng trên mỗi trang, giúp người dùng dễ dàng xem lại thông tin.

  • Giúp người dùng tiếp cận thông tin quan trọng một cách nhanh chóng khi làm việc với bảng dữ liệu dài có nhiều trang.

  • Tiết kiệm thời gian cho người dùng khi không cần phải điều chỉnh định dạng cho bảng trên mỗi trang mới.

2. Hướng dẫn cách lặp lại tiêu đề trong excel chi tiết

Nếu bạn lặp lại tiêu đề bảng bằng cách thủ công, điều này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Do đó, cách lặp lại tiêu đề trong Excel với các bước đơn giản dưới đây sẽ giúp ích cho bạn:

  • Bước 1: Mở Excel trên máy tính của bạn và chọn file Excel mà bạn muốn làm việc với. Tiếp theo, click chuột chọn Page Layout và nhấp vào Print Titles.

Chọn Page Layout và nhấp vào Print Titles
Chọn Page Layout và nhấp vào Print Titles

  • Bước 2: Trong mục Print Titles, chọn khu vực chứa tiêu đề mà bạn muốn lặp lại trong phần Rows to repeat at top. Ví dụ, nếu tiêu đề cần lặp lại nằm ở hàng 1, bạn chỉ cần chọn hàng này.

Trong mục Print Titles, chọn khu vực chứa tiêu đề muốn lặp lại
Trong mục Print Titles, chọn khu vực chứa tiêu đề muốn lặp lại

  • Bước 3: Khi đã chọn xong khu vực chứa tiêu đề cần lặp lại, nhấp vào OK để hoàn thành quá trình.

Nhấn OK để hoàn thành cách lặp lại tiêu đề trong Excel
Nhấn OK để hoàn thành cách lặp lại tiêu đề trong Excel

3. Cách bỏ lặp lại tiêu đề trên Excel cực đơn giản

Tương tự như cách lặp lại tiêu đề trong Excel, cách bỏ lặp tiêu đề cũng rất đơn giản chỉ với 2 bước như sau:

  • Bước 1: Mở Excel trên máy tính của bạn và chọn file Excel mà bạn muốn làm việc. Tiếp theo, chọn Page Layout và nhấn vào Print Titles.

Chọn Page Layout và nhấn vào Print Titles
Chọn Page Layout và nhấn vào Print Titles

  • Bước 2: Tại mục Print Titles, xóa khu vực chứa tiêu đề lặp lại trong Rows to repeat at top. Sau khi hoàn thành, nhấp vào OK.

Xóa khu vực chứa tiêu đề lặp lại trong Rows to repeat at top và nhấn OK
Xóa khu vực chứa tiêu đề lặp lại trong Rows to repeat at top và nhấn OK

4. Lặp lại tiêu đề trong Excel được sử dụng cần thiết khi nào?

Dưới đây là một số tình huống mà việc lặp lại tiêu đề trong Excel sẽ rất hữu ích:

  • Khi bạn cần in một bảng dữ liệu ra nhiều trang, lặp lại hàng tiêu đề ở đầu mỗi trang sẽ giúp bạn theo dõi dữ liệu một cách thuận tiện và không cần phải quay trở lại trang đầu tiên.

  • Trong các báo cáo chính thức, việc lặp lại tiêu đề trên mỗi trang sẽ làm cho báo cáo trở nên chuyên nghiệp và có tổ chức hơn.

  • Lặp lại hàng tiêu đề trên mỗi trang sẽ giúp người đọc nhanh chóng xác định nội dung của từng cột khi cần tham khảo thông tin trên nhiều trang.

  • Khi bạn cần in ra một tập hợp dữ liệu lớn và các trang không liền kề hoặc có thứ tự không rõ ràng, việc có hàng tiêu đề trên mỗi trang sẽ giúp bạn dễ dàng xác định và tổ chức lại chúng.

5. Dùng lặp lại tiêu đề trong Excel như thế nào cho hiệu quả?

Mặc dù tính năng lặp lại tiêu đề rất hữu ích cho mọi người, thao tác này cũng đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của bảng tính, người dùng cần chú ý đến một số điểm quan trọng.

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo đã chọn đúng phạm vi của dãy ô cần lặp lại tiêu đề. Sau đó, bạn mới tiến hành các bước xử lý thông tin. Trong trường hợp bạn chọn sai ô, việc phải sửa lỗi có thể làm mất thêm thời gian và gây phiền toái không đáng có.

Cần chọn đúng phạm vi của dãy ô cần lặp lại tiêu đề
Cần chọn đúng phạm vi của dãy ô cần lặp lại tiêu đề

Thứ hai, Excel cho phép bạn tùy chỉnh vị trí của tiêu đề lặp lại để phù hợp với mục đích in của bạn. Điều này có nghĩa là người dùng cần kiểm tra lại thông tin này trước khi thực hiện in ấn, nhằm đảm bảo tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp hơn.

Cuối cùng, bạn hãy nhớ điều chỉnh lại định dạng của từng tiêu đề lặp lại. Ví dụ, bạn có thể xem xét lại kích thước, phông chữ và màu sắc để tiêu đề phù hợp với “style” của dữ liệu hiện tại.

6. Một số thông tin khác liên quan đến cách lặp lại tiêu đề trong Excel

Khi dùng cách lặp lại tiêu đề trong Excel, có một số vấn đề liên quan được nhiều người thắc mắc, cụ thể:

  • Nếu bạn thay đổi tiêu đề trên một trang thì toàn bộ trang khác có được đồng bộ không?

Khi bạn thay đổi nội dung hoặc tiêu đề trên một trang thì Excel sẽ báo lỗi. Điều này có nghĩa là thay đổi tiêu đề trên một trang thì các trang khác sẽ không bị ảnh hưởng gì hay thay đổi theo trang được thay đổi.

  • Khi nào các tiêu đề bảng lặp lại hiển thị?

Trong chế độ xem trước khi in, các tiêu đề bảng lặp lại sẽ được hiển thị. Vì vậy, để đảm bảo rằng việc lặp lại tiêu đề bảng phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy kiểm tra trong bản xem trước để tiến hành việc in.

  • Lý do không thể thực hiện lặp lại tiêu đề trong Excel?

Việc bật tính năng ngắt trang tự động là lý do chính khiến bạn không thể thực hiện việc lập lại tiêu đề. Do đó, nếu gặp vấn đề này, bạn hãy tắt tính năng ngắt trang tự động ngay nhé.

Có thế thấy, việc biết cách lặp lại tiêu đề trong Excel không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tăng tính chính xác trong quản lý dữ liệu và in ấn. Bằng cách áp dụng các bước hướng dẫn trên, bạn sẽ dễ dàng tạo ra các bảng tính chuyên nghiệp và có tổ chức hơn.

